Какие фильмы смотреть онлайн и за рубежом в феврале 2024-го

В этой части ежемесячного дайджеста — фильмы, которые официально не выходят в России. Часть из них можно посмотреть в зарубежных кинотеатрах, а часть — онлайн, на видеосервисах вроде Netflix… или каким-нибудь ещё абсолютно, стопроцентно легальным способом. Или подождать, когда они всё-таки до нас доберутся: у некоторых из них всё же есть на это шансы. Итак, в этом месяце: идеальный фильм Бёртона, снятый не Бёртоном; «Гарри встретил Салли» в далёком будущем; не-Кингсмен с Кавиллом в роли не-Бонда; первобытный «Хищник»; мультик о том, что Тьма — хорошо; дорогой фанатский фильм для Netflix, ну и самое скучное — блокбастер по комиксам Marvel.

Мадам Паутина

Madame Web

Когда? С 14 февраля в США

Что? Супергеройское кино по комиксам Marvel, но от студии Sony.

О чём? Кассандра Вебб — медсестра, у которой после травмы вдруг проснулись суперспособности. Только вместо того, чтобы лазить по стенам, она начинает прорицать будущее. За ней охотится злодей в чёрном костюме Человека-Паука, и для борьбы с ним она собирает команду Женщин-Пауков.

Чего ждём? Sony в очередной раз выжимает последние соки из второстепенных персонажей комиксов о Человеке-Пауке, на которых у них есть права. С «Морбиусом» не вышло, зато два «Венома» собрали кассу, так что в бой теперь идут даже третьестепенные персонажи.

В комиксах Мадам Паутина — старушка, помогающая Питеру советами. Но здесь её превратили в полноценную супергероиню, которую играет 34-летняя красавица Дакота Джонсон («Социальная сеть», «Ничего хорошего в отеле “Эль-Рояль”», так что скандальная роль в «50 оттенках серого» уже не первое, что вспоминается). Трейлер не производит впечатление будущего хита. При всём обаянии Джонсон, у неё просто не настолько интересная героиня, а режиссёр Кларксон до сих пор работала в основном с сериалами, и даже по трейлеру это видно. Но пока, до выхода «Дэдпула 3» в июле, это единственный «марвеловский» блокбастер.

Лиза Франкенштейн

Lisa Frankenstein

Когда? С 9 февраля в США

Что? Чёрная комедия про зомби.

О чём? Готичная старшеклассница оживляет бледного викторианского красавчика из могилы и делает своим парнем. Что может пойти не так? Ну, например, у зомби могут разложиться ценные части тела, и придётся убить кого-нибудь неприятного, чтобы освежить покойничка пересадкой.

Чего ждём? Судя по трейлеру, нас ждёт сверкающая неоном 1980-х ретро-трэш-комедия, в которой есть немного от «Эдварда руки-ножницы», «Эльвиры», «Смерть ей к лицу», «Суини Тодда» и «Тепла наших тел». Ничего особо нового — но отличная концентрация старого-доброго для тех, кто хотел увидеть, как молодые реинкарнации Деппа и Бонэм Картер разыгрывают уморительно кровавую любовь. «Лиза» снята независимой студией, так что высоки шансы, что фильм со временем доберётся и до российских кинотеатров.

Орион и Тьма

Orion and the Dark

Когда? С 2 февраля на Netflix

Что? Сказочный мультфильм от DreamWorks.

О чём? Мальчик Орион очень боялся тьмы. А Тьма оказалась живым и общительным духом-персонификацией. Он потащил малыша полюбоваться красотой ночи, познакомил с другими её обитателями, вроде Сна и Тишины, помог избавиться от страхов и понять, что Тьма не есть зло.

Чего ждём? По задумке мультфильм напоминает испанский «Под покровом ночи» — про ночных «фиксиков», отвечающих за наступление ночи. Но по исполнению, судя по трейлеру, больше похож на многочисленные пиксаровские сказки на тему «в обыденных вещах живут одушевлённые маленькие человечки». Визуально это выглядит как немного шаблонный стиль а-ля Pixar — видно режиссёра-дебютанта. А вот за сценарий можно быть спокойным: его писал ветеран Голливуда Чарли Кауфман, создавший, среди прочего, «Быть Джоном Малковичем» и «Вечное сияние чистого разума».

Молли и Макс в будущем

Molli and Max in the Future

Когда? С 9 февраля в США

Что? Романтическая НФ-комедия.

О чём? Молли и Макс живут в далёком будущем, где люди смотрят бои роботов, ездят в летающих машинах, играют в теннис с голограммами и вместо «О, боже!» говорят «О, науче!» Однажды они случайно знакомятся, и с этого начинается история их романа, который то затухает, то снова разгорается.

Чего ждём? Режиссёр-дебютант Майкл Люкк Литвяк признаётся, что его фильм — по сути, ремейк знаменитого ромкома «Когда Гарри встретил Салли», только в фантастическом антураже. На этом антураже, судя по трейлеру, и строится большинство шуток: в мире будущего отношения и проблемы всё такие же, как у нас. На фестивалях фильм уже вышел в прошлом году, и критики просто в восторге: хвалят и юмор, и любовную историю, и абсурдный фантастический мир, собранный без особого бюджета, порой буквально из подручных средств.

Аргайл: Супершпион

Argylle

Когда? С 2 февраля в США

Что? Комедийный супершпионский боевик от Мэттью Вона.

О чём? Агент Аргайл — непобедимый супершпион вроде Джеймса Бонда. Правда, он вымышленный — персонаж книг писательницы Элли Конвей, в жизни пороху не нюхавшей. Но уже настоящие супершпионы выходят на Элли, потому что её книги про Аргайла неожиданно оказываются пророческими.

Чего ждём? Стёб над бондианой — один в один старый добрый Kingsman от того же Вона. Только на сей раз ещё и с переплетением писательского вымысла и реальности, как в «Великолепном» или «Острове Ним». Правда, без противопоставления и деконструкций: в «реальной реальности» тут творится такая же фантастическая дичь. Аргайла играет Генри Кавилл, можно сказать, воплощая свою давнюю мечту сыграть Бонда, а Элли — Брайс Даллас Ховард в уже привычной для себя роли испуганной домоседки в необычных обстоятельствах.

У фильма пока нет российской даты премьеры — но уже выпущен дублированный трейлер, а в странах СНГ выйдет версия с русским дубляжом. Так что шансы на попадание хотя бы в подпольный российский прокат велики.

Из тьмы

Out of Darkness

Когда? С 9 февраля в США

Что? Первобытные приключения-ужасы, снятые полностью на вымышленном языке.

О чём? О племени доисторических охотников времён палеолита. Они забредают на территорию какого-то неизвестного существа, и чужак устраивает им лесную охоту в стиле «Хищника», убивая по одному.

Чего ждём? Фильм, который залежался на фестивалях: его закрытая премьера состоялась аж в 2022 году, а в широкий прокат он выходит только сейчас. За это время «Из тьмы» успели посмотреть кинокритики — и им понравилось, отрицательных отзывов почти нет. Хвалят и за визуальную красоту, и за попытку реконструкции языка и быта первобытных людей, и за напряжённый сюжет.

Код 8: Часть 2

Code 8: Part II

Когда? С 28 февраля на Netflix

Что? Фантастический боевик. Продолжение фильма «Код 8» 2019 года.

О чём? Мир «Кода» — футуристическая антиутопия. Здесь существуют «силы» — люди с суперспособностями, которых общество преследует. Сюжет рассказывает о девушке с суперсилами, которая пытается отомстить за брата, убитого продажными полицейскими. Вернётся и герой первой части Коннор, владеющий силой электричества.

Чего ждём? Первый фильм вырос из короткометражки и был снят на деньги энтузиастов, собранные на Indiegogo — скромные по голливудским меркам 3 миллиона. Хитом Netflix он не стал — скорее всего, вы даже не слышали о нём, — но получил хорошие оценки критиков, отмечавших, что из этой вселенной может получиться нечто большее. Вторую часть снимала та же команда во главе с режиссёром Джеффом Чаном, а вот бюджет им выделили прямо с Netflix и явно побольше прежнего.

Ученик тигра

Tiger’s Apprentice

Когда? С 2 февраля в США

Что? Фэнтези-мультфильм в восточном антураже. Экранизация книги Лоуренс Еп.

О чём? О Томе Ли, юном американо-китайце из современного Сан-Франциско. Его бабушка владела магией и единоборствами и охраняла волшебное яйцо феникса. А потом злодеи убили бабушку, и теперь Том — страж яйца и воспитанник господина Ху, тигра-оборотня.

Чего ждём? Зрелищный фэнтези-мультфильм от Paramount Animation с китайским колоритом. В него на озвучку даже зазвали сразу двух прославленных актрис-китаянок, правда, не на главные роли: Мишель Йео озвучила монстра Лу, а Люси Лью — императрицу.