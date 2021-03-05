Комикс: доминирующий вид

Вечер пятницы — традиционное время для комикса Александра Ремизова. Сегодня вспоминаем два очень живучих вида на планете Земля.
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«Все книги цикла написаны живо, увлекательно и драматично. И каждая из них пугает до мурашек!».
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Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.
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