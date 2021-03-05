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    Фан | Юмор
    #Наши комиксы #постапокалипсис #юмор

    Комикс: доминирующий вид

    5 марта 2021
    Александр Ремизов
    05.03.2021
    69470
    0 минут на чтение
    #Наши комиксы #постапокалипсис #юмор

    Вечер пятницы — традиционное время для комикса Александра Ремизова. Сегодня вспоминаем два очень живучих вида на планете Земля.

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    «Все книги цикла написаны живо, увлекательно и драматично. И каждая из них пугает до мурашек!».

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    Александр Ремизов
    Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.

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