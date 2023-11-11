«Атака титанов»: финал, которого стоило ждать

Гул земли начался. Сплошная стена огромных титанов шагает по планете, уничтожая всё на своём пути. Отчаянно пытаясь остановить это, команда разведкорпуса и оставшихся воинов Марли сталкивается в последней битве с Эреном, на стороне которого вся мощь титанов.

«В тот день человечество вспомнило абсолютный страх перед ними… И унижение быть запертым в птичьей клетке». С этими словами в 2013 году «Атака титанов» ворвалась в наш большой мир и стала частью нашей жизни. С тех пор мы узнали, как посвящать свои сердца, на нашей одежде появились крылья свободы, а в плейлистах — Хироюки Савано. Десять лет мы с блеском в глазах смотрели на потрясающие битвы, переживали с героями полную безнадёжность, роняли челюсти от сюжетных поворотов и кричали в экран при появлении надписи «продолжение следует». И вот теперь, спустя примерно сотню эпизодов, пришла пора попрощаться с этой эпохальной историей, успевшей стать главным аниме-сериалом современности.

На самом деле основная претензия, которую хочется высказать «Заключительной главе», будет в сторону того, какой ухабистой дорогой она добиралась до зрителей. Гордо названный финальным, последний сезон растянулся аж на три года и четыре отдельные части, при этом создатели каждый раз будто бы держали в тайне, увидим ли мы концовку сейчас или придётся подождать ещё. Отсюда все эти мемы с длинношеей лошадью и «финальным финалом финала». Так или иначе, час икс наступил, и мы наконец-то увидели, чем закончились злоключения Эрена Йегера и ребят из разведкорпуса. И можно смело сказать, что ожидание того стоило.

Последние два эпизода, по часу каждый, вобрали в себя всё то, за что мы полюбили «Атаку титанов». Это зрелище невероятного масштаба, наполненное как головокружительным экшеном с фирменными УПМ-пролётами, так и разрывающей драмой: личной и общей — многие сильнейшие сцены финала показывают обычных людей, оказавшихся под пятой неотвратимого бедствия. И если вы думаете, что для знаменитых сюжетных поворотов уже не должно оставаться места, то зря — сериалу до самого последнего кадра найдётся чем удивить зрителя.

Особое чувство завершенности придаёт и музыка — лучшие композиции Савано и Ямамото ещё больше распаляют в ключевые моменты. Также отличным подарком для фанатов стала вернувшаяся для последнего эпизода группа Linked Horizon, без гимноподобных опенингов которой уже тяжело представить себе «Титанов».

Мрачная ирония в том, что из-за растянутости выхода финал аниме, хоть он практически и не отличается от первоисточника, ощущается сегодня на ином уровне. Ведь в итоге вышел он уже в ином мире — в таком, где, к сожалению, слишком многим снова стали знакомы слова «война» и «геноцид». Истории подобного размаха и без того трудно закончить, угодив всем, но возможно ли вообще это совершить на таком фоне и с таким до жути актуальным произведением, не сделав финал слишком наивным, претенциозным или вовсе оскорбительным? А ведь именно так посчитали многие фанаты манги весной 2021-го, когда та завершилась. Можно было даже услышать, что «Титаны» превзошли в этом плане скандальный финал «Игры престолов».

Только в отличие от шоураннеров телесериала HBO, которые без понимания авторской идеи просто пытались ничего не сломать (причём безуспешно), Хадзимэ Исаяма с самого начала знал, какую историю хочет рассказать, и концовка прекрасно отражает его видение. Он всегда балансировал на краю своего жестокого пессимистичного мира, пронизывая его тончайшими нитями любви.

Эта любовь, благо, не физическая величина (да простит меня Нолан), а нечто наоборот до безумия иррациональное, обитающее между жизнью и смертью. То, что, выражаясь словами сериала, делает нас рабами и толкает вперёд: любовь к товарищам, погибшим во имя лучшего мира, любовь к игре в мяч со своим учителем, любовь к пленившему тебя тирану, которая засела так глубоко, что породила две тысячи лет кровопролития. Это чувство не призвано магически решить все проблемы человечества — любовь к одному вечно переплетается с ненавистью и страхом к другому.

Потому «Титаны» цинично говорят нам, что глобальный конфликт накрепко связан с самой человеческой натурой и никуда не денется, пока есть мы. Исаяма никогда не пытался дать ответ на войну (да и кто мог бы) и уж тем более оправдывать геноцид. Он лишь спрашивает, можем ли мы найти и ухватить эти маленькие песчинки мира внутри себя и уберечь их от бескрайнего океана ненависти и страха перед жестоким миром снаружи.

Последние полчаса «Атаки титанов» почти напрямую цитируют «Евангелион» (с которым у сериала много общего) и показывают настоящее лицо этой истории — такой, какой она всегда и была. Она была не великим эпосом о борьбе государств, народов и монстров, где нам обязательно надо расписать, кто станет королём и у кого с кем будут дети. Не мистической коробкой с умно разложенными загадками. А камерной трагедией одного глупого мальчика, которому не повезло заполучить божественную силу. За такую подачу я сериалу безмерно благодарен.

Возможно, подобный финал давит на болезненные точки одних, рушит многолетние теории вторых и выглядит непонятным в глазах третьих. Но уж точно не оставляет безразличным. И даже, как можно заметить, открывает простор для дискуссии. Думаю, этого достаточно, чтобы навсегда осесть в умах и сердцах каждого из нас, прошедших эти десять лет.