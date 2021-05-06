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    #аниме #обзор сериала #попаданцы

    Аниме «Доктор Стоун»: наука против фэнтези

    6 мая 2021
    Олег Поторокин
    06.05.2021
    10692
    6 минут на чтение
    #аниме #обзор сериала #попаданцы

    Совсем недавно завершился второй сезон аниме «Доктор Стоун», снятого по одноимённой манге Риитиро Инагаки и Boichi. Отличный повод не только обсудить его, но и вспомнить, что же нас впечатлило в самом научном сёнэне последнего времени.

    Чудеса каменного мира

    Однажды световая волна неизвестного происхождения превратила почти всё человечество в каменные статуи. Время шло, в отсутствие людей природа отвоевала своё. Только спустя почти четыре тысячи лет юному гению Сэнку Исигами и его другу Тайдзю Оку удалось вернуться к жизни. Они решили с помощью науки вернуть остальных людей к жизни и тем самым возродить цивилизацию.

    Аниме «Доктор Стоун»: наука против фэнтези 2

    «Стоун» заметно отличается от прочих сёнэнов. В отличие от большинства манг, издающихся в журнале Shonen Jump, здесь проблемы решаются чаще не кулаками и превозмоганием, а умом и смекалкой. Уже в самом начале устами Сэнку нам объявляют, что герои победят фэнтези наукой. И тут же принимаются доказывать это, не заставляя нас ждать.

    Весь сериал строится по формуле «возникает проблема — последовательно создаём устройство для её решения». Например, целая сюжетная арка посвящена изобретению антибиотика для лечения одного из персонажей. Нам показывают, прямо как в видеоигре, цепочку ингредиентов и устройств, необходимых для изготовления лекарства. Далее герои вместе выполняют «задания» этой «игры», сталкиваясь со всеми возникающими трудностями.

    Аниме «Доктор Стоун»: наука против фэнтези 1

    Этим «Доктор Стоун» и подкупает. Ты смотришь анимированную научно-популярную программу, разбавленную ярким юмором и стремительным сюжетом сёнэна, подкидывающим новые интриги и испытания. При этом авторы грамотно погружают в происходящее: Сэнку сразу говорит, что в каменном веке ракету не построить, но, обладая знаниями прошлых поколений, можно ускорить технический прогресс и повторить весь путь человечества от первобытных людей до покорителей космоса. Так аниме начинается с самых простых вещей вроде верёвки или копья, и постепенно сложность изобретений повышается. Не забывают показывать и то, как всё, что было ранее сделано, помогает героям в дальнейшем.

    Когда своими глазами видишь, насколько большой прорыв совершают герои с помощью мыла или лампы накаливания (не обходится и без восхваления оригинальных создателей), просыпается неподдельный интерес к науке. «Доктор Стоун» обучает зрителя и подталкивает его к пониманию красоты и силы науки, с помощью которой мы и построили наш мир. Чем не повод показывать сериал в школах?

    Аниме «Доктор Стоун»: наука против фэнтези 4

    Конечно, большой вопрос, насколько реалистичны показанные в аниме изобретения. Судя по выводам учёных и инженеров (есть даже разбор от Кэри из «Разрушителей мифов»), «Доктор Стоун» достаточно точен, хоть и упрощает детали. Жителям королевства науки уж слишком везёт с расположением необходимых минералов, да и на производство некоторых деталей в каменном мире должно уходить куда больше сил и времени, чем у героев сериала. Но подобные мелочи простительны, ведь благодаря этому не сбивается темп повествования, что крайне важно для увлекательного сёнэна.

    Об этой стороне сериала тоже не стоит забывать. Несмотря на все слова о верховенстве науки, элементы подростковой фантастики дают о себе знать. Судите сами: главный герой обладает феноменальными для своих лет знаниями в физике, химии, биологии, инженерии и других областях. Тело Тайдзю кажется непробиваемым, Цукаса (напомним, школьник) может на равных потягаться со львом, и всё в таком духе. Уникальные способности персонажей здесь очень гиперболизированы, но на удивление это нисколько не мешает истории и даже помогает ей, лучше раскрывая героев.

    Аниме «Доктор Стоун»: наука против фэнтези 7

    Забавно, как автор иронизирует над жанром сёнэна, выставляя протагонистом в самом начале тупоголового и прямолинейного Тайдзю

    Создатели нашли баланс между достоверностью научных открытий и зрелищностью происходящих событий. Как бы странно это ни звучало, но сериал получается реалистичным в своей нереалистичности. Поэтому смотреть «Стоуна» так же увлекательно, как и любой боевой сёнэн. К тому же он реализует довольно интересный принцип «расскажи, а затем покажи». Зачастую Сэнку заранее рассказывает нам о важности того или иного научного открытия, но не раскрывает всех карт сразу. И только по ходу сюжета мы сами приходим к пониманию его слов.

    Разумеется, ни одно приключение не обходится без ярких запоминающихся персонажей и обаятельного главного героя. Сэнку буквально притягивает к себе внимание: он умный, харизматичный, добрый, но порою язвительный. При всей своей гениальности он допускает ошибки и делает из них выводы. Есть в нём и заводная детская дурашливость. Вместе с хитрым менталистом Гэном и амбициозным подмастерьем Хромом они образуют комическое трио, разбавляющее своими кривляниями объяснения научных процессов.

    Аниме «Доктор Стоун»: наука против фэнтези

    Юмор в «Стоуне» довольно детский и зачастую сильно японский, поэтому понравится не всем

    Остальные герои достаточно простые, но очень искренние и колоритные, оттого наблюдать за их взаимодействием всегда приятно. Особенно когда такое весёлое аниме переключается на трогательные моменты. Здесь стоит отдать должное аниматорам: постановка драматических сцен в «Стоуне» потрясающая. Трудно не расчувствоваться, когда близорукая Суйка впервые отчётливо видит мир или когда отец одного из героев передаёт своё послание сквозь тысячелетия.

    То же можно сказать и про всю экранизацию манги. Студия TMS Entertainment приложила много сил, чтобы перенести весь размах и игру светотени рисунка Boichi на телеэкраны. Сериал хоть и не не обладает выдающейся анимацией, но всё же может похвастать динамичностью и визуализацией чуть ли не каждого диалога героев (мне лично очень нравится местный образ серной кислоты). Дополняет картинку превосходный саундтрек, который прямо-таки переносит в доисторические времена. Особенно отпечатываются в памяти такие треки как последняя песня современного человечества.

    Аниме «Доктор Стоун»: наука против фэнтези 3

    Ещё «Доктору Стоуну» достался характерный для Boichi дизайн женских персонажей. И вот с ним нужно просто смириться

    Наука войны

    Второй сезон, вышедший этой зимой, неспроста носит подзаголовок «Каменные войны». Если повествование первого сезона в какой-то момент застревало в деревне Исигами, то теперь зрителя чуть ли не с самого начала бросают в давно назревшее противостояние силы и разума. Мы наконец-то видим, как королевство науки воплощает план по победе над группировкой Цукасы, желающего остаться в каменном мире и повелевать им. Здесь вновь прекрасно срабатывает принцип демонстрации: так, Сэнку подсказывает, что коммуникация и сублимированная пища играют важнейшую тактическую роль, и уже в следующих сценах благодаря этим факторам герои переигрывают вражеского шпиона.

    В самом начале нового сезона герой обещает, что они победят без единой жертвы, что кажется абсурдным, когда речь идёт о войне. Но при всей наивности «Доктора Стоуна», типичной для его жанра, уж очень интересно узнать, как же герои превзойдут противника, готового биться на смерть. Не буду вдаваться в подробности, но бескровный план включает в себя танк и нитроглицерин. Интригует, не правда ли?

    Аниме «Доктор Стоун»: наука против фэнтези 8

    В первой части истории главного героя в основном окружали жители каменного мира — потомки людей, не превратившихся в статуи. Теперь же больше внимания обращают на представителей нашего времени. Цукаса, завладев единственным источником чудодейственной сыворотки, продолжает возвращать к жизни своих современников, и пока что эти новые персонажи больше похожи на сюжетные функции. Несмотря на милую любовь Ники к песням Лилиан и пацифизм Укё, им банально не хватает времени раскрыться до уровня того же Гэна. Что уж говорить про Ё Уэи: кто его с таким характером вообще в полицию когда-то взял?!

    Вернулись и давно отсутствовавшие Тайдзю с Удзурихой. Их первый за долгое время разговор с Сэнку — один из самых ярких моментов сезона. Главный злодей в лице Цукасы и вовсе открывается нам с новой стороны. Мы наконец-то узнаём его истинные мотивы и даже проникаемся состраданием. Их старый диалог с Сэнку о возможной дружбе — в другом времени и при других обстоятельствах — эпично и в то же время трогательно закольцовывается в одном из последних эпизодов «Каменных войн».

    Аниме «Доктор Стоун»: наука против фэнтези 6

    По исполнению новый сезон не уступает предыдущему: задники стали ещё детальнее, динамика анимации выросла, а контуры персонажей заметно похорошели

    «Доктор Стоун» — идеальное образовательное аниме. В обёртке увлекательного приключения скрывается познавательная научно-популярная программа, рассказывающая зрителю, как наука преображает окружающий нас мир. Забавный в своей основе, сериал наполнен множеством интригующих и вдохновляющих моментов, подчёркивающих грандиозность научных открытий. И всё это в исполнении галереи ярких персонажей во главе с Сэнку.

    Новый сезон ничуть не растерял обаяния доисторических «очумелых ручек» и даже повысил качество в некоторых местах. Теперь герои не сидят на месте и пускаются в путь, который не закончится победой над злодеем. В уже анонсированном продолжении Сэнку с друзьями отправится покорять бескрайний океан, чтобы найти источник того самого света, превратившего человечество в камень.

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    Олег Поторокин
    Игровой энтузиаст, аниме-полиция и просто большой любитель Японии

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