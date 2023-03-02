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    Сериал «Король и Шут»: первые впечатления. Сняли мясо мужики!

    2 марта 2023
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    02.03.2023
    15742
    2 минуты на чтение
    #биография #король и шут #музыка #обзор сериала
    Сериал «Король и Шут»: первые впечатления. Сняли мясо мужики! 8

    Сериал про культовую панк-рок-группу выходит в странный период нашей жизни. Исполнители главных ролей Константин Плотников (Горшок) и Влад Коноплёв (Князь) на постерах сериала выглядят глянцевыми копиями своих прототипов и резко контрастируют с серой реальностью Москвы. Пустые афиши кинотеатров, лишившихся 90% своих премьер, минимум яркой рекламы на улице, тусклое зимнее небо. А посреди всего этого — красная дорожка, люди в кожанках, ирокезы и премьера нового сериала, организованная «Кинопоиском» в чопорном кинотеатре «Октябрь».

    Сериал «Король и Шут» кажется приветом из прошлой реальности, о которой мы несколько забыли. Впрочем, мы не против в неё ненадолго вернуться.

    Сериал «Король и Шут»: первые впечатления. Сняли мясо мужики! 7

    Идея экранизировать биографию столь популярной и одновременно неоднозначной группы может показаться и гениальной, и абсолютно безумной. Что бы ни придумали шоураннер сериала Дмитрий Нелидов («Пищеблок») и режиссёр Рустам Мосафир («Скиф») под патронажем автора текстов и музыки «Короля и Шута» Андрея Князева, часть фанатов они точно разочаруют. Невозможно угодить многомиллионной армии разношёрстных и разновозрастных поклонников, для каждого из которых «КиШ» — особенная часть жизни.

    Первые серии отчаянно пытаются понравиться именно «олдовой» аудитории. Съёмка в нарочито устаревшей манере словно повторяет телевизионные репортажи ранних нулевых. Эпизоды первых выступлений группы в ДК и клубах разной степени андеграундности покадрово воспроизводят концертные записи. А когда действие переносится в фэнтезийную вселенную хоррор-сказок «КиШ», трудно не начать притопывать в такт хитам группы.

    Сериал «Король и Шут»: первые впечатления. Сняли мясо мужики! 12

     

    Однако когда действие возвращается в ранний советский период группы, вылезают проблемы. Фон и декорации не везде соответствуют эпохе, постоянно скачет качество диалогов, а сценарий представляет собой месиво из юмористических скетчей, бесконечных флешбэков в разные годы и ссор между участниками группы.

    Лучшие моменты первых серий (помимо точно воспроизведённых концертов) — приключения Михаила Горшенёва и Андрея Князева в фантастическом средневековье, собранном из песен-рассказов «Короля и Шута». Эти эпизоды выглядят как нечто среднее между типичным клипом группы и фильмом «Вий» 2014 года и одновременно напоминают безумную партию в Dungeons and Dragons. Яркие, динамичные, кровавые, они разбавляют стандартную историю становления молодых панков, превращая сериал в нечто большее, чем байопик музыкальной группы.

    Сериал «Король и Шут»: первые впечатления. Сняли мясо мужики! 2

    Первые эпизоды не могут похвастать связной историей и выдающейся режиссурой. Актёры явно неловко чувствуют себя в рамках не выдающегося сценария, но преображаются в диких концертных и чудаковатых фэнтезийных эпизодах. Чего сериалу не занимать — так это энергетики, прущей с экрана каждую секунду. Интересно, насколько авторов хватит — мы можем долго и с ностальгией махать головой под хиты группы, но от сериала в первую очередь ждёшь хорошей истории, а с ней в первых эпизодах есть сложности. Увидим, что будет в оставшихся шести.

    Сериал удивительным образом возвращает на -дцать лет назад тех, кто эти годы помнит. То ли дело в энергетике культовых песен, до которой далеко даже самым ярким современным исполнителям, то ли в намеренной стилизации картинки и грима, которые при этом выглядят очень органично. «Король и Шут», кажется, способен стать идеальным восьмичасовым сеансом эскапизма для всех, кто хочет ненадолго вернуться в ту эпоху.

    Сериал «Король и Шут»: первые впечатления. Сняли мясо мужики! 11

    фото: Кинопоиск

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    Журналист, писатель. Исследую странные новые миры внутри фильмов, сериалов и книг.

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