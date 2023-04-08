«Невидимый город», 2-й сезон: прямолинейное, но оригинальное бразильское фэнтези

22 марта на Netflix вышел второй сезон бразильского сериала «Невидимый город», городского фэнтези, выстроенного вокруг локального фольклора. По сути, перед нами новая самостоятельная история, в которой участвуют старые персонажи.

Cidade Invisível Жанр: городское фэнтези

Шоураннер: Карлус Салданья

В ролях: Марко Пигосси, Алессандра Негрини, Мануэла Диегис

Премьера: 22 марта 2023 года

Возрастной рейтинг: 14+

Продолжительность: 6 серий по 40–60 минут

Похоже на: «Гримм» (2011), «Шахмаран» (2023)

Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры к первому сезону!

Кратко вспомним, что было ранее. Главный герой — отец-одиночка и сотрудник бразильской экологической полиции Эрик. Обычно он занимается охраной флоры и фауны Амазонки, но вскоре начал сталкиваться со странными происшествиями. В ходе расследования он узнавал обстоятельства смерти своей жены, а также погружался в «субкультуру» сверхъестественных существ из бразильских сказок, легенд и страшных историй, — оказывается, эти существа живут в Рио-де-Жанейро и его окрестностях.

Читайте также «Невидимый город»: как режиссёр «Ледникового периода» снял городское фэнтези про Бразилию Хотя это довольно типичный мистический детектив, он позволяет краем глаза заглянуть в не самую популярную мифологию.

К концу сезона Эрик стал уже неплохо разбираться в сверхъестественном и пожертвовал собой, чтобы остановить злого духа, вселившегося в его тело. Поэтому в новом сезоне сценаристом пришлось придумывать новую историю. Главных героев уже двое, Эрик и его дочь Луна. Немного повзрослевшая (с первого сезона прошло 2 года), она ищет способ оживить отца и в самом начале сезона добивается желаемого с помощью потусторонней сущности по имени Матинта Перейра (Matinta Perera), этакой бразильской ведьмы.

Вернувшийся к жизни Эрик плохо понимает, кто он и где он, зато очень хочет найти дочь, в чём ему помогают внезапно открывшиеся в нем сверхъестественные способности. Героям противостоят новые антагонисты — семья Кастро, богатый полукриминальный клан, пытающийся отыскать волшебное озеро Марангату, к чему привлекают различных фольклорных созданий. Из старых персонажей вернулась Инес, или Кука, неформальный лидер сверхъестественных существ в предыдущем сезоне, теперь ставшая наставницей Луны. Появилось и немало новых героев, в большинстве своём основанных на ещё не задействованных образах из бразильского фольклора.

В новом сезоне нет никакой большой загадки или главного преступления: ключевых антагонистов мы видим сразу, их мотивация проста и понятна. Зато создатели уделили больше внимания персонажам. Что Эрик, что Инес, что не появлявшийся ранее священник, что обаятельный мальчик-оборотень — все получили небольшие собственные сюжетные линии. Рассматривать их без спойлеров сложно, поэтому ограничимся общим комментарием: большинство историй получились простыми и прямолинейными, но вполне убедительными. Назвать это однозначным минусом или плюсом нельзя, просто будьте готовы к тому, что тонкого психологизма в «Невидимом городе» вы не найдете. Герои проговаривают свои желания и мотивы вслух; меняются резко, пусть и логично.

То, что это не раздражает, во многом заслуга актёров. Обаятельные, очень фактурные, они прекрасно изображают как сверхъестественных существ, неумело маскирующихся под людей, так и обычных сметных, столкнувшихся с этим странным миром. Под стать актёрам и визуальный ряд в целом. Что в густых лесах Амазонки, что в бразильских городах, что в роскошных поместьях авторы умеют создать необходимую атмосферу.

Отдельно радует местный подход к изображению коренного населения Бразилии. Хотя создатели сериала показывают их более близкими к миру сверхъестественных существ и к природе (эти вещи связывались друг с другом и в первом сезоне), образы не уходят в комичную экзотизацию. Индейцы «Невидимого города», пусть и живут в глухой деревушке, вполне себе современные люди — это заметно и по их поведению, и по костюмам. А ещё они знают секреты, которые их соседи забыли или пытаются использовать ради своей выгоды.

А вот экшена в сериале практически нет. Хотя сюжет включает целый ряд «боевых» сверхъестественных существ: здесь и упомянутый волк-оборотень, и (довольно неожиданно) мул с отрубленной головой, из шеи которого бьёт пламя (реальный фольклорный образ), — большая часть схваток с их участием происходит за кадром. Скорее всего, это следствие ограничений бюджета, но при просмотре совершенно не раздражает.

Наконец, важно сказать пару слов о политической повестке. В целом она сводится к защите бразильской природы и культуры местных народов от людей, пытающихся их разрушить и использовать. Причем подается столь же прямолинейно, как и мотивы персонажей. Несомненно, кого-то такой подход будет раздражать. С другой стороны, в истории с уничтожением амазонских лесов и сопутствующим исчезновением целых (пусть и небольших) народов мало полутонов. Может быть, стремление создателей говорить прямо, кто прав, кто виноват, не выбирая выражений, — наивная, но не такая уж плохая идея.

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В итоге второй сезон «Невидимого города» получился чуть менее напряжённым, чем первый, а из-за большого количества персонажей внимание иногда рассеивается. Но это всё ещё приятный, добрый и обаятельный сериал, вдохновлённый очень интересным фольклором.