Кайдзю атакуют Австралию, человечество несёт серьёзные потери и оставляет материк. Разумеется, не всем удаётся вовремя эвакуироваться. В числе опоздавших оказываются брат с сестрой Тейлор и Хейли, которые находят учебного «егеря» и пускаются на поиски своих родителей, отправившихся на бой с монстрами.

Pacific Rim: The Black Жанр: фантастический боевик

Шоураннеры: Грег Джонсон, Крейг Кайл

Роли озвучивают: Келам Уорти, Гидеон Адлон, Эрика Линдбек

Премьерный показ: 4 марта 2021, Netflix

Продолжительность: 7 серий по 21–29 минут

Похоже на: «Тихоокеанский рубеж 2» (2018) • SSSS.Gridman (1994) • отдалённо — Evangelion (1995)

Хотя историей «Тёмной зоны» занимались американцы, сюжет сериала — в худших традициях аниме. И дело не в том, что это история про гигантских роботов, сражающихся с не менее гигантскими чудовищами. Но чтобы внести ясность, придётся немного проспойлерить.

Сериал заметно расширяет лор вселенной, что само по себе не может не радовать: картины Гильермо Дель Торо и Стивена Денайта были скупыми на подробности. Интересных моментов, которые обогащают мир франшизы, тут хватает. Взять хотя бы разумного «егеря», слившегося воедино с ДНК кайдзю, — он воюет вообще против всех подряд. Или найденного в лаборатории неразговорчивого мальчика, способного голыми руками завалить многотонного робота.

Но если в сериале есть загадки, то их чаще всего обкладывают пачкой жирных намёков, не дающих зрителям возможности поспекулировать. Ответы на большинство вопросов запросто можно прочитать между строк, поэтому следить за развитием истории не самое увлекательное дело. Никакой интриги нет — всегда понятно, чем закончится очередное приключение персонажей, иногда вплоть до мельчайших деталей.

При этом авторы нередко утаивают подробности, необходимые для создания полноценной картины. Недосказанность — инструмент, конечно, хороший, но это не тот случай. Сценаристы чересчур увлеклись объяснением того, что не требует лишних слов, и проигнорировали моменты, когда действительно не мешало бы пролить немного света на происходящее.

Неудобных вопросов к сюжету и его логике довольно много, но заострять на них внимание нет особого смысла. Куда больше беспокоит то, что правила, введённые в полнометражках, отчасти потеряли актуальность. К примеру, героям теперь не обязательно проходить суровые тренировки, чтобы пилотировать «егеря». Как оказалось, хватит одной лишь силы воли. Так что «за рулём» может оказаться чуть ли не любой прохожий.

Достижения персонажей из предыдущих фильмов вообще нивелировали. Помните, как в первой части герой с трудом умудрился пилотировать «егеря» в одиночку? Это было чем-то из разряда фантастики! А теперь забудьте: в «Тёмной зоне» с этим может справиться даже подросток-недоучка, достаточно загрузить в его память воспоминания какого-нибудь героя-одиночки.

Сюжет первого сезона построен на взаимоотношениях персонажей, а всё остальное ушло на задний план. Поэтому наибольшую опасность для брата и сестры представляют не чудовища, а обычные люди. Идея сконцентрироваться на героях сама по себе неплоха, но качество исполнения оставляет желать лучшего — искренние эмоции эти герои вызывают редко.

Тем не менее парочка-другая колоритных персонажей в сериале найдётся, причём лучше всего удались второстепенные. Главные герои получились максимально пустыми: «О, мы хотим найти родителей, нам без них тяжело». Серьёзно, такой мотивацией вы выделяете центральных персонажей? Второстепенные герои, напротив, вышли куда глубже за счёт богатого прошлого. И даже встроенный в «егеря» искусственный интеллект кажется более проработанным — а ещё у неё (да, это она) классное чувство юмора!

А теперь поговорим о главном разочаровании «Тёмной зоны». «Тихоокеанский рубеж» чётко ассоциируется с эпическими замесами массивных «егерей» и крушащих города кайдзю. Логично было бы предположить, что в анимационном сериале авторы разойдутся на полную катушку, поскольку их больше ничего не будет сдерживать, — ведь в 3DCG многие вещи смотрятся куда естественней, чем в фильме с живыми актёрами. Спешу вас огорчить: зрелищных битв в сериале почти нет, столкновения гигантов можно пересчитать по пальцам одной руки.

По сути, на протяжении всех семи эпизодов Тейлор и Хейли противостоят всего одному кайдзю, который преследует их с самого начала. Учитывая, что сами они неопытные бойцы, — логичная и интересная задумка. Вот только «махачи» выглядят неуклюже, как будто ребёнок балуется с пластиковыми игрушками. Чтобы правдоподобно изобразить масштабы баталий, недостаточно показать, что меха и чудовища из другого измерения огромные, и сдобрить эту красоту звуками тяжёлых шагов. В каждом движении должна считываться масса этих махин, а в сериале этого попросту нет: в одной сцене «егерь» медленно замахивается механической рукой, а в другой бежит, словно невесомый.

Еще одной проблемой для некоторых может стать визуал. Он не так плох, как может показаться, — это нечто среднее между первым сезоном «Принца-дракона» и Ghost in the Shell: SAC_2045. Бюджетно, но смотреть можно, и глаза себе выкалывать не хочется — некоторые кадры вполне живописные. Авторы могут сделать красиво, когда нужно. Другое дело, что в «Принце» и «Призраке в доспехах» отличная режиссура, а над «Тёмной зоной» как будто бы работал искусственный интеллект: постановка безликая и местами очень странная.

Единственная вещь, которая действительно цепляет в сериале, — клиффхэнгер на последней минуте, который чётко дает понять, что все семь эпизодов были лишь подготовкой к основным событиям. В то же время он обесценивает предыдущие два с половиной часа, поскольку на их фоне сюжетный поворот очень выделяется — он на ровном месте создает «вау-эффект». Правда, эпизод так резко обрывается, что невольно ждешь еще одну серию с дополнительными контекстом и конфликтом, который ляжет в основу следующего сезона и скорректирует ожидания зрителей.