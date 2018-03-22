«Тихоокеанский рубеж 2»: продолжение против оригинала Дель Торо

Война с монстрами-кайдзю закончилась несколько лет назад, и человечество может вздохнуть свободно. Джейк Пентекост — сын того генерала, что ценой жизни остановил апокалипсис, — идти по стопам отца не хочет и вместо службы промышляет контрабандой запчастей от гигантских роботов. Да и зачем идти в пилоты, если скоро егерей спишут и заменят китайскими дронами? Но герою придётся вернуться в строй и доказать, что он достоин своей фамилии. Ведь кайдзю, конечно, не исчезли.

Pacific Rim Uprising Жанр: фантастический боевик

Режиссёр: Стивен Денайт

В ролях: Джон Бойега, Ринко Кикути, Кэйли Спэни

Премьера в России: 22 марта 2018

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на: «Грендайзер», «Гуррен-Лаганн»

«Тихоокеанский рубеж» не был безупречным фильмом. Но он был очень стильным и в какой-то мере искренним. Ведь снимал его один из главных гиков Голливуда — ныне оскароносный Гильермо Дель Торо. Этой картиной он отдал дань уважения тому, что обожал с юности, — аниме про гигантских роботов и фильмам про Годзиллу.

Увы, задумку оценили не все — в США «Тихоокеанский рубеж» даже не отбил свой бюджет. Сборы в остальном мире, особенно в Китае, позволили фильму стать прибыльным, но всё же студия Legendary ожидала большего.

Уже тогда стало ясно, что, если будет вторая часть, её вряд ли доверят Дель Торо. Так и вышло. «Тихоокеанский рубеж 2» поставил сериальный режиссёр Стивен Денайт («Сорвиголова»), для которого эта картина стала дебютом в большом кино. И для первого раза он справился достойно. Но всё же сиквел ожидаемо хуже оригинала.

Стиль заметно поменялся

Первая причина была видна ещё по трейлерам — смена стилистики. «Тихоокеанский рубеж» был очень «дельторовским» фильмом. Цветовая палитра, обилие диковинных механизмов, внимание к деталям — в каждой сцене читался почерк будущего творца «Формы воды». Сиквел от всего этого решительно отказался. Действие второго фильма почти целиком происходит при свете дня, и это не всегда идёт ему на пользу. Графика выполнена достойно, однако в некоторых сценах зелёный экран бросается в глаза.

Всё стало более мультяшным и пластиковым. В оригинальном фильме Дель Торо неоднократно подчёркивал колоссальные размеры и вес егерей и кайдзю. Они двигались медленно, под их шагами крошился асфальт. Чувствовался масштаб событий. Здесь этого нет. Роботы бегают и прыгают, как люди в доспехах, а не многотонные машины.

А ещё у них пропала индивидуальность. В первой части каждый егерь обладал запоминающимся дизайном. Взять хоть русского «Чёрного Альфу» — эдакая ходячая субмарина. Да и кайдзю были разными — один походил на акулу, другой на летучую мышь, третий на гориллу. В сиквеле все монстры на одно лицо… или что у них там. И роботы будто с одного завода.

Зато герои-люди разные, и это радует

Сценаристам удалось выписать приятных и понятных персонажей. У многих из них минимум экранного времени, но запомниться они успевают, а за кого-то даже получается болеть. Больше всего симпатий вызывает пилот-самоучка Намани в исполнении дебютантки Кэйли Спэни. Её тёрки с русской задирой Викторией (Иванна Сахно) — лучшее, что может предложить фильм по части персонажей.

А вот главный герой получился блеклым. Джейк в исполнении Джона Бойеги очень уж похож на его же Финна из «Звёздных войн»: такой же полукомедийный персонаж, которому нужно найти в себе мужество, чтобы совершить важный поступок.

Сценарий нельзя назвать совсем уж пустым. Хотя сюжет, как и в первой части, тут нужен исключительно затем, чтобы обосновать драки гигантских роботов с ещё более гигантскими монстрами, он всё же подкидывает пару неожиданных поворотов. Правда, порой они соседствуют с глупостями. Например, когда разбитых в хлам егерей чинят за считаные часы, а герои перемещаются по земному шару будто со скоростью света.

С чем нет проблем, так это с экшеном

Да, теперь всё выглядит менее правдоподобно, но поединки егерей с кайдзю по-прежнему поставлены изобретательно. Никакого хаоса, как в «Трансформерах», или странных ракурсов, как в последнем «Годзилле». Только зрелищные драки с красивой хореографией и применением безумного оружия вроде булавы размером с дом. Бессмысленное, но увлекательное зрелище.

Типичный сиквел большого блокбастера. По закону жанра он уступает оригиналу, потому что вторичен, а некоторые важные компоненты потеряны. Но всё же это не худшее, что могло произойти с франшизой.