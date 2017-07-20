Недавно актёр «Звёздных войн» Джон Бойега сделал скандальное заявление в интервью:

В «Игре престолов» нет чёрных. Вы не увидите ни одного чернокожего во «Властелине колец». Я не буду платить деньги, чтобы смотреть на экране на один и тот же тип людей. Каждый день вы видите разных людей из разных культур. Даже если вы расист, вам придётся смириться с этим.

Для начала, из этого заявления очевидно, что «Игру престолов» Джон не смотрел, иначе знал бы, что чернокожие там есть:

Ксаро Ксоан Даксос — влиятельный купец Миссандея — бывшая рабыня, ныне советница Дейенерис

Салладор Саан — командир морских наёмников на службе у Станниса Арео Хотаз — капитан гвардии Мартеллов Серый Червь — командир непобедимого отряда Безупречных

Но главная проблема не в этом. На мой взгляд, Бойега не прав на гораздо более глубоком уровне. В его претензиях, пожалуй, больше расизма, чем в произведениях, которые он критикует.

Достаточно — это сколько?

Джон исходит из модной ныне на Западе идеи репрезентации, гласящей, что в любой сфере должны быть представлены люди разных рас и других социальных групп. Но в случае с актёрами и персонажами этот принцип упирается в вопрос: какая пропорция чёрных и белых в кино будет справедливой?

Явно не 50/50. Хотя бы потому, что рас не две, а их представителей не равное количество. Джон Бойега — британец и должен бы знать, что чернокожие составляют всего 3,5% населения Великобритании. В США их больше — 13%, но всё равно далеко даже до четверти населения. В последнее время репрезентацию продвигают так активно, что даже борцы за неё признают: доля чернокожих персонажей в фильмах почти сравнялась с их долей в населении США (12,5%), а на телевидении заметно её превышает. В прошлом году она составила 20%!

Логично, что в каких-то шоу «цветных» будет меньше, а в каких-то больше, потому что того требуют сюжет и сеттинг. Но «средняя температура по больнице» показывает, что чернокожих уже никто не задвигает — белых на экране больше примерно настолько, насколько и в жизни. Или они должны расплачиваться за те годы, когда чернокожих недооценивали, и давать им повышенные квоты?

Создатели имеют право на замысел

Сама идея «квот» абсурдна, потому что фильмы и сериалы не обязаны отражать состав населения страны, в которой сняты. Для разных произведений требуются разные актёры и наборы рас. Всё зависит от того, какую эпоху и часть света хотят изобразить создатели.

И Вестерос, и Средиземье, и мир Ведьмака, к которому предъявляли те же претензии, основаны на истории и мифологии средневековой Европы. А в европейских легендах чаще можно встретить дракона или гоблина, чем чёрного африканца. По той простой причине, что их на континенте почти не было. Есть только один способ реалистично обставить появление чернокожего в таком сеттинге, но он Бойеге вряд ли понравится: негры изредка попадали в Европу в качестве рабов. Ну, и смуглые (но не чернокожие!) пираты-мавры, в свою очередь, похищали европейцев в рабство.



Несмотря на это, и у Мартина, и у Толкина есть чернокожие. Они не играют важной роли в сюжете, но представлены в куда больших количествах, чем реальные африканцы — в реальной средневековой Европе. В Средиземье это харадримы, погонщики боевых слонов (кроме того, у орков чёрная кожа, но их едва ли можно назвать неграми).

В «Игре престолов» же есть целый ряд чернокожих персонажей, которых мы перечислили выше. И это при том, что действие сериала не затрагивает местную «Африку» — Соториос. Во имя репрезентации создатели шоу поместили чернокожих в Эссос, который в книгах больше похож на Ближний Восток. Ксаро и Арео «почернели» именно в сериале.

Двойные стандарты расизма

Среди главных героев «Властелина колец» и «Игры престолов» чернокожие были бы примерно так же уместны, как белые среди главных героев «Голоса улиц» и «Люка Кейджа», сюжет которых посвящён чернокожим. К этим вещам у Бойеги явно нет претензий. Хотя с точки зрения репрезентации они столь же не сбалансированы.

Подобные двойные стандарты в западной прессе уже стали нормой. Когда «цветного» персонажа играет белый актёр, это называют «whitewashing» и возмущённо клеймят — вот, к примеру, статья о «самом странном подборе актёров», состоящая сплошь из таких примеров. Когда же «цветной» актёр получает роль белого персонажа (тот же Идрис Эльба в «Торе» и «Тёмной башне», например), это даже защищают — мол, раса не важна, важен талант.

Давайте уж определимся. Или подбор актёров и расы персонажей должен основываться на том, что, по мнению создателей, подходит сюжету и сеттингу. Или же любой актёр может играть любого персонажа, а мы должны оценивать только его талант, закрывая глаза на внешность. Оба этих подхода имеют право на жизнь — потому что оба ориентированы на искусство и предлагают равное отношение ко всем расам.

Но если вы считаете, что главное в фильмах и сериалах — это как часто там показывают вашу расу, то, скорее всего, расисты тут не создатели «Властелина колец» и «Игры престолов».

Ранее на ту же тему Star Wars: Почему негр-штурмовик — это нормально Кто сказал, что чернокожих в далёкой галактике быть не может?

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