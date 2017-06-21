Трансформеры: Последний рыцарь (ага, последний, как же!)

Transformers: The Last Knight
Жанр: фантастический боевик
Режиссёр: Майкл Бэй
В ролях: Марк Уолберг, Лора Хэддок, Энтони Хопкинс
Премьера в России: 22 июня 2017 года
Возрастной рейтинг: 12+
Похоже на:«День независимости» (1996), «Человек из стали» (2013)
Есть много поводов обидеться на создателей пятого фильма. Они задвинули куда подальше большую часть правил вселенной, которые формулировали в прошлых частях. Оказывается, роботы уже полтора тысячелетия вовсю обитают на Земле и вмешиваются в историю, человеческое оружие их без проблем убивает, а диноботы умеют размножаться без всякой Искры.
Бэй с компанией создали, пожалуй, самых невразумительных персонажей за всю историю франшизы, раскрывающихся в разговорах вида «ха-ха, у тебя нет парня». Половину диалогов выделили под экспозицию, где нам объясняют, что за чертовщина теперь творится в мире трансформеров. Породили массу несуразностей вроде бронированных дронов с пулемётами или очаровательных пустых городков, в которых есть высотные здания с работающими лифтами и уборщиками.
Но давайте не будем обижаться и пинать сценарий. Сценаристов бросили в песочнице и дали им кучу игрушек — вот они сидят и играют в них, как трёхлетние дети. Тут совершенно неважно, «почему» и «зачем», главное — побольше громких «ба-бах!», и чтоб песок летел во все стороны на зависть соседским детишкам. Как визуальный аттракцион пятые «Трансформеры» всё ещё хороши — а большего от них никто и не требует.
Настоящая проблема в том, что создатели, похоже, пытались сделать из двух сценариев один. Событий в ленте слишком много, экшен-сцены спрессованы слишком плотно — видно невооружённым глазом, что это материал на два добротных боевика. Может быть, Майкл Бэй очень хотел закончить сюжетную линию Егера собственноручно, прежде чем уйдёт из серии. А может, стало понятно, что первый из двух фильмов получается недостаточно масштабным по сравнению с «Эпохой Истребления». Так или иначе, материал как минимум для двух фильмов засунули под гидравлический пресс, а что повылезало с краёв — всякие раскрывающие персонажей сцены да вменяемые диалоги — безжалостно срезали. Поэтому герои иногда вынуждены изъясняться с вразумительностью бабуинов.
Хронометраж у фильма всего два с половиной часа, а событий и сюжетных линий — как в трилогии «Властелин колец»! Больше всего времени почему-то уделили представлению второстепенного персонажа — девочки Изабеллы, которая в середине ленты пропадает и появляется только под самый конец. Есть мнение, что это наш главный герой на следующий фильм
Ну а в этом фильме на главных ролях парочка Избранных — Егер и образованная англичанка. «Отца года» из «Эпохи истребления» записали в Избранные за высокие моральные качества — хотя его избранности хватает ровно на то, чтоб один раз махнуть мечом в правильный момент. Подружка, для разнообразия, Избрана благодаря не богатому внутреннему миру, а правильной ДНК.
Хотя мы-то понимаем: в сценарий этот персонаж пробрался только потому, что нашему доблестному Егеру нужна очаровательная спутница жизни, чтоб ускакать с ней на диноботе в закат. Они весь фильм будут отчаянно делать вид, что раздражают друг друга, чтобы в конце изобразить счастливую пару.
Зато там, где не сдюжили люди, успешно справляются трансформеры. Отношения у Прайма и Бамблби проработаны на порядок лучше, между ними практически искрит — то от преданности, то от ненависти. И не будь сюжет так предсказуемо заштампован, за них можно было бы переживать. Новые же трансформеры практически не запоминаются — разве что тот рогатый хмырь, который собирается из кучи роботов поменьше, — и у главных звёзд серии внимания не крадут.
Равно как не крадут его и персонажи из первой части. Возвращение в строй вояки Ленокса и агента Симонса очков фильму не прибавляет: их роли ушли немногим дальше простых камео, а самих героев можно без труда заменить на других людей — сюжет бы ничего не потерял.
А вот английский лорд Эдмунд Бартон в исполнении Энтони Хопкинса неплох — за игрой такого актёра приятно наблюдать, да и персонаж на редкость колоритный по меркам серии. Но главной удачей, пожалуй, стоит считать крошечную роль пьянчуги Мерлина в исполнении Стэнли Туччи: похоже, это единственный актёр в пятых «Трансформерах», который явно наслаждался каждой сценой со своим участием. Именно про него хочется увидеть отдельный фильм — а не про Бамблби или Оптимуса Прайма.
- зрелищные битвы трансформеров
- некоторые шутки
- картонные персонажи-люди
- безумно рваный сюжет