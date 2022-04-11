«Атака титанов»: вторая часть финала… и не последняя!

3 апреля вышел последний эпизод второй части финального сезона (да, знаем, звучит жутко) одного из главных аниме-сериалов последнего десятилетия. Разбираемся, как авторам удаётся ещё больше закручивать сюжет и нагнетать атмосферу безысходности, когда до конца осталось всего ничего. Увы, подвести итог всей эпохальной истории «Атаки титанов» и начать новый раунд споров насчет её концовки мы пока не в силах — аниматоры всё-таки не смогли уместить в этом сезоне все оставшиеся главы манги и отложили грандиозную финальную битву на третью часть, которая выйдет в 2023 году. Что же, нам остаётся только посмотреть, какой получилась предпоследняя часть сериала.

Читайте также «Атака титанов» на финишной прямой. Чем завершается один из главных аниме-сериалов последних лет Первая часть заключительного сезона ёще дальше уходит от формулы, где дети эпично сражаются против монстров. Это уже скорее сложное высказывание о войне и идеологиях.

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День, когда стены пали

Год назад нас прервали ровно в тот момент, когда марлийская армия начала внезапную контратаку на район Шиганшина в отчаянной попытке захватить Эрена. Первые эпизоды, полностью посвящённые этому масштабному сражению, наглядно показывают, как сплочённость меняет расстановку сил: пока военная верхушка Элдии взята в заложники, главнокомандующий убит, а йегеристы и дальше разобщают островные войска, воздушная флотилия под предводительством Магата и оставшихся «воинов» представляет слишком серьёзную угрозу. Правда, можно немного придраться к неровной подаче боевых моментов на заднем плане: то в одном эпизоде создаётся ощущение, что марлийские стрелки неуязвимы, то в следующем парни на тросах как ни в чём не бывало летают по крышам и дают отпор. Ну да ладно, спишем на эффект неожиданности.

Что до наших героев — время на сомнения неумолимо подходит к концу, уже некогда метаться из стороны в сторону, и всем приходится делать выбор. И речь не только об Армине, Микасе и остальных ребятах из 104-го, которые ищут повод довериться плану Эрена. Габи вместе с Фалько прошла через этап «познай врага своего», и теперь, когда горн войны вновь зазвучал, становится уже не так просто поднять ружьё на «демонов острова».

Центральным событием всего полусезона стала активация той самой Дрожи Земли — замурованных в стенах колоссальных титанов. Это даже не спойлер — новый опенинг с брутальной композицией The Rumbling сразу раскрывает, что Дрожи никому не избежать. Стоит отдать должное анимационной команде MAPPA — моменты превращения заложников в титанов и активации Дрожи буквально застывают во времени, давая прочувствовать весь шок, через который проходят герои, а также масштаб происходящего.

Конечно, зрители догадывались, что Эрен не мог просто согласиться с планом Зика по эвтаназии всей элдийской нации. Но их конфронтация во время путешествия по воспоминаниям Йегера открывает в истории «Атаки титанов» один из самых шокирующих поворотов, который заставляет ещё раз убедиться в том, насколько мастерски Хадзимэ Исаяма управляется со своим сюжетом и чеховскими ружьями.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Воспоминания о будущем В конце 3-го сезона в воспоминаниях Гриши, отца Эрена, нас заинтересовала фраза Крюгера: «Защити Армина и Микасу». Теперь мы узнаём, что Атакующий Титан назван так не просто потому, что он со всеми дерётся, — он движется вперёд, в том числе и во времени. Слава богу, обошлось без явных путешествий во времени, чего боялись многие фанаты. В отличие от остальных титанов, получающих обрывки памяти своих предшественников, обладатель Атакующего может видеть воспоминания тех, кто его когда-нибудь унаследует. Это привело к нескольким последствиям. Во-первых, Гриша смог увидеть призраков взрослых Зика и Эрена, гуляющих по его жизни, — особенно эффектно преобразилась сцена с ключом от злополучного подвала. Во-вторых, Йегер-старший увидел весь тот ужас, который совершит его сын, и не нашёл в себе сил этому воспротивиться, ведь, как мы выясняем, будущее здесь изменить невозможно. Да, в «Атаке титанов» Исаяма задействовал теорию детерминизма времени — будущее предопределено, и даже если ты знаешь о предстоящих событиях, повлиять на их исход никак не сможешь. Инструментом принуждения здесь служит так называемая воля Атакующего, по сути противоположная мирной воле короля Фрица, которая, как мы помним, в корне меняла сознание его наследников. Кульминационный момент обращения Эрена к отцу заставляет осознать, что источник воли Атакующего и есть главный герой. Так, на протяжении долгих лет носители Атакующего титана следовали тому будущему, которое им навязал Эрен. И даже сам главный герой не становится исключением. Пока Гриша по приказу пожирает детей, нам мельком показывают сцену, где Эрен целует руку Хистории во время награждения разведкорпуса. В третьем сезоне нас убедили, что он увидел лишь жестокую расправу отца над королевской семьёй. Но на деле оказывается, что тогда ему открылись все отцовские воспоминания, в том числе и полученные из будущего благодаря силе Атакующего. Таким хитрым образом Эрен увидел, как он сам устраивает массовый геноцид. Это и послужило причиной его трансформации, произошедшей в течение четырёх лет между сезонами.

Кроме того, в новой части впервые раскрывают прародительницу Имир. До этого на протяжении всех сезонов мы слышали о ней множество разных мифов, и вот теперь Эрен, воспользовавшись приглашением (вы ведь помните, что первый эпизод аниме назывался «Тебе, 2000 лет спустя»?), получает возможность взглянуть, кем на самом деле была родоначальница всех титанов. В эпизоде, атмосфера которого явно отсылает к графическому роману Миллера «300», сполна передаётся вся трагедия человека, не имеющего свободы даже в своей голове. Сцена, где Имир после смерти попадает в пространство Координаты и смиренно проводит целую вечность, строя тела для всех титанов, мягко говоря, опустошает.

Временная петля воспоминаний — лишь один из элементов, демонстрирующих цикл жестокости, которая правит в мире сериала. После падения стен авторы не раз отзеркаливают старые события в новом свете: бой разведкорпуса под ностальгическую Barricades духовно возвращает нас в простые времена первого сезона, только вот теперь ребятам нужно вырезать не таинственных чудовищ, а своих сослуживцев.

И чем дальше зритель продвигается по второй половине новых эпизодов, тем больше ощущается давление, которое испытывают на себе главные герои. Сериал проворачивает с ними тот же трюк, что и с командиром Эрвином прямо перед его самоубийственной атакой в третьем сезоне, — пусть и в более камерном формате. Что Конни с его мамой, что Армина с синдромом самозванца — мир, оказавшийся на грани тотального уничтожения, призывает каждого выбирать между тем, что хочется, и тем, что правильно. Здесь Исаяма стравливает всех основных персонажей, включая и старых врагов (Райнера и Энни), и новых (Габи, Фалько и даже Магата). За столько времени герои впервые получают возможность спокойно поговорить и сделать необходимое — разрушить стены между друг другом.

На какое-то время убрав Эрена из поля зрения, сериал будто бы делает передышку, собирает героев для финального рывка. Но на деле он использует это время, чтобы вновь сломать персонажей, спрашивая: «Неужели этот жестокий мир, который вас ненавидит, достоин спасения?» И они с горечью приходят к главному выводу, к которому нас всё время подталкивала история: никакая идеология не стоит того, чтобы потерять человечность. Поэтому у них нет выбора, даже если придётся поднять оружие против своих же людей.

Что же получилось?

В отличие от «Игры престолов», с которой «Атаку титанов» часто сравнивают, лошадь (если вы помните этот мем) нарисована по-прежнему хорошо, хоть её шея и удлинилась втрое. Благо здесь создатель оригинала полностью завершил своё произведение. Даже когда вся политика осталась позади и близится триумфальная развязка, сериал не полагается исключительно на зрелищность и масштабы, а продолжает удивлять сложным закрученным сюжетом. К тому же героев пропускают через эмоциональную мясорубку, доводя их личные арки до кульминации.

Год назад, со смертью Саши, автор недвусмысленно дал нам понять — веселью в этом мире пришёл конец. Да, мы увидим отдалённое эхо светлых деньков в последнем эпизоде, но оно лишь ещё больше подчеркнёт то отчаяние, что не сходит с лиц персонажей. Это заметно и по Жану, грустно вздыхающему о спокойной тихой жизни в столице, и по Микасе, ищущей в себе решимость остановить Эрена. Вместе с обречёнными Райнером и Энни финальный сезон продолжает закольцовывать историю, наглядно показывая нам, через что проходили когда-то громко названные предателями «воины». А семейная драма Йегеров не только эмоционально завершает преображение двух братьев, но ещё и переворачивает всё с ног на голову.

Если в начале четвёртого сезона у нас были небольшие сомнения, сможет ли студия MAPPA достойно завершить эпохальный сериал, то теперь от них не осталось и следа — Юитиро Хаяси и его команда, кажется, совершили невозможное. Чуть ли не каждая серия второй части оставляет под огромным впечатлением — не только от сюжета, но и от блестящей постановки. Пролёты камеры по застывшей во времени Шиганшине, устрашающий масштаб Дрожи Земли, отстранённость истории Имир — всё исполнено на высшем уровне. Момент активации Титана-прародителя, показанный в манге всего одной страницей, превратили в нечто потрясающее.

Если вы скучаете по умопомрачительной анимации битв с титанами времён студии Wit, то и тут финальный сезон сможет вас порадовать. Да, в большинстве сцен с чудовищами всё ещё используется 3D, но теперь, благодаря грамотной раскадровке и постэффектам, видно, что это уже самодостаточный подход, а не дешёвая замена прошлому. По словам режиссёра, дополнительный год помог команде поработать над ошибками и понять, как правильно перенести финальный сезон на экраны. Да и сам Исаяма, уже закончивший к тому моменту мангу, активнее сотрудничал с аниматорами.

Эпизод «Воспоминания о будущем» (впрочем, как и следующий за ним) и вовсе хочется назвать одним из лучших за всю историю сериала. Даже без титанов и экшена (разве что только в паре кадров) он добивается ошеломительного эффекта исключительно за счёт шокирующих открытий, ждавших нас с самого начала, и тяжёлого нагнетания эмоций.

Немалая заслуга в том, что новая часть получилась удачной, принадлежит и сейю: сумасшествие Гриши и надрыв Конни во время фразы «Вы — наши друзья!» глубоко врезаются в память. Отдельных почестей достоин композитор финального сезона Кота Ямамото, заостривший уникальные черты последней главы. Его работы вкупе с вновь зазвучавшими темами Хироюки Савано как всегда пробирают до мурашек и вновь напоминают, что саундтрек «Атаки титанов» — вещь поистине легендарная.

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Если к первой части год назад ещё хотелось чуточку придраться и пожаловаться на изменившийся стиль, то «Атака титанов: Финал. Часть 2» просто оставляет в восторге. Музыка, анимация, постановка — сезон доверху наполнен незабываемыми моментами. Оставив позади военные и политические интриги, сериал накаляет события до предела и продолжает потрясать хитросплетениями сюжета, открывает историю возникновения титанов и настоящую силу Атакующего, а ещё вешает, кажется, неподъёмный груз ответственности на оставшихся в живых героев, число которых продолжает трагически уменьшаться.

Нас ждёт лишь последнее масштабное противостояние — настоящий финальный финал в следующем году. Посвящаем свои сердца и ждём с нетерпением!