Совсем недавно подошла к концу первая часть четвёртого сезона «Атаки титанов». До финала грандиозной эпопеи осталось совсем чуть-чуть (всего-то годик). В третьем спецвыпуске, посвящённом 2010-м, мы назвали этот аниме-сериал одним из важнейших для того периода, а потому с радостью возвращаемся к истории разведкорпуса и войны с титанами. Рассказываем, что случилось в прошлых сезонах, и разбираемся, какой вышла первая половина четвёртого.

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Туда, где всё началось

Для понимания происходящего нужно вспомнить, как предыдущий сезон (также разделённый на две части) разогнал маховик событий. Разведкорпус под предводительством Эрвина и Леви продолжил раскрывать страшные тайны: в стенах, построенных для защиты человечества, спят титаны-колоссы, а правительство с королём-марионеткой во главе избавляется от тех, кто об этом знает. Эрену с товарищами удалось узнать, что при основании государства сто лет назад всем людям стёрли память о внешнем мире, а потом насильно сдерживали прогресс, чтобы человечество не вышло за пределы стен.

Всему виной истинный королевский род Рейсс, передававший из поколения в поколение силу могущественного титана-прародителя. С его помощью они управляли людьми, пока не вмешался Гриша Йегер — отец Эрена. Он сожрал последнюю хозяйку прародителя, перебил всю её семью, а затем скормил себя сыну в ту самую ночь, когда оставил ему ключ от подвала с секретами. После выяснения всех обстоятельств разведкорпус начал революцию — в результате был создан военный парламент, а новой королевой стала Хистория Рейсс, известная нам как Криста.

Дело оставалось за малым — отбить у титанов родной город героев Шиганшину, с помощью способностей Эрена заделать дыру в стене Мария и добраться до злополучного подвала, где хранятся оставшиеся секреты. Прибыв в город, разведчики столкнулись со старыми знакомыми титанами — Райнером и Бертольдом, они же Бронированный и Колоссальный. К ним присоединился и Звероподобный Зик. Завязалось полномасштабное сражение, и ради всего человечества разведкорпус решился на крупнейшую жертву. По итогам кровавой бойни сила Колоссального перешла к Армину, а выжившим врагам пришлось отступить.

В развязке сезона мы наконец узнали всю правду о внешнем мире. В своих дневниках Гриша рассказал, что известные героям земли — лишь крохотный островок, названный Парадизом (Раем), а его жители — потомки древнего народа элдийцев. Они обладают способностью превращаться в титанов и когда-то с её помощью ввергли мир в хаос. Эта великая война титанов закончилась сто лет назад разгромом Элдии и строительством стен.

Сейчас на большой земле правит великая страна Марли, которая использует элдийцев как оружие — в частности, для захвата острова. Зик же оказался не только первым сыном Гриши и сводным братом Эрена, но и наследником королевской крови Элдии. После публичного разглашения этой информации островитяне полностью освободили свои земли от диких титанов и обратили свой взор за море.

По ту сторону

В новом сезоне мы с самого начала попадаем в пекло. Вместо знакомых героев, летающих на тросах, мы увидели, как некая армия с дирижаблей сбрасывает титанов на укреплённый форт. Нам впервые показали жизнь людей, которые до сих пор оставались таинственными врагами.

В центре внимания — отряд молодых элдийцев на службе марлийской армии, во многом похожие на знакомых героев. Оптимизмом и бескорыстностью Фалько очень напоминает Армина, а огонь в глазах Габи выдаёт в ней нового Эрена. Подростки со своими родными и другими потомками Имир (первого человека, ставшего титаном за 2000 лет до событий аниме) живут в специальных лагерях (вновь стены) и носят повязки, отличающие их от обычных людей. Остальной мир их презирает, но ребята упорно пытаются уничтожить «демонов острова» и искупить давнюю вину своего народа.

Появляется на экране и Райнер. В первых эпизодах именно он служит связующим звеном между сезонами. Здесь, среди друзей и родных, он герой-ветеран, один из немногих, кто четыре года назад вернулся живым из опаснейшей экспедиции. На фоне поведения его юных подопечных отлично прослеживаются изменения его личности. Он единственный, кто понимает, что за морем — не страшные монстры, какими рисует врага марлийская пропаганда, а такие же люди, с которыми он вместе ел, спал и веселился. И теперь эти люди будут мстить за причинённые им страдания.

Вместе с Райнером нам показывают и других заслуженных элдийских «воинов» — избранных солдат, получивших силу разумных титанов. Мы видим их отношения с родными, мечты, надежды — новые серии хорошо справляются с одушевлением некогда обезличенного врага. Важную роль здесь играет и проклятие Имир, из-за которого воин после принятия силы титана живёт не дольше тринадцати лет. К примеру, Фалько, питающий чувства к Габи, не хочет, чтобы она становилась новым носителем Бронированного.

Герои возвращаются в родной город Либерио из очередной миссии (Марли воюет чуть ли не со всеми другими странами) как раз вовремя — вот-вот на территории лагеря состоится большой приём, в котором примет участие не только вся верхушка армии, но и многие иностранные делегации. Именно там почётный элдиец Уилли Тайбер раскрывает всему миру, что столетие назад не Марли завершила великую войну титанов. Это сделала сама Элдия.

Её король Карл Фриц тогда осознал, какой ужас несёт с собой его народ, — затем собрал последователей и отправился в добровольное изгнание, окружив себя тремя стенами. Остальному же миру он оставил послание, в котором назвал элдийцев виновными, но потребовал не нарушать покой жителей Парадиза. Мерой устрашения служила Дрожь земли — те самые колоссальные титаны, замурованные в стенах. И если раньше вместе с силой титана-прародителя представителю нового поколения королевского рода передавалась и мирная воля Фрица, то теперь им завладевает не связанный клятвой опасный преступник — Эрен Йегер.

После этого откровения появляется сам Эрен и устраивает настоящий погром. За ним следуют ребята из разведкорпуса — повзрослевшие и с новой экипировкой. Они неожиданно атакуют Марли, лишая страну ещё одного титана — Молотоборца. Однако при отступлении островитяне обнаруживают на борту украденного дирижабля «зайцев» — Габи и Фалько.

Чужой среди своих

Далее история возвращается к старым героям. Оказывается, за четыре года многое изменилось. Элдия, как теперь зовут свою родину жители острова, заручилась поддержкой сочувствующих марлийских солдат, выходцев из других стран, порабощённых сверхдержавой. Они построили порт и ведущую к нему железную дорогу — благодаря совместным усилиям прогресс ускорился. К работе привлекли и пленных разведчиков марлийской армии. Также помощь пришла с далёкого востока — азиатский клан Адзумабито поделился новыми подробностями, касающимися происхождения Аккерманов и их выдающейся силы.

Изменилась и обстановка в армии. Человечество разошлось во мнениях, как использовать Дрожь земли на благо Элдии. Набирает обороты движение йегеристов — по их мнению, Эрен с Зиком должны встретиться, соприкоснуться и активировать силу, которая сотрёт в порошок всех врагов. Чтобы этого не допустить, их обоих держат в плену, а Зика капитан Леви охраняет лично.

Несколько серий мы наблюдаем, как два лагеря плетут интриги. Несмотря на все попытки разведкорпуса раскрыть план Эрена и Елены (главы солдат-добровольцев и последовательницы Зика), йегеристам удаётся исполнить задуманное — генерала Заклая (поните его любимое кресло для пыток?) подрывают в собственном кабинете, а всё командование берут в заложники. В то же время Зик сталкивается с Леви в новой смертельной схватке, а Эрена на пути к брату внезапно встречает отряд «воинов», готовый сорвать его планы.

Так что же получилось?

По мнению зрителей (читатели манги, крепитесь!), самый крупный сюжетный поворот уже позади, и тайна внешнего мира раскрыта. Но авторы не спешат столкнуть две армии в последней опустошающей битве. Первая часть нового сезона выглядит как своеобразная передышка перед финалом.

Но это вовсе не плохо. Хадзимэ Исаяма нарочно делает затяжной перерыв между битвами и углубляется в раскрытие мира и персонажей. На смену эпическим сражениям приходит нагнетание атмосферы, усложнение интриги и раскрытие конфликта с доселе неизвестной стороны. В этом «Атака титанов» становится похожа на ещё один важный сериал 2010-х — «Игру престолов». Сейчас в «Атаке» как никогда много важных героев — интересно, как они будут взаимодействовать. Чёрт, да у них даже свои тайные чаепития есть!

Сериал наконец-то ответил на один из главных вопросов — «А кто же враг?». Врагом оказались не монстры и не люди, но идеология. Если проследить за всеми событиями сезона, можно увидеть, что конфликты всегда провоцируют фанатики, слепо верящие в свои идеи. Что на Парадизе живут чудовища. Или что только один человек приведёт всех к светлому будущему.

Неудивительно, что авторы прибегли к параллелям с ужасами Второй мировой и холокоста. Сложно не вспомнить нацистов, глядя на марширующих марлийских солдат, военные цеппелины и падающие бомбы в новом опенинге. А элдийцы живут в зонах интернирования и носят отличительные повязки на руках. При этом не похоже, что сериал пытается что-то сказать по поводу реальных событий. Скорее он берёт узнаваемые образы и на их основе создаёт свою уникальную историю о том, как фанатизм и национализм влияют на сознание людей через коллективную травму. Элдийцы, марлийцы и жители других стран не могут забыть о старых обидах. А местный аналог ядерного оружия в виде титанов и конкретно Дрожи земли углубляет конфликт.

Передать всю тяжесть ситуации сериалу помогает потрясающая галерея персонажей. На Райнера давит всепоглощающее чувство вины. Молодые кандидаты в «воины», зажатые в тиски военной машины, выполняют самые сложные и абсурдные приказы, лишь бы не оказаться бесполезными и не поставить свои семьи под угрозу уничтожения. Этот страх отлично передаётся, к примеру, в сцене, где Фалько быстро проговаривает пропагандистскую присягу Марли. Особенно сильно меняется Зик. Из опасного врага, уничтожившего почти весь разведкорпус, он на протяжении сезона становится чуть ли не самым человечным. Авторы прекрасно раскрывают его личную трагедию и даже убеждают, что его план по спасению мира от титанов не так уж и плох.

Зик становится в один ряд с Эреном — за эти годы из него выветрился дух того шумного мальчишки, что грозился убить всех титанов. Он теперь тихий, задумчивый, хотя и по-прежнему чертовски опасный, — как будто уже смирился с геноцидом, который ему предстоит устроить ради достижения цели. Поэтому отдельные сцены с Эреном приносят массу удовольствия. Напряжение во время их разговора с Райнером под аккомпанемент объявления войны в Либерио можно буквально резать ножом. Каждое его появление на экране в этом сезоне предвещает угрозу. Особенно контраст ощущается в сцене из прошлого, где Эрен, вероятно, впервые открывает душу товарищам по отряду.

Ребята из разведкорпуса похорошели внешне. Микасе не очень идёт такая короткая стрижка, но взрослые Жан, Конни и Саша — просто заглядение. Наибольшее потрясение, конечно, возникает, когда видишь их в действии при атаке на Либерио. Впервые ребята предстают не защитниками человечества, но тренированными машинами для убийства, маневренности которых врагам практически нечего противопоставить. К тому же нам дают понаблюдать за их переживаниями и сомнениями в отношении Эрена. По-новому заиграла и Хандзи — приняв от покойного Эрвина роль командира разведкорпуса, она всеми силами старается сохранить лицо армии перед гражданами Элдии и в то же время просчитывать дальнейшие ходы противников.

Заметьте, это далеко не все примеры сюжетных линий, за которыми мы можем наблюдать в новом сезоне. В хитросплетении судеб персонажей готовится игровая доска — на ней они сыграют последнюю партию и выяснят, что такое истинная свобода и какова её цена.

Нельзя не упомянуть и визуал «Финала». В своё время многие обратили внимание на «Атаку титанов» именно благодаря потрясающе поставленным кровавым сражениям с впечатляющей хореографией. Новый сезон не мог без них обойтись… почти. К сожалению, на «Финале» сериал передали другим аниматорам, и вместо родной студии Wit им занимается Mappa. И если с остальным она справилась на удивление хорошо, то на битвы смотреть несколько неуютно. Да, отдельные кадры всё ещё восхитительны, но в целом схватки титанов с повальным применением 3D-графики и простых общих планов порадуют немногих. Чувствуется, что времени на производство не хватало. Зато к музыке, как и всегда, не придраться — саундтрек Хироюки Савано стократно усиливает эффектность каждой эпичной сцены сериала.

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Первая часть финального сезона «Атаки титанов» ещё дальше уходит от старой формулы, где дети эпично сражаются против монстров. Теперь это большое комплексное высказывание о войне. Авторы перезапускают сериал, показывая зрителям всю подноготную внешнего мира и его обитателей. Враги наконец обретают человеческое лицо, а вот в абсолютной правоте наших героев появляются сомнения. Полный напряжения и вороха интересных сюжетных линий, новый сезон не уступает предыдущим и во многом даже повышает ставки. В конце концов, он подготавливает почву для полномасштабной кульминации, которая ждёт нас в следующей части в январе 2022 года. Остаётся только набраться терпения и дождаться грандиозного финала.