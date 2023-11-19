Художник Тянь Хуа Сю: стильный постапокалипсис, хитрые феи и китайские легенды

Китай становится всё заметнее в мировом культурном пространстве. Если раньше массовые представления о современной культуре этой страны сводились к боевикам с Джеки Чаном и однообразным MMO, то в последние годы мы смогли увидеть Поднебесную с разных сторон, а в будущем нас ждёт немало высокобюджетных фантастических фильмов из Китая. Тянь Хуа Сю — один из художников, определяющих, какими будут эти фильмы. Впрочем, он работает не только над китайским кино — его портфолио включает концепт-арты к «Годзилле: Королю монстров» и «Сонику в кино».

Концепт-художник и арт-директор из Китая, работавший над дизайном для игр, мультфильмов, китайского и голливудского кино. Основатель компании Tacit Sign Studio, расположенной в Пекине.

Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Я рисую столько, сколько себя помню. Впервые я попросил нанять мне учителя рисования, когда мне исполнилось четыре года. С тех пор моя основная цель — самовыражаться с помощью рисунка. И закономерным итогом этого стала моя работа в сфере визуальных искусств.

А почему вы остановили свой выбор на фэнтези?

В основном из-за влияния поп-культуры, которая окружала меня в детстве. Моё воображение питали манга, аниме и фантастические фильмы. С десяти до двадцати лет я постоянно рисовал комиксы, надеясь стать художником-мангакой

При этом под влиянием художественной школы я также полюбил роспись по дереву и современное искусство в разных проявлениях.

«Алита: Боевой ангел« Картина для художника-мангаки Кисиро Юкито, чьё творчество оказало на меня огромное влияние. После того как Джеймс Кэмерон снял по мотивам его комиксов «Алиту», я встретился с Юкито в Пекине и подарил ему свою иллюстрацию. Его GUNNM сильно повлияла на научно-фантастические комиксы, которые я рисовал в детстве

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Кого из художников вы цените? Кто из них на вас повлиял?

Их так много, что я вряд ли уложусь в одну страницу. В основном это классические художники и комиксисты. Я упомяну лишь нескольких: Бальтюс, Мёбиус, Каспар Давид Фридрих, Джефф Дарроу, Чарльз Бёрнс.

Я помню, как впервые увидел небольшой фэнтези-комикс Мёбиуса, когда учился в школе. Сюжет был довольно незатейливым, но потрясающий рисунок и авторская фантазия захватили моё воображение. Оказалось, что даже такая простая история может стать дверью в другой мир, в котором очень хочется побывать.

Концепт-постер фильма Fengshen Trilogy («Трилогия о богах») Я вместе со своей командой работал над дизайном китайского фильма, основанном на классическом романе XVI века Fengshen Yanyi. На этой иллюстрации изображена война между людьми и бессмертными созданиями, которые жили на Земле три тысячи лет назад

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Мне довелось поработать над фильмами «Упырь» (Xun long jue, 2015), «Годзилла: Король монстров» (2019), Fengshen Trilogy и другими. Работа над последним фильмом (он вышел летом 2020-го) доставила мне огромное удовольствие, ведь он основан на известной китайской легенде, и вообще это невероятно эпическая история, как раз как я люблю. В процессе работы я посетил множество исторических мест и музеев, чтобы собрать материал, и в итоге привнёс в фильм много элементов древнекитайской эстетики.

Даже простая история может стать дверью в другой мир

Пещера фейри Эту иллюстрацию я сделал в качестве учебного материала для своих студентов. Здесь изображено логово эльфа — охотника на насекомых. Вот эта странная слизь, свисающая отовсюду, — ловушка для них. Сюжет навеян европейской мифологией

Насколько вы можете влиять на итоговый результат, работая на киноиндустрию? Довольны ли вы тем, как ваше видение воплощают на экране?

Хороший концепт-художник может заметно повлиять на внешний облик фильма и его отдельные элементы. Вообще, если вы заняты в киноиндустрии, вам нужно придумывать идеи, которые можно перенести на экран, а не просто рисовать картинки.

В зависимости от того, какие у вас отношения с создателями фильма, иногда вам нужно просто украсить деталями режиссёрскую задумку, а иногда вас могут попросить о совете, который полностью поменяет стиль будущей картины. Это, правда, бывает редко. Но по-настоящему талантливый режиссер никогда не будет зарубать ваши идеи на корню, а попытается найти компромиссное решение. И потом, когда видишь, как твои идеи воплощаются на экране и рисунок оживает, испытываешь невероятное чувство удовлетворения.

Ещё одна учебная иллюстрация, на этот раз вдохновлённая Мифами Ктулху

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

Профессия концепт-художника станет всё более «цифровой»: появятся 3D-иллюстрации, виртуальная реальность, процедурная генерация. В результате и творчество, и его потребление перейдут в виртуальное пространство.

При этом стриминговые гиганты вроде Netflix расширят представления зрителей по всему миру. Люди станут восприимчивее к культуре и искусству других стран. Благодаря этому повысится спрос на яркий авторский стиль.

Если вы сдадитесь в самом начале, вы пойдёте по неправильному пути

Шёпот Иллюстрация, которую я создал, тренируясь работать с цветом

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает вашу свободу?

Сейчас я могу больше рисовать для себя, и, если проект мне не по душе, меня трудно им заинтересовать. Благодаря своему богатому опыту я знаю, как найти баланс между решением творческих и бизнес-задач. Поэтому клиенты мне доверяют и позволяют создавать дизайн по моим предпочтениям.

Миграция Учебная работа, на которой я хотел изобразить тропическое племя

Ваши работы бывают мрачными, загадочными, умиротворяющими, но почти никогда — веселыми. Отражает ли это ваш характер и темперамент?

Я люблю трагедии и мрачные темы, а вот слишком детские и развлекательные сюжеты мне не по душе. Это связано с тем, что в моей семье с детства принято читать серьёзные взрослые книги.

Какую из своих картин вы на данный момент считаете вершиной своего творчества и почему?

Если честно, я никогда не бываю доволен собой в полной мере, поэтому мне сложно выделить лучшую картину.

Я очень противоречивый человек. Мне кажется, что, постепенно взрослея, я становлюсь тем, кто я есть на самом деле, а все мои предыдущие работы не в полной мере меня отражают, так как на них повлияло дурное окружение. Надеюсь, в будущем я смогу создать что-то, чем останусь доволен.

Часовой Концепт-арт для мультфильма. Попытка представить, как живут немногие оставшиеся люди на Земле после того, как она почти опустела

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Я вдохновляюсь собственными сюжетами. Раньше я рисовал комиксы, и с тех пор у меня в голове полно разных историй.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры…) вам нравятся? Они как-то влияют на ваши работы?

Я люблю фильмы и комиксы, которые не рассказывают, а показывают историю. Играю я редко, но мне нравится смотреть, как это делают другие. Ведь в моей работе главное — история и тема, а не геймплей. Но из игр тоже можно почерпнуть идеи: некоторые визуальные и геймплейные решения могут подарить вдохновение.

Мышиный фейри В древнекитайских сказках животные могут принимать человеческий облик

В завершение скажите пару слов тем, кто только начинает свой путь художника-фантаста!

Не задумывайтесь, сколько денег может принести ваша работа. В первую очередь она должна приносить вам удовольствие. В будущем над вами постоянно будет висеть мысль о заработке, и, если вы сдадитесь в самом начале, вы пойдёте по неправильному пути, на котором очень легко потерять себя.

Плакат для научно-фантастического мультфильма. Люди делают вид, что они джедаи

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