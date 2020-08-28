Снимают сериал по Fallout. Каким будет сюжет? 5 наших вариантов

В июле студия Kilter Films и продюсеры Bethesda объявили, что создают сериал по мотивам видеоигры Fallout для телесервиса Amazon. Джонатан Нолан и Лиза Джой, которые возглавляют Kilter Films, ещё в прошлом году заключили с Amazon договор на создание крупнобюджетных проектов. Парочка станет исполнительными продюсерами сериала вместе с Афиной Уикхэм из Kilter Films, а со стороны Bethesda будут Джеймс Альтман и, конечно, Тодд Говард.

Действие серии игр Fallout разворачивается в альтернативных США, где ещё с 1940-х бытовая атомная энергетика и домашние роботы стали нормой. Однако в 2077 году ядерная война уничтожила цивилизацию, и теперь на её руинах обитают мутанты и редкие выжившие люди. Хотя действие происходит в будущем, полном продвинутых технологий, мир игры оформлен в духе атомпанка и ретрофутуризма, вдохновленных культурой США 1940–1950 гг. В Fallout заметно влияние «Безумного Макса» и других фантастических фильмов типа «Бразилии», «Города потерянных детей», «Бегущего по лезвию».

Первая игра серии вышла в 1997 году, и сейчас насчитывается четыре основных части, пять спин-оффов, включая MMORPG, и пара десятков дополнений. Обычно главным героем игры становится выходец из одного из Убежищ — бункеров, в которых люди пережили катастрофу. Вместе с ним игрок впервые знакомился с Пустошью и её обитателями.

О вселенной Мир Fallout Мрачная картина выжженной радиоактивной пустоши, где немногочисленные очаги человечества борются за существование, — таков мир Fallout. Но и в нём найдётся чем вас повеселить.

Тодд Говард, директор и исполнительный продюсер студии Bethesda, ответственной за настоящее серии Fallout, рассказал, что годами размышлял о переносе игровой франшизы на экран, а после встречи с Ноланом и Джой понял, что именно они должны заняться сериалом. Как говорится в анонсе, сериал передаст «суровость пустоши, противопоставленной утопической идее предыдущего поколения о лучшем мире с помощью ядерной энергии». Проект, как ожидается, сохранит «суровый тон» игр, но не лишится и ироничного юмора, и отсылок к фантастическим фильмам.

Джонатан Нолан и его жена Лиза Джой, которые взялись за проект, хорошо известны любому поклоннику научной фантастики. Именно они были авторами идеи, продюсерами, сценаристами и режиссёрами сериала «Мир Дикого запада», первый сезон которого в 2016 году произвёл фурор среди зрителей и критиков. Westworld породил волну дискуссий и заставлял с нетерпением ждать каждую новую серию, чтобы попытаться разгадать многочисленные тайны сериала, как в своё время это было с «Остаться в живых».

Впрочем, авторы известны не только этим сериалом. Джонатан был сценаристом во многих значимых (и известных многослойностью и обилием тайн) фильмах своего брата Кристофера: «Престиж», «Тёмный рыцарь» и «Тёмный рыцарь: Возрождение», «Интерстеллар» (что принесло ему пару «Сатурнов»). Нолан успел поработать и с Джей-Джей Абрамсом над сериалом «В поле зрения» (Point of Interest), уверенно продержавшемся в эфире пять сезонов.

Пока о сериале Fallout неизвестно практически ничего, даже в какой стадии разработки он сейчас находится. Что может в итоге показать Amazon по мотивам игры? Не знаем. Но это отличная возможность пофантазировать о том, какое шоу мы получим. Вдруг угадаем?

1. Проект «Чистота»

Самое очевидное решение — взять готовый сюжет из игр и доработать под сериал. Для этого отлично подойдёт центральная история Fallout 3.

Игра посвящена попыткам выходца из Убежища и его отца очистить от радиации местные воды. Герой покидает стены родного Убежища, чтобы найти сбежавшего ранее отца, и со временем узнает, что тот мечтает вернуть чистую воду жителям Пустоши с помощью довоенных технологий. На пути героев встают не только опасности в виде мутантов, рейдеров и радиации, но и могущественный Анклав под руководством загадочного президента Джона Генри Эдема.

Сюжет хорош, во-первых, тем, что будет понятен большинству зрителей, который могли и не про знать Fallout: в жестоком и опасном постапокалиптическом мире герои пытаются возродить цивилизацию и восстановить экологическую обстановку. Есть и понятные враги в лице Анклава, которые хотят использовать очиститель, чтобы уничтожить почти всё живое и править Пустошью. Можно сказать, классическая история!

Во-вторых, сюжет подходит для любого места и персонажей. В игре все происходило в окрестностях Вашингтона, очиститель строили прямо в Мемориале Джефферсона, а вокруг были поселения выживших: Мегатонна вокруг бомбы, Ривет-сити на борту авианосца. Но с равным успехом события могут развернуться в любом районе США: почему бы не отправить персонажей в Лос-Анджелес или разместить их в Детройте? А образы отца и сына (или дочери) открыты к наполнению содержанием для любых достойных актёров. И если в главной роли может быть не самый известный публике актёр, то роль отца лучше доверить ветерану большого экрана, например Майклу Фассбендеру. А у руля проекта может встать Курт Саттер, прославившийся работой над «Сынами Анархии».

«Fallout: Проект «Чистота» мог бы стать бодрым приключенческим сериалом с элементами роуд-муви и разносторонне показать Пустошь и её обитателей. Идеально для знакомства с игровым миром!

2. Институт и синты

Другой интересный вариант связан с сюжетом Fallout 4. Он тоже затрагивает отношения отцов и детей, но с другой стороны.

Главный герой — обитатель Убежища, в котором целые семьи пережили войну в криозаморозке. Но его малолетнего сына похищают, а сам герой впадает в сон ещё на 60 лет. Выбравшись в Пустошь и познакомившись с обитателями бывшего Бостона и его окрестностей, Выживший узнаёт о синтах — роботах, которые могут заменить человека так, что никто и не заметит. За этим коварным планом стоит таинственный подземный Институт. Герою предстоит либо победить Институт, либо возглавить его и установить контроль над Пустошью.

Идея неотличимых от людей андроидов, которые мучительно осознают себя или преследуют некие коварные планы, конечно, не нова — даже сами Нолан и Джой уже воплотили её в «Мире Дикого запада». Но почему бы не повторить её в другом сеттинге и с другим подходом? Главный герой, чужой для нового мира, сгодится на роль детектива, который будет расследовать странные события с жителями Даймонд Сити, вдруг начинающими себя странно вести. А его напарниками станут Ник Валентайн, устаревшая модель синта, и бойкая журналистка Пайпер Райт. Постепенно ему откроется весь ужас происходящего и масштабы заговора. Сериал может сочетать детектив с хоррором в постапокалиптическом мире, ведь и игра не лишена по-своему страшных моментов. Основное действие будет разворачиваться в одной локации, что позволит сосредоточиться на развитии персонажей и их взаимоотношений.

Конечно, съёмками может заняться и сам Джонатан Нолан. Но не менее интересной выглядит кандидатура Джейсона Смиловика: у него богатый опыт создания криминальных закрученных драм вроде «Похищенного» и «Кондора», а ещё он снимал фантастику — «Бионическую женщину». В главной роли отлично будет смотреться Крис Эванс — ему не впервой играть в постапокалипсисе. Валентайна в эффектном гриме может сыграть Жан Дюжардан (не всё же в Голливуде искать), а в роли Пайпер хочется видеть Зендаю.

3. Банда рейдеров

Впрочем, сюжет не обязательно должен быть экранизацией конкретной игры. Можно дать волю сценаристам. Да и драматическая серьёзность не обязательна: Fallout всё же славится своим юмором, пусть и чёрным. Почему бы не сделать сериал о начинающей банде рейдеров-недотёп?

Несколько друзей, наслушавшись о вольнице рейдеров, решают создать банду, но скоро выясняется, что они не очень-то подходят для разбойничьего дела. Оказывается, чтобы сойти за рейдера, недостаточно нарядиться в кожаные куртки и примотать к ним скотчем пару железных листов и арматуру. Ребята попадают в массу комичных ситуаций: неудачная борьба с радтараканами в подвале, охота на Когтя смерти, нелепая попытка ограбить караван торговцев, встреча с Героем, выполняющим Квест, выборы главаря, постройка базы из подручного хлама — прямо как в игре!

Постапокалиптический ситком с обилием отсылок и пасхалок для гиков и геймеров мог бы стать чем-то в духе «Реальных упырей» или «Чудотворцев». Особенно если он будет снят в стиле мокьюментари. Для такого проекта вновь может образоваться тандем Грега Дэниелса и Марка Шура, ставших звёздами после «Офиса» и «Парков и зон отдыха». А Шур прославился ещё и прекрасным «Бруклин 9-9». В ролях неудачливых рейдеров хочется увидеть Джозефа Гилгана, Томаса Миддлдитча и Элисон Ханниган.

4. История поселения

Хорошая научная фантастика старается быть ещё и остросоциальной. Fallout с помощью фантастических ситуаций обращает внимание на актуальные проблемы. Это может стать и основой для сериала.

Пусть история развернётся вокруг небольшого городка в Пустоши, куда после нападения супермутантов на окрестные поселения стекаются выжившие. В том числе — сохранившие разум гули и синты, освобождённые подпольной организацией «Подземка». Для них встраивание в сообщество будет непростым: большинство не любит гулей за жуткий вид. Синтам тоже не доверяют, считая андроидов скрытыми предателями. Новичкам придётся столкнуться с расизмом будущего. В этих условиях главный герой, предводитель местного ополчения Минитменов, вынужден ловить предателя, сломавшего единственный реактор поселения. А в это время на город надвигается армия супермутантов, и беспокойное население нужно готовить к обороне…

Такой сериал может быть посвящён отношениям между социальными слоями, проблемам расизма и справедливости, но в эффектной оболочке постапокалиптического мира. Он не будет основан на сюжетах игр, но может в качестве пасхалок использовать знакомых персонажей, особенно «нелюдей»: пускай тут появятся гули Хэнкок, Рауль, Ленни, синты Харкнесс, Фарадей, а то и супермутанты Маркус или Фокс.

Основных героев могут играть неизвестные аудитории актёры, но на второстепенные роли понадобится кто-то очень популярный — например, Ева Грин в роли синта или Джейми Фокс как гуль. А шоураннером может стать Эми Шерман-Палладино, которая показала сериалом «Удивительная миссис Мейзел», что разбирается в теме поиске себя в обществе, да и в 1950-х знает толк.

5. Водный чип

Вы не поверите, но в 1998 году в разработку уже запускали фильм по первому Fallout. Но дальше синопсиса дело не продвинулось, а спустя два года и подразделение, отвечавшее за производство фильма, закрыли. Ничто, впрочем, не мешает сдуть пыль с проекта, немного осовременить его и сделать сериал.

В Убежище 13, где живет главный Герой, ломается водный чип, а значит, скоро обитатели начнут умирать от жажды. Смотритель отправляет наружу томящихся в четырёх стенах Героя, Учёного и Полицейскую, чтобы они нашли новый чип — и как можно скорее. Команде предстоит посетить многие культовые для геймеров места: Убежище 15, поселение Хаб и Демонстрационное убежище; познакомиться с лихим Максом — гибридом Безумного Макса и Хана Соло, сражаться с рейдерами, супермутантами и их предводителем Создателем — всё в попытках найти водный чип и спасти своё Убежище. Путешествие не только изменит их самих, но и откроет правду о начале войны и людях, стоявших за постройкой Убежищ. А это перевернёт их мир.

Приключенческий сериал с упором на секреты, предательства и интриги с яркими героями поможет раскрыть вселенную игру большой аудитории. События в будущем можно комбинировать с флэшбеками из довоенного прошлого, которые постепенно будут приоткрывать завесу тайны об архитекторе сети убежищей, истории Создателя и том самом моменте, когда упали бомбы.

Шоураннером такого сериала мог бы стать Рональд Мур: он снял очень успешный ремейк «Звёздного крейсера «Галактика». А сейчас он занят сериалом о космической гонке между США и СССР в альтернативной истории, так что отлично разбирается и в фантастике, и в запутанных сюжетах, и в ретрофутуризме. Роли же можно отдать молодым Тимоти Шаламе и Хейли Стейнфелд, а также брутальному Эйдану Тёрнеру в образе одиночки Макса.