Какие комиксы выйдут в 2023 году на русском

Несмотря на все трудности реального мира, комиксы продолжают выходить! В 2023 году у нас почти не будет новинок от Marvel или DC, но российские издатели порадуют необычными вещами — мангой, европейскими и независимыми комиксами и неожиданными вещами от отечественных комиксистов. Расскажем только о самом интересном.

Цереб

Что: один из самых известных и долгоиграющих (300 выпусков!) инди-комиксов.

Когда: январь-февраль.

В городскую таверну заглянул необычный искатель приключений. Невысокий рост, серый мех и хоботок трубкозуба создавали обманчивое впечатление безобидности, которое быстро испарялось при знакомстве с его острым клинком и скверным характером. После обмена любезностями двое подозрительных мужчин предложили Церебу ограбить сокровищницу престарелого волшебника. Никто, даже сам автор, не предполагал, что так начинается путь длиною в 25 лет.

Серия о боевом трубкозубе появилась как пародия на героическое фэнтези. Пройдя сквозь призму восприятия Дейва Сима, на страницах первых выпусков появляются аналоги Конана, Элрика, Рыжей Сони и других типичных персонажей жанра. Но воображению Дейва быстро стало тесно в одних рамках, и постепенно комикс сменил тональность, уйдя в плоскость сатиры. В итоге за 300 выпусков циничный трубкозуб прошёлся практически по всем основным социальным и культурным темам — от супергероики до религии, политики и гендерных различий.

Край Божий

Что: эпичная история от сценариста Marvel.

Когда: февраль.

Донни Кейтс считается одним из самых талантливых молодых сценаристов в издательстве Marvel, и многие его комиксы, уже вышедшие на русском, это подтверждают. Но в Marvel Донни попал не сразу. Его взяли из-за популярности мини-серии «Край Божий», с которой мы сможем познакомиться в 2023 году благодаря издательству «Рамона».

Главный герой комикса — старый вдовец Эммет Квинлан. Его память сильно пострадала из-за деменции, он мало кого узнаёт. В отличие от большинства маразматиков, Эммет доставляет проблемы не только родным — с его частыми вспышками ярости не могут справиться даже полицейские. И вот однажды, когда торнадо разрушает его дом вместе со всем соседним городом, из обломков восстаёт буквально заново родившийся Квинлан. В руках у него загадочный заколдованный меч, а в здоровом теле — вновь обретённые здоровый дух и память. Правда, возникает новая проблема: целый пантеон богов снисходит на Землю, чтобы вернуть клинок… Но чёрта с два теперь Эммет так просто его отдаст!

Francis и Cotton Tales

Что: необычные и очень красивые комиксы итальянской художницы.

Когда: весна.

Издатели стараются всеми силами расширить портфель интересными новинками после ухода многих основных игроков с рынка. Так, на итальянскую художницу Loputyn с завораживающим стилем вышли одновременно два отечественных издательства. «МИФ» планирует выпустить её артбуки, а «Росмэн» забрало себе несколько комиксов.

Cotton Tales рассказывает о юном Николасе. Он просыпается в богатом особняке, окружённый незнакомыми людьми и… волшебными кроликами, которых никто не видит, кроме него. О своём прошлом Николас ничего не помнит, но обитатели поместья говорят — он сын владельца. Теперь Николасу предстоит вернуть своё прошлое и разгадать все тайны этого места. Например, что за призрак девушки живёт в башне и как он связан с магическими кроликами?

В комиксе Francis речь пойдёт о молодой ведьмочке Метиллии, которая любит развлечения больше обязанностей. Скоро ей предстоит пройти самое важное испытание в ведьминской карьере, но Метиллия абсолютно не готова, и это уже поздно как-то исправлять. В последнюю ночь, когда, казалось бы, не осталось никакой надежды, судьба преподносит ей сюрприз. Метиллия встречает Фрэнсиса — духа, который способен менять форму по собственной прихоти. Он тоже любит развлекаться. Но сможет ли Фрэнсис помочь юной ведьме, ведь время уже уходит, и ночь почти закончилась…

Перевозчик

Что: необычный постапокалипсис от европейских авторов.

Когда: в 2023-м.

Издательство «Питер» уверенно вышло на рынок комиксов в позапрошлом году и порадовало любителей BD. Из анонсированных в 2022-м европейских комиксов не успел выйти только колоритный постапокалипсис «Перевозчик» от сценариста Тристана Руло и художника Дмитрия Армана.

Загадочный вирус, который в народе окрестили «Ржавчина», распространился по Земле и уничтожил нашу цивилизацию. Как подсказывает название, «Ржавчина» провоцирует химическую реакцию, разрушающую железо. Инфраструктура, транспорт, инструменты — исчезло всё, и человечество погрузилось в каменный век. Будто этого мало, вирус влияет и на железо в крови, вызывая причудливые мутации и приводя к бесплодию. В воцарившемся хаосе лишь один человек стал гарантом стабильности — таинственный Перевозчик. Он обещает доставить что угодно и куда угодно. Но берёт за это необычную плату — заказчик должен проглотить… странное яйцо.

RUS BD. Избранное. Фантастика

Что: фантастическая антология комиксов отечественных авторов.

Когда: в 2023-м.

В прошлом году издательство Alpaca запустило серию RUS BD. Как понятно из названия, образцом для неё стали европейские комиксы. В изданиях альбомного формата публиковались созданные по их образу и подобию законченные истории отечественных авторов. Теперь в издательстве решили выпускать комикс-антологии, ориентируясь на мастодонтов вроде 2000 AD или Heavy Metal, на которых выросли целые поколения европейских авторов.

Первый выпуск антологии «RUS BD. Избранное» будет целиком посвящён фантастике. В него войдут работы Александра Ерёмина, Ильи Воронина, Алексея Никанорова, Александра Егорова, Алексея Трошина, Романа Шевердина, Дмитрия Чинова и Марии Конопатовой. Создатели обещают, что нас ждут адаптации классиков фантастики и оригинальные сюжеты в разных стилях и временных эпохах. В качестве дополнительных материалов будут интересные статьи и интервью.

Огненный удар

Что: фэнтези о людях со сверхспособностями от автора «Человека-бензопилы».

Когда: март 2023-го.

До того, как демон с бензопилами прорубил мангаке Тацуки Фудзимото дорогу к мировой славе, у него был другой манга-сериал. «Огненный удар» хоть и не стал таким бестселлером, но уже тогда показал возможности будущей звезды.

Мир, в котором живут герои манги, закован в снежные оковы Ледяной Ведьмой. Люди здесь каждый день борются с холодом, голодом и безумием. Среди них встречаются так называемые благословенные — носители сверхспособностей. Они дают миру подо льдом огонь, который не только обогревает и освещает путь, но и может превратить всё в пепел. Именно такой огонь и поглощает душу благословенного Агни после убийства сестры, за которое он поклялся отомстить.

Сокровище в озере

Что: качественный и невероятно обаятельный комикс для детей (и взрослых).

Когда: в 2023-м.

«МИФ» давно зарекомендовало себя как издательство, выпускающее классные детские комиксы. На очереди графический роман Джейсона Паммента — история о маленьком городке, дружбе, тайнах и, конечно, волшебных приключениях. Тринадцатилетняя Айрис живёт в уездном городе Багден, где никогда не происходит ничего интересного. Но однажды девочка и её лучший друг Сэм находят пересохшую реку, которая приводит ребят к затерянному городу, полному секретов.

«Сокровище в озере» точно стоит ждать тем, кому понравились книги о Хильде и комикс «Мы дали слово». Как и многие релизы «МИФ», этот графроман можно дарить и рекомендовать всем знакомым младшим школьникам, а также уставшим и разочаровавшимся в мире взрослым.

Панелька

Что: первая официально издающаяся руманга в жанре боди-хоррор.

Когда: январь.

Маленький мальчик в противогазе бродит по мрачным квартирам старого панельного дома с игрушечным автоматом в обнимку и сталкивается с кошмарными монстрами. Постепенно мальчик начинает узнавать об этих монстрах больше и погружается в их прошлое с головой, осознавая, какая печальная судьба их постигла.

Издательства «Питер» и Molot Hardcorp объединились, чтобы издать характерную для обоих и актуальную в наши тяжёлые времена мрачную историю с искрой веры в будущее. Визуальная эстетика руманги отсылает к работам мастеров ужасов вроде Дзюндзи Ито, Хитоси Ивааки, Кэнтаро Миура и Альберто Бреччиа. Работали над комиксом Владислав Погадаев — сценарист и сооснователь издательства Molot Hardcorp, автор знаменитых «Бычьего Цепня» и «Паши Техника», и комиксисты Женя Чащина и Саша Мышкин. «Панелька» обещает быть безжалостной и страшно интересной. Уже сейчас можно прочитать фрагмент на краудфандинге и предзаказать саму книгу.

Психопаспорт

Что: манга по мотивам хитового аниме и мрачная детективная история.

Когда: в 2023-м.

В недалёком будущем существует технология «Система Сивилла», позволяющая измерить и оценить личность и состояние рассудка человека. Полученную информацию обрабатывают, вычисляют «коэффициент преступления» и записывают в психопаспорте — документе об уровне «моральности» человека. С обладателями тёмных психопаспортов, склонными к криминалу или уже совершившими преступление, разбирается Бюро общественной безопасности. История вращается вокруг молодой сотрудницы Бюро Цунемори Акане, её опытного коллеги Синъи Когами и их противостояния с гениальным преступником Макишимой Шого, который задумал уничтожить систему психопаспортов.

Аниме Psycho-Pass начало выходить в 2012 году и сразу стало хитом. Помимо сериала, вселенная «Психопаспорта» включает в себя несколько фильмов, ранобэ, игры и, конечно, же мангу. Издательство «Истари-комикс» обещает выпустить её на русском довольно давно, и все поклонники «Психопаспорта» мечтают увидеть заветные томики в новом году. Первые тома с предысторией Синъи Когами уже утверждены на начало следующего года.

Gorillaz 2020

Что: артбук-комикс-альманах от самой крутой нарисованной группы Вселенной.

Когда: в 2023-м.

Вы наверняка знаете виртуальную группу Gorillaz. Проект музыканта Дэймона Элборна и легендарного комиксиста Джейми Хьюлетта разменял третий десяток и прекрасно себя чувствует. Gorillaz не просто музыкальный коллектив, но большой медиапроект. Нудл, Мёрдок, 2D и Рассел обитают в своей безумной вселенной, в которой существуют демоны, морские чудовища, киборги и религиозные культы. За жизнью звёзд уже много лет можно следить, посетив их виртуальный особняк, а также в соцсетях.

А в 2020-м году в честь юбилея группы вышел графический альманах, который позволяет узнать каждого участника Gorillaz ещё ближе. Под обложкой — комиксы, кроссворды, судоку, гороскопы, тесты, и тонны красочных артов. В общем, ждём выхода, скрестив пальцы!