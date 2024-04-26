СМИ: Netflix «похоронил» два спин-оффа «Ведьмака»

Портал Whats on Netflix со ссылкой на свои источники рассказал, что Netflix «похоронил» сразу два спин-оффа «Ведьмака».
Речь идет про приквел о банде Крысы, о потенциальном закрытии которого уже сообщали инсайдеры, и безымянный детский сериал.
Прежде Netflix объявил, что пятый сезон станет для «Ведьмака» последним. Его начнут снимать сразу после четвертого.
А в этом году должен выйти мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин», в котором Даг Кокл из игр CD Projekt RED повторит роль Геральта.
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Дмитрий Кинский | 22.04.2024 | 745
Материалы могут включить в четвертый сезон.
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