СМИ: Netflix «похоронил» два спин-оффа «Ведьмака»

Портал Whats on Netflix со ссылкой на свои источники рассказал, что Netflix «похоронил» сразу два спин-оффа «Ведьмака».

Речь идет про приквел о банде Крысы, о потенциальном закрытии которого уже сообщали инсайдеры, и безымянный детский сериал.

Прежде Netflix объявил, что пятый сезон станет для «Ведьмака» последним. Его начнут снимать сразу после четвертого.

А в этом году должен выйти мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин», в котором Даг Кокл из игр CD Projekt RED повторит роль Геральта.