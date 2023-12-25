Будущие экранизации комиксов DC

Ближайший год станет для DC Studios переломным. Сразу несколько долгоиграющих франшиз закончатся, а на смену им придут первые проекты от нового поколения авторов. Впрочем, у многих из будущих релизов пока нет конкретной даты выхода, а некоторые и вовсе рискуют быть отложены из-за недавней забастовки в Голливуде. Так что в этой статье мы решили не ограничиваться рамками 2024 года, а рассказать обо всех кинокомиксах DC, которые сейчас официально находятся в разработке. Ведь фанатов Бэтмена и Супермена ждёт немало интересного: от совершенно новой вселенной «Богов и монстров» до продолжения «Джокера» и триумфального возвращения Брюса Тимма.

Перезапуск киновселенной DC от Джеймса Ганна

С выходом «Аквамена и потерянного царства» завершилась так называемая Расширенная вселенная DC (она же DCEU), которая объединяла фильмы франшизы с 2013 года. К сожалению, она не могла похвастаться ни особой связностью, ни даже популярностью: за последние четыре года лишь один проект («Хищные птицы») смог худо-бедно отбить бюджет в прокате.

После многочисленных провалов, противоречий и перестановок в верхах руководство компании Warner Bros. решило привести бренд в порядок. Во главе реформированной DC Studios встали режиссёр Джеймс Ганн (трилогия «Стражи Галактики», ребут «Отряда самоубийц») и продюсер Питер Сафран («Аквамен», вселенная «Заклятия»). Вскоре после своего назначения дуэт подтвердил слухи: кинофраншиза отправится на перезапуск и получит новое название — Вселенная DC (DCU).

Все проекты DCU будут связаны друг с другом в рамках единого повествования, которое охватит самые разные форматы: фильмы, сериалы, анимацию и даже видеоигры. По примеру конкурентов из Marvel глобальную историю разобьют на несколько этапов. Первая фаза, «Боги и монстры», стартует уже в 2024 году, однако Ганн подчёркивает, что окончательные даты релиза и даже порядок выхода проектов могут измениться. В былые времена авторам приходилось подстраиваться под фиксированный студийный график; теперь же сценарии пойдут в производство лишь тогда, когда продюсеры будут ими полностью довольны.

Для большинства зрителей первой ласточкой DCU станет фильм «Супермен: Наследие» за авторством самого Ганна. После предыдущей, более мрачной и реалистичной трактовки героя в исполнении Генри Кавилла режиссёр намерен вернуться к классическому образу Супермена как символа «доброты в мире, где доброта вышла из моды». За образец Ганн взял комикс-цикл Гранта Моррисона «Супермен: Все звёзды», который был отмечен престижной премией Айснера и регулярно попадает в топы лучших историй про этого персонажа.

Кастинг «Наследия» уже подходит к концу. Главную роль получил Дэвид Коренсвет, восходящая звезда сериала «Голливуд». Ближайших соратников Супермена — журналистку Лоис Лейн и фотографа Джимми Олсена — сыграют Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел») и Скайлер Гизондо («Праведные Джемстоуны») соответственно. Главным злодеем же станет Лекс Лютор в исполнении Николаса Холта («Великая»). По иронии судьбы, до этого актёр претендовал на роль самого Супермена, а ещё раньше — Бэтмена.

Что интересно, «Наследие» также представит сразу нескольких именитых героев будущей вселенной. На сегодня заявлены Зелёный фонарь Гай Гарднер (в исполнении Нэйтана Филлиона, давнего приятеля Ганна), крылатая воительница Девушка-ястреб, бесчестный бизнесмен Максвелл Лорд, гениальный атлет Мистер Потрясающий и женщина-киборг Инженер — одна из основательниц команды антигероев «Авторитеты», про которых тоже снимут отдельный фильм.

Премьера «Наследия» намечена на 11 июля 2025 года, однако прежде на стриминг-сервисе Max появятся два сериала-«аперитива» грядущей франшизы. Оба они подхватывают идеи и персонажей из предыдущих проектов Ганна для DCEU. Мультсериал «Монстры-коммандос» расскажет о похождениях Невесты Франкенштейна, которая присоединяется к Рику Флагу — старшему (отцу героя из «Отряда самоубийц») в рядах престранной команды чудовищ под началом Аманды Уоллер.

Безжалостная чиновница-интриганка затем получит собственный игровой сериал «Уоллер» от шоураннеров Кристал Генри («Хранители» от HBO) и Джереми Карвера («Роковой патруль»). Оба проекта ожидаются в 2024 году.

Важно отметить, что роль Уоллер осталась за оскароносной Виолой Дэвис, и она — не единственная актриса DCEU, кто перейдёт в следующую вселенную. По словам Ганна, ребут не затронет Шоло Маридуэнью (Синий Жук), Джона Сину и всю команду сериала «Миротворец», второй сезон которого будет интегрирован в DCU.

Остальные проекты пока находятся на ранней стадии разработки, и информации о них немного. Режиссёр Андрес Мускетти («Флэш») занимается фильмом «Отвага и смелость» — историей непростых отношений Бэтмена (персонажа сыграет новый актёр) и его сына Дэмиена. После Супермена зрители познакомятся с его кузиной Карой Зор-Эл в полнометражном фантастическом эпике «Супергёрл: Женщина будущего». И наконец, Джеймс Мэнголд работает над готическим хоррором «Болотная тварь». Правда, из-за занятости режиссёра съёмки могут отложить.

Среди DCU-сериалов также анонсированы «Фонари» (суровый триллер в духе «Настоящего детектива»), «Потерянный рай» (политическая драма о родине амазонок) и «Бустер Голд» (комедия про самовлюблённого путешественника во времени).

Параллельные миры. Фильмы

Одной только DCU франшиза не ограничится. Произведения за рамками магистральной вселенной продолжат выходить под лейблом Elseworlds, который вберёт в себя как сиквелы уже состоявшихся проектов, так и оригинальные идеи. Правда, во избежание путаницы руководители компании сразу предупреждают, что таких фильмов будет немного и критерии отбора для них чрезвычайно строгие.

Первый на очереди — «Джокер: Безумие на двоих», продолжение нежданного хита 2019 года, отмеченного уймой профессиональных премий и миллиардом долларов в прокате. Творческая команда сохранена в целости: режиссёр и сценарист Тодд Филлипс, оператор-виртуоз Лоуренс Шер, композитор Хильдур Гуднадоуттир (за музыку к «Джокеру» получившая «Оскар») и, конечно же, Хоакин Феникс в роли сошедшего с ума комедианта. На этот раз его герою будет не так одиноко, ведь сюжет «Безумия на двоих» строится вокруг опасного романа Джокера с Харли Квинн в исполнении поп-иконы Леди Гаги. А сам фильм обещает стать… мюзиклом! Релиз намечен на 4 октября 2024 года.

Тем временем режиссёр и продюсер Мэтт Ривз продолжает развивать свою вселенную «Бэтмена». Сиквел детективного нуара с Робертом Паттинсоном уже должен был начать съёмки, но, кажется, встал на паузу из-за голливудских забастовок. По этой же причине задерживается многосерийный спин-офф «Пингвин» о восхождении антигероя Колина Фаррелла на вершину криминального мира Готэма. Проект, впрочем, надеются выпустить до конца 2024 года.

Ещё два сериала по «Бэтмену» находятся в подвешенном состоянии. Спин-офф про готэмскую полицию от Теренса Уинтера («Подпольная империя») не устроил руководство канала HBO. По замыслу авторов, копы настолько погрязли в коррупции, что фактически стали самой опасной бандой города. Сопереживать столь неприятным героям, конечно, было непросто, поэтому студия решила переосмыслить концепцию под присмотром нового шоураннера.

В процессе работы отпочковалась идея ещё одного проекта — хоррора о лечебнице Аркхэм, к которому вскоре подключили режиссёра Антонио Кампоса («Дьявол всегда здесь»). Однако, к концу 2023 года выяснилось, что теперь Джеймс Ганн хочет перебросить этот сериал… в основную DCU! И в целом рассчитывает, что Мэтт Ривз будет продюсировать проекты как для собственной, так и для межавторской франшиз.

В рамках DC Elseworlds также зреют два перспективных проекта от продюсера Джей Джея Абрамса. Один из них — фильм про чернокожего Супермена по сценарию Та-Нахаси Коатса (комикс «Чёрная Пантера: Народ под нашими ногами»). Второй — долгожданное продолжение «Константина» с Киану Ривзом. Режиссёр предыдущей части Фрэнсис Лоуренс уже подтвердил своё участие в сиквеле, а сценарий поручили оскароносцу Акиве Голдсману («Я — легенда»).

А вот выпуск оригинальных DC-мультфильмов, видимо, потихоньку сходит на нет. Анимационная вселенная Tomorrowverse официально завершится в 2024 году кульминационной трилогией (!) по мотивам комикс-бестселлера «Кризис на Бесконечных Землях». Вместе с тем была анонсирована и новая мультэкранизация «Хранителей». Правда, пока неясно, планируют ли её авторы ужать прославленный роман Алана Мура в один фильм или всё-таки разобьют историю на несколько частей. Будем надеяться на второе.

Параллельные миры. Сериалы

Новое руководство DC Studios сворачивает не только Tomorrowverse, но и телефраншизу на канале The CW. В 2023 году подошёл к концу «Флэш», последний сериал основной «сидаб»-вселенной, а в 2024-м закончится «Супермен и Лоис». Судя по клиффхэнгеру предыдущего сезона (герой на Луне вступает в битву с неудержимым монстром Думсдэем), последние десять эпизодов станут вольной адаптацией комикса «Смерть Супермена». Персонажу сулят по-настоящему эпичные проводы и полноценный конфликт с его главным противником — Лексом Лютором.

Напротив, брутальная анимационная сага о Харли Квинн на канале Max лишь набирает обороты. В 2024 году ожидается не только выход пятого сезона комедийного сериала про эмансипированную приспешницу Джокера, но и премьера спин-оффа «Кайтмен: Крутяк!». По сюжету суперзлодей-неудачник решает открыть бар для своих коллег, но в итоге лишь ввязывается во всё новые неприятности вплоть до противостояния с демоническим Дарксайдом.

Ещё один DC-мультсериал, получивший продолжение, — «Мои приключения с Суперменом» на канале Adult Swim. Яркая и оптимистичная история о первых подвигах молодого героя собрала отличные отзывы и впечатлила самого Джеймса Ганна. Так что глава компании заверил авторов, что не будет им мешать как минимум до завершения второго сезона, где Супермен бросит вызов жестокому киборгу-завоевателю Брейниаку.

Одна из характерных особенностей «Моих приключений с Суперменом» — обаятельная стилизация сериала под сёнэн-аниме. Но в то же время японское подразделение Warner Bros. готовит к выпуску настоящее, аутентичное DC-аниме от студии Wit («Атака титанов»). «Отряд самоубийц: Исэкай» переносит команду суперзлодеев — Харли Квинн, Джокера, Глиноликого, Дэдшота, Миротворца и Короля Акул — в фэнтезийную реальность демонов и монстров. Дизайн знакомых персонажей переосмыслила культовая мангака Акира Амано (Reborn!). Премьера состоится в 2024 году.

Наконец, ещё два DC-сериала были… проданы конкурентам! В ходе реструктуризации Warner Bros. решила избавиться от «ненужных» активов и заключила сделку со стриминг-сервисом Amazon Prime Video. Первый проект, спасённый компанией Джеффа Безоса,, — комедийный мультсериал «Бэт-семья», в котором вышедший на пенсию Бэтмен учит своего малолетнего сына Дэмиена бороться с преступностью. Полнометражный рождественский пилот под названием «Весёлый малыш Бэтмен» уже вышел и получил отличные отзывы. Особенно критикам понравился энергичный темп повествования, остроумные диалоги и необычный карикатурный стиль.

Второй мультсериал же обещает стать одним из главных кинокомиксов современности. «Бэтмен: Мститель в плаще» — совместный проект Мэтта Ривза, Джей Джея Абрамса и легендарного аниматора Брюса Тимма, который по ходу 1990-х создал классическую анимационную DC-вселенную. Новый сериал будет выдержан в похожем духе: мрачный ретро-Готэм, морально неоднозначные герои и захватывающий экшен. Кроме того, создатели заявляют, что более взрослый формат позволит им разыграть истории, которые просто невозможно было представить раньше. Amazon в Тимма верит безоговорочно и заранее продлил «Мстителя в плаще» на второй сезон.