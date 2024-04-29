Non/fiction весна 2024: главные события и книги выставки

В этом месяце в самом сердце Москвы прошла международная ярмарка «Non/fiction весна» — первая из четырёх ежегодных крупных книжных выставок столицы. Теперь в июне нас ждёт фестиваль «Красная площадь», в сентябре — Московская международная книжная ярмарка, а в декабре — уже зимняя «Non/fiction».

Разнообразие выбора

Выставка «Non/fiction» проводится ежегодно с 1999-го, а в 2023-м отметила четвертьвековой юбилей. C прошлого года она стала проходить два раза в год — весной и осенью. Несмотря на заблуждение о том, что «Non/fiction» посвящена исключительно нехудожественной литературе, на выставке представлена и художественная проза — значок «/» в названии следует понимать именно как «и художка, и публицистика». Организаторы предпочитают называть её ярмаркой «интеллектуальной литературы», хотя, судя по программе последних лет, и этот критерий теперь представлен максимально широко.

И это хорошо. Включив в программу ярких современных авторов, модные жанры и направления, организаторы значительно повысили интерес публики. В Гостином собралось много людей, и в выходные к нему змейкой струились очереди. По данным организаторов, за четыре дня на «Non/fiction» посетило больше 40 тысяч человек, причём среди них было много молодёжи.

В весенней выставке приняло участие более 250 экспонентов. Стенды поделили на несколько тематических зон: художественную и детскую литературу, non-fiction (на этот раз без /), комиксы, а также… винил! По давней традиции, истоки которой туманны, часть выставочного пространства отдали продавцам редких (и не очень) пластинок.

Правда, цифра 250 получилась не без натяжек. Почти все крупные издательства — АСТ, «Азбука», «Альпина» и МИФ — поставили несколько стендов, по одному на каждую тематическую зону, а «Эксмо» и вовсе выставило несколько стендов для своих импринтов. Например, свой стенд получило издательство Fanzon, где выходят книги Джо Аберкромби, Патрика Ротфусса и Дэниела Абрахама.

Между стендами флагманов устроились стенды других издательств: региональных, университетских, а порой и зарубежных. Часть из представленных на таких стендах изданий уже стали раритетами, а некоторые и вовсе были доступны для покупки только на выставке.

Мероприятия на любой вкус

«Non/fiction» позволяет не только пополнить домашнюю библиотеку, но и встретиться с авторами. В этот раз программа была насыщенной, за четыре дня прошло более 300 мероприятий: выступлений, презентаций, круглых столов, мастер-классов и открытых дискуссий.

Писатель, сценарист и создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин представил свою новую книгу «Гуднайт, Америка, о!». Автор нашумевшего романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников рассказал о проекте «Когната» — книжном фэнтези-сериале, который стартовал на платформе «Букмейт» и появится в бумаге только осенью. А один из самых экранизируемых отечественных писателей Алексей Иванов презентовал «Речфлот» — историческую основу своих «Бронепароходов», увлекательный и объёмный труд, посвящённый истории речного флота Российской империи и Советского Союза.

Приятным сюрпризом стали презентации книг видных зарубежных писателей. У каждой — своя история появления на русском. Чилиец Роберто Боланьо умер незадолго до выхода книги «2666», прославившей его. Во всём мире он уже четверть века считается одним из самых значимых латиноамериканских авторов современности, в России же издатели долго побаивались выпускать его книги из-за сложности и большого объёма. Но после успеха всё-таки переведённой «2666» в «Астрель-СПб» рискнули и издали другую значимую книгу Боланьо — «Диких сыщиков».

Повесть «Это безумие» автора романов «Финансист», «Стоик» и «Титан» Теодора Драйзера и вовсе публиковалась лишь один раз, на страницах модного женского журнала за несколько месяцев до начала Великой депрессии, после чего была забыта на 95 лет и впервые вновь увидела свет на русском языке.

Ну а Габриэль Гарсиа Маркес, автор «Ста лет одиночества», до последних дней жизни работал над новым романом. Однако болезнь помешала ему довести дело до конца, и лишь десять лет спустя сыновья Габо, заново перечитав текст, решили всё-таки опубликовать его. На русском языке роман «Увидимся в августе» вышел одновременно с премьерой на английском, испанском и других мировых языках. Причём дата выбрана не случайно, её приурочили к дню рождения Маркеса.

Драйзер, Маркес и Боланьо по понятным причинам не смогли представить свои книги на выставке. А вот итальянский писатель и исследователь культуры Возрождения Карло Вечче, пусть и не лично, а через зум и при помощи переводчика, принял участие в презентации своего нового труда «Улыбка Катерины. Истории матери Леонардо» — основанного на архивных документах исследования, которое доказывает, что мать знаменитого флорентийца родилась на территории современной России.

Многие мероприятия были посвящены модным течениям современной литературы — так, «Эксмо» провело несколько круглых столов с участием авторов young adult, а «Поляндрия» устроила двойную презентацию китайских романов «Когда солнце погасло» и «Смерть пахнет сандалом» дважды попадавшего в шорт-лист «Букера» Янь Лянькэ и нобелевского лауреата Мо Яна соответственно.

Не обошлось без мероприятий, посвящённых фэнтези и фантастике во всех проявлениях. Дарья Бобылёва представила новый роман «Магазин работает до наступления тьмы» — смесь городского фэнтези и магического реализма. Создательница «Волкодава» Мария Семёнова и литературный обозреватель Денис Лукьянов поговорили о неутихающей популярности славянского фэнтези. А журналист, лектор и редактор портала «2х2.медиа» Денис Варков прочёл лекцию об антропоморфных животных в комиксах и манге на примере продукции издательства «Азбука-Аттикус».

«Мир фантастики» обошёлся на выставке без собственного стенда, но выступил информационным партнёром издательства «Азбука-Аттикус». Именно оно организовало дискуссии о славянском фэнтези и лекции об антропоморфных животных в комиксах, а также круглые столы о популярности книжных премий, феномене #Sportok, рекламе и маркетинге в произведениях Николая Носова (надеемся, организаторы выложат запись), презентации самой достоверной биографии Булгакова и нового издания масштабного и почти академического исследования жизни Чехова, выпущенного одним из крупнейших британских специалистов по русской литературе Дональдом Рейфилдом.

5 интересных книг,

представленных на выставке издательством «Азбука-Аттикус»

Мария Семёнова «Братья. Книга 3. Завтрашний царь»

Действие книги происходит в мире знаменитого цикла «Волкодав», но задолго до рождения последнего из рода Серых Псов. Продолжение романов «Тайный воин» и «Царский витязь».

Юный царевич проходит все новые испытания, чтобы доказать, что достоин править Шегардаем. Тем временем истинный наследник престола, ставший витязем, отлёживается после ранения в далёкой деревне. Вот только прибывший из Шегардая воевода велит витязю вернуться домой, чтобы прояснить вопросы престолонаследия…

Хью Хауи «Песок»

Хью Хауи завоевал известность как автор увлекательного антиутопического постапокалипсиса «Укрытие» (также известного как «Бункер»), который лёг в основу одноимённого телесериала на Apple TV+.

«Песок» — новый цикл автора, действие его разворачивается в мире, занесённом слоем песка толщиной в несколько сотен метров. Самая востребованная профессия здесь — дайверы, люди, способные с помощью специального снаряжения погружаться в песчаные глубины и добывать оттуда реликты прежней цивилизации. Пара дайверов — главный герой и его спутник — получили новый прибыльный заказ. Вот только им невдомёк, что их цель — хранилище ядерных боезапасов, а их наниматели задумали устроить новый апокалипсис.

Кен Лю «Династия одуванчика. Книга 1. Милость королей»

Кен Лю открыл Америке Лю Цысиня — именно он перевёл на английский язык «Задачу трёх тел». Но Кен и сам талантливый и самобытный писатель, дебютный роман которого, «Милость королей», первая книга цикла «Династия одуванчика», завоевал премию «Локус».

Беспечный главарь уличной банды Куни Гару и бесстрашный воин Мата Цзинду сошлись на почве ненависти к тирану-императору. Их дружба выкована в пламени жестоких сражений с огромными армиями, боевыми воздушными кораблями и даже коварными древними божествами. Но вот тиран свергнут, и между героями начинает назревать размолвка, грозящая новой кровопролитной войной.

Диас Каналес, Хуанхо Гуарнидо «Блэксэд. Книга первая. Где-то среди теней. Полярная нация»

«Блэксэд» — серия испанских графических романов, которая сочетает нуарную атмосферу крутых детективов Дэшила Хэммета и Рэймонда Чандлера с роскошной графикой и эстетикой «Зверополиса» для взрослых (хотя первый том «Блэксэда» вышел лет на 15 раньше).

Главный герой цикла, частный детектив Джон Блэксэд, — антропоморфный чёрный кот, живущий в американском мегаполисе, который разъеден коррупцией сверху донизу. Его первое дело начинается с того, что он видит остывший труп бывшей возлюбленной. Поиски её убийцы становятся для Блэксэда делом чести.

Кир Булычёв «Девочка с Земли. Сто лет тому вперёд. Приключения Алисы»

Вышедший не так давно отечественный блокбастер «Сто лет тому вперёд» мало что сохранил от первоисточника (мы даже посвятили этому отдельную статью). Если вы никогда не читали Булычёва и хотите познакомиться с одной из главных героинь отечественной фантастики или если вы решили освежить в памяти тёплые детские воспоминания, то это издание — одно из лучших. К тому же в нём иллюстрации замечательного художника Евгения Мигунова.

Фото предоставлены издательством «Азбука»