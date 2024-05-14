«К черту благородству, мне нужна месть» — новый трейлер второго сезона «Дома дракона»

Стриминговый сервис Max опубликовал полноценный трейлер второго сезона приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона».
По сюжету Рейенира и Эйегон Таргариены ведут войну друг с другом, чтобы заполучить Железный трон и все Семь королевств.
К главным ролям вернутся Эмма Д’Арси, Мэтт Смитт, Том Глинн-Карни, Оливия Кук и другие.
Премьера состоится 16 июня.
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