«Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор

Первый сезон «Дома Дракона» переносит нас за 172 года до рождения нашей старой знакомой Дейенерис Таргариен. Семью Королевствами правит её предок, Визерис I Таргариен, которого выбрали королём вместо прямой наследницы престола, принцессы Рейнис. Согласно традиции, в Вестеросе всегда правили мужчины, но Визерис решает нарушить общепринятый порядок и передать Железный Трон своей старшей дочери Рейнире. Это приводит к роковым последствиям, преамбулу для которых и описывают вышедшие десять серий.

Единственное, что может уничтожить дом Дракона, — это сам дом. — Рейнира Таргариен

Осторожно, спойлеры! Текст может содержать некоторые детали сюжета, но совсем незначительные, без серьёзных спойлеров. Мы решили, что всё самое интересное и неожиданное лучше узнать из сериала (если вы, конечно, не читали книгу).

House of the Dragon Жанр: эпическое фэнтези, драма, мелодрама

Шоураннер: Райан Кондал, Мигель Сапочник

В ролях: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Рис Иванс, Милли Олкок, Эмма Д’Арси,

Эмили Кэри, Оливия Кук, Стив Туссэн, Ив Бэст и другие

Премьерный показ: 21 августа 2022 года, HBO

Продолжительность: 10 серий по 50–60 минут

Похоже на: «Игра престолов», «Ведьмак», «Борджиа», «Властелин колец»

На «Дом Дракона» была возложена почти непосильная задача. «Игра престолов» считается культурным феноменом, она задала новую планку качества и изменила подход к производству телесериалов. Тем не менее все поклонники знают первое правило престольного фандома — не говорить о последних сезонах. Не подкреплённый первоисточником спорный финал сериала подорвал доверие зрителей ко вселенной Мартина. Чтобы выудить хоть что-то достойное из пепла и руин, которые остались после Бениоффа и Уайсса, нужно было много мастерства и сил.

За основу приквела предусмотрительно взяли первый том книги «Пламя и кровь» об истории династии Таргариенов. Шоураннерами стали уже знакомый со вселенной Мигель Сапочник (режиссёр «Битвы бастардов») и друг Мартина, продюсер Райан Кондал. Первые промокадры грядущего сериала оставляли противоречивые впечатления, а кастинговые решения вызывали вопросы. Некоторые фанаты ждали «Дом Дракона», до зубов вооружившись скепсисом, предвзятостью и готовностью похоронить проект под тоннами критики. Но вышла первая серия, и у многих скепсис сменился недоверчивым удивлением, а затем и радостью.

Основных претензий к сериалу можно насчитать целых две. Вот они:

Это не похоже на «Игру престолов». Это точно то же самое, что мы видели в «Игре престолов».

Объяснить можно обе. Во-первых, это и правда уже совсем другая история. Она не рассыпается по всем Семи Королевствам, а фокусируется на одном королевском дворе и приближённых к нему лицах. Чтобы сюжет получился хорошим, в нём совсем не обязательно должны быть масштабные манихейские мотивы. Таргариены интересны сами по себе, как интригующие неоднозначные герои, и дело не только в специфической внешности и привычке к инцестам. Бонусом накинем почти два десятка драконов (в первом сезоне показали девять), и в итоге камерный замысел автора, а вместе с ним и шоураннеров, не вызывает особых вопросов.

Во-вторых, с самого начала появляется ощущение, что перед нами всё та же «Игра престолов», но в лучшие годы. Общая атмосфера и уровень постановки достойно держат планку. На месте и особенности вселенной, и антураж, и отличные диалоги, и развитие персонажей, и фирменная честность в демонстрации шок-контента. Так как сериал уделяет много времени проблемам женщин в Семи Королевствах, то и ужасы здесь соответствующие. Помимо привычных смертей от меча и огня, в сезоне есть несколько сцен тяжёлых родов, и это зрелище не менее тягостное и кровавое. Работы композитора Рамина Джавади и уже знакомые музыкальные темы помогают привязать старых поклонников к новому сериалу. Зрители получили именно то, по чему они скучали, и записывать это в недостатки — довольно спорный ход.

Мы видим Вестерос и правящий дом Таргариенов в период благополучия и расцвета. Тем не менее, судя по ностальгическим разговорам героев в духе «а помните, какие в старой Валирии были драконы здоровенные?», постепенный упадок уже начался. Теперь не из всех драконьих яиц вылупляются новые ящеры, да и сыны Валирии представлены всего двумя домами — Таргариенами и Веларионами. Веларионы — влиятельный и знатный дом, великие мореплаватели и драконьи наездники. Их внешность (зря ругались фанаты) весьма органично выглядит в рамках вселенной, а местами даже усиливает сюжетные повороты. Глава дома, Корлис «Морской Змей» Веларион, женат на несостоявшейся королеве Рейнис, и обида от неудовлетворенных притязаний на власть всё ещё отравляет их сердца.

Прогрессивным решением передать престол дочери Визерис возмутил не только лорда и леди Приливов, но и вообще всех, кого только мог. Недоволен брат короля, Порочный принц Деймон, самолюбивый, дерзкий и не гнушающийся при необходимости пачкать руки кровью неугодных. Недоволен десница короля, Отто Хайтауэр, на первый взгляд рассудительный и праведный человек. Хотя десница сам озвучил идею передачи престола Рейнире, он преследует личные интересы и заботится о величии собственного дома. Не прыгает от радости и Алисента, дочь Отто, которой отец манипулирует в своих целях. В смятении и простой народ, привычный к патриархальным устоям: какая из женщины защитница государства, пусть даже она летает на золотом драконе? Даже сама Рейнира не то чтобы счастлива — она не сразу начала понимать, насколько тяжёлой может быть корона.

Другие вестеросские дома в сериале тоже есть — и Ланнистеры, и Старки, и Баратеоны, но экранного времени у них немного. Больше внимания получил дом Стронгов — и сир Харвин Стронг, и его брат Ларис (смесь образов Вариса и Мизинца) сыграют важную роль в усугублении конфликта. Первый сезон посвящён раскрытию главных персонажей и расстановке сил — очерчены все события, которые формируют мотивы героев, показаны их постепенные личностные изменения и развитие отношений. Все персонажи получились живыми и многомерными, со своими слабостями, пороками и сильными сторонами.

«Дом Дракона» — во многом разговорная костюмная драма, основные сражения которой проходят в зале Малого совета, а не на поле боя. Ближе к середине сезона внутри дома Дракона формируются два воинствующих лагеря, и наблюдать за их противостоянием — одно удовольствие. Без этой преамбулы будущий главный конфликт, междоусобная война, называемая Танцем Драконов, вряд ли сработала бы как нужно.

Первоисточник сериала, книга «Пламя и кровь», — занятные псевдоисторические хроники, которые ведёт архимейстер Гилдейн из Цитадели Староместа. Несмотря на лаконичный летописный стиль, текст в целом обрисовывает события и характеры персонажей, и сериал следует букве первоисточника, насколько это возможно. По сути, книга сводит вместе несколько субъективных точек зрения на одни и те же события. Гилдейн собрал воспоминания великого мейстера Манкена, септона Евстахия и придворного шута Гриба. Иногда они сходятся во мнениях, а иногда их рассказы о ключевых событиях кардинально отличаются.

Приём «ненадёжный рассказчик» не сработал бы в рамках устоявшейся стилистики сериала, да и реализация его была бы слишком рискованной. Шоураннерам пришлось выбирать версии на своё усмотрение, а иногда и придумывать что-то своё. Вместе с этим вынужденным выбором, к сожалению, ушла неоднозначность — теперь нам недвусмысленно дают понять, какая сторона в этой истории злодеи, а кто хороший. Скажем честно, было бы интересно взглянуть на те же события исключительно глазами карлика Гриба, распутника и пьяницы, которого большинство придворных считало слабоумным. Сцена, где он пытался оседлать драконицу Среброкрылую, а потом бежал к колодцу в горящих штанах, могла бы стать классикой комедии.

События сериала охватывают не годы, но десятки лет, на протяжении которых герои растут и стареют. Временные скачки между сериями решили обозначить сменой актёров, и это сбило с толку некоторых зрителей. Если не смотреть сериал вовлечённо и внимательно, в среброволосых детях можно ненадолго запутаться. Больше всего мешает погружению замена главных актрис, играющих Рейниру и Алисенту. Если выбор обеих актрис на роль Алисенты (Эмили Кэри → Оливия Кук) вышел в целом удачным, то смена облика Рейниры (Милли Олкок → Эмма Д’Арси) сбивает с толку и заставляет заново привыкать к ней как к новому персонажу. Заменять Мэтта Смита (Деймон), любимчика зрителей ещё со времён «Доктора Кто», шоураннеры благоразумно не стали.

Одна из главных звёзд сезона и несомненная кастинговая удача — Пэдди Консидайн (король Визерис). Ему прекрасно удалось сыграть мятущегося и глубоко несчастного персонажа, страдающего как морально, так и физически. После просмотра восьмой серии хочется, обливаясь слезами, отдать ему все «Эмми» мира — надеемся, теперь Консидайн будет чаще появляться на экране.

Глава дома Дракона — не сторонник драконовских мер, это человек добросердечный и мягкий, что опасно граничит со слабоволием. Он искренне любит свою семью и хочет мира, что для жестокой вселенной Мартина непривычно и удивительно. Если вспомнить о других редких суперсилах Таргариенов, нужно иметь в виду, что не все они устойчивы к огню — по словам Мартина, это была уникальная способность Дейенерис. Зато некоторые из них обладают даром прорицания — в сериале он достаётся второй дочери Визериса, Хелейне.

Тем, кто любит вникать в секреты кинопроизводства, рекомендуем к просмотру документальный сериал «Дом, который построили драконы». Он выходил параллельно с самим «Домом Дракона» и в деталях показывал съёмочный процесс каждой серии — декорации, реквизит, трюки и спецэффекты. Особенно впечатляет, сколько времени уходило на то, что зритель из-за общей темноты некоторых серий (привет от «Долгой ночи» из «Игры престолов») мог даже не заметить в кадре.