«Смертельная битва»: 25 лет первой удачной экранизации игры

Если вы слышали слова: «Подожди, не бей, я сейчас кое-что попробую», ваши юные годы наверняка пришлись на период ваучеров, либерализации цен и «Херши-колы». И вас точно не миновала популярность серии игр Mortal Kombat . Вы могли играть в неё сами или смотреть, как играют другие, а потом весело отрабатывать лихие пируэты друг на друге, задорно восклицая: «Фаталити!» Одним из главных популяризаторов этой вселенной стал фильм «Смертельная битва». Красивые натурные съёмки, вычурные декорации, буквально «ожившие» персонажи игры и незабываемое музыкальное сопровождение сделали фильм настоящим хитом, который на протяжении трёх недель возглавлял американский прокат. В честь 25-летия культовой экранизации вспоминаем, как создавался и чем до сих пор интересен фильм «Смертельная битва».

Кровавый сценарий и режиссёр-фанат

Яркая особенность серии Mortal Kombat — фаталити, эффектные «добивания» побеждённого противника, при которых по экрану летят обильные брызги крови, а персонажу могут, например, вырвать позвоночник. Изначально фаталити придумали под финального босса Шан Цунга, который мечом отрубал голову сопернику. По словам разработчика Джона Тобиаса, игроки очень эмоционально реагировали на такой исход поединка, поэтому студия разработала по фаталити для каждого персонажа с учётом его особенностей. Например, Саб-Зиро использовал замораживание, а Скорпион, будучи порождением ада, — огонь.

В раннем сценарии экранизации фаталити тоже фигурировали. Их собирались перенести на широкие экраны вместе с кровью и увечьями, а венчать графическое насилие должна была ненормативная лексика.

Всё изменилось после подписания сделки со студией New Line Cinema, сделавшей себе к началу 1990-х имя и состояние на серии фильмов о Фредди Крюгере. Студия согласилась финансировать съёмки ленты и заняться её дистрибуцией, но выдвинула условие — экранизация Mortal Kombat должна была уложиться в «подростковый» возрастной рейтинг PG-13. Боссы посчитали: раз по видеоигре сходят с ума подростки, почему бы не сделать фильм именно для них?

Для «Смертельной битвы» предстояло снять множество боевых сцен, так что режиссёра для неё поначалу искали с опытом в соответствующем кино. Одним из первых кандидатов стал Роб Коэн. Вы его знаете по фильмам «Три икса», «Форсаж» и третьей «Мумии» с Бренданом Фрейзером, а в начале 1990-х он как раз закончил работу над фильмом «Дракон: История жизни Брюса Ли». О картине неплохо отозвались критики, к тому же она собрала в прокате четыре своих бюджета.

Среди других потенциальных кандидатов называли Стива Бэррона и Дуайта Литтла. Бэррон к тому моменту снял кассовый хит — полнометражных «Черепашек-ниндзя», а за плечами Литтла были боевики «Помеченный смертью» со Стивеном Сигалом и «Беглый огонь» с Брендоном Ли.

Все планы смешал молодой британский режиссёр Пол У. С. Андерсон. Ему ещё не было и тридцати, а в его портфолио был всего один фильм — экшен-драма «Шоппинг» с Джудом Лоу. Но то, какую эффектную «картинку» он сумел создать всего за 100 тысяч долларов, определило исход битвы за режиссёрское кресло. Будучи поклонником видеоигр — дальнейшая его фильмография это всецело подтверждает, — Андерсон понимал, что сделать «Смертельную битву» без надлежащих спецэффектов он не сможет. Нужных навыков и знаний у него не было, поэтому он скупил и проштудировал всю доступную литературу о спецэффектах, создании CGI-объектов и мэт-пэйнте. В итоге Андерсон произвёл на продюсеров огромное впечатление и показал, что полностью готов к съёмкам.

Параллельно шла полировка сценария и набор актёров, с которыми Андерсон начинал встречаться для обсуждения их роли в сюжете. Он был убеждённым сторонником импровизации и радовался, когда актёры добавляли в роль что-то от себя — например, шутки.

Кастинг, полный неожиданностей

Подбор актёров для фильма «Смертельная битва» проходил в сложных условиях. Несмотря на глобальную популярность Mortal Kombat, большие голливудские актёры не проявляли к экранизации особого интереса. Причина в том, что уже тогда фильмы по играм имели дурную репутацию.

Всего за два года до выхода «Смертельной битвы» громко провалился фильм «Супербратья Марио», в котором снялись Боб Хоскинс и Деннис Хоппер. При бюджете почти в 50 миллионов долларов экранизация игры собрала в прокате лишь 20 миллионов. А годом позже, когда уже началась работа над «Смертельной битвой», вышел фильм «Уличный боец», основанный на другом культовом файтинге. Он хоть и отбил бюджет, но был разгромлен прессой. Даже десятилетия спустя «Уличный боец» не перестаёт попадать во всевозможные антитопы.

Звёзды опасались связываться с ещё одним фильмом по игре. Из-за этого «Смертельная битва» лишилась многих известных актёров.

А они хорошими бывают? 7 хороших экранизаций видеоигр, которые ненавидят критики (зря!) Критики презирают экранизации видеоигр — и очень зря! Среди них хватает интересных лент, причём интересны они не только для тех, кто знаком с первоисточником.

Так, роль Сони Блейд — бойца спецназа армии США — предлагали Шэрон Стоун, Кристине Эпплгейт («Женаты… с детьми») и Дине Майер («Звёздный десант»), но все они ответили отказом. Вскоре продюсеры увидели фильм «Маска», остались под большим впечатлением от игры Кэмерон Диаз и предложили роль Сони ей. Диаз приглашение приняла и даже приступила к изучению единоборств и тренировкам, но её участие в фильме сорвалось из-за травмы — при подготовке к роли актриса получила перелом запястья.

Так в фильме появилась актриса Бриджит Уилсон, звезда постмодерн-классики «Последний герой боевика», где она сыграла дочь Джека Слэйтера. Ранее Бриджит уже проходила пробы на роль Сони, но из-за затянувшегося препродакшена ушла сниматься в фильме «Билли Мэдисон» с Адамом Сэндлером. Кастинг и препродакшен «Смертельной битвы» шли так долго, что «Билли Мэдисона» успели доснять, а роль Сони Блейд всё ещё была не занята. Уилсон вновь подала заявку на участие — и стала Соней.

«Смертельная битва» упустила и ещё одну мировую звезду — Жан-Клода Ван Дамма. Ему предложили роль Джонни Кейджа, самовлюблённого героя боевиков, который и в игре, и в фильме отвечал за юмор. Своими шутками Джонни разряжал серьёзные сцены картины и контрастировал с более суровыми бойцами вроде Лю Канга.

Выбор Ван Дамма не был случайностью: ещё при разработке игры авторы хотели использовать бельгийца как прототип Джонни Кейджа. Ван Дамму отправили промоматериал игры, в котором его оцифрованную версию поместили в декорации Mortal Kombat, но добиться его согласия не удалось. Создателям экранизации Жан-Клод тоже ответил отказом: возможно, актёра задело, что его персонаж выставлен самовлюблённой звездой боевиков, и он усмотрел в этом пародию на себя же.

Ещё одним кандидатом на роль Кейджа был Брендон Ли. Создатели картины были в шаге от того, чтобы утвердить Брендона, когда он погиб на съёмках фильма «Ворон». Среди других претендентов упоминали Тома Круза и даже Джонни Деппа, но роль в итоге отошла менее известному Линдену Эшби. На тот момент Эшби уже около десяти лет занимался восточными единоборствами и только-только снялся в номинированном на Оскар вестерне «Уайатт Эрп».

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Наконец, на роль Лю Канга утвердили Робина Шу. Из всех троих актёров в главных ролях Шу был подготовлен лучше всего: карьеру в кино он начал в Гонконге, где снимался в боевиках с Донни Йеном и Чоу Юнь-Фатом. Но роль досталась ему не сразу: параллельно шли прослушивания ещё шести соискателей. Робин ходил на пробы семь раз — каждый раз к новой группе, занятой кастингом.

По иронии судьбы, Шу был знаком с Пак Хо-Суном — актёром, мастером боевых искусств и каскадёром из команды Джеки Чана. Как-то в разговоре Пак упомянул, что скоро летит в Штаты, где его движения захватят с помощью технологии motion capture и подарят бойцу Лю Кангу — персонажу игры Mortal Kombat. «Звучит довольно глупо», — поморщился Шу, который всего через несколько лет сам будет играть Лю Канга.

Роль главного злодея — могущественного колдуна Шан Цунга — с самого начала предназначалась Кэри-Хироюке Тагаве. К началу 1990-х у него была небольшая, но очень яркая фильмография: японо-американский актёр снялся в бондиане, поработал с Бертолуччи в историческом эпосе «Последний император» и закрепил амплуа колоритного характерного актёра боевиками «Кикбоксёр 2» и «Разборка в Маленьком Токио» с Дольфом Лундгреном и Брендоном Ли. На пробы Тагава пришёл в импровизированном костюме Шан Цунга, прочитал свои реплики, стоя на стуле, и был единогласно утверждён на роль.

А вот бога грома Рейдена пришлось поискать. Продюсеры очень хотели заполучить кого-то статусного и уговаривали взяться за роль самого Шона Коннери. Но актёр, которому тогда было уже почти шестьдесят пять лет, не захотел участвовать в съёмках, требующих физических нагрузок. Одно время роль Рейдена и вовсе прочили Денни Гловеру, который, казалось бы, совершенно для неё не подходит. Но в итоге роль бога грома отдали партнёру Коннери по «Горцу», Кристоферу Ламберту. Тот не только сыграл Рейдена, но и сам дублировал его реплики для французского проката.

А ещё в фильме чуть не снялся сам Стивен Спилберг! Режиссёр, поклонник Mortal Kombat, был не прочь появится в картине с небольшим камео. Роль для него быстро подыскали: Спилберг должен был сыграть самого себя на съёмках экшен-сцены в ангаре, где зритель впервые видит Джонни Кейджа. Но из-за плотного графика Стивен не смог исполнить свою маленькую мечту. Видимо, ему в утешение авторы экранизации подобрали для этой сцены похожего актёра, которому надели бейсболку и очки, сделав его практически двойником Спилберга.

Съёмки, травмы и потрясающий Ламберт

Выслушав от руководства New Line Cinema укоры в бездарности сценария, продюсер ленты Лоуренс Касанофф, чей энтузиазм сделал проект возможным, всё же получил благословение на съёмки. Они стартовали летом 1994-го и прошли на двух континентах.

Первая часть съёмок развернулась в Таиланде, где группа столкнулась с трудностями. Да, экзотическая природа и архитектура этой восточной страны придали фильму нужный колорит. Но, чтобы доставить с одного островка на другой актёров и оборудование, команде приходилось использовать тесные каноэ — единственный транспорт, доступный в этой местности. Также пришлось с нуля построить рядом с площадкой склад, чтобы не плавать каждый раз на континент.

Решив транспортные вопросы, Пол У. С. Андерсон приступил к активной фазе съёмок, но возникла другая проблема: актёры быстро выдыхались, и приходилось то и дело делать перерывы. Связано это было не с жарой, а с манерой работы режиссёра. Сказалась неопытность Андерсона в создании боевиков: каждую боевую сцену он снимал длинными непрерывными общими планами — так, как делал на пике формы Джеки Чан. Такой подход требовал изнурительных тренировок актёров и опытного постановщика, чего у «Смертельной битвы» не было.

К счастью, у фильма был Робин Шу с опытом работы в гонконгских боевиках. Именно Шу посоветовал режиссёру снимать поединки «рваным» монтажом — короткими кадрами, которые позже можно будет склеить в стройный эпизод боя. Ко всеобщему облегчению, Андерсон к совету прислушался. Это не только сохранило актёрам силы, но и уберегло их от травм.

Несмотря на обилие драк, «Смертельную битву» сняли почти без происшествий: в основном актёры и каскадёры получали ушибы, реже — переломы рёбер. Хотя несколько болезненных эпизодов всё же было. Самый неприятный случай произошёл с Линденом Эшби. В поединке Джонни Кейджа со Скорпионом он собирался в наиболее опасных моментах прибегнуть к помощи каскадёра. Шу узнал об этом и настоял, чтобы Линден всю сцену отыграл сам, без дублёров: это прибавило бы реалистичности. Эшби поддался на уговоры, но подстраховался и под одежду надел защитные накладки. Как оказалось, не зря: исполнитель роли Скорпиона — обладатель чёрного пояса по каратэ Крис Касамасса — нанёс такой удар по спине Линдена, что повредил тому почку.

Чуть больше повезло Бриджит Уилсон. Она сама настояла на том, чтобы исполнить все трюки без дублёров, но это кончилось для неё вывихом плечевого сустава. К счастью, медицинская помощь Бриджит не понадобилась — плечо вправили прямо на месте, и вскоре съёмки продолжились. Прозвище РобоДетка (RoboBabe), которое дал ей режиссёр, Уилсон получила вполне заслуженно.

Вторая часть съёмок прошла в Калифорнии. Здесь сняли как натурные, так и интерьерные сцены — например, пугающие пейзажи Внешнего мира декораторы выстроили внутри огромных цехов сталелитейной фабрики Кайзера, пустующих с начала 1980-х. Именно здесь Джеймс Кэмерон снял финальную сцену второго «Терминатора». Уже после «Смертельной битвы» завод сравняли с землёй, а на его территории построили гоночную трассу для NASCAR, которую можно увидеть в фильмах «Ангелы Чарли» (2000) и «Ford против Ferrari» (2019).

Эшби вспоминал, что в Лос-Анджелесе на съёмочной площадке постоянно дежурил медик, в обязанности которого также входила охрана площадки от журналистов и зевак. К работе он подошёл так серьёзно, что не пропустил даже Тома Круза: тот захотел взглянуть на съёмки, но получил ответ, что Круза нет в списке.

Из актёров «Смертельной битвы» только Ламберту ранее уже доводилось работать над большими фантастическими фильмами. Масштабные декорации и павильоны не доставляли ему дискомфорта — в них он чувствовал себя естественно, и его спокойствие, по замечанию Пола У. С. Андерсона, действовало на всех умиротворяюще. В каком-то смысле Ламберт стал для коллег залогом уверенности.

Он даже снялся в нескольких сценах бесплатно. Гонорар Кристофера был самым большим в «Смертельной битве», но этих денег хватило только на несколько недель совместных съёмок. Крупные планы режиссёр хотел отснять в Калифорнии, а для тайских сцен собирался привлечь дублёра Ламберта — в таких эпизодах Рейден появлялся бы только на общих планах. Ламберт посчитал иначе: он за свой счёт прилетел в Таиланд, где сам сыграл во всех недостающих сценах. Финальным красивым жестом Ламберта стала вечеринка по поводу окончания съёмок — её актёр оплатил из собственного кармана.

Досъёмки, побег режиссёра и триумф

Основные съёмки завершились в декабре 1994 года. Создатели оставили себе около полугода на работу над саундтреком и создание спецэффектов, планируя устроить премьеру «Смертельной битвы» в мае 1995-го. Однако тестовые показы всё изменили. Фокус-группе фильм понравился, но, как ни странно, публика жаловалась на недостаток сцен с поединками. Зрителю не хватило экшена!

Студия организовала досъёмки, на которых Андерсону предстояло переснять поединок Кейджа со Скорпионом. В фильме, как вы помните, Джонни Кейдж одолевает Скорпиона ударами копья и щита, после чего Скорпион эффектно взрывается. Первоначально драка заканчивалась намного раньше: Джонни убивал Скорпиона ещё в лесу приёмом shadow kick — своим коронным ударом, известным по игре.

Кроме того, к фильму добавили не прописанный в сценарии бой Лю Канга и Рептилии. Изначальный монтаж «Смертельной битвы» обрывал их схватку в считаные секунды: Лю хватал компьютерную модель Рептилии и бросал в объятия горгульи, которая её поглощала. На досъёмках этот эпизод существенно расширили: поглотив Рептилию, мумия-горгулья оживала, превращалась в Зелёного Ниндзя — человеческое воплощение Рептилии — и вступала в бой с Лю Кангом. Именно в этом эпизоде Лю демонстрировал свой фирменный «велосипедный» удар, ставшей его визитной карточкой ещё в первой части игры.

Две пятиминутные сцены поединков, появившиеся в «Смертельной битве» благодаря досьёмкам, стали чуть ли не лучшими схватками за весь фильм. Огромный вклад в то, насколько зрелищными вышли переснятые поединки, внёс Робин Шу. На основных съёмках координатором и постановщиком драк был Пэт Э. Джонсон — профессиональный спортсмен, работавший над фильмами «Черепашки-ниндзя» и «Выход дракона». На досъёмках же его работу фактически выполнял Шу. Именно он предложил использовать тросы, которыми часто пользуются постановщики в Гонконге.

У итоговой версии фильма не было пресс-показа. Студия заранее понимала, как отнесутся кинокритики к экранизации игры, и сразу отправила «Смертельную битву» в кинотеатры. Опасения были не напрасны: крупные издания вроде Entertainment Weekly и The New York Times сочли фильм похожим на фастфуд и сравнили с «пустоголовой рекламой геймпадов». Спасаясь от негативной реакции, режиссёр Пол У. С. Андерсон буквально укрылся на острове. В премьерный уик-энд он покинул континентальную часть США и улетел на Гавайи, где собирался пережить волну потенциально плохих новостей.

О своём поступке он потом наверняка вспоминал с улыбкой. Вопреки критикам, «Смертельная битва» вырвалась на первое место американского проката, которое удерживала три недели. В те августовские выходные картина собрала 23 миллиона долларов, поставив рекорд для релизов августа. Завершился прокат не менее впечатляюще: при скромном бюджете в 18 миллионов долларов экранизация собрала в одних только Штатах более 70 миллионов, а общемировые сборы превысили отметку в 122 миллионов.

Этот триумф студия закрепила выпуском саундтрека, в котором сочетались металл, индастриал и техно. Получив отказ от таких медиагигантов, как Sony и Virgin Records, продюсеры обратились к TVT Records — небольшой студии, которая согласилась издать сборник композиций из фильма. Всего за десять дней альбом разошёлся тиражом в один миллион — пластинка менее чем за две недели приобрела платиновый статус.

* * *

«Смертельная битва» никогда не претендовала на лавры серьёзного кино. Сюжет в ней довольно условен, да и актёрская игра в большинстве сцен весьма шаблонна. Сила фильма в другом. Авторы хорошо чувствовали своего зрителя и дали ему то, что он ждал: красивый экшен, харизматичных персонажей, крылатые фразы и цепляющий саундтрек.

Возможно, пресса была права, сравнивая ленту с фастфудом. Но правы были и создатели «Смертельной битвы». Решив не показывать свой фильм кинокритикам, они обратили внимание на пропасть, разделяющую скептиков и целевую аудиторию — молодое поколение, которое ещё не разучилось получать удовольствие от «вредной еды» и «пустоголовой рекламы геймпадов». Надеюсь, не разучились и вы.