    Комиксы
    #вебтун #Что почитать

    Вебтуны: Комиксы нового века

    7 февраля 2024
    Борис Невский
    07.02.2024
    1977
    5 минут на чтение
    #вебтун #Что почитать
    Вебтуны: Комиксы нового века

    Комиксы — один из наиболее популярных сегментов мировой индустрии развлечений. И уже довольно давно любители рисованных историй с удовольствием читают литературу из Азии: японскую мангу, корейскую манхву, китайскую маньхуа. Неудивительно, что именно в Азии появились вебтуны, цифровые комиксы, которые завоёвывают поклонников по всему миру. Причём в большинстве своём вебтуны имеют фантастическое содержание.

    Мы не можем остаться в стороне от этого явления, поэтому открываем регулярную тематическую рубрику с обзорами самых популярных вебтунов. Но для начала расскажем об особенностях вебтунов вообще.

    На пути к вебтуну

    Родиной вебтунов стала Южная Корея. Сначала корейская манхва почти полностью повторяла японскую мангу — как по содержанию, так и по внешнему виду. Выходила манхва так же подобно манге либо в специализированных журналах, либо в покетбуках. Однако в определенный момент манхва практически перестала появляться в печатном формате (сейчас, впрочем, часть корейских комиксов вновь выходит «на бумаге») — случилось это поневоле и было вызвано экономическими причинами.

    Азиатский финансовый кризис конца 1990-х больно ударил по Корее, вызвав множество банкротств в самых разных сферах. Практически полностью разорились и выпускавшие манхву издатели. Поэтому индустрия переместилась в Сеть — уже известные серии были отсканированы, а новые начали публиковаться прямо в онлайне.

    В 2000 году появился термин «вебтун» (webtoon, 웹툰), сочетание слов 웹 («паутина») и 카툰 («мультфильм») — так называли обычную по формату манхву, которая изначально публиковалась в Интернете. Термин довольно быстро прижился, чему способствовало появление двух специализированных ресурсов, открытых крупнейшими корейскими сетевыми сервисами — Daum Webtoon в 2003 году и Naver Webtoon в 2004-м.

    Вебтуны: Комиксы нового века 4

    Древние версии вебтунов выглядели довольно убого

    Что такое современный вебтун?

    Очень скоро вебтуны визуально стали сильно отличаться от традиционной манхвы.

    Каждый любитель комиксов, наверное, подметил — их не слишком-то удобно читать в оцифрованном виде даже на экране компьютера, ноутбука и планшета, не говоря уже о смартфонах. Картинка во многих комиксах слишком детализирована, потому что изначально была предназначена для публикации в журнальном, альбомном или книжном форматах, удобных для того, чтобы рассмотреть рисунок во всех подробностях. В цифровом варианте, особенно используя смартфон, читать такие истории некомфортно. А ведь смартфон сейчас стал самым массовым техническим устройством, без которого жизнь современного человека просто невозможно представить.

    В Азии у людей мало свободного времени — учеба, работа… Поэтому среди молодёжи очень востребованы развлечения, доступные через устройства, которые всегда с собой. Например, комиксы, которые можно читать со смартфона буквально на ходу. Однако обычный формат комикса для такого чтения мало подходит, поэтому вебтуны, заменившие традиционную печатную манхву, обрели совершенно иной внешний вид и схему построения.

    Здесь нет тщательно организованных и отрисованных панелей традиционного комикса, занимающих половину страницы, страницу или даже целый журнальный/книжный разворот, — вебтуны размещены вертикально. И, вместо того чтобы «перелистывать» страницы на мобильном телефоне, читатели их прокручивают. Ещё одна важная особенность вебтуна в том, что его авторы используют отрицательное пространство, когда между панелями делаются большие промежутки без каких-либо изображений, что помогает при прокрутке концентрироваться именно на блоках с содержанием. Как вариант — в этих промежутках размещается текст.

    Графическая составляющая вебтуна также имеет свою специфику. Детализированные фоны и мелкие изысканные элементы, присущие печатной манхве, практически исчезли. В вебтунах их заменили простые панели с крупными элементами, легко читаемые и максимально удобные для глаз. Ещё вебтуны полностью цветные в отличие от традиционной манхвы, которая, подобно манге, как правило, чёрно-белая.

    Такой формат и вид сделали вебтуны очень удобными для чтения вполглаза, в транспорте по дороге на работу или во время обеденного перерыва. В результате вебтуны оказались идеальны как средство отвлечения в условиях современного динамичного мира.

    Вебтуны: Комиксы нового века 3

    Крупнейшая платформа вебтунов Naver

    Мировая экспансия вебтуна

    Хотя электронный формат вебтуна с самого начала ориентировался на массовую доступность, цифровая манхва не сразу стала известна за пределами Кореи. Первыми на вебтун обратили внимание китайцы, которые очень быстро переняли его внешний формат при создании своих сетевых маньхуа. Постепенно вебтуны стали завоёвывать и Японию — прежде всего, в виде переводов корейской продукции. Появились и изначально японские вебтуны, которые, правда, пока ещё не могут полностью вытеснить традиционную печатную мангу.

    За пределами же Азии единственным способом, которым западные читатели могли знакомиться с вебтунами, долгое время оставались лишь нелегальные фанатские переводы.

    Переворот случился, когда мультимедийный конгломерат Naver открыл LINE Webtoon, платформу для глобального распространения сетевой манхвы. 2 июля 2014 года веб-сайт и мобильное приложение Line Webtoon заработали сразу в нескольких версиях — на корейском, английском, китайском и тайском языках. В дальнейшем появились и другие локализации — японская, испанская, французская и немецкая. За десять лет Line Webtoon превратился в медийного транснационального гиганта, среди официальных партнеров которого множество известных компаний по созданию и распространению комиксов.

    В развитии вебтунов стоит отметить ещё один момент, напоминающий ситуацию с мангой. Как минимум половина всех вебтунов основана на веб-новеллах — схема очень напоминает японское «ранобе становится мангой». Так и здесь, стоит какому-либо сетевому роману приобрести достаточную популярность, на его основе создаётся вебтун.

    Правда, в этой схеме пока что практически отсутствует третий сегмент, ставший привычным для японской комикс-индустрии, — производство аниме. Экранизации вебтунов случаются, и в последние годы довольно часто, но в виде дорам — корейских игровых телесериалов. А вот с анимацией у корейцев не очень ладится, хотя аниме-экранизации некоторых вебтунов уже делают японские студии — как раз сейчас идёт сериал «Поднятие уровня в одиночку». Недавно к делу подключился и Netflix, где выпустили мультэкранизацию одного из самых знаменитых вебтунов «Лукизм». Да и китайских анимаций-дунхуа уже предостаточно.

    Жанры вебтунов

    Вебтуны, подобно любым комиксам, могут быть о чём угодно и для кого угодно. Однако есть несколько жанровых блоков, которые особенно распространены именно в Азии.

    В первую очередь, это разные виды фэнтези, действие которых происходит либо в современном мире, либо в вымышленных мирах с антуражем псевдоевропейского средневекового сеттинга, либо во вторичной реальности вроде книги или игры. Ещё один популярный пласт — вебтуны китайских жанров уся и сянься, посвящённых приключениям мастеров боевых искусств. Причём такие вебтуны выпускают не только сами китайцы, но и корейцы. Зато эпическое фэнтези, столь популярное на Западе, среди вебтунов встречается крайне редко.

    Популярны также мистические истории, часто с элементами хоррора (иногда с уклоном в откровенный слэшер) и детектива. А вот серьёзная научная фантастика и даже космическая опера среди вебтунов практически отсутствуют. Зато немало постапокалиптических вебтунов про выживание на обломках цивилизации, растоптанной монстрами из других измерений, зомби или инопланетянами.

    Кроме фантастических вебтунов, огромной популярностью пользуются романтические истории — это вообще фирменная фишка азиатской массовой культуры. Веб-новеллы и дорамы на романтическую тему не знают счёта, естественно, с вебтунами дело обстоит так же.

    Популярны и криминальные триллеры. Любопытно, что классические детективы среди вебтунов встречаются редко, но вот жестоких историй про гангстеров, серийных убийц, коррумпированных политиков, упорных служителей закона полно. Причём некоторые из них тоже имеют фантастические элементы — как правило, регрессию. Честный герой встречает несправедливую смерть и перерождается, чтобы, используя знания о будущем, остановить могущественных негодяев и свершить правосудие.

    Вебтуны: Комиксы нового века 5

    Вебтуны в бумаге составляют успешную конкуренцию традиционной манге, (с) YOSHIAKI MIURA PHOTO, JTSTOCK

    Немало вебтунов посвящены очень актуальной для Азии теме подросткового насилия и школьного буллинга — и здесь также иногда могут встречаться некоторые фантастические элементы.

    Есть и социальные драмы, и мрачные трагедии, и легкомысленные комедии, и конечно, вебтуны для взрослых, 18+.

    Несмотря на свою популярность, вебтуны могут отпугнуть новых читателей. Ведь многие из них очень объёмны и насчитывают сотни глав. Например, «Лукизм» перевалил уже за четыре сотни эпизодов!

    Вебтуны, несмотря на такой объём, читаются быстро. Однако наряду с теми, кому нравятся длинные серии, немало и тех, кто хотел бы насладиться компактной историей. Поэтому для первичного ознакомления с вебтунами стоит начинать с их мини-версий, к тому же уже завершённых.

    * * *

    Вебтуны давно переросли границы Кореи. В виде вебтунов выходит практически вся маньхуа, изрядная часть манги, большинство комиксов других азиатских стран. На Западе формат вебтуна использует OEL-манга — англоязычные комиксы в азиатском стиле. В виде вебтуна выходят и вполне себе аутентичные комиксы западных авторов. Появляются доморощеные вебтуны и в России, но пока только на любительском уровне.

    Русскоязычным читателям, кстати, доступно множество зарубежных вебтунов, включая самые популярные. Правда, по большей части в неофициальных переводах, которые размещаются на таких ресурсах как Remanga, Mangalib, Webofcomics.

    В нашей новой рубрике мы постараемся охватить самые интересные вебтуны со всего мира, хотя в большинстве случаев речь пойдёт всё же об азиатской продукции. И наш первый рассказ будет о вебтунах на невероятно популярную в Азии тему — наш мир внезапно стал игрой! Скоро…

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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