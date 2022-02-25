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    #героическое фэнтези #рецензии на книги #тёмное фэнтези

    Джонатан Френч «Реальные ублюдки». Полуорки на боевых свиньях возвращаются!

    25 февраля 2022
    25.02.2022
    38221
    3 минуты на чтение
    #героическое фэнтези #рецензии на книги #тёмное фэнтези

    Уделье — опасный и суровый мир, просторы которого рассекают полуорки верхом на боевых свиньях. Рассказ ведётся от лица Блажки — когда-то единственной наездницы, а теперь лидера собственного братства. Но удача не сопутствует ей — наоборот, её преследует голод, лагерь окружают хищные демонические псы … а ещё старые враги вновь поднимают головы. Сможет ли она выжить сама — и сохранить своё копыто и всех, кто доверился ей?

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    Джонатан Френч «Серые ублюдки» 

    Джонатан Френч «Серые ублюдки»

     Елена Щетинина |  08.03.2021

    Фэнтези для тех, кому надоели выхолощенные паладины и светлые маги.

    Джонатан Френч «Реальные ублюдки»

    Jonathan French
    The True Bastards
    Роман
    Жанр: тёмное героическое фэнтези
    Выход оригинала: 2019
    Художник: Л. Ростант
    Переводчик: А. Агеев
    Издательство: «АСТ: Mainstream», 2021
    Серия: «Фэнтези: Открытие»
    Возрастной рейтинг: 18+
    640 с., 2000 экз.
    «Серые ублюдки», часть 2
    Похоже на:
    Джо Аберкромби, цикл «Первый закон»
    Стэнли Николс «Орки: Первая кровь»

    Многие рецензенты сравнивают компанию персонажей Френча с бандой байкеров, у которых вместо мотоциклов огромные свиньи. Впрочем, в интервью по поводу выхода первой книги автор и сам отметил, что вдохновлялся в том числе и сериалом «Сыны анархии». Во второй книге ничего не поменялось: те же крутые мужики, тот же грубый язык, те же шутки-подколки — и та же повествовательная суровость. Однако «Реальные ублюдки» не так просты, как может показаться по аннотации. За повествованием о кровопролитных сражениях и хитроумных интригах скрывается вечная история о тяжком бремени лидерства. Только на сей раз лидер — не первый парень на селе и не озлобленный изгой, а женщина. Что, кажется, терпимо для полуорков — но немыслимо для всех остальных.

    Можно ли назвать «Реальных ублюдков» феминистским произведением? Если рассматривать феминизм в литературе как некое высказывание, то его в романе Френча нет. Блажка борется не за свои права, а за жизнь — свою и тех, кто от неё зависит. Однако, к сожалению, её образ выписан менее тщательно, чем образы многих второстепенных персонажей. Он не получает должного развития — да, Блажка прокачивается как лидер, действует активно и решительно, её поступки служат катализатором многих событий, но при этом у неё нет личностной арки — она фактически остаётся той же. А попытка сделать Блажку ещё более особенной, чем она есть, выглядит несколько тяжеловесно. И уж слишком странно — даже для такого странного мира.

    Френч пытается удержать темп, взятый в первой книге,— и это ему по большей части удаётся. События сменяют друг друга головокружительно — автор не скупится на беды, которые обрушиваются на головы «Реальных ублюдков». Битвы, интриги, долг, предательство и снова битвы — из этих ингредиентов Френч замешивает очень крутое тесто. Грязь, кровь и похабщина смотрится очень органично. Здесь нет нарочитой авторской грубости, всё это — естественная часть мира «Ублюдков». Однако периодически история провисает — автор уходит в лирические рассуждения, которые сами по себе хороши и нередко даже душещипательны, но ритму сильно вредят. Да и боевые сцены иногда кажутся уж чересчур затянутыми — несмотря на лихость и динамику.

    Ещё один недостаток «Реальных ублюдков» проявляется только при сравнении с первой книгой и рассмотрении всей картины, которую представляет двухтомник: новый роман не развивает мир. Да, здесь новый фокальный персонаж, новые приключения и новые локации — но этого слишком мало. Несмотря на то что герои следуют по карте дальше, перебираются в другие земли, ощущение раздвижения границ отсутствует. Есть лишь понимание, что персонажи куда-то идут и куда-то пришли, куда-то поехали и куда-то прибыли, стукнули кого-то по голове и куда-то притащили, в конце концов. Не более.

    Во втором томе автор явно пытался замахнуться на эпическое повествование — но сделать это ему не удалось. Мир остаётся по-прежнему интересным, герои — харизматичными; Френч удерживает взятые позиции, но для саги этого недостаточно. Его персонажи находятся лишь в самом начале своего становления. Не зря в конце «Реальных ублюдков» читателей ждёт крючок — задел на продолжение. Стоит надеяться, что и в третьей части автор не сдаст позиции. Слишком уж хороший фундамент подготовили для неё два начальных тома.

    Итог: достойное продолжение неплохого цикла, который замахивается на сагу — но пока ещё не достигает этого уровня.

    Слово творца

    Я углубился в книги и фильмы своей юности, в которых главным героем была женщина. Сара Коннор и Эллен Рипли (наряду с Васкес) во многих отношениях крёстные матери Блажки. Я был большим поклонником Баффи (хотя Блажка больше похожа на Фейт), да и Зена с Рыжей Соней, вероятно, тоже пробрались в мой роман.

    Когда глаз открылся, Блажка отпрянула.
    Оттуда скользнул розовый и влажный язык. Медленный, ищущий, он изогнулся и прошёлся вдоль верхнего века Жрики, между ресниц, будто хотел слизать с них застрявшие капельки вина. Жрика приложила к своему ужасному придатку ладонь, и её лицо исказилось от боли, она отвернулась.

    Джонатан Френч «Реальные ублюдки»
    Джонатан Френч «Реальные ублюдки»
    Стоит ли читать?
    Да, если любите суровое боевое фэнтези и если женщина-полуорк верхом на свинье в качестве протагониста не вводит вас в когнитивный диссонанс.
    Удачно
    яркие второстепенные персонажи
    тщательно выписанные боевые сцены
    интересные сюжетные находки и образы
    Неудачно
    неровный темп
    недостаточная эволюция главного героя
    8
    хорошо

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