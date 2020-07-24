Адам Нэвилл «Никто не уйдет живым»: хоррор про человеческую жестокость, одиночество и призраков

Стефани снимает комнату, «выглядящую как потенциальное место самоубийства после долгого периода депрессии, одиночества и нищеты», главное достоинство которой — просто феерическая дешевизна. Но с учётом тяжёлого материального положения, в котором оказалась девушка, это просто дар небес. Правда, дом, где она поселилась, ранее принадлежал обществу спиритуалистов. По ночам в нём слышны голоса и шаги, Стефани придётся пережить ужасы, холод, темноту, стать жертвой домовладельца, а потом ещё и расправиться с древней потусторонней сущностью…

Adam Nevill

No One Gets Out Alive

Роман

Жанр: хоррор

Выход оригинала: 2014

Переводчик: Р. Демидов

Издательство: АСТ, 2020

Серия: «Мастера ужасов»

672 стр., 4000 экз.

Похоже на:

Джейсон Арнопп «Последние дни Джека Спаркса»

Ширли Джексон «Призрак дома на холме»

«Никто не уйдёт живым» не тратит времени на раскачку — об ужасах дома 82 по Эджхилл-роуд мы узнаём в первой же главе. Шум, голоса, плач, скрип половиц, неожиданно прогибающийся под невидимым телом матрас… После одной ночи в таком доме нужно бежать, но Стефани бежать некуда и не на что. А потом всё становится хуже и хуже. Однако на самом деле это история вовсе не о доме с привидениями. Точнее, не только о нём.

Призраки дома 82 достаточно страшны сами по себе, но самые страшные чудовища — это домовладелец Драч Макгвайр и его кузен Фергал. Это не просто подонки общества, злобные, необразованные и жестокие, — настоящие матёрые преступники. Если что-то им не нравится, они легко переходят к вымогательству и насилию. Описаны они очень реалистично, и именно им мы обязаны самыми жуткими сценами в романе.

Из других кошмаров много внимания уделяется ужасам бедности и одиночества, когда человеку некуда пойти и некого попросить о помощи. Кроме того, Нэвилл пишет о реакции современного общества на жалобы женщин — что само по себе могло бы стать отдельным жанром хоррора. Но и сверхъестественные ужасы страхам повседневности не уступают. Никто не верит, что Стефани видит призраков, её считают психически больной и эмоционально сломленной. Поэтому сталкиваться с потусторонним ей приходится в одиночку.

Структурно «Никто не уйдёт живым» сильно напоминает «Ритуал» того же автора. Так, в «Ритуале» есть поворотная точка, где сюжет мог бы закончиться, но вместо этого он разворачивается на сто восемьдесят градусов и продолжается совсем по-новому. Вот и в этом романе после кульминации следует неожиданный поворот и ещё страниц двести как будто совсем новой истории. И вот тут книга уже гораздо больше похожа на традиционный хоррор о призраках. Правда, если первая часть романа вполне могла бы существовать сама по себе (хотя ряд загадок объясняется ближе к концу), то вторая — нет. К тому же она может показаться несколько затянутой, — но финал всё искупает. Многое роднит «Никто не уйдёт живым» и с «Судными днями», от атмосферы до конкретных страшилок и кое-каких сюжетных поворотов. И, хотя все эти романы вполне самодостаточны и интересны, очень бы не хотелось, чтобы Адам Нэвилл скатился в самоповторы. Впрочем, это уже происходит — наверное, непросто выдумывать всё новые оригинальные страшилки в мире, где сама обыденная жизнь зачастую может быть ужаснее любого придуманного ужастика.

Итог: добротный хоррор, сочетающий реалистичные ужасы со сверхъестественными. Правда, если бы душевные метания героини были описаны чуть менее подробно, это пошло бы тексту только на пользу. Ещё немного обидно видеть одни и те же приёмы

во всех книгах автора, но в остальном роман очень хорош. А вот русский перевод оставляет желать лучшего — он полон неуклюжих неестественных конструкций и перегруженных предложений.

Никто не уйдет обиженным Роман «Никто не уйдёт живым» был в 2015 году удостоен премии Августа Дерлета. С 2011-го награда с этим названием вручается за лучший роман в жанре хоррора — как одна из номинаций Британской премии фэнтези. Адам Нэвилл получал её трижды, за романы «Ритуал», «Судные дни» и «Никто не уйдёт живым», и еще трижды на неё номинировался.

Эта комната пока что оставалась запертой и в основном спокойной все то время, что она жила на втором этаже, за исключением единственного вечера, когда она услышала голос старухи, читавшей Библию. С тех пор, как она стала пленницей комнаты, Стефани успешно избегала мыслей об этом, потому что не могла вытерпеть очередного напоминания о том, как ее поглотил живьем и целиком тот ужас, что обитал в этом доме, отказываясь насытиться. Окно было зарешечено. Подъемной раме не давала открыться металлическая конструкция с квадратной скважиной. Замок был из тех, при взгляде на которые понимаешь, что ключ утерян очень давно.