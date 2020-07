Адам Нэвилл «Никто не уйдет живым»: хоррор про человеческую жестокость, одиночество и призраков

Adam Nevill

No One Gets Out Alive

Роман

Жанр: хоррор

Выход оригинала: 2014

Переводчик: Р. Демидов

Издательство: АСТ, 2020

Серия: «Мастера ужасов»

672 стр., 4000 экз.

Похоже на:

Джейсон Арнопп «Последние дни Джека Спаркса»

Ширли Джексон «Призрак дома на холме»