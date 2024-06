«Дюна» после Герберта. Книжные приквелы, компьютерные игры и немного настолок

Занявшая целые тысячелетия в мире «Дюны», а в нашем — двадцать лет и шесть томов, эпопея, посвященная причудливому будущему и планете Арракис, стала ярким примером фантастики «не для всех». Фрэнк Герберт, увлекшись нью-эйджем и гармоничным решением экологических проблем, проложил свой путь к «новой эпохе» (new age), замешанный на философии, эзотерике и психоделиках. Мир Герберта держится на нескольких столпах — экологии, мессианстве, расширении сознания и политике.

Шесть лет дотошной проработки мира — и из вихря мелких деталей сложилось воистину грандиозное повествование. Позже темой книг стал будущий расцвет человеческой цивилизации — но к нему вел долгий путь через века жесткого контроля и диктатуры. Стоит ли вечный золотой век темных веков застоя, проведенных под пятой почти бессмертного тирана? Сюжет, вылившийся в гексалогию, служил лишь обёрткой для размышлений автора. К сожалению, прежде чем «Капитул Дюны» продолжился, Фрэнк Герберт ушёл из жизни — в 1986 году, всего-то в 65 лет.

Но история песчаной планеты не умерла вместе с ним, а переродилась — как император Лето II распался на стаю песчаных форелей, несущих в себе частичку его сущности, так и «Дюна» породила великое множество продолжений, приквелов и произведений «по мотивам». Конечно, их меньше, чем жировых складок у барона Харконнена, но все же достаточно много. Так что садитесь на шаи-хулуда — и поехали, только полегче на поворотах.

Евангелие от Брайана

Конец 1990-х. Со времен издания финальной книги гербертовского канона прошли годы, Джеймс Макэвой ещё не начал покрываться хитином, а песчаные черви бодро жуют пиксельные харвестеры. По миру триумфально идет, сверкая вспышками заклинаний, «Гарри Поттер», таблоиды стращают «проблемой 2000 года», а люди ждут наступления нового тысячелетия. В это время два писателя-фантаста встретились и создали прелюдию. «Прелюдию к Дюне».

Брайан Герберт и Кевин Андерсон на тот момент были, может, и не самыми знаменитыми авторами, но имели приличный опыт в писательском деле. Герберт-младший, помимо работы над биографией отца, написал с десяток романов (один в соавторстве с отцом, другой — с Мэри Лэндис), один из них даже номинировался на «Небьюлу». Писать в соавторстве Герберту-младшему понравилось, и к нему присоединился Кевин Андерсон, много работавший со всевозможными франшизами, в том числе со «Звёздными войнами» и «Секретными материалами», чуть позже со Starcraft. Он даже написал одну книгу с Роном Хаббардом. В общем, Андерсон был всесторонне развитой в писательском плане личностью, твёрдым ремесленником. Соавторы быстро пришли к консенсусу, и спайс снова потек в закрома, а гонорары — в карманы.

Как к полумёртвой серии привлечь внимание новых людей и заинтересовать ею старых поклонников? Ответ нашелся быстро — создать приквел. Трилогия получила общее название «Прелюдия к Дюне», в нее входили «Дом Атрейдес», «Дом Харконнен» и «Дом Коррино». И никаких вам Ордосов.

Эта история рассказывала о событиях, происходивших за несколько десятков лет до старта основной истории, и подробно раскрывала характеры знакомых персонажей и их мотивы. Молодой герцог Лето Атрейдес сталкивается с Харконненами. Император Шаддам плетет интриги, страсть к которым и приведет его к бесславному концу, и желает с помощью ордена мастеров генной инженерии Тлейлаксу получить искусственный аналог пряности (она же спайс). Леди Джессика становится частью планов Бене Гессерит, Дункан Айдахо начинает свои тренировки, а ученый Пардот Кинес мечтает превратить Арракис в зеленый рай.

История имела успех, новые книги получили статус бестселлеров. Герберт и Андерсон решили не останавливаться на достигнутом и продолжать сочинять приквелы. Так появились «Легенды Дюны».

Как известно, от компьютеров и искусственного интеллекта люди в «Дюне» практически отказались и в деле сложных вычислений полагались на диковинные биотехнологии. Всему виной Батлерианский джихад, война с мыслящими машинами. Она упоминалась лишь мельком и служила поводом ввести в сеттинг ментатов и мутировавших гильд-навигаторов, зависимых от спайса. «Легенды» стали эпиком, вместившим в себя не только рассказ об этих событиях, но и множество других сюжетных линий.

Новая история стартует с того, что военная хунта позволяет искусственному интеллекту Омниусу захватить власть на целое тысячелетие — пока не происходит восстание, из-за которого люди разделились на два лагеря. Военачальник из тогда еще благородного рода Харконненов, Ксавьер Харконнен, противостоит машинам, а вот Вориан Атрейдес служит им — до поры до времени.

Параллельно ученый Тио Хольцман изобретает то самое силовое поле и гипердрайв, а изгнанник Селим на Арракисе вместе с единомышленниками закладывает основы культуры фрименов. В конце концов Омниус оказывается уничтожен — но оставляет после себя клиффхэнгер в виде пакета данных, отправленных неизвестно куда. Как выяснится много позже, вовсе не на деревню дедушке.

В «Легендах» также рассказывается о создании Бене Гессерит, Космической гильдии, начале вражды между Атрейдесами и Харконненами… В общем, о возникновении всех основополагающих элементов лора «Дюны».

Наиболее интересна, пожалуй, линия раскола в отношениях между некогда дружественными родами. Харконнены изначально вовсе не были прогнившими аристократами. Всему виной трагическая случайность и возникшая после нее зависть и злоба. Соратник Харконнена, Иблис Гинджо, в какой-то момент становится военным преступником — и барон убивает его, пожертвовав собственной жизнью. Вот только знал о его преступлениях лишь сам Харконнен, а потому в глазах общественности выглядел предателем. Позже Вориан Атрейдес отправляет в ссылку внука барона, Абулурда, где тот умирает от лихорадки. В бедах рода Харконненов обвиняют Атрейдесов, что и закладывает фундамент семейной легенды.

Если вы думаете, что на этом все закончится, то очень зря. Питер Джексон превратил коротенького «Хоббита» в некое подобие своего же «Властелина Колец», но до Герберта и Андерсона ему далеко. Очень кстати нашлись черновики Герберта-старшего — синопсис к седьмой «Дюне» и огромное количество заметок. Новую часть разделили надвое — книги назывались «Охотники Дюны» и «Песчаные черви Дюны».

«Капитул Дюны» заканчивался тем, что человечеству угрожала новая опасность. Воскрешенный клон Дункана Айдахо, обладающий генетической памятью (гхола), последний мастер Тлейлаксу Скайтэйл, военачальник Атрейдесов Майлз Тэг и Шиана, наездница червей и ученица Бене Гессерит, сбежали на корабле-невидимке и теперь находятся в бегах. Теперь людям угрожают «лицевые танцоры» — существа, способные в совершенстве сымитировать кого угодно. И стоит за всем безобразием — кто бы вы думали? Верно, Омниус, благополучно возродившийся спустя тысячи лет и задумавший страшно отомстить.

Но у человечества есть козырь в рукаве. Возродить в виде гхолы можно любого, а кто лучше правил человечеством, чем Муад’Диб? Так человечество в лице Бене Гессерит, Достопочтенных матрон и воскрешенных в виде гхол значимых личностей вступает в новую битву со старым врагом.

Черновики черновиками, но многим подобное завершение саги показалось крайне неудовлетворительным — да и в целом «приключения духа» превратились в «приключения тела», вернувшись в ту точку, от которой Фрэнк Герберт намеренно отошел.

Впрочем, выражаясь языком телемагазинов, и это еще не все…

«Герои Дюны» частично повествуют о событиях, случившихся в промежутке между «Дюной» и «Мессией Дюны», и о развязанном Полом Джихаде. Частично это создаваемая принцессой Ирулан биография Пола, а частично — история о том, как леди Джессика ищет исчезнувшего после ухода в пустыню сына.

О романах, а также о своем видении Муад’Диба пусть скажет сам Брайан Герберт.

Когда Кевин и я начали писать книги вместе, он хотел написать «Дюну 7» — книгу, которую мой отец не успел написать до своей кончины. Я же хотел совершить Батлерианский джихад и вернуться на 10 000 лет назад. Поэтому мы остановились на третьем варианте — мы делаем более старшие версии основных персонажей «Дюны». «Ветры Дюны» сосредоточены на Джессике, и речь идет о ее реакции на Джихад, который ещё продолжается. Всё-таки миллиарды людей были убиты во имя ее сына. Мой папа работал репортером, и ему нравилось смотреть на мифы, в которых мы жили. Он переворачивал миф о харизматическом лидере: здорово, конечно, что у нас есть этот замечательный лидер, но что, если всё наоборот? Гитлер и бен Ладен тоже были харизматичными. Брайан Герберт

В этой версии Пол, например, стерилизовал население некоторых планет, что вполне вписывается в авторское видение.

Ещё одна трилогия — «Великие школы Дюны», законченная в 2016 году, — делится на «Орден Сестёр», «Ментатов Дюны» и «Навигаторов Дюны». Цикл вернулся в далекие времена, сконцентрировавшись на периоде вскоре после Батлерианского джихада, и окончательно превратился в яркую, но ничем не примечательную космооперу, наполненную знакомыми терминами и понятиями.

С комикс-адаптациями, напротив, дела обстоят на удивление скромно. В 1980-х Marvel выпустил несколько комиксов по фильму Дэвида Линча. Существует также графический роман за авторством Брайана Герберта и Кевина Андерсона — переложение книжного оригинала с артами Рауля Аллена, Патриции Мартин и Билла Сенкевича. Также выпущена адаптация первого романа цикла «Прелюдия к Дюне» — «Дом Атрейдесов».

Worm attack, unit lost

Одним из самых популярных способов адаптации хоть сколько-нибудь известного произведения были и остаются видеоигры. Разумеется, не стало исключением и творчество Герберта. Причем с игровыми воплощениями ситуация получилась довольно забавная. Если стратегия Dune II стала знаменитой (вполне заслуженно), будучи вопиюще неканоничной по отношению к первоисточнику, то Dune 1992 года такой популярности не заработала. Она представляет собой смесь жанров — квест-адвенчуру со стратегическим элементом. Проекты получились столь разными из-за того, что компания Virgin Interactive заказала игру сразу двум разработчикам. Cryo успела сдать свою версию раньше, но лавры достались Westwood. Если точнее, первые результаты Westwood не устроили заказчика, и студия начала делать новую игру, вдохновляясь эксклюзивной стратегией для Sega Mega Drive — игрой Herzog Zwei.

В это время Cryo продолжила разрабатывать свой вариант. Её игровое воплощение осталось без внимания совершенно зря — геймплей там действительно занятный. В сюжетном плане игра не ушла далеко от книги и в основном следует ей, а вот образы взяты из экранизации Линча — всё-таки визуальную часть он воплотил удачно.

Цели игрока тут незамысловаты: во-первых, spice must flow, иначе Император осерчает, а во-вторых, победить ненавистных Харконненов. В игре три вида населённых пунктов: сиетчи фременов, деревни поселенцев и вражеские крепости. Первые нужно привлекать на свою сторону, со вторыми торговать, а третьи уничтожать. В одних сиетчах добывается спайс, в других — вода, и то и другое одновременно получать невозможно. Помимо спайса, есть вариант выращивать траву и озеленять планету. Фременам это по душе, а вот врагам — наоборот. Ну и разумеется, своих подопечных можно и нужно вооружать, чтобы они давали отпор всем, кто покусится на разумное, доброе и вечное.

Интересно исполнено игровое меню — оно выглядит как зеркало в комнате Пола Атрейдеса, и в отражении видно, как глаза героя под влиянием спайса постепенно меняют цвет.

Ещё одно достоинство игры — прекрасный саундтрек, позже выпущенный альбомом под названием Dune: Spice Opera. Созданные Стефаном Пикю и Филипом Улрихом композиции органично вписываются в диковинный антураж мира.

Эту игру полностью затмила блистательная Dune II: The Building of a Dynasty, на просторах СНГ более известная как Dune II: Battle for Arrakis. Вторая «Дюна» стала причиной многочасовых посиделок перед монитором (скорее даже телеэкраном: в 1990-х компьютеры были далеко не у всех, а вот Sega — у многих; в крайнем случае приставка нашлась бы у школьного приятеля). Для огромного количества людей именно она открыла жанр стратегических игр. При желании в неё можно прекрасно поиграть и сейчас, благо у неё есть и браузерная версия.

Рецепт успеха оказался прост: никаких философских размышлений и политических интриг. Создай базу, настрой юнитов побольше да потолще и раскатай соперников в блин!

В игре три фракции, каждая со своими особенностями… Спросите, откуда взялась третья? Всё просто — чтобы игрокам жизнь мёдом не казалась, разработчики добавили династию Ордосов; здесь они представляют собой не аристократический род, а хитрых и жадных дельцов с ледяной планеты, соединённых в коллективный разум.

Игрок волен выбрать любую сторону, выстроить базу (сперва закладывая фундамент из плит — иначе здания будут расти повреждёнными) и начать отвоевывать планету у конкурентов. Местной валютой служит, конечно, спайс, который еще нужно переработать, а собирают его харвестеры. Каждый из них может проглотить червь, что способно кардинально менять ход игры.

Игра неканонична не только из-за неясно откуда появившихся Ордосов (на самом деле они пришли из официальной «Энциклопедии Дюны»). В ней еще и сильно отличаются события. В оригинале не было никаких перестрелок и танковых заруб в пустыне; большинство сражений проходили в форме либо дворцовых интриг, либо схваток на мечах — местные силовые поля прекрасно держали огнестрел, и после выстрела из бластера получался компактный «ядерный» взрыв. А вот с холодным оружием подобного не происходило. Впрочем, изрядная часть игроков книгу всё равно не читала, да и кого волнует канон, когда можно до красных глаз и выгорания кинескопа давить солдат противника тяжелым танком под запилы Фрэнка Клепаки?

Вскоре Westwood отличилась еще раз, опередив современных игроделов с выпуском ремастера. Следующее их детище носило «скромное» имя Dune 2000. Вообще игра поступила в продажу в 1998 году, но Dune 1998, видимо, не звучит, да и на ожидании миллениума денег можно было подзаработать.

В этой игре присутствовали видеоролики с живыми актёрами, разделение войск по родам (одни эффективны против пехоты, другие — против техники, плюс несколько специальных юнитов) и даже настоящая 3D-графика! Последняя, правда, была доступна только в версии для PlayStation, а на компьютерах пришлось довольствоваться изометрией и спрайтами. Ещё здесь появилась её величество рамочка — в предыдущей версии юниты приходилось отправлять на задания поштучно либо методом колонны, то есть указывая в качестве точки назначения другой юнит и посылая всю цепочку навстречу приключениям. Если кто возжелал приобщиться — в игре есть мультиплеер, работающий через клиент CnCNet (Classic Command & Conquer).

Последняя игра в рамках вселенной, к которой приложила руку Westwood, — Emperor: Battle for Dune. В ней сюжет крутился вокруг соперничества трех Домов за власть над Арракисом и источником спайса. После гибели императора Коррино Космическая гильдия устроила буквально социалистическое соревнование под лозунгом «Пусть победит сильнейший».

В этой игре наконец появилась полностью трёхмерная графика, стали заметно различаться юниты и строения разных сторон, добавились новые фракции (например, мастера генной инженерии c Тлейлаксу, использующие ужасных мутантов, и войска Космической гильдии — с обеими игроку еще предстоит побороться), а также миссии на родной планете каждой фракции. Разработчики ввели разделение миссий на атакующие и оборонительные — причем обороняться приходилось всякий раз, когда противник решал отбить ранее захваченную территорию. Живые видеоролики, фишка Westwood, никуда не делись, как и прекрасная музыка — наоборот, к проекту присоединились ещё два композитора. Фрэнк Клепаки создал саундтрек для Атрейдесов, где преобладали космические и имперские мотивы, Дэвид Аркенстоун — мрачную и тяжелую тему для подлых Харконненов, а Джаррид Мендельсон использовал для музыки дома Ордосов холодную электронику.

На этом золотой век игр по «Дюне» закончился. Правда, был еще один проект, о котором в приличном обществе упоминать не принято.

В недрах всё той же Cryo родилось нечто под названием Frank Herbert’s Dune, созданное по одноимённому сериалу от канала SyFy. Оно представляет собой стелс-экшен — кривой, как крис-нож. Пол Атрейдес, сбежав к фременам, только тем и занимается, что уничтожает злодеев ударами в спину в течение пяти коротких миссий, пополняя при этом запас влаги. Унылый геймплей, малая (к счастью) продолжительность, плохая графика… А ведь когда-то студия делала действительно уникальные игры, пример тому — детективный квест, посвященный работе КГБ.

Стоит упомянуть о фанатском творчестве — целых двух играх Dune III. Одну из них (а затем и Dune IV) сделал украинский разработчик-фанат, добавив к Dune II миссий и сюжетных кампаний, другая Dune III была и вовсе пошаговой стратегией.

Пряность по карточкам

Настольных воплощений «Дюны» не меньше, чем видеоигровых. В 1979 году появилась первая версия настольной «Дюны», получившая целых четыре вариации. Первая — собственно, Frank Herbert’s Dune Board Game. В 1984 году, после фильма Дэвида Линча, вышла вторая редакция и два дополнения к ней, Spice Harvest («Урожай пряности») и The Duel («Дуэль»). Третья поступила в продажу в сентябре 2021 года. Это новая редакция, она носит название Dune: A Game of Conquest and Diplomacy.

Цель игры — взять под контроль определенное количество крепостей, чему могут помешать предатели в рядах войск или песчаная буря. Во главе каждой фракции стоит один из ключевых персонажей, обладающий уникальными способностями.

Найдётся кое-что и для любителей карточных игр: например, Dune: Imperium и детективная Dune: Betrayal, в которой нужно вычислить и устранить лидера вражеской фракции. Ещё одна карточная настолка — Dune: House Secrets — тоже представляет собой детективное приключение.

* * *

Фрэнку Герберту удалось создать мир, интерес к которому, пусть порой и принимает своеобразные формы, не угасает десятилетиями. Фильмы Дени Вильнёва вывели популярность «Дюны» на новый виток. Они побудили ещё больше людей открыть увесистый томик с историей, полной экзотических имён, многоступенчатых интриг, оранжевых закатов над песками и голубоглазых свободных людей. А кто-то ощутил жгучую потребность стряхнуть пыль со старой приставки или достать с антресолей объёмную разноцветную коробку. Дюна живёт, и это прекрасно.

