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#отрывки

Читаем книгу: Яна Тарьянова, Майя Майкова «Хозяйка заброшенного элеватора»

Яна Тарьянова и Майя Майкова
3 апреля 10:00
181
5 минут на чтение
«Мир фантастики» совместно с платформой независимых авторов «Литнет» и порталом «Лаборатория Фантастики» подвели итоги литературного конкурса «Автостопом по мирам». Множество участников придумывали и писали книги, в которых главные герои путешествуют между мирами с помощью магических порталов, заклинаний или мистического транспорта и обладают уникальными волшебными способностями.
Победителем стала книга Яны Тарьяновой и Майи Майковой «Хозяйка заброшенного элеватора». Это история о том, как неожиданный поворот судьбы может открыть двери в другие миры. Ксения, волк-оборотень Гжегож и гном Дормидонт объединяются, чтобы отправиться в путешествие по мирам. Их ждут странные встречи, загадочные артефакты и приключения, в которых сватовство соседствует с магией, а золото партии оказывается не просто мифом.
Мы публикуем отрывок из книги, где начинается этот удивительный путь.
Он понял, что ситуация требует уточнения — бородатый умалчивал об альтернативе. Сказал Ксении:
— Дормидонт предлагает вам не ночевку на вокзале, а выбор. Мы можем уехать скоростным поездом, он довезет нас до Южного Млина. А можем сесть в дилижанс и доехать до Северного. Если вы хотите прикоснуться к радостям жизни традиционалистов, то дилижанс на север — верное средство.
— Дилижанс — это карета? — с неожиданным интересом спросила Ксения.
— Да, — сообщил Гжесь, игнорируя пыхтение Дорика. — Можно вернуться в северную часть вокзала. Вот видите достопочтенных старцев в кольчугах? Думаю, они идут на рейсовый дилижанс. Это пересадочная станция.
— В дилижансе сильно трясет и душно, — предупредил Дорик. — Когда мы доедем до Северного Млина, будет трудно попасть в гостиницу. Не достучишься. Там все очень рано закрывается.
— Ладно, поедем на поезде, — выбрала Ксения. — А на дилижанс потом сходим посмотреть, если выпадет такая возможность. Любопытно.
Дорик купил билеты, и они медленно пошли к выходу на третью платформу по вспыхивающим и угасающим указателям. Гном вещал, перекрикивая вокзальный шум:
— Я в отпуск всегда в Южный Млин езжу. Он ближе, чем наша столица. В Фольде делать нечего, а в Млине оттянуться можно — кинотеатры, рестораны, клубы — и главе клана не надо являться, чтобы засвидетельствовать почтение. Брат мой двоюродный тут живет и работает. Я тебе про него рассказывал. У нашей семьи здесь вертолетное конструкторское бюро.
— Ты мне говорил, что у тебя высшее образование. Факультет самолетостроения.
Дорик погладил бороду, похвастался:
— У меня два высших, Ксаночка. Я потом еще ракетостроительный закончил и регулярно на заочных курсах учусь.
— А почему ты не работаешь по специальности?
Казалось бы, простой вопрос. А Дорик напрягся и заюлил. Начал рассказывать о традициях рода Рейсмус фон Штанг-Пакгауз, мол, обязательно надо отработать определенное количество лет на железной дороге. А самолетостроение — это по настоянию главы рода Тангаж-Глиссада, чтобы матушке и кузенам не пришлось краснеть за родича-неуча.
— А ракеты у вас есть? — спросила Ксения, заваленная ворохом слов. — В космос летаете?
— Эх! — скривился Дорик. — Не летаем. Свернули национальную программу. Традиционалисты настояли. Говорили, что ракеты дырки в небесном своде делают, он от этого разрушится и упадет. И наложили-таки вето в Совете Кланов. Тупицы отсталые!
— А у меня участок на Марсе есть, — похвасталась Ксения, когда они вышли на платформу. — Мне Виталик на днюху подарил. Прикольно, но толку от него никакого. Не доберешься.
— Серьезно? Ух ты!
Гжесь отметил, что у Дорика алчно блеснули глаза. Любопытно. Неужели бородатый в итоге окажется охотником за приданым, а камни, подаренные Ксении, — фальшивкой?
— Говорю тебе, толку от него никакого, — махнула рукой Ксения. — Наверное, и не продашь. Разве что за копейки.
— Давай мы об этом потом поговорим подробнее? — предложил Дорик. — Без лишних ушей. А вот и наш поезд! Смотри, красавец какой, Ксаночка! Вмиг нас домчит, не надо полдня трястись в дилижансе.
Скоростные поезда у гномов были отличными, Гжесь это признавал безоговорочно. Он не раз пересаживался на этом вокзале, когда добирался до места службы в Южной империи. Гномы и южане сотрудничали очень тесно — завесу между мирами пронизывал тоннель в горном хребте, зачарованный драконами. Не надо было накладывать заклинание на каждое транспортное средство, поэтому и скоростные поезда туда-сюда ходили, и составы с топливом тепловозы тянули. Бородатые отправляли южанам воду и прохладительные напитки, разрабатывали у них нефтяные месторождения, поставляли разнообразную технику. Самолеты и вертолеты границу миров пересекать не могли, падали, но в самой Южной империи пользовались спросом — с одной и другой стороны тоннеля были выстроены аэропорты и вертолетные площадки. А по тоннелю курсировало юркое маршрутное такси.
Гжесь отогнал мимолетное разочарование — если до аэропорта прокатиться можно, то в тоннель волк-оборотень уже не войдет, запрет — и сосредоточился на своих обязанностях. Сопроводил Ксению в купе, спросил, желает ли она переодеться, выслушал ответ, что она предпочтет это сделать в гостинице, и облегченно вздохнул. Ему было бы нетрудно удержать Дорика подальше от купе, но решение Ксении дарило ему еще пару часов любования женственностью. Потом опять будет ходить в брюках, а это не то. Волк на прогулке во дворе особняка почти отгрыз бантик с домашнего платья. Ксения его шалость не сразу заметила, а когда поняла, что происходит, долго и приятно шуршала юбкой, осматривая ее на предмет повреждений.
«Вот бы еще разок, — мечтательно вздохнул волк. — Когда вернемся в Фольд, намекну, что тебя надо покормить котлетками».
Сам Гжесь тоже не менял костюм на более современный, хотя и захватил с собой запасную одежду, и радовался тому, что они с Ксенией — гармоничная пара. Не то, что какой-то крашеный гном в тужурке.
До Южного Млина домчались быстро — выпили чай, глядя в окно, обмениваясь впечатлениями. Стемнело, и световой купол, накрывавший город и вызывавший возмущение традиционалистов, был прекрасно виден издали. При приближении стали различимы небоскребы, щеголяющие разноцветной подсветкой и мельтешением рекламы, поезда надземного метро, грохочущие над улицами, полными автомобилей. Дорик указал на башню с ярко-синим логотипом, похвастался:
— Это штаб-квартира нашей летной корпорации. Роду Тангаж-Глиссада принадлежат акции аэропортов, а еще мы обеспечиваем работу санитарной авиации — единственного современного транспорта, допускающегося в земли традиционалистов при необходимости. Здесь же проектные бюро. А производства южнее. Захочешь — съездим на экскурсию.
— Я подумаю, — уклончиво ответила Ксения.
Дорик поразмыслил и зашел с другой стороны:
— А куда сегодня хочешь пойти, Ксаночка? На вокзале бегущей строкой рекламировали концерт рок-группы «Штольня» с хитом «Кайло наперевес», фильм «Штрейкбрехер» — остросюжетный боевик со спецэффектами, и световое шоу в парке минералов.
— Где можно будет поужинать?
— В ресторане гостиницы. У нашего рода постоянная бронь номеров в сети отелей «Каменный гость». Столик в ресторане всегда найдется. Посидим на двадцать втором этаже, посмотрим на панораму Млина.
— Поужинаем и решим, — вынесла вердикт Ксения и повернулась к Гжесю. — А ты тут был?
— Да, — ответил он, не видя причин скрывать правду.

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Яна Тарьянова и Майя Майкова
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