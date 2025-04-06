Читаем книгу: Егор Данилов — Семиградье. Летопись 1. Семена Перемен

В издательстве «Эксмо» вышла первая часть цикла Егора Данилова «Семиградье» – «Летопись 1. Семена перемен». История разворачивается в мире, где существует семь огромных Башен, построенных богами и защищающих людей от жара двух небесных светил. Мы публикуем отрывок из второй главы романа, где рассказывается история одной из башен, а повествование ведется от лица мальчика по имени Эрик – одного из нескольких главных героев.

В мире, где в небесах сияют два Светила, жизнь зависит от семи огромных Башен. Построенные богами, они извергают из недр Завесу дыма и копоти, которая хранит людей от испепеляющего жара. Но что, если Башням предрешен конец, а мир должен умереть?

Судьбы троих очень разных людей незримо сплетаются в череде событий, которые навсегда изменят их жизни. В лабиринте городских улочек мальчик Эрик ищет цверга из маминой сказки, а встречает девочку, неразрывно связанную с Башней. В далёкой Кайанской империи мечник Цзиньлун хочет помочь одержимой девушке избавиться от тьмы внутри неё. В знойной пустыне исследователя Амаля во снах преследуют мёртвые, а наяву - прекрасная незнакомка. И лишь Амаль осознаёт опасность, которая нависла над миром.



Отвесные стены Башни Чаши уходили влево и вправо на сотни метров. На расстоянии она казалась огромной, но у самого подножия слово «огромный» становилось каким-то маленьким и незначительным: здесь Башня занимала собой половину мироздания. С одной стороны – знакомый город, с его домами и кварталами, стражниками и мастеровыми, купцами и префектами, с другой – бесконечная каменная поверхность, без конца и края. Она заменяла собой все, делила пространство пополам, словно граница между знакомым миром, в котором можно было ходить, бегать, махать руками и заниматься прочей повседневной ерундой, и миром камня, могучего и неподвижного, остановившего само время.

Эрик положил руку, все еще немного болевшую после укуса кота, на черную поверхность стены – связующее звено между прошлым и настоящим. Она видела древних богов и героев, падение и рождение империй, тысячи поколений и маленьких Эриков, которые так же, открыв рот, стояли напротив, прислушиваясь к биению собственного сердца, приглушенным шумам за спиной и абсолютной тишине впереди. Эрик желал услышать или почувствовать ладонью хоть что-то, но Башня молчала. Где-то там, в ее глубинах, скрывалась загадка, тайна, ради которой он был здесь. Где-то там жил цверг, создание могучего Вена, светившего сейчас ему в спину.

Эрик прижался ухом к стене, закрыл глаза и весь обратился в слух: рядом дышал Луций, шуршал одеждой, скрипел камнями; сверху и сбоку доносились взмахи крыльев пролетающей мимо птицы; издалека раздался скрип петель и стук закрывающейся двери. Все это было неважно, мелко, отвлекающе. Эрик поджал губы и закрыл второе ухо рукой. Ему показалось, что он услышал тихий, едва заметный гул. Эрик сосредоточился на нем, пытаясь понять, реален ли он, но уверенности не было.

Эрик простоял так еще некоторое время и наконец отпрянул. Что он надеялся здесь найти? Как хотел открыть тайну, которую не могли разгадать поколения взрослых, живших до него?

– Среди либеров ходит легенда, – нарушил молчание Луций. – В ней говорится, что Башни возвели великие герои прошлого, по одному от каждого Большого Народа.

– Чепуха.

– Может, и нет, кто теперь скажет? Они построены так давно, что мы даже не знаем когда. А еще говорят, что в те давние времена народы были едины, не было ни княжеств, ни королевств, ни империй. От моря Серпа и Арфы до моря Копья и Жезла простиралось единое государство. Я бы хотел жить тогда, ездить по миру, каждый день просыпаясь в новом месте, общаться без титулов и регалий. Вот как мы с тобой. Смех, рассказать кому, не поверят: сын префекта завел дружбу с сыном мастерового-гуддара.

– Я не говорил, что мой отец мастеровой, – возмутился Эрик. В словах Луция он услышал нотки превосходства. И тот был прав: разве они ровня?

– Ну а кто еще? Уж точно не целлит, кустодий или ликтор.

– Некоторые гуддары торгуют, держат лавки, – начал перечислять Эрик.

– Согласен, и все-таки подавляющее большинство – мастеровые. Я, конечно, предположил, но у меня очень хорошие шансы оказаться правым. Итак, верно ли мое предположение?

Эрику пришлось согласиться.

– В этом нет ничего зазорного. Извини, если я как-то обидел своими словами. Иногда я хотел бы быть сыном простого мастерового…

– Почему? Разве плохо иметь большой дом, свой сад, слуг?

– Неплохо, но не всегда так уж хорошо. Мать умерла, когда мне было три. Отец почти все время в разъездах. Меня готовят к тому, чтобы стать префектом. Большинство учителей – занудные идиоты. То, что они рассказывают, вызывает только зевоту. Я бы с радостью променял все это на возможность быть с мамой и каждый вечер видеть отца…

Луций присел на камень рядом с подножием стены и посмотрел куда-то вдаль. Не только Башня возвышалась над городом, но и площадка, на которой она стояла. С этой площадки открывался вид на улочки и кварталы, крыши и целлы. Застройка начиналась шагах в ста и продолжалась почти до самого горизонта. Где-то там можно было различить башни городской стены. На свободном от построек пространстве виднелись фундаменты древних домов – многие хотели поселиться ближе к Башне, но никогда такое соседство не продолжалось более года.

– Зачем они это делают? – вглядываясь в остатки одного из фундаментов, спросил Эрик.

– Что? – Луций обернулся к нему. – Ах, это. Полагаю, каждый думает, что он особенный. Что уж с ним-то и его домом точно ничего не случится. Ты знаешь, что раньше город доходил до самой Башни?

– Правда?

– Да. Дома примыкали прямо к ее основанию. Здесь стояли огромные дворцы, сейчас таких не строят. Поднималось в небо множество шпилей, они цеплялись за Башню, словно гигантские плющи. Вот такенные. – Луций развел руки. – Я видел древнюю гравюру в одной из книг. Правда, может быть, все это враки, книга была написана, когда от дворцов уже ничего не осталось. Но с другой стороны, зачем бы кому-то это придумывать?

– Пожалуй, незачем.

Эрик снова оглянулся по сторонам. Он с трудом мог представить, как это место выглядело много поколений назад. Может быть, вот там стояла целла, а тут особняк префекта?

– Как-то не верится, – наконец подытожил он.

– Если честно, мне тоже. В книгах иногда такое пишут... Например, что раньше здесь жил гуддарский князь и управлял огромным княжеством. Ну, не княжеством, как-то оно называлось по-другому. Но суть-то от этого не меняется. И никто не был против, никто не сомневался в его праве на этот город, на это место. С одной стороны – чудно; с другой, если учесть, что Башни возведены по одной каждому народу, – логично. Скажем, если эту построили гуддары, то надо полагать, что здесь они и жили.

– Хм-м-м… – протянул Эрик. – И что с ними случилось?

– Честно говоря, я не знаю. Может быть, в той книге и написано, но я больше рисунки разглядывал. Да-да, не смотри так. У нас книг знаешь сколько дома? Все не перечитаешь.

– Я бы тоже хотел научиться читать, – признался Эрик.

Он очень любил книги. Каждый раз радовался, когда представлялась возможность сходить в лавку мастера Фроуда, прикоснуться к кожаным переплетам, вдохнуть ни с чем не сравнимый запах бумаги. Иногда лавочник читал вслух какой-нибудь отрывок, и всегда это было не менее интересно, чем мамины сказки. Как-то Эрик попросил научить его чтению, и старик Фроуд даже согласился. Однако отец не разрешил. Мать пыталась переубедить, но тот был непреклонен. «Незачем, и точка!» – твердил он полвечера, и Эрик впервые видел, как злится на отца мать.

– Похвальное желание. – Луций со знанием дела кивнул. – Я, конечно, ворчу на учителей, но только потому, что меня заставляют. Книги разные, далеко не все из них одинаково интересны. Но в них много того, о чем вслух стараются не говорить. А еще в них прошлое, то, чего сейчас нигде уже не увидишь… Но все эти занятия… От них порой так трещит голова. Сегодня у меня выходной, а обычно в это время я по уши в какой-нибудь риторике или арифметике, будь они неладны. Так что Клео везунчик. И да, еще раз тебе огромное спасибо за помощь!

Эрик улыбнулся и пожал протянутую Луцием руку.

– Слушай, – сказал Луций. – Что ты ищешь? Что пытаешься услышать?

– Сам не знаю. Думал, пойму на месте. Но Башня молчит, а эти стены… Они выглядят совершенно неприступными.

– Молчит? – усмехнулся Луций. – Ты думал, она будет с тобой разговаривать?

– Ну, может быть, я неправильно выразился. – Эрик задумался, пытаясь сформулировать. – Я надеялся увидеть или почувствовать что-то, что помогло бы мне понять, как действовать дальше.

– Дальше? В каком смысле? Хм… – Луций встрепенулся, протянул руку и положил ее на стену. – Она вибрирует!

– Как?! Что?! – Эрик подскочил с места и повторил движение Луция. В первое волнительное мгновение показалось, что он ничего не чувствует, однако потом руке передалась мелкая, но вполне ощутимая дрожь. – И правда вибрирует…

– Как думаешь, тряхнет? Вот, кстати, в одной из книг…

Земля под ногами ожила. Все знали, что строиться рядом с Башней безумие. Около самой стены толчки порой сбивали с ног, разрушали фундаменты и любые конструкции. Чуть поодаль они быстро сходили на нет. Дрожала Башня нечасто, может быть, раз или два в год, но этого было вполне достаточно, чтобы отвадить почти всех желающих поселиться к ней вплотную. Но периодически находился кто-то, пытающийся испытать судьбу.

– Бежим! – крикнул Луций застывшему на месте Эрику.

Они рванули с места. Земля ходила ходуном. Эрик с трудом удерживал равновесие. То под правой ногой, то под левой, то под обоими что-то ощутимо подскакивало в каком-то неправильном ритме, от которого начинала кружиться голова. Где-то слева вскрикнул Луций. Эрик остановился, припав на колени, и глянул на него. Тот лежал на земле, распластавшись, из носа стекала капелька крови.

Эрик попытался встать, но, сделав пару шагов, упал от очередного толчка. Содранные локти загудели. Тело не слушалось. Он сжался от страха, мечтая оказаться подальше. Его бросало, толкало и кружило, словно груз в ветхой телеге. Удары сыпались с разных сторон. Зубы заскрипели, а из глаз брызнули слезы.

* * *

Все закончилось так же внезапно, как и началось. Эрик тяжело дышал, все тело болело. Он вытер лицо рукавом и невольно всхлипнул. Захотелось поскорее убежать, вернуться домой, под защиту родителей, где все знакомо, привычно, безопасно. С большим трудом Эрик сел, пытаясь прийти в себя.

Вокруг ничего не изменилось. С одной стороны так же сверкали под лучами Светил крыши домов. С другой – та же Башня занимала полмира. А между ними было по-прежнему пусто и безжизненно.

Эрик поднял глаза к небу. Завеса вокруг Башни чернела как-то особенно неприветливо. Клубы дыма и копоти пульсировали и переливались, меняя очертания и оттенки. У Эрика закружилась голова.

Где-то в районе бедра ногу обдало теплом. Эрик опустил руку, пытаясь понять, что происходит. Ощупывая себя, догадался, что жар идет от камушков в кармане. Вытащив, убедился, что они ничуть не изменились, но нагрелись и теперь обжигали кожу. Когда боль в ладони стала нестерпимой, Эрик отбросил их в сторону.

– Что за ерунда? – проговорил он удивленно.

Тут он вспомнил о Луции. Тот лежал неподалеку и не шевелился. С усилием встав, Эрик подошел ближе.

– Эй, ты как? – позвал он Луция.

Когда ответа не последовало, Эрик подергал его за плечо.

– Луций, с тобой все в порядке?

Тот не отзывался. Около носа запеклась кровь, но в целом он выглядел так, словно просто уснул в неудобной позе. Эрик попытался понять, дышит ли Луций, и с облегчением обнаружил, что грудь его медленно поднимается и опускается. Эрик еще раз потряс его, но безрезультатно.

– Смогова Башня! И что теперь?

Оставив Луция в покое, он снова огляделся, пытаясь понять, что делать дальше. Внезапно взгляд остановился на девочке. От неожиданности Эрик подскочил на месте. Она сидела совсем рядом, наклонив голову набок и внимательно наблюдая за происходящим. На ней было простое серое платье, какое носят дети гуддаров, но черты лица не были гуддарскими. На шее висела бронзовая цепочка с большим прямоугольным бронзовым кулоном. Непослушные курчавые волосы играли на ветру.

– Ты кто? – вырвалось у Эрика, хотя вопрос, очевидно, был не самым вежливым. – П-привет.

– Я не помню, – буднично ответила девочка. – А ты?

– Я Эрик, – тут же представился он. – А это Луций. Ему нужна помощь. Откуда ты здесь? Можешь сходить за кем-нибудь из взрослых?

– Два вопроса. – Девочка наклонила голову в другую сторону. – На какой из них ответить?

– На оба, конечно, – недоумевающе сказал Эрик.

– Так нельзя. Один вопрос – один ответ.

Эрик тряхнул головой и посмотрел на незнакомку. Сам он был весь в грязи, ушибах и ссадинах, Луций выглядел не лучше. На девочке же не было и следа от того, что происходило здесь несколько минут назад. Как она тут появилась? Подкралась незаметно, привлеченная их вскриками?

– Хорошо, будь по-твоему. Один вопрос: как ты здесь оказалась?

– Я не помню, – повторила она. – Кажется, проснулась и сразу же увидела тебя.

Проснулась и увидела? Где она могла спать? Может быть, в тех развалинах, спрятавшись за камнями фундамента?

– Теперь моя очередь. – Девочка подмигнула как ни в чем не бывало. – Откуда здесь ты?

– Мы с Луцием пришли взглянуть на Башню. Потом все затряслось. Мы оба упали. Теперь Луций без сознания. Ему нужна помощь!

– Тот, кто пришел с тобой, будет в порядке.

– Откуда ты знаешь?

– Просто знаю.

– Но…

– Это не важно. – Девочка разгладила подол платья. – Моя очередь, помнишь?

– Хорошо. – Эрик кивнул, хотя вовсе не был уверен в том, что с ним играют по правилам. До сих пор он не услышал ни одного внятного ответа.

– Где ты нашел те камни?

– Какие?

– Те, которые были в твоем кармане.

– Просто нашел… На рыночной площади.

Незнакомка снова поменяла наклон головы. Посмотрела на Эрика немигающим взглядом, от чего ему стало не по себе. Он отвел глаза. Где-то за ушами возникло неприятное напряжение.

– Твоя очередь, – наконец сказала девочка.

– Почему ты спрашиваешь про камни? Откуда про них знаешь?

– Это два вопроса.

– Нет, один, – заупрямился Эрик. – Я хочу знать все, что тебе про них известно.

Девочка смерила его еще одним продолжительным взглядом.

– Хорошо. Я знаю про камни, потому что они меня разбудили. Обдали жаром, и я открыла глаза. А потом увидела тебя. Твой карман был почти таким же горячим, и что-то в нем говорило – мгновение назад камни были там. Не спрашивай меня что, я пока не знаю.

Она развела руками, словно бы извиняясь. Этот жест показался таким доброжелательным и естественным, что Эрик поймал себя на мысли: эта девчонка ему, пожалуй, даже нравится.

– Принесешь еще? – спросила она внезапно.

– Что?

– Камни. Принеси мне еще таких же камней.

– Зачем?

– Тогда я начну вспоминать и смогу ответить на другие вопросы.

– Вот еще. – Эрик тряхнул головой. – Ноги моей здесь больше не будет. Мы тут чуть не умерли.

– Хорошо, – легко согласилась девочка и улыбнулась. – Но, если решишься, буду тебя ждать.

За спиной застонал Луций. Обернувшись, Эрик положил руку ему на плечо.

– Как ты? Очнулся?

Луций открыл глаза. Кажется, он не сразу понял, где находится.

– Бывало и лучше, – наконец выдавил он. – Свезло нам с тобой, ничего не скажешь. Сам-то в порядке?

– В порядке. Тут вот еще…

Эрик оглянулся, желая указать на странную девочку, но никого не увидел. Осекшись на полуслове, помотал головой. Пусто. Ни между камней полуразвалившегося фундамента, ни у домов в отдалении, ни под стеной Башни никого не было.

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