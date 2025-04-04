Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2025

Галактические захватчики карриксы веками ведут агрессивные войны. Однако и у них есть смертельный враг — загадочная раса бессмертных. А пока очередной целью карриксов становится планета Анджиин, где потомки землян сосуществуют с аборигенами. Карриксы порабощают планету, захватив в плен местных учёных. Некоторые из них переходят на сторону захватчиков, но только для вида.





Что нас ждёт : начальный роман нового цикла от авторов знаменитой космооперы «Пространство». По мотивам цикла Amazon Prime готовит телесериал.





