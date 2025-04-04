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#книжные новинки#Что почитать

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2025

Борис Невский
4 апреля 15:00
2893
8 минут на чтение
Весна в разгаре. На пороге второй её месяц, капризный и неустойчивый. Зато в книгоиздании всё в порядке. Много интересных произведений обещают отечественные издательства. Тут и финальный роман фэнтезийной тетралогии Грегори Киза, в своё время так и не добравшийся до наших читателей. И начальные романы новых циклов — космической оперы Джеймса Кори и тёмного фэнтези Стивена Эриксона. А ещё фэнтезийный стимпанк, детективный биопанк, научная фантастика о первом контакте, историческое фэнтези, подростковый мистический триллер… Да много чего ещё. 
И, как обычно, о потенциально интересных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест за апрель нынешнего года.

Научная фантастика

Джеймс С. А. Кори «Пленник. Война покорённых. Кн. 1: Милость богов»

Галактические захватчики карриксы веками ведут агрессивные войны. Однако и у них есть смертельный враг — загадочная раса бессмертных. А пока очередной целью карриксов становится планета Анджиин, где потомки землян сосуществуют с аборигенами. Карриксы порабощают планету, захватив в плен местных учёных. Некоторые из них переходят на сторону захватчиков, но только для вида.

Что нас ждёт: начальный роман нового цикла от авторов знаменитой космооперы «Пространство». По мотивам цикла Amazon Prime готовит телесериал. 

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики»

Александер Дарвин «Арена тьмы»

Империя Кирот охвачена войной — гривары, генетически изменённые гладиаторы высокотехнологичного мира, восстали, чтобы завоевать свободу. Гениальный гривар Сего должен решить, на чьей стороне сражаться — за повстанцев или своих близких, которым восставшие угрожают смертью. 

Что нас ждёт: финальный роман трилогии «Кодекс боя» о мире боевых искусств постапокалиптического будущего. 

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики»

Джеймс П. Хоган «Галантные гиганты Ганимеда»

Будущее. Во время исследования Солнечной системы на Ганимеде обнаружены останки инопланетного космического корабля. Однако вскоре земляне встречаются с уцелевшими чужаками, которые внезапно появились из петли в пространстве-времени. Первый контакт ответит на многие вопросы развития человечества.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Гиганты», добротной космической НФ.

Издательство: «Эксплорер Букс»

Дэвид Луис Эдельман «Инфошок»

В отдалённом будущем основной технологией на Земле считается биологика — компьютерное программирования человеческого тела. Один из мастеров биологики Нэтч, гений и мошенник, готов на всё, чтобы добиться успеха. Но именно ему предстоит спасти человечество от инфошока — взрыва энергии, который способен уничтожить биологические сети.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Прыжок 225», НФ-триллера в жанре биопанка.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Звёздные короли. Мастера современной фантастики»

Секвойя Нагамацу «Как высоко мы поднимемся в темноте»

Недалёкое будущее. Земля объята арктической чумой, которая проносится по континентам, меняя жизнь на планете до неузнаваемости. Новые особенности жизни человечества — центры по разработке вакцины, полёты к другим планетам, отели смерти и парки аттракционов, провожающие детей в последний путь, показаны в отдельных новеллах, которые связаны друг с другом общей линией. 

Что нас ждёт: философская научная фантастика, грустная, но всё равно жизнеутверждающая. 

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус»

Фэнтези

Грег Киз «Настоящая королева»

Бурные события в королевстве Кротения и его окрестностях подходят к кульминации. Принцесса Энни Отважная наконец взошла на трон, но настоящие её испытания только начинаются. Ведь Кротении угрожают не только жестокие соседи, но и могучая древняя сила.

Что нас ждёт: четвёртый и финальный роман фэнтезийной эпопеи «Королевство Костей и Терний», в отличие от предыдущих книг впервые официально выходящий на русском (ранее был только любительский перевод).

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Фэнтези Грегори Киза»

Брэдли Бэлью «Кровь на песке»

Жаждущая мести бунтарка Чеда попадает в самое сердце Шарахая — цитадель Двенадцати королей, где становится одной из Стальных дев, жестоких и непобедимых женщин-воинов. Чеда и её друг Эмре оказываются в самом центре заговоров и интриг.

Что нас ждёт: вторая книга цикла «Песнь расколотых песков», ориентальной фэнтезийной эпопеи.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Nova Fiction. Мастера зарубежной эпической фэнтези»

Стивен Эриксон «Бог не желает»

Легион малазанских пехотинцев движется к Серебряному озеру на границе с воинственными варварами. Ситуация опасная, ведь среди племён теблоров возвышается гениальный военачальник, который мечтает бросить вызов империи и даже богам.

Что нас ждёт: первый роман цикла «История свидетеля», входящего в сериал о Малазанской империи.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Шеннон Макгвайр «Миттельшпиль»

Роджер и Доджер. Гениальные близнецы. Роджер способен освоить любой язык, с помощью которого может инстинктивно познать суть вещей. Его сестра Доджер делает то же самое, но через математику. Оба они — гомункулы, созданные алхимиком Джеймсом Ридом. Причём амбициозный алхимик жаждет, чтобы его творения достигли божественной власти ради его выгоды. Вот только близнецы не желают быть послушными марионетками.

Что нас ждёт: первый том цикла «Путешествие алхимиков», научное фэнтези, получившее «Локус»-2020 за лучший фэнтезийный роман.

Издательство: «Дом историй»

Саманта Миллс «Крылья за спиной»

Город-государство Радежда поделён между пятью сектами, каждая из которых поклоняется своему богу. Юная Земолай, рождённая в секте книжников, с ранних лет мечтала стать воином, чтобы обрести право на механические крылья. Мечта сбывается, и Земолай двадцать шесть лет служит в крылатом воинстве. Однако из-за того, что она проявила недопустимую жалость, её с позором изгоняют. Став изгоем, Земолай постепенно понимает, что Радежда — жестокая диктатура, построенная на угнетении. И, возможно, этот город необходимо низвергнуть.

Что нас ждёт: внецикловый роман технофэнтези, скрещённый с антиутопией. 

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Мистика и хоррор 

Адам Нэвилл «Спешащие во тьму. Урд и другие безлюдья»

Обыкновенное метро превращается в филиал Ада, откуда нет выхода. В заброшенном зоопарке таится нечто древнее и смертоносное. Морской прилив несёт в себе иную жизнь, угрожающую людям. Покинутое экипажем судно может поведать странную и страшную историю. Таковы зловещие миры Адама Нэвилла, где запросто может случиться нечто чудовищное и непоправимое. 

Что нас ждёт: два сборника рассказов под одной обложкой от знаменитого автора хоррора.

Издательство, серия: «АСТ» / «Мастера ужасов»

Екатерина Звонцова «Некромантка»

Альтернативный Петербург начала прошлого века, где живёт девушка Шура. У неё есть дар воскрешать мёртвых, что пугает её семью. Поэтому Шуру спроваживают в монастырь. Однако чародей Гений решает выкрасть её, чтобы привлечь к государственной службе. Правда, Шура толком не владеет своей магией, что может привести к масштабной катастрофе.

Что нас ждёт: новеллизация мистического комикса Евгении Чащиной «Некромантка» от писательницы, известной по фэнтези.

Издательство, серия: «Эксмо: Чёрным-бело»

Детско-юношеская фантастика

Элли Эрнест «Города дыма и звёзд»

Мир, где высокие технологии соседствуют с магией. Кейс Шекли — пилот, у которого недавно погибла сестра. Он озлобленный неудачник, потерявший работу и репутацию. Стремясь очистить своё имя, Шекли отправляется в опасное путешествие, чтобы разгадать тайны мистической страны. 

Компанию ему составляет гениальная студентка Хэлли Уокер, вынужденная принять сверхсекретное задание правительства. Правда, для выполнения миссии девушке придётся терпеть общество высокомерного придурка-пилота, с которым у неё с самого начала не заладилось. А ведь от их миссии зависит судьба королевства! 

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла, синтеза стимпанка и технофэнтези для юношества. 

Издательство, серия: «АСТ» / «Города дыма и звёзд»

Дж. П. Роуз «Вор воспоминаний»

После трагической смерти отца подросток Тайрис Уокер отправляется погостить к бабушке на Ямайку — а это настоящий кошмар, ведь в захолустье острова даже интернет не ловит! А ещё в окрестностях вот уже целое столетие бесследно пропадают дети. И единственный подозреваемый — зловещий монстр Теневик, чьё имя боятся произносить местные жители. Возможно, именно Тайрису предстоит раскрыть древнюю тайну? 

Что нас ждёт: мистический триллер британской писательницы с упором на экзотический ямайский фольклор. 

Издательство, серия: «Махаон», «Азбука-Аттикус» / «По ту сторону. Мистика для подростков»

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Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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