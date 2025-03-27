«Мне хотелось писать о вещах, которые я люблю»: интервью с Гаретом Брауном, автором романа «Книга дверей», и переводчиком Александром Перекрестом

«Книга дверей» британского писателя Гарета Брауна вышла в феврале 2024 года и сразу стала дебютным бестселлером Sunday Times. На русском языке необычную историю Кэсси Эндрюс выпустило издательство «Дом историй» — книга вошла в нашу подборку ожидаемой юношеской фантастики 2025 года. Вместе с издательством «Дом историй» мы пообщались с автором «Книги дверей» Гаретом Брауном и переводчиком романа Александром Перекрестом.

Гарет Браун, писатель

Переводчик интервью А. Перекрест

Фото предоставлено издательством «Дом историй»

«Книга дверей» только вышла в переводе на русский, и не все ещё успели прочитать эту историю. Давайте расскажем будущим читателям, чего им ждать от вашего дебютного романа.

Читателям стоит ждать увлекательного приключения, где есть немного волшебства, немного жути и парочка интересных персонажей, которые, надеюсь, им полюбятся.

В руки главной героини книги, Кэсси Эндрюс, попадает весьма интересный экземпляр — волшебная книга, которая может открыть любую дверь. Почему в вашей истории магическим предметом становится именно книга?

По большей части потому, что я сам обожаю книги, читаю их всю жизнь и всегда чувствовал в них какую-то магию. Книги помогают забыть о проблемах, становятся твоими друзьями и соратниками. Мне хотелось писать о вещах, которые я люблю, а это, безусловно, книги!

Какие книги вдохновили вас стать писателем? Может, что-то вдохновило и на эту историю? Расскажите немного о предыстории создания романа.

Таких книг множество, но, пожалуй, я всерьёз захотел стать писателем, когда подростком прочёл роман Стивена Кинга. Тогда я впервые по-настоящему увлёкся книгой!

Идея «Книги дверей» родилась во время пандемии коронавируса, когда из-за карантина я работал дома. Я представил себе, как просто открываю дверь, а за ней — совершенно иное место. Вот так всё началось. Потом представил себе человека, которому в руки попадает такая волшебная книга, и мне стало интересно, что это за человек и что произошло дальше. С этого момента книга словно рождалась сама собой!

Кэсси Эндрюс первым делом оказывается в любимой Венеции: той, которую помнит и любит она. Не будем спойлерить, где ещё героиня оказалась с помощью книги, оставим это читателям. Но в каких самых необычных местах вам удалось побывать? И попали какие-нибудь из них в путешествие Кэсси?

Не скажу, что доводилось бывать в совсем уж экзотических местах. Я путешествовал в привычных туристических направлениях: это Европа, Азия, Америка. Для чересчур необычных поездок я, пожалуй, трусоват. Хотелось бы однажды проехать по Великому шёлковому пути и прикоснуться к его истории, но пока я так и не собрался. И, конечно, в «Книге дверей» фигурируют многие из увиденных мною мест. Почти все многочисленные путешествия Кэсси основаны на моём опыте.

Драммонд Фокс — Библиотекарь, хранитель книг и большой фанат французской выпечки. Кэсси Эндрюс — продавец в магазине, любительница литературы. Расскажите, как вы подбирали характеры и придумывали жизнь героев. Кто вам ближе всего?

Иногда персонажей и придумывать не надо — они сами возникают в голове. И Кэсси, и Драммонд появились сразу. Я знал, что Кэсси работает в книжном магазине в Нью-Йорке, а Драммонд — шотландец и любит пироги. Иные герои появлялись по ходу повествования — например, Азаки и Лунд. Изначально у меня не было о них чёткого представления, я раскрывал их постепенно. Лунд, пожалуй, мой самый любимый персонаж — наверное, потому что он силач и молчун (чем совсем на меня не похож), и любит поесть (а этим похож).

Интересно, что все герои истории живут в обычном мире, они среди нас. Вы намеренно не переносили действие книги в другой мир? Почему?

Я не такой уж знаток фэнтези и не смог бы создать что-то актуальное в этом жанре. А ещё я хотел написать книгу, доступную широкому кругу читателей. Поместив историю в нашу реальность, я сделал роман привлекательным для тех, кому не по душе вымышленные миры. Да и проблем с поиском информации не возникает! Мне нравятся исторические романы, но я вряд ли смог бы сам такой написать: тут требуется серьёзная исследовательская работа, а я бы очень боялся что-нибудь перепутать.

Как вы придумывали концепцию книг из коллекции Библиотекаря? Как появились Книга иллюзий, безопасности, боли и прочие?

Концепция Книги дверей, которая превращает всякую дверь в любую дверь, возникла у меня давно. Как только я поместил эту книгу в наш мир и кто-то ей воспользовался, естественным образом возникли вопросы. Откуда взялась эта книга? Существуют ли другие подобные книги? Что они умеют? Остальные книги появились сами собой в процессе работы над сюжетом, по мере развития истории Кэсси. Было бы странным, окажись Книга дверей единственной в своём роде. Гораздо логичнее, если книг много и у каждой своя собственная сила.

Какую книгу из коллекции Библиотекаря вам больше всего хотелось бы получить? Почему?

Книгу дверей, тут без вариантов. Я обожаю путешествовать, но ненавижу аэропорты и длинные перелёты, поэтому было бы прекрасно в мгновение ока попадать в любую точку мира. Хотя Книга безопасности и Книга здоровья тоже пришлись бы кстати, ведь я не молодею.

В вашем романе отчаяние — это мощное оружие. Какие у вас есть средства, чтобы справиться с болью и отчаянием?

Какой замечательный вопрос! На мой взгляд, от боли и отчаяния лучше всего защищает то, что ты любишь, что приносит тебе радость. Для меня это общение с семьёй, моими собаками, чтение или игра на музыкальных инструментах. Ещё помогает сладкая выпечка, по крайней мере мне. Знаю, что полезна и физическая нагрузка. Во время тренировок тело вырабатывает гормоны, которые улучшают самочувствие. Когда мне плохо, долгая прогулка очень выручает!

В романе вы оригинально описали путешествия во времени — ваша концепция отличается от привычного «эффекта бабочки». Как вам пришла в голову эта идея?

Я обожаю книги о путешествиях во времени и много лет о них думаю. Мне всегда казалось, что есть две модели пут ешествий во времени: при первой в прошлом ты можешь менять ход событий (её я называю открытой, как в истории с «эффектом бабочки»), а при другой ничего изменить нельзя, так как всё уже случилось (закрытая модель). Сейчас уже не вспомню, почему выбрал для романа именно закрытую — возможно, потому что она позволяла придумать интересные ходы, давала шанс взглянуть на одни и те же события под разными углами, вернуть персонажей в прошлое, чтобы они совершили действия, которые по факту вы уже могли наблюдать.

Ваш дебютный роман получил признание: это видно и по продажам, и по тому, что книгу оценили крупные издания, её номинировали сразу на несколько премий. Как думаете, чем обусловлен такой успех?

Думаю, здесь сыграли роль несколько факторов. Во-первых, это книга о книгах, а читатели обожают книги! Во-вторых, события происходят в реальном мире, пусть и с элементами магии, поэтому тем, кто не любит фэнтези, тоже может быть интересно. И в-третьих, я постарался закрутить сюжет так, чтобы книжку не хотелось выпускать из рук, пока не узнаешь, чем всё закончится. Отсюда, наверное, все отзывы и рекомендации.

Когда вы писали роман, на какого читателя ориентировались? Это были подростки, взрослые, любители только фэнтези?

«Книгу дверей» я писал в основном для взрослых, но думаю, подросткам она тоже вполне подойдёт. Вообще, я не ориентировался ни на каких особенных читателей — надеюсь, моя книга принесёт радость всем, кто решит с ней познакомиться.

Понимаем, что книга вышла относительно недавно, но всё же спросим: ждать ли продолжение?

Мне бы очень хотелось снова окунуться в этот мир! Вот, пожалуй, всё, что могу пока сказать…

Александр Перекрест, переводчик

Фото предоставлено издательством «Дом историй»

Почему вы взялись за перевод «Книги дверей»? Что захватило ваше внимание?

Я обожаю «Никогде» Нила Геймана и нашёл много перекличек между двумя книгами: магические двери, главный герой инженю и так далее. Сразу понял, что книга «моя», и рад, что не обманулся.

Переводчик — один из первых читателей истории. Какие у вас ощущения от «Книги дверей»? Как бы вы описали для будущих читателей атмосферу? К какому приключению им готовиться?

Для меня это простая и душевная история о дружбе и семье, одиночестве и преодолении, к тому же рассказанная увлекательно и живо.

В издательстве «Дом историй» вы переводили также книгу Имрана Махмуда «Я знаю, что видел». И это совсем другая история: по жанру, сюжету. Есть ли специфика перевода фэнтези? И в чём отличие?

Различие, конечно, есть, но связано оно не с жанром. У Махмуда — своего рода игра в формате RPG, многословные и многослойные рассуждения от первого лица. «Книга дверей», по сути, экшен, который то и дело замедляется, чтобы полюбоваться нью-йоркской метелью или послушать перестук привязанных к пристани лодок в венецианском канале. Мне было важно поймать этот рваный ритм и в переводе.

Сколько времени у вас ушло на перевод «Книги дверей»? Что было самым сложным? Может быть, были моменты, с которыми пришлось особенно повозиться?

Стандартный срок — полгода. Но, признаюсь честно, простота и лёгкость оригинала поймали меня в ловушку. Мой изначальный текст получился растянутым и рыхлым, особенно в экшен-сценах, где английский язык чувствует себя куда более вольготно. Здесь большое спасибо Екатерине Доброхотовой-Майковой, опытнейшему редактору и переводчику, за правки, советы и моральную поддержку!

Что оказалось самым интересным в работе над переводом «Книги дверей»?

Интеллигентный мистер Уэббер, задиристая Иззи, гопник Барбари, робкий Драммонд — самым интересным оказалось подбирать для каждого персонажа свой «голос» и воссоздавать между ними химию оригинала.

В книге довольно много героев. Кто ваш любимый и почему?

Вагнер. Очень нравилось проговаривать каждую его реплику с немецким акцентом.

Какую книгу из коллекции Библиотекаря вам больше всего хотелось бы получить?

Книга дверей — конечно, удобная штука. Но, как говорят мудрецы, за всё приходится платить, а большая сила — это большая ответственность. Поэтому я бы, наверное, предпочёл держаться от таких книг подальше.

Хотелось бы вам увидеть продолжение этой истории? Если оно будет, возьмётесь за перевод?

Если сиквел выйдет и «Дом историй» в него поверит, возьмусь с удовольствием!

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