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Какие книги выйдут в 2025 на русском? Юношеская и детская фантастика

Борис Невский
20 января 12:00
1230
8 минут на чтение
Уже много лет особое место в фантастической литературе занимает сегмент, который на Западе называют young adult — книги для подростков и молодёжи. Причём молодёжную (а иногда и детскую) фантастику нередко с удовольствием читают вполне себе взрослые люди. Естественно, такие книги выходят и у нас — как переводные, так и отечественные. С некоторыми из них, анонсированными на 2025 год, мы вас и познакомим.

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Фонда Ли и Шеннон Ли

«Дыхание дракона»

Начальный роман дилогии юношеского фэнтези от двух авторов с одинаковой фамилией, однако не родственниц. Фонда Ли запомнилась фэнтезийной трилогией «Сага Зелёной Кости», а вот Шеннон Ли известна в основном по актёрской карьере и благодаря тому любопытному обстоятельству, что она младшая дочь Брюса Ли. И в написании романа она участвовала неслучайно. Дело в том, что легендарный мастер восточных боевых искусств послужил прототипом главного героя дилогии. 

Джуну всего 16, и он мечтает выиграть боевой турнир Стражей — его проводят раз в шесть лет, чтобы выбрать нового защитника волшебного свитка. Джун надеется, что победив, он восстановит честь своей семьи ― её несправедливо изгнали из столицы королевства. Но отец Джуна запрещает ему участвовать, ведь мальчик не владеет дыханием дракона, особым даром, присущим только великим воинам. Джун отправляется на турнир тайком, и, участвуя в нём, постепенно понимает, что бои часто ведутся нечестно, система коррумпирована и победить ему нужно хотя бы потому, что иначе место магического Стража может достаться врагам…

Выйдет в «АСТ»

Зои Хана Микута

Off With Their Heads («Отрубите им головы»)

Фэнтезийный юношеский ретеллинг «Алисы в Стране чудес». 

Каро и Иккадора, две юные колдуньи, были несправедливо обвинены и изгнаны. Чтобы заслужить прощение Красной Королевы, они отправляются в лес чудовищ, сражаться с тамошними монстрами. Но судьба разводит героинь: спустя пять лет Каро ― успешная придворная колдунья, а Иккадора ― закалённая испытаниями охотница на монстров. Охотница, которая не остановится ни перед чем, чтобы отомстить… 

Выйдет в «АСТ»

Лю Ян

«Сироты Красной планеты»

Внецикловый роман китайского писателя об учениках академии для особо одарённых студентов.

Академия Цзинтен уникальна, ведь поступить сюда способны только настоящие гении. Однако обучение настолько тягостно, что среди студентов зреет сопротивление, которое оборачивается настоящим бунтом. Тем временем в мире начинают происходить странные события ― похоже, человечество подверглось атаке могущественных инопланетян. И так выходит, что именно студентам Цзинтен необходимо забыть о своих противоречиях и встать в авангарде тех, кто спасёт мир…

Выйдет в «АСТ»

А. А. Вора

«Революция кармы. Пробуждение»

Первая часть трилогии юношеского фэнтези в сеттинге, который построен на индуистском кармическом принципе. 

Мир разделён на верхние («праведные») и нижние («грешные») земли, а в людях с рождения заключены особые «добродетельные» и «грешные» частицы-хитроны. Их вращение в ту или иную сторону определяет судьбу каждого человека. Лишь от этого зависит, будет ли он выживать в бесплодных землях, полных жутких тварей, или блаженствовать в вечнозелёных садах. Конечно, всегда есть возможность вознестись в верхние земли, и многие жаждут этого. Но куда вероятнее падение всё ниже и ниже. 

Однако юная Айна выступила против навязанного богами принципа — невольно возвысившись, она жаждет вернуться обратно на низший уровень чтобы, вновь увидеть мать… 

Выйдет в «Росмэн»

Элис Кова

«Академия Арканы»

Новый роман известного автора юношеского фэнтези с элементами романтики, причём книга выйдет на английском только этим летом, и русское издание появится почти одновременно с ним. 

Клара Грейсворд смогла выжить в подземном мире Эклипс-Сити лишь благодаря воровству, удаче и запретной магии. Но её поймали и приговорили к пожизненному заключению за то, что она создала карты Таро — редкую силу, доступную только студентам элитной Академии Арканы. Директор академии, загадочный принц Каэлис, предлагает Кларе свободу — с условием украсть для него могущественную карту Таро у самого короля. Каэлис приводит Клару в Академию Арканы, представляя как новую ученицу и свою будущую невесту. Теперь девушке предстоит выживать в мире тайной магии, полном коварных интриг.

Выйдет в «Эксмо: Freedom»

Тянься Гуйюань

«Вихрь перемен из рода Мэн»

Приквел знаменитого цикла «Песнь о Небесах» популярной китайской писательницы. Действие происходит за 600 лет до начала событий «Восхождения фениксов», начального тома «Песни». В основе сюжета — история зарождения легендарной империи Чэн, которая началась с происшествия, случившегося в наши дни.

Юная Мэн Фуяо — бойкая и храбрая расхитительница гробниц. Однажды её группа раскапывает древний саркофаг. Заглянув внутрь, Фуяо сталкивается с древним пророчеством, активизация которого переносит девушку в далёкое прошлое. Её ждут множество приключений, сражений, магии и, конечно, любви. 

Выйдет в «Эксмо: Freedom»

Наньпай Саньшу

«Записки расхитителей гробниц. Гробница семи звёзд»

Серия насчитывает девять томов оригинальной истории, несколько приквелов и спин-оффов и на протяжении многих лет занимает верхние строчки рейтингов китайской авантюрно-фэнтезийной литературы. По мотивам цикла сняты несколько сериалов и полнометражных фильмов, выпущена маньхуа и дунхуа. 

В центре сюжета — молодой человек по имени У Се, который участвует во множестве опасных приключений, связанных с охотой за древними артефактами. История начинается с того, что У Се находит в семейной хронике рассказ о том, как полвека назад группа расхитителей гробниц обнаружила обрывок свитка эпохи Сражающихся царств с упоминанием того, где находится сокровище. Расхитители немедленно отправились туда, однако на месте их ждала череда невероятных, даже волшебных событий, в результате которых почти никому из группы не удалось выжить. Невзирая на столь печальный итог, У Се решает тоже попытать счастья…

Выйдет в «Эксмо: Freedom»

Влад Райбер

«Плюшевая голова 2»

Обложка первой части
Продолжение имевшего немалый успех прошлогоднего сборника мистических рассказов для юношества. 

Во второй части читатели узнают полную историю мальчика с головой игрушечного медведя и погрузятся в иной мир, который населяют нелюди: загадочная убийца в маске кошки, ворующий глаза коротышка, Страшитель, заставляющий людей стареть и обращаться в прах за несколько секунд, и другие жуткие персонажи.

Выйдет в «Эксмо: Freedom»

Кейтлин Шнайдерхан

«Ограбление Медичи»

Юношеская авантюрная криптоистория с элементами фэнтези от одной из сценаристок сериала «Очень странные дела». 

Флоренция 1517 года, мир интриг, тайн и убийств. Городом-государством правит семья Медичи. Ловкая семнадцатилетняя мошенница Роза Челлини собирается провернуть величайшее ограбление эпохи Возрождения, опустошив сокровищницу Медичи. Для этого она собирает команду: взломщицу Сарру, бойца Халида и мастера маскировки Джакомо. Более того, к ограблению удаётся привлечь самого Микеланджело! Что может пойти не так? Да практически всё…

Выйдет в «АСТ»

Джуд и Элла Арчер

The Hidden Society («Тайное общество»)

Цикл юношеского фэнтези поджанра «тёмная академия» от итальянских сестёр-писательниц, скрывающихся под англизированными псевдонимами. В цикле четыре книги, и каждая из сестёр написала по две. 

Студентка Венецианского университета Амбра Валмори считала, что её главные проблемы — предстоящий экзамен по персидской археологии и безжалостная конкуренция с Исмаэлем Сагредо за первенство на факультете. Но с Амброй происходит нечто странное, и она открывает в себе магические способности! Теперь ей предстоит принять помощь ненавистного конкурента, который оказывается наследником древней семьи волшебников. Герои терпеть друг друга не могут, но должны объединить усилия в борьбе с тёмной магией, которая мешает Амбре раскрыть свой талант.

Выйдет в «МИФ»

Гарет Браун

«Книга дверей»

Молодёжное фэнтези британского писателя с уклоном в романтику.

Сотрудница обычного книжного магазина Нью-Йорка, Кэсси Эндрюс, вполне довольна жизнью — ну, разве что с парнями ей не везёт. И вот однажды в её руки (а она обожает книги) попадает пухлый фолиант с рукописной надписью на обложке, которая гласит: «Всякая дверь — любая дверь». Вскоре Кэсси и её лучшая подруга Иззи понимают, что книга обладает магией и с её помощью можно открыть двери в необычные места. Однако именно из-за книги они оказываются в смертельной опасности. К счастью, на помощь приходит Драммонд Фокс, таинственный владелец целой библиотеки с волшебными книгами. Но можно ли доверять этому эффектному джентльмену?

Выйдет в «Доме историй»

Пим Вантэчават

«Месяц светит по просьбе сердца моего»

Семейный бестселлер живущей в Англии тайской писательницы, по которому Netflix собирается делать сериал.

У семьи Ван есть секрет: по непонятной причине все её члены обладают способностью путешествовать во времени. Отец с мамой уходят в прошлое за автографом Брюса Ли и не возвращаются, а потому близнецы Томми и Ева вынуждены справляться с проблемами в одиночку. Ева пытается найти своё место в настоящем, а Томми всё дальше и дальше затягивает в прошлое, которое, как он надеется, раскроет правду об исчезновении родителей. Однако, когда Томми влюбляется в загадочную женщину из лондонского Чайна-тауна 1930-х годов, ситуация становится совсем запутанной…

Выйдет в «Доме историй»

А также:

  • Брендон Сандерсон «Непокорные» — четвёртая книга цикла юношеской космооперы «Устремлённая в небо» о приключениях девушки-пилота Спенсы («Азбука»).
  • Брендон Сандерсон, Дженси Паттерсон «Звёздная эскадрилья» — вбоквел цикла юношеской космооперы «Устремлённая в небо», где рассказывается о друзьях Спенсы. В сборник входят три повести («Азбука»).
  • Ребекка Яррос «Ониксовый шторм» — третья книга серии фэнтезийных бестселлеров «Эмпирей» о девушке Вайолет, против воли ставшей курсантом военной академии драконьих пилотов («Росмэн»).
  • Рейчел Гринлоу, Shadow and Tide — второй том авантюрного фэнтези «Компас и клинок» о девушке, которая живёт в пиратской семье и пытается спасти своего отца от вполне заслуженной петли («АСТ»).
  • Кэтрин Куинн, To Shatter the Night — завершение фэнтезийной дилогии «Убивая тени» о приключениях командора рыцарского ордена Джуда Мэддокса и рыцаря-изгоя Киары Фрей, которые пытаются выжить посреди проклятых земель («МИФ»).
  • Ксения Скворцова «Чуж чуженин» — славянское юношеское фэнтези о юной княжне Мстиславе, которой предстоит выйти замуж по сговору за Ратмира, богатого молодца с дурной славой. Вот только у княжны свои планы… («МИФ»).
  • Влад Райбер «Потусторонний город» — сборник молодёжной мистики о мрачных тайнах Северной столицы. Вы слышали, что на узких туманных улочках Питера можно встретить зловещего Короля птиц? А петербургское метро — это настоящее царство мёртвых, где каждый сотый пассажир — призрак? («Эксмо: Freedom»).
  • Яшма Вернер «До кислотных дач» — молодёжная мистика и русская хтонь. Молодой парень Марк не знал, что, арендуя старую советскую Дачу, он вдохнёт жизнь в крепко спящего монстра и станет соучастником исчезновения людей («МИФ»).
  • Лара Вагнер «Другая Су анасы» — молодёжное фэнтези на основе татарского фольклора. На берегу лесного озера сидит Су анасы, хозяйка воды — ведь ничего не меняется в зачарованном лесу вот уже много веков. И так случается, что приехавший на каникулы школьник Тимур сталкивается с древним созданием («МИФ»).
  • Лидия Платнер «Когда засияет Журавль» — юношеское фэнтези по мотивам истории и мифов народов Мордовии о призраке девушки, которая даже после смерти вынуждена служить сыну вражеского князя («МИФ»).
  • Елена Волынцева, Наталья Копейкина «Мельница» — подростковое приключенческое фэнтези с элементами романа взросления. Тёмный маг Дитер берёт в ученики четырнадцатилетнего беспризорника Стефана, который вместе с другими учениками, Марко и Эйлертом, узнаёт страшный секрет своего наставника («Дом историй»).
  • Софи Анри «Изгнанник Ардена» — вбоквел популярной трилогии юношеского фэнтези «Игры королей». На сей раз это история принца-шпиона Тристана Вейланда, у которого есть редкий дар выбираться из любых передряг («Эксмо: Freedom»).
  • Пока безымянный сборник Влада Райбера с подростковыми страшилками 1990-х. У детей тех времён были свои кошмары: в канализационных люках обитали жуткие подземные люди, в лесопарке жил монстр по имени Кабанье рыло, а по ночам в квартиры проникал душегуб с добрым именем Дядя Улыбка. В этой книге читателей ждут увлекательные истории о том, как подростки 1990-х справлялись со страхами («Эксмо: Freedom»).
В следующем, заключительном материале мы расскажем о фантастических книгах, которые появятся в 2025 году за рубежом.

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Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#ожидания 2025#книжные новинки#Что почитать
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