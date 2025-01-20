Какие книги выйдут в 2025 на русском? Юношеская и детская фантастика

Начальный роман дилогии юношеского фэнтези от двух авторов с одинаковой фамилией, однако не родственниц. Фонда Ли запомнилась фэнтезийной трилогией «Сага Зелёной Кости», а вот Шеннон Ли известна в основном по актёрской карьере и благодаря тому любопытному обстоятельству, что она младшая дочь Брюса Ли. И в написании романа она участвовала неслучайно. Дело в том, что легендарный мастер восточных боевых искусств послужил прототипом главного героя дилогии.





Джуну всего 16, и он мечтает выиграть боевой турнир Стражей — его проводят раз в шесть лет, чтобы выбрать нового защитника волшебного свитка. Джун надеется, что победив, он восстановит честь своей семьи ― её несправедливо изгнали из столицы королевства. Но отец Джуна запрещает ему участвовать, ведь мальчик не владеет дыханием дракона, особым даром, присущим только великим воинам. Джун отправляется на турнир тайком, и, участвуя в нём, постепенно понимает, что бои часто ведутся нечестно, система коррумпирована и победить ему нужно хотя бы потому, что иначе место магического Стража может достаться врагам…





