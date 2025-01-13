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#ожидания 2025#ожидания#Что почитать

Какие книги выйдут в 2025 году на русском? Мистика, ужасы и магический реализм

Борис Невский
13 января 12:00
980
8 минут на чтение
Третья часть нашего рассказа о новинках книгоиздания в 2025 году посвящена книгам в пограничных жанрах с уклоном в пугающее и странное — хоррору, мистике и мрачному магическому реализму. 

Начало подборки:

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Аттила Вереш «Восстанавливая реальность»

Самый свежий сборник рассказов лучшего автора венгерского хоррора и мистики про сверхъестественное. 

В историях Вереша одержимость демонами — это эпидемия, любовь — собачий укус, комедия — ужас, реальность — лишь вопрос веры. А восстановление этой самой реальности означает состояние распада. На страницах сборника стирается грань между экстазом и ужасом, реальностью и вымыслом, романом и новеллой. Экспериментальный и классический хоррор, игры с формой, необычные монстры, ощущение липкого страха, не покидающего всё время, пока читаешь тексты, — крайне необычный и неординарный сборник одного из ведущих писателей Восточной Европы.
Выйдет в «Астрель-СПб»

Микель де Палоль «Сад семи сумерек»

Микель де Палоль — один из ведущих писателей Каталонии, автор нескольких причудливых и сложных романов из испаноязычной литературной среды. Его сравнивали с Борхесом и Эко, особенно выделяя способность конструировать странные и изобретательные миры. Роман 1989 года «Сад семи сумерек» — лауреат всех значимых премий каталонской и испанской литературы. Роман анонсируют как «Декамерон», написанный Борхесом.

Во время атомной тревоги в Барселоне 2025 года тридцатилетний герой укрывается в роскошном особняке, гости которого рассчитывают пересидеть военный конфликт. Следующие семь дней жители особняка проводят за чтением и прогулками, а главное, рассказывают друг другу истории. Рассказчиков восемь, и их повествования можно воспринимать как не связанные друг с другом — хотя по мере развития сюжета может оказаться, что они плетут паутину интриг вокруг семьи хозяев… 
Выйдет в «Астрель-СПб»

Джо Р. Лансдейл, At the Drive-in 

Трилогия в одном томе, культовый цикл, ставший легендой экстремального и странного хоррора. 

Drive-in — большой открытый кинотеатр, где зрители смотрят фильмы, сидя в своих машинах. Вечер пятницы, множество людей и марафон малобюджетных ужастиков — всё идёт очень мирно, но затем в небе появляется странная комета. После этого кинотеатр со всех сторон окружает чёрная, всё разъедающая слизь, и зрители оказываются в западне. Вскоре начинаются убийства и самоубийства, и тогда появляется Попкорновый король — монстр, созданный из молнии, с попкорновым ведром на голове и четырьмя руками. Он предлагает людям пищу, но этот дар страшнее голода. А потом события становятся совсем уж странными и крышесносящими… 

Считается, что трилогия, первый роман которой вышел в 1988 году, повлияла на всё последующее развитие американского хоррора, от сплаттерпанка до творчества Дэвида Вонга.
Выйдет в «Астрель-СПб»

Доминик Скали, Les Marins Ne Savent Pas Nager 

Метафорическая одиссея в традициях «Моби Дика» и «Вокзала потерянных снов». Одна из главных канадских книг последних лет, лауреат премии библиотек Квебека, французской премии Воображения, премии Жака Бруссара. Это гибрид магического реализма и романа о морских приключениях, действие разворачивается в альтернативном XVIII веке.

Где-то посреди Атлантического океана находится остров Ис, который изолирован от остального мира. На нём живёт сирота Даная де Пуссен, обладательница очень важной для местных способности — девушка умеет… плавать. Да, по загадочной причине почти все жители острова, включая моряков и рыбаков, плавать не умеют и не способны научиться. Благодаря своему дару, Даная переживает множество необычных, опасных или просто странных приключений.
Выйдет в «Астрель СПб»

К. У. Джетер «Волчий ток»

Роман известного фантаста с элементами пародии на криминальные боевики и фильмы ужасов вроде популярных в конце прошлого века «Баек из склепа».

Молодой парень Майк по глупости связывается с гангстерами, которые его жестоко избивают и выбрасывают из мчащейся машины прямо посреди пустыни в Орегоне. Майка подбирает водитель грузовика, который отвозит бедолагу в находящийся неподалёку заброшенный спа-курорт с особыми целебными водами. Постепенно приходя в себя, но мучаясь ночными кошмарами, Майк узнаёт, почему курорт забросили. И правда ему не нравится.

Выйдет в Fanzon

София Цой «Человек за бортом»

Париж, 1900 год. Все сильные мира сего состоят в закрытом клубе — «Лиге Компаса». Однако у генералов, дипломатов, банкиров общая беда — наследники подкачали: одна суфражистка, другой модельер, третий вообще русский кореец… А где это видано, чтобы у европейского руля стояла женщина, франт или азиат? 

Роман, объединяющий в себе криптоисторию, детектив и мистику, рассказывает не только о жизни «золотой молодёжи» начала прошлого века, но и об огне, спящем в каждом из нас.

Выйдет в «МИФ»

Хуань Су «Больница»

Роман, открывающий одноимённую трилогию китайского писателя — антиутопический хоррор с элементами кафкианского магреализма.

Неопределённое будущее. Обычный китаец Ян Вэй, приехав по делам в другой город, внезапно чувствует желудочное недомогание. Администрация отеля отправляет Яна в местную больницу на обследование, причём против его воли. И герой вскоре оказывается настоящим узником странной и запутанной больничной системы, которая больше похожа на концлагерь, откуда нет выхода.

Выйдет в Fanzon

Карина Шаинян «Саспыга»

Роман известной российской писательницы, где мистика встречается с магическим реализмом. 

Если мёртвые кони возвращаются в табун, а людей бросают в тайге — значит, по горам Алтая снова ходит саспыга. Опасное и желанное существо, чьё мясо не только божественно на вкус, но и даёт особые силы. Туристка Ася и повар Катя, отбившись от группы, бродят по тайге в поисках дороги к людям. Катю преследуют смутные воспоминания об охоте на саспыгу, она жаждет поймать чудного зверя — но сможет ли справиться с желаниями или погубит и Асю, и свою душу?

Выйдет в «АСТ»

Эстель Фай «Вендиго»

Внецикловый роман известной французской писательницы в жанре исторического хоррора. 

1793 год, разгар Великой французской революции. Молодой лейтенант республиканской армии Жан Вердье отправлен со своим отрядом в Бретань, где им предстоит любой ценой захватить старого аристократа Жюстиньена де Салера, который якобы готовит восстание. Когда мятежника окружают, он соглашается сдаться, но с условием — Вердье должен выслушать его рассказ о событиях, случившихся на острове Ньюфаундленд сорок лет назад, когда французы пытались создать там колонию.

Это история о борьбе с холодом, голодом, отчаянием и… монстрами, причём некоторые из них до сих пор бродят среди людей. 
Выйдет в «Астрель-СПб»

Мелалика Невинная «Андрюха, у нас…»

Любопытный гибрид юмористической городской мистики с элементами детектива и путеводителя по необычным и знаковым местам Санкт-Петербурга.

Питер состоит из множества слоёв — от плотной человеческой реальности до мира классической литературы, от слоя снов до слоя мистических фантазий. Хранить равновесие на всех слоях города призван загадочный тип Слава, а в помощниках у него внезапно оказывается Андрюха, персонаж и культурный код. Их служба полна как серьёзных опасностей (домовые штурмуют Смольный, а в ночи поджидает мост-оборотень), так и настоящих чудес, когда городские сказки оживают, а конь Медного всадника сбегает с постамента ради возлюбленной. Но пока Слава и Андрюха на страже, Петербургу — быть!
Выйдет в «МИФ»

А также…

С. Т. Джоши «Взлёт и падение Мифов Ктулху» — литературоведческая монография о текстах Лавкрафта от ведущего исследователя его жизни и творчества (Fanzon).
 Чан Тай Ю «Оккультриелтор» — мистический триллер тайваньского писателя о риелторе-новичке Ян Шу, которому постоянно приходится продавать дома с привидениями. А это настоящая головная боль — ведь перед тем как всучить такой домик покупателям, приходится как-то разбираться с призраками («Дом историй»).
 Альберт Санчес Пиньоль «Молитва к Прозерпине» (рабочее название) — роман известного испанского (каталанского) писателя и антрополога. Действие происходит в Древнем Риме; сын знаменитого оратора Цицерона во время экспедиции в испанские владения республики встречает ужасающих монстров, способных уничтожить весь мир («Азбука»). 
 Анита Кришан «Призраки безмолвных холмов» — двухтомный сборник рассказов индийской писательницы в жанре хоррор, которая пишет свои жуткие фантазии на основе реальных легенд о потустороннем («Феникс»).
 Лейтон Грин «Заклинатель» и «Египтянин» — два начальных романа серии о спецагенте Госдепартамента США Доминике Грее, который занимается секретными расследованиями паранормальных событий. Всего в цикле пока пять романов и повесть («Иностранка» / «Азбука»).
 Дженнифер Торн «Диавола» — лучший хоррор 2024 года по версии журнала Esquire, ироничный ужастик о здравомыслящей молодой женщине Анне Пэйс, которая каждый год вынуждена проводить отпуск в фамильной резиденции. Проблема в том, что великолепная семейная усадьба проклята, там полно призраков, и отдых в поместье — бесконечная гонка со смертью («Дом историй»).
 Екатерина Ландер «Теория газового света» — мистический триллер в декорациях Москвы про убийцу, который страдает от галлюцинаций и совершает ритуальные жертвоприношения в подвале заброшенного недостроя («Полынь»).
 Екатерина Стрингель «Агент призрака. Духи Минска» — первая книга мистической дилогии о призраках Беларуси. Устраиваясь в торговую компанию, героиня даже не предполагает, что окажется в круговороте событий, связанных с призраками и тайнами Минска («Полынь»).
 Мария Дубинина «Дело Корвинуса» — мистический детектив с элементами стимпанка про библиотекаря, который отправляется на поиски книги, способной вызвать Апокалипсис («Полынь»).
Издательство «АСТ» анонсирует мистические триллеры «Смерть тебя помнит» Юлии Макс и «Эпоха крови и пурпурных слёз» Эдди Кана.
В следующем материале мы расскажем о фантастических книгах для юношества, подростков и детских новинках, которые появятся в 2025 году. 

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Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#ожидания 2025#ожидания#Что почитать
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  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
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