Какие книги выйдут в 2025 году на русском? Мистика, ужасы и магический реализм

Микель де Палоль — один из ведущих писателей Каталонии, автор нескольких причудливых и сложных романов из испаноязычной литературной среды. Его сравнивали с Борхесом и Эко, особенно выделяя способность конструировать странные и изобретательные миры. Роман 1989 года «Сад семи сумерек» — лауреат всех значимых премий каталонской и испанской литературы. Роман анонсируют как «Декамерон», написанный Борхесом.



