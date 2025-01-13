Какие книги выйдут в 2025 году на русском? Мистика, ужасы и магический реализм

Трилогия в одном томе, культовый цикл, ставший легендой экстремального и странного хоррора.
Drive-in — большой открытый кинотеатр, где зрители смотрят фильмы, сидя в своих машинах. Вечер пятницы, множество людей и марафон малобюджетных ужастиков — всё идёт очень мирно, но затем в небе появляется странная комета. После этого кинотеатр со всех сторон окружает чёрная, всё разъедающая слизь, и зрители оказываются в западне. Вскоре начинаются убийства и самоубийства, и тогда появляется Попкорновый король — монстр, созданный из молнии, с попкорновым ведром на голове и четырьмя руками. Он предлагает людям пищу, но этот дар страшнее голода. А потом события становятся совсем уж странными и крышесносящими…
Считается, что трилогия, первый роман которой вышел в 1988 году, повлияла на всё последующее развитие американского хоррора, от сплаттерпанка до творчества Дэвида Вонга.