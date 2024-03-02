    Будущее | Наука
    #будущее #виртуальная реальность

    Нейрокомпьютерный интерфейс: когда машины поработят наши мысли

    2 марта 2024
    Фото аватара
    02.03.2024
    9
    7 минут на чтение
    #будущее #виртуальная реальность

    Популярная культура кишит образами киборгов — людей, установивших с машиной слишком тесную и опасную связь. Сюжеты «‎Матрицы» и «‎Чёрного зеркала» показывают, как легко нам слиться с цифровой реальностью. От этого у людей возникает тревога: пусть не где-то в тайных лабораториях, не сейчас, но в ближайшем будущем — вдруг компьютер окажется способен перехватывать наши чувства или даже получит над нами какую-то власть? Вдруг наше сознание смогут незаметно оцифровывать и переносить на искусственный носитель? Давайте разберёмся, так ли опасны настоящие нейрокомпьютерные интерфейсы и насколько уместны подобные мрачные прогнозы.

    Читайте также

    Может ли машина творить? Стихи, музыка и картины, написанные компьютером 8

    Может ли машина творить? Стихи, музыка и картины, написанные компьютером

     Екатерина Никитина |  06.02.2021 |  5218

    Может ли робот написать симфонию? Нейросети и ИИ уже давно рисуют картины, пишут тексты и даже стихи, играют музыку, создают несуществующих людей, даже сняли фильм. Насколько можно это назвать искусством? И кому принадлежат права на него?

    Чтение мыслей

    Мы очень ограничены в способах выражения своего сознания. В нашем мозге работает почти сто миллиардов нейронов; через них бегает электричество, они синтезируют нейромедиаторы и выпускают их в тысячи синапсов — контактов с другими нервными клетками. Где-то в процессе и формируется то, что мы называем мыслями и сознанием. Но выйти, проявиться во внешнем мире всё это может только одним способом — через мышцы: скелетные, лицевые, те, что приводят в действие голосовой аппарат. Не используя их, мы не способны передавать содержание нашего внутреннего мира наружу, другим людям.

    Бывает, из-за врожденных заболеваний или перенесенных травм человек лишается даже такого канала связи с внешним миром. Что делать в этом случае? Да и в целом, разве не хотелось бы вам научиться передавать мысли напрямую, без огрубляющего посредничества мышц? Ведь далеко не все мы можем, как гениальные писатели или танцоры, искусно раскрывать себя через речь или движения.

    Нейрокомпьютерный интерфейс призван наладить прямую связь между мозгом и внешним устройством, например компьютером. То есть позволить передавать мысли как есть, без искажений.

    Но как же узнать, что происходит в мозге?

    ЭЭГ — один из самых простых способов получить данные об активности мозга. Электроды, прикрепляемые к голове, фиксируют электрическую активность нейронов прямо через череп / Baburov / [CC BY-SA 4.0]

    Историю нейрокомпьютерного интерфейса можно отсчитывать с конца XIX — начала XX века, когда был придуман метод электроэнцефалографии (ЭЭГ). Он работает так: к голове человека крепятся электроды, которые улавливают электрическую активность нейронов. Конечно, не единичных, ведь их активность очень мала — всего несколько десятков микровольт. Электроды улавливают синхронную активность целых пластов нейронов, в основном тех, что находятся в коре. Затем сигнал усиливается и довольно условно раскладывается на разные волны в зависимости от диапазона частот. По ним можно диагностировать заболевания, например эпилепсию, или примерно судить о состоянии человека — скажем, расслаблен он или сконцентрирован. У ЭЭГ много достоинств: метод измеряет активность мозга напрямую, быстро и не требует доступа внутрь черепа. Но есть и недостатки — высокий уровень шума, то есть «‎лишних» сигналов.

    Существуют и другие методы регистрации активности мозга. Например, функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) измеряет кровоток — он усиливается в активной области. То же делает спектроскопия в ближнем инфракрасном спектре (БИК). Магнитоэнцефалография (МЭГ) работает иначе — считывает магнитные поля, которые возникают при активации нейронов. Но все эти методы слишком сложные и требуют громоздкого оборудования, поэтому остаются уделом лабораторий. В коммерческих разработках приходится прибегать к ЭЭГ.

    Улучшить качество сигнала в ЭЭГ можно двумя способами. Во-первых, усовершенствовать программное обеспечение. Во-вторых, всё-таки проникнуть внутрь черепа и ловить сигналы в самом мозге или хотя бы на поверхности коры (последний метод называется электрокортикографией).

    Из-за огромных размеров МРТ-аппараты не используются для создания коммерческих НКИ / Image Editor / [CC BY 2.0]

    Инвазивные методы используются преимущественно в медицине. Всё-таки на идею сверлить череп здоровому человеку разработчики (да и пользователи) коммерческих НКИ смотрят с опаской. Возможные риски перевешивают потенциальную пользу. Поэтому эти методы применяются, например, в близкой к НКИ сфере нейропротезирования. Она отличается тем, что связь налаживается не между мозгом и компьютером, а между нервами где-то на периферии и внешним электронным устройством.

    Самый старый пример нейропротеза — кохлеарный имплантат. Ранние одноканальные аппараты появились ещё в конце 1950-х — начале 1960-х годов, а первый современный многоканальный имплантат был изобретен в 1970-х инженером NASA. Если обычный слуховой аппарат просто усиливает звуки, то кохлеарный замещает повреждённое ухо: принимает аудиосигналы через микрофон, самостоятельно перерабатывает их в поток электрических импульсов и передаёт на слуховой нерв.

    Однако человек не обретает слух сразу после установки имплантата. Чтобы научиться распознавать звуки и речь, нужен долгий период реабилитации. В это время мозг учится считывать искусственно сгенерированные импульсы и правильно их декодировать. Ведь аппарат не ‎вкладывает в мозг готовое представление о мире. Он заменяет вышедший из строя канал для «‎сырых» данных и переводит информацию из внешнего источника в доступный мозгу формат. Мозг приспосабливается к работе с ним благодаря нейропластичности — способности менять структуру, например, в результате обучения. Поэтому имплантат лучше устанавливать как можно раньше — после потери слуха или после рождения, если человек уже родился с нарушениями слуха.

    Компания Neuralink, помимо прочего, разрабатывает робота-хирурга, способного вживлять электроды в мозг с минимальным риском для здоровья / Elon Musk, Neuralink, doi.org/10.1101/703801 / [CC BY-ND 4.0]

    Кстати, эта тема — предмет споров в сообществе глухих. Многие люди не считают глухоту болезнью, ведь она не мешает нормально жить. Некоторые исследования даже показывают, что дети, выучившие язык жестов, более академически успешны. А те, кто использует кохлеарный имплантат и учится в обычной школе, могут потерять часть самоидентификации и связь с сообществом, а взамен обрести чувство неполноценности.

    Обмануть мозг

    Получается, нейропротезирование не позволяет быстро и незаметно навязать мозгу другую реальность. В некоторых других случаях это возможно, но ненадолго. Например, набор RoboRoach позволяет создать таракана-киборга. В результате простой операции в нервы внутри антенн вживляются электроды. Когда в один из них посылается сигнал, таракану кажется, что антенна касается какого-то препятствия, и насекомое сворачивает с пути. Так тараканом можно управлять через приложение на телефоне, заставляя его поворачивать в разные стороны. Впрочем, недолго: мозг насекомого быстро понимает, что что-то не так, и перестает откликаться на команды. Таракана нужно вернуть в его коробочку, чтобы он пришел в себя в знакомой среде, и попробовать снова через какое-то время.

    Получается, машина не может незаметно и надолго вмешаться в наше восприятие реальности. Но способна ли она читать мысли и перехватывать намерения?

    Нейроны спинного мозга мыши / NICHD / S. Jeong / [CC BY 2.0]

    По словам доктора биологических наук Александра Каплана, ведущего российского специалиста в области нейрофизиологии, разгадать образы, которые рождаются в нашем мозге, нельзя. Он слишком большой и сложный. Между миллиардами нервных клеток налажено какое-то свое общение, оно постоянно меняется и перепрограммируется. За всем этим не уследишь, да и расшифровать такой массив данных нам пока не под силу. Но некоторые люди могут печатать, играть в компьютерные игры и даже управлять экзоскелетом одной силой мысли. Как такое возможно?

    Дело в том, что нейрокомпьютерный интерфейс считывает не мысли, а намерения — причем те, что оформлены в известные компьютеру команды. Чтобы наладить «общение», необходима тренировка: пользователь учится создавать команды, понятные компьютеру, а компьютер — грамотно их считывать. Разные НКИ работают по разным методам — они различаются, помимо прочего, сложностью команд, а значит, и длительностью обучения.

    Например, печатать силой мысли можно уже через 10−15 минут тренировки. Программа следит за сигналом P300 — одним из компонентов ПСС (потенциала, связанного с событием, — электрофизиологического отклика мозга на стимул). Когда человек узнает некоторый объект, амплитуда сигнала превышает пороговое значение, и компьютер это замечает. Процесс выглядит так: испытуемый смотрит на экран, на котором размещены буквы и знаки препинания. Символы мигают по одному в случайном порядке. Если мигают те буквы или знаки, которые сейчас не нужны человеку, сигнал P300 не возникает. Когда вспыхивает нужный символ, сигнал появляется, компьютер считывает его и выводит букву или знак на экран. Через 10−15 минут тренировки человек может печатать со скоростью 5−10 символов в минуту. Те, кто хорошо освоил программу, за то же время могут напечатать до 75 символов. Этот метод использовался в одном из первых коммерчески доступных нейрокомпьютерных интерфейсов — Intendix. Он был представлен публике в 2009 году.

    Нейромедиаторы в синаптических пузырьках (золотые шарики сверху) из одного нейрона поступают на рецепторы другого (синие присоски снизу). Это базовая электрохимическая реакция, происходящая в мозге / Scientific Animations / [CC BY-SA 4.0]

    Тот же принцип использует компания Neurable, которая специализируется на VR-играх. Так, в игре Awakening игрок может силой мысли выбирать и бросать периодически загорающиеся предметы. Фишка компании — использование машинного обучения, которое позволяет эффективнее отделять значимые сигналы от шума.

    С помощью программного обеспечения того же Indentix можно силой мысли играть в популярные игры, например World of Warcraft или Angry Birds. Метод здесь немного другой: символы, скажем, стрелок направления движения тоже мигают, но не по очереди, а все вместе и с разной частотой. Когда человек смотрит на конкретный символ, в его ЭЭГ видна та частота, с которой тот мигает. Программа считывает это и выполняет нужное действие. В результате, просто глядя на экран с мигающими стрелками, человек может управлять героем в игре. Или двигать экзоскелетом: такое применение НКИ нашли корейские и немецкие ученые в 2015 году.

    У подобных методов есть свои плюсы и минусы. Они не требуют долгого обучения, но и не очень точны. К тому же, концентрируясь на экране, человек быстро устаёт, и точность управления падает.

    Сюжет эпизода «Игровой тест» в сериале «Черное зеркало» построен на тестировании технологии, которая анализирует работу мозга, выясняет, чего человек боится больше всего, и затем воссоздает эти ужасы в виртуальной реальности / Netflix, 2011−2019

    Вариант для более «‎продвинутых» пользователей — управление с помощью медленных корковых потенциалов, то есть устойчивых сдвигов в ЭЭГ. Разные частотные диапазоны волн ассоциированы с разными видами активности мозга. Грубо говоря, дельта- и тета-волны — это сон, альфа-волны — спокойное бодрствование, а гамма-волны — концентрация. Мы можем опосредованно ими управлять. Например, начав делить в столбик в уме, мы повышаем уровень внимания, и в ЭЭГ становятся видны гамма-волны, а если мы расслабляемся и закрываем глаза, то ЭЭГ регистрирует альфа-ритм. Впрочем, это не так просто, как кажется. Кто хоть раз пытался заняться медитацией, знает, как сложно контролировать собственные мысли, расслабляться и концентрироваться. Поэтому, чтобы научиться управлять чем-то с помощью этих ритмов, придется постараться: тренировка займет несколько недель. К тому же метод сильно ограничивает количество команд. Чем их больше, тем сложнее обучение и тем хуже компьютер их различает.

    Зато можно использовать такие НКИ в обратную сторону — чтобы тренировать свою способность концентрироваться и расслабляться. Например, для этого созданы системы Thera Prax® компании neuroConn. Они призваны помочь людям с нарушениями сна или СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности). Наушники Kokoon определяют состояние человека и, если тот начал засыпать, делают звук тише, а потом вообще включают белый шум. Связанное с устройством приложение анализирует активность мозга и дает советы по поводу улучшения качества сна или медитаций.

    * * *

    Возможно, в будущем мы научимся лучше регистрировать и интерпретировать сигналы мозга. Мы изучим его строение и функции, и нейрокомпьютерные интерфейсы войдут в нашу жизнь. Их можно будет использовать для расширения способностей, для управления машинами и тяжелой техникой. Но пока сфера их применения ограничивается медициной и редкими играми. Что касается восстания машин, подмены реальности и чтения мыслей — до этого далеко как до Луны. Можно спать спокойно, «‎Матрица» нам пока не грозит.

    Читайте также

    Современные киборги: как человек чинит, совершенствует и дополняет своё тело 14

    Современные киборги: как человек чинит, совершенствует и дополняет своё тело

     Ярослав Бабкин |  02.12.2023 |  3410

    Механические сердца, искусственное зрение и управление предметами силой мысли

    Читайте также

    Универсальный переводчик: фантастика и реальность 2

    Универсальный переводчик: фантастика и реальность

     Ирина Нечаева |  21.01.2017 |  16168

    Фантасты придумывают, а учёные уже разрабатывают машины и универсальные языки, позволяющие общаться даже с инопланетянами.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Воспоминания 5
    «Воспоминания»: утонувший фильм от создательницы «Мира Дикого Запада»
    Мэтью Стовер «Герои умирают». Весь мир — театр. Кровавый
    Мэтью Стовер «Герои умирают». Весь мир — театр. Кровавый
    Что такое ЛитРПГ: всё о жанре
    Что такое литRPG: всё о жанре

    Статьи

    «Созвездие»: сериал о мрачной стороне космоса 2
    0
    14746
    «Созвездие»: сериал о мрачной стороне космоса

    Apple TV+ — о столкновении с бездной, где ничего хорошего нас не ждёт. Первые впечатления.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2024
    0
    67664
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2024

    Фантастические книги марта: от Брендона Сандерсона и Марии Семёновой до Роберта Сойера и Виктора Дашкевича

    Отыгрываем персонажей японских ролевых игр в 115 выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    134035
    Отыгрываем персонажей японских ролевых игр в 115 выпуске «Фантастического подкаста»

    История появления, ключевые особенности и, конечно же, лучшие и не очень представители жанра!

    Дюна часть 2 обзор будет продолжение 5
    0
    74351
    «Дюна: часть вторая» — неужели будет продолжение? Наш обзор

    Как Дени Вильнёв изменил сюжет книги, чтобы получить шанс снять третью часть.

    «Летучий корабль»: в пять раз длиннее, в три раза красивее 1
    0
    120105
    «Летучий корабль»: в пять раз длиннее, в три раза красивее

    Лететь в кино или послать к лешему?

    Какие фильмы смотреть в марте 2024? Онлайн и зарубежный прокат 8
    0
    126780
    Какие фильмы смотреть в марте 2024? Онлайн и зарубежный прокат

    «Дюна» приходит не одна, а в хорошей компании!

    Какие фильмы смотреть в России в марте 2024? 5
    0
    191081
    Какие фильмы смотреть в кино в марте 2024? Российский прокат

    Красивые мультфильмы из Японии и Китая и сатира на культуру отмены от Николаса Кейджа.

     «Земли Былых Легенд»: мир настольной игры
    0
    249261
     «Земли Былых Легенд»: мир настольной игры

    Создатели настолки, LivingRoomStudio, рассказывают о вселенной, где происходят события игры.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить