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    Комиксы | Фан | Юмор
    #Наши комиксы #юмор

    Комикс: всего лишь бизнес

    28 августа 2020
    Александр Ремизов
    28.08.2020
    13549
    0 минут на чтение
    #Наши комиксы #юмор

    «Позвольте предложить вам современную технику».

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    Мы привыкли считать, что новых технологий боятся только суеверные варвары. Но как изменится наше отношение к технике, когда машины оставят многих из нас без работы?

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    Александр Ремизов
    Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.

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