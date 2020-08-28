Комикс: всего лишь бизнес

«Позвольте предложить вам современную технику».
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Леонид Мойжес | 01.09.2018
Мы привыкли считать, что новых технологий боятся только суеверные варвары. Но как изменится наше отношение к технике, когда машины оставят многих из нас без работы?
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Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.
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