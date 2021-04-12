«Утиные истории» закрыты. За что мы их полюбили

В середине марта часовой финальный эпизод не только подвёл черту под третьим сезоном нового воплощения «Утиных историй», но и поставил точку во всем сериале. 12 апреля заключительные серии стартуют на российском канале Disney, и по такому случаю «Мир фантастики» делится впечатлениями от финала, сезона, да и в целом всего сериала.

Семья превыше всего

Новые «Утиные истории» построены вокруг темы семьи. Пожалуй, фразы типа «Семья превыше всего» и «Семья — это главное приключение» повторялись в кадре даже слишком часто. Но сериал раз за разом доказывал, что его многочисленные, пёстрые, обладающие совершенно разными талантами персонажи добиваются успеха, именно когда забывают о различиях и разногласиях и начинают действовать сообща.

Каждому члену команды находится своё применение. Каждое приключение Скруджа и его родных требует индивидуального подхода. Когда нужно строго придерживаться плана, нет лучшего исполнителя, чем Билли. Хитроумные и не всегда законные аферы лучше даются Дилли. Вилли предпочитает более прямолинейный и рискованный подход, ну а если требуется грубая сила, у тройняшек всегда есть Поночка.

Пожалуй, излишняя зацикленность на теме семьи порой идёт сюжету даже во вред: в некоторых эпизодах создаётся впечатление, что герои не учатся на собственных ошибках и раз за разом наступают на одни и те же грабли. Казалось бы, в конце одной серии герои в очередной раз убеждаются в эффективности командной работы, но уже в начале следующего эпизода очередное совместное приключение накрывается медным тазом из-за очевидной несогласованности участников. А в одной из серий третьего сезона Скрудж и вовсе пытается заменить свою сложившуюся команду «более опытными дублёрами».

Однако часовой финальный эпизод окончательно расставляет всё по местам. Столкнувшись с самой серьёзной за весь сериал опасностью, герои вынуждены показать, чему они научились. И вот тут-то мы и видим, какой огромный путь проделали тройняшки, Поночка и даже сам дядя Скрудж за эти три сезона.

Убойный финал

Финал «Утиных историй» заслуживает отдельного рассказа. Он воспринимается как самостоятельный полнометражный фильм, который, пусть и несколько проседает в перерыве между двумя налётами на базы В.А.О.Н., максимально поднимает ставки и требует от главных героев выложиться на 146 процентов.

Бешеная динамика повествования, напряжённый сюжет, неожиданные повороты и появление почти всех мало-мальски значимых персонажей сериала — несомненные достоинства финала. Но прежде всего «Последнее приключение» поражает мрачной, порой откровенно безысходной атмосферой.

Мы привыкли считать, что Скрудж и его команда пусть и не без сложностей, но выпутаются из любых неприятностей, которые подстроят им противники. Однако на протяжении всего финала, практически до самых последних сцен, создатели нагнетают ощущение, что на этот раз героям, несмотря на все их таланты и командную работу, не справиться и в решающий момент враги одержат победу.

Концовка «Последнего приключения» на этом фоне может показаться несколько нелогичной и высосанной из пальца, о чём говорит даже главный злодей. Но она полностью соответствует основной тематике сериала.

Слишком «мета »

В третьем сезоне «Утиных историй» какое-то запредельное количество камео. Гуфи, Дейзи, Спасатели, Гусёна, Чокнутый, повзрослевшие Кит и Молли из мультсериала «Чудеса на виражах», Людвиг фон Дрейк, Тарас Бульба, другие злодеи из старого «Чёрного плаща» и даже Мэй и Джун (в комиксах это племянницы Дейзи)… Список всех засветившихся на экране не помещается на одной строчке, да и не ограничивается только персонажами. В озвучании новых «Утиных историй» приняли участие Кристофер Хивью, Эдгар Райт, Джанкарло Эспозито, Эми Седарис, Джеймс Мастерс и Дон Чидл, озвучивший внезапно научившегося чётко говорить Дональда.

Очень часто в имени или личности персонажа, в его поступках или сюжетной линии прослеживается отсылка к актёру, что дарит ему голос. Например, Джеймс Мастерс (Спайк из «Баффи») озвучивает вампира, а Эдгар Райт, которому так и не дали снять «Человека-муравья», сыграл кинорежиссёра в шарфе и с британским акцентом, чьё видение оказалось похоронено под грузом недальновидных продюсерских решений.

Отсылки связаны не только со звёздными камео — список отсылок к «утиному» первоисточнику и вовсе зашкаливает. Сценаристы ссылаются и на старые комиксы (и не только Карла Баркса), и на эпизоды оригинального мультсериала (Зигзаг-шпион из «Утки два нуля»), и на полнометражный мультфильм (джинн из «Заветной лампы»), и даже на вышедшее в середине девяностых продолжение «Кряк-Бряк».

При всём многообразии «пасхалок» и камео «Утки» не скатываются в один лишь фансервис и игру на ностальгии. Практически все мелькнувшие на экране персонажи творчески переосмыслены и адаптированы под современные реалии. Каждый герой играет в повествовании важную роль, причём порой даже не одну.

Пожалуй, единственное, что немного печалит, — стремясь дать свою минуту славы каждому из старых героев, создатели новых «Уток» иногда забывают о собственных творениях. А ведь созданные специально для сериала персонажи, вроде подруг Поночки Лины и Вайолет или полуживого коня-стажера Мэнни, получились очень яркими и запоминающимися.

Единственным центральным персонажем, который мог бы пожаловаться на недостаток внимания, долгое время оставался Дональд. Да, в оригинальном мультсериале он вообще почти не действовал, но и в новом сериале Скрудж, тройняшки, Поночка и сестра Дональда Делла задвигают вспыльчивого селезня на задний план. С другой стороны, именно в новых «Утиных историях» впервые появляется мама тройняшек — и даже играет в сюжете важную роль. Да и Дональд в третьем сезоне получает несколько шансов блеснуть и находит любовь всей жизни.

Истории на любой вкус

Несмотря на связь с первоисточниками и море фансервиса, новые «Утиные истории» — довольно самобытное шоу с собственной атмосферой, мифологией и яркими персонажами.

Благодаря большому ансамблю центральных и второстепенных персонажей создатели «Утиных историй» могли придумывать самые разнообразные сочетания действующих лиц и отправлять их в самые необычные приключения. Конечно, за три сезона образовались устойчивые сочетания вроде Вилли и Зигзага, Билли и Фентона, Скруджа и Золотки О’Гилт, Дилли и Скруджа или Зигзага и Чёрного плаща. Однако неожиданные дуэты и сочетания всегда получались ярче и интереснее.

Всё это позволило создателям творить самые разные истории. В третьем сезоне отлично уживаются серии о заклятых врагах, ищущих источник вечной молодости, о поединке, представляющем собой смесь турнира из Mortal Kombat и рестлинга, пародия на ситкомы (кстати, вышедшая раньше «ВандаВижена»!), история о вражде Скруджа с Сантой и грустная история талантливого парня, который вырос и не справился с ответственностью и ожиданиями.

«Утиные истории» позволяли себе омолаживать главного героя, показывать флешбэки из юности Дональда и Деллы и воскрешать других древних представителей клана Макдак — и прекрасно себя чувствовали.

Всё связано!

Сквозной темой первого сезона и первой половины второго были поиски Деллы Дак. В третьем сезоне повествование строится вокруг поисков пропавших (а точнее, недостающих) сокровищ Изабеллы Финч и борьбы с секретной организацией В.А.О.Н. во главе с (наверное, всё-таки бывшим) финансовым директором Скруджа Брэдфордом Буззардом. Лидер В.А.О.Н. до последнего отрицал свою злодейскую сущность, но в итоге оказался главным антагонистом всего сериала и связал воедино все основные сюжетные линии новых «Утиных историй», вплоть до исчезновения Деллы.

Каждый из сезонов «Утиных историй» делал акцент на одном из тройняшек и выдвигал его в центр истории. Первый сезон строился вокруг попыток Вилли и Поночки разгадать тайну исчезновения Деллы, во втором на первый план вышел Дилли и его многочисленные схемы заработка. Ну а третий, построенный вокруг книги о сокровищах, написанной основателем Юных Сурков, просто не мог обойтись без главного юного сурка в истории — Билли.

Новые «Утиные истории» отвечают даже на те вопросы, о которых вы никуда не задумывались (в частности, куда же делись родители Поночки), причём намёки на ответы оказались разбросаны по всему сериалу начиная с премьерного эпизода. Уровень внимания создателей к мельчайшим деталям просто поражает. Пожалуй, остался неотвеченным только один вопрос: мы познакомились с матерью тройняшек, но кто же их отец?

Так почему закрыли?

В общей сложности за три сезона создателям новых «Утиных историй» удалось рассказать 75 этих самых историй. И хотя сериал подошёл к логическому завершению, очевидно, что авторы при желании могли бы рассказать вдвое больше, ведь простор для творчества «Утки» предоставляли огромный.

Инициатором закрытия выступила сама студия Disney. Официально причин никто не называл, но аналитики опять цитируют печальную статистику: редкие современные диснеевские сериалы живут больше 65 эпизодов или трёх сезонов, разве что их рейтинги достигают запредельной высоты. Руководители Disney отмечали, что довольны рейтингами «Уток», но, видимо, недостаточно.

Возможно, ещё одна причина закрытия кроется в смене приоритетов компании. «Утиные истории» выходили на канале Disney XD, а сейчас компания делает акцент на производстве контента для Disney+. Анонсированный ремейк «Чёрного плаща» появится именно там.