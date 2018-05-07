«Утиные истории», «Чёрный плащ» и другие: мультсериалы по миру уток

Девяностые годы можно вспоминать по-разному. С одной стороны, это эпоха «дикого капитализма» и малиновых пиджаков. А с другой — время уютного детства, игр на Dendy и Sega и диснеевских мультиков по выходным. И первыми на экраны нашей страны ворвались задорные утки. В предыдущей статье мы рассказали, как и кем были придуманы дядя Скрудж и компания. А теперь самое время рассказать о главном их воплощении — о мультсериалах «Утиной вселенной». Зигзаг, заводи!

Синдикация, у-у-у!

В середине 1980-х Disney решили вложить крупную сумму в телевизионную анимацию в расчете на выход в синдикацию. Что же значит это волшебное слово?

Обычно студии производят контент для конкретного канала, за которым остаётся последнее слово. Низкие рейтинги, плохие отзывы, неприязнь руководства — и шоу закрывают. Но если сериал уходит в синдикацию, студия может напрямую продавать права на трансляцию десяткам каналов по всему миру. Чем популярнее продукт, тем выгоднее его можно пристроить. Кроме того, синдикация позволяет сохранить контроль над своим детищем, что для Disney было особенно актуально.

Шоу могло выйти в синдикацию, только преодолев определённый барьер — для мультсериалов он составлял 65 серий. Disney нужно было снять их ещё до начала переговоров с покупателями. Это был большой риск: инвестиции оценивались в 20 миллионов долларов. Если бы мультсериал провалился, студия понесла бы огромные убытки. Нужно было понять, на что ставить.

«Утиные истории» были неочевидным выбором. В Disney сперва собирались выпустить их в формате часового сериала на одном из крупных каналов. Но когда о проекте узнал начальник отдела синдикации Боб Джакумин, он буквально выбил из главы Disney Майкла Айзнера разрешение самому заняться «Утиными историями». Добившись своего, Джакумин перевернул мир мультсериалов.

Производство анимации отдали в Азию — тайваньской студии Wang Film и японской Tokyo Movie Shinsha. Американская пресса за это обвинила Disney в попытке снимать мультфильмы по дешёвке, но на самом деле сэкономить не вышло — некстати упавший курс доллара только увеличил затраты. Каждый эпизод «Утиных историй» обходился в 300 тысяч. Но время подтвердило правоту Disney. Сейчас «Утки» считаются классикой, а уровень их анимации — эталонным.

К озвучке сериала привлекли опытных актёров. Роль Скруджа доверили легендарному комику Алану Янгу (1919–2016), чья карьера началась ещё в 1940-х. Янг не раз возвращался к этой роли: последний раз он озвучил Скруджа за четыре месяца до своей смерти, в эпизоде мультсериала «Микки Маус».

За основу сюжета взяли классические комиксы Карла Баркса, но первоисточнику следовали не во всём. Одним из ключевых отличий стало почти полное отсутствие Дональда. У Баркса он играл важную роль, но Джакумин решил, что в «Утиных историях» Дональд будет появляться эпизодически, а в центре внимания окажутся отношения Скруджа и племянников.

Есть несколько причин, почему Дональда задвинули на задний план. Во-первых, студия не захотела «тратить» одного из самых популярных персонажей, ставя его на второстепенную роль. Во-вторых, у Баркса Дак много болтает — а в мультфильмах он по традиции должен говорить нечленораздельно. Освободившееся место заполнили новые персонажи: бравый пилот Зигзаг Маккряк, чопорный дворецкий Дакворт, мудрая домоправительница миссис Клювдия, её внучка Поночка и недотёпа Пупс.

Мы не консультировались с Барксом, хотя сериал основан на его сюжетах. Его комиксы великолепны, но не все можно дословно перенести на экран или адаптировать для 1980-х. Так что мы стали придумывать новые идеи и новых персонажей, чтобы осовременить сериал. И с каждой новой идеей сюжеты все больше отдалялись от комиксов. Впрочем, несколько историй мы перенесли из первоисточника без изменений.

Том Рузика, продюсер сериала

Премьера состоялась 18 сентября 1987 года. Поначалу пресса скептически отнеслась к «Утиным историям», обвинив сериал в низком качестве, обелении Скруджа и несоблюдении духа комиксов. Но публика была в восторге. Рейтинги оказались так высоки, что Disney заказал дополнительные серии – необычный шаг, ведь большинство сериалов студии заканчивалось на 65 эпизодах. В итоге «Утки» продержались четыре сезона.

В чём причина успеха?

Уже со вступительных аккордов заставки «Утиные истории» увлекали зрителей в мир, полный приключений. Мир, где мечтатель Скрудж каждую неделю приглашал отправиться на поиски короны Чингисхана, Атлантиды или Затерянного мира. Юным зрителям показывали богатство и многообразие мира и поощряли его исследовать.

Конечно, по «Утиным историям» нельзя выучить историю Великих географических открытий, Гражданской войны в США или золотой лихорадки на Клондайке — но сериал показывал, что учиться и узнавать новое интересно. Недаром Скрудж говорил, что своим кругозором обязан книгам. А откуда, вы думали, он всегда узнаёт, где искать сокровища?

Сериал ненавязчиво проповедовал семейные ценности и деловую этику. Своё состояние Скрудж заработал честным трудом, не отступая от принципов. Если в комиксах Макдак действительно был скрягой, обожавшим деньги как таковые, то в мультсериале ему был интереснее сам поиск сокровищ. А важнее денег для Скруджа была семья. Не раз Макдак был вынужден выбирать между богатством и племянниками — и всякий раз выбирал семью.

При этом мораль не вредила увлекательности — все серии и сегодня смотрятся на одном дыхании. Сценаристы ухитрялись вмещать в двадцать минут крайне насыщенные и увлекательные истории. Обычно первые пять минут каждой серии авторы терпеливо расставляли фигуры на игровой доске, и только затем действие срывалось в галоп и неслось к финишу.

Успех «Уток» положил начало эре диснеевского ренессанса. За ними последовали другие успешные сериалы: «Чип и Дейл», «Чудеса на виражах», «Чёрный плащ». На волне успеха Disney попытались снять и полнометражный мультфильм «Утиные истории: Заветная лампа». В случае успеха он мог стать первым в серии: по слухам, в разработке были другие полнометражки и об утках, и о Чипе и Дейле.

Однако «Заветная лампа» не «выстрелила» — критикам и зрителям показалось, что она выглядит просто как затянутая серия «Утиных историй». В прокате мультфильм заработал всего 18 миллионов долларов — не провал, но на планах переноса мультсериалов на большой экран поставили крест.

А вскоре кончились и «Утиные истории». Осенью 1990 года вышел последний сезон из восьми серий, завершившийся эпическим финалом, где герои спасли мир от золотого апокалипсиса.

Утки в России «Утиные истории» стали одним из первых диснеевских сериалов, показанных в Советском Союзе. А следом в СССР проникли и комиксы. С 1989 года издательство «Эгмонт» выпускало комиксы про Микки Мауса, а в начале девяностых линейку пополнили «Утиные истории», «Микки-детектив», «Русалочка» и «Аладдин». Несколько лет комиксы продавались во всех киосках, но со второй половины 1990-х их популярность сошла на нет. Возвращения Скруджа пришлось ждать почти двадцать лет — с осени 2016 года АСТ выпускает сборники классических комиксов Баркса и Росы.

Чёрный плащ

«Утиным историям» требовалась замена, и продюсер Тэд Стоунс вспомнил об «Утке два нуля». Таким было рабочее название спин-оффа «Утиных историй», основанного на двух сериях: в одной Зигзаг примерил белый смокинг и роль секретного агента, а в другой Скрудж стал мстителем в маске. Стоунс планировал сделать «Утку два нуля» пародией на шпионские фильмы, а главным героем видел Зигзага. Предполагалось, что спецагент Утка два нуля будет носить белый смокинг и чёрную маску.

Но оказалось, что права на бренд «Два нуля» уже зарегистрированы другой компанией. Да и туповатый Зигзаг явно не тянул на роль главного героя-суперагента. Так что пародию на шпионов сменила пародия на супергероику, Зигзага понизили до помощника, а на главную роль придумали нового героя — Чёрного плаща.

Чёрный плащ жил в городе Сен-Канар — явной пародии на Готэм Бэтмена. По ночам он защищал город от преступности, а днём вёл жизнь обывателя по имени Кряк Лапчатый. В сериале так и не раскрыли, где Кряк работал в обычной жизни и откуда брал деньги на свои гаджеты. Возможно, ему платили зарплату в секретной организации ШУШУ.

Каждый эпизод пародировал образы из супергеройских комиксов, бульварных детективов или шпионского кино. Сам Чёрный плащ высмеивал супергероев Золотого века комиксов — в основном, конечно, Бэтмена, но ещё и Тень, Зелёного шершня и даже Зорро с Одиноким рейнджером. Его фирменные реплики вроде «Я ужас, летящий на крыльях ночи!», «Нюхни газку, злодей!» и «Ну-ка, от винта!» пошли в народ. А его враги-суперзлодеи будто вышли из комиксов DC и фильмов про Бонда: утка-растение, злой клоун, петух со стальным клювом… Из «Чёрного плаща» российские дети узнали о супергеройском жанре и его штампах раньше, чем познакомились с самим предметом пародии.

Но были у Плаща и уникальные особенности. В отличие от коллег, он был жутко тщеславен, упрям и самовлюблён и делал всё, чтобы прославиться. Впрочем, и на огромное эго ЧП находилась управа в виде дочки Гусёны. Она давила на лучшие стороны характера Кряка, вынуждая его принимать верные решения.

Утки 8 bit В 1989 году компания Capcom выпустила платформер DuckTales для приставки NES (в России более известна её «пиратская» копия, Dendy). Игра по сей день считается одним из лучших представителей жанра благодаря яркой графике, нелинейному геймплею и запоминающемуся дизайну. Ну, и умению Скруджа прыгать на тросточке. В 2013 году вышел ремейк Duck Tales Remastered для современных платформ с полностью перерисованной графикой и диалогами, которые озвучили актёры мультсериала. В аналогичном стиле сделана игра про Чёрного плаща от той же Capcom. Только вместо экзотических руин местом действия стали закоулки мрачноватого Сен-Канара. А вместо прыжков на трости игрок мог заставить множество суперзлодеев «нюхнуть газку» из пистолета, стреляющего различными снарядами.

Кряк-Бряк

В середине 1990-х аниматоры снова обратили внимание на «Уток». Только что закончился сериал «Команда Гуфи», где с успехом осовременили одного из «большой тройки» диснеевских персонажей. Эксперимент решили повторить с Дональдом: за его осовременивание взялись продюсеры Кевин Кросби Хоппс и Тоби Шелтон. Они решили отказаться от комиксов Баркса, выбросили большинство героев «утиной» вселенной, а оставшимся прибавили возраста.

По сюжету мультсериала «Кряк-Бряк» (Quack Pack) племянники снова живут с Дональдом, позабыв о Скрудже. Дональд уволился с флота и стал телеоператором — ездит по миру и снимает сюжеты для программы «Вокруг планеты». Из энергичных детей братья превратились в ленивых заносчивых подростков, которые готовы на всё, чтобы избежать школы и работы по дому. Из их проделок не выходит ничего путного, и троица вынуждена из кожи вон лезть, чтобы исправить свои ошибки.

Эксперимент обернулся неудачей — сериал закрыли после первого сезона. В середине 1990-х в анимационном отделе студии сменилось руководство, и «Утки» оказались не в фаворе. Новое начальство переключилось на производство теледополнений к хитам вроде «Аладдина», «Русалочки» и «Короля Льва». Фанатам «Утиных историй» оставалось надеяться на комиксы, но и с ними в те годы всё было печально: права переходили из рук в руки, а издательства банкротились одно за другим.

Возвращение уток

Ждать пришлось почти 20 лет. В сентябре 2017 года на канале Disney XD стартовали новые «Утиные истории». Продюсеры Мэтт Янгберг и Франсиско Ангонес выросли на оригинальном мультсериале и давно мечтали снять новую версию. Они старались придерживаться духа первоисточников — не только сериала, но и комиксов, и короткометражек о Дональде.

Уже в пилотном эпизоде можно было встретить много отсылок и к Барксу (в поместье Скруджа висят его картины), и к разным диснеевским сериалам (упоминаются Кейп-Сюзет, Спунервиль и Сен-Канар — места действия «Чудес на виражах», «Команды Гуфи» и «Чёрного плаща» соответственно). Это неспроста — ходят упорные слухи, что новый «Чёрный плащ» выйдет уже в ближайшие годы.

По стилистике новые «Утиные истории» скорее похожи на «Гравити Фолз», чем на прежних «Уток». Удивляться такому сходству не стоит — в титрах этих двух сериалов совпадает немало фамилий. Зато сохранилась культовая песня Марка Мюллера из начальной заставки, разве что теперь её исполняет Фелиция Бартон, а не Джефф Пессетто.

Слегка изменились характеры персонажей. Скрудж стал ещё мягче, Дональд превратился в бывалого искателя приключений, племянники начали отличаться друг от друга, а миссис Клювдия и Поночка — куда активнее участвовать в событиях. От нового прочтения, на первый взгляд, проиграл Зигзаг: он и раньше был недотёпой, а теперь и вовсе превратился в ходячее недоразумение. Зато ему досталось немало ярких реплик, позволяющих примириться с новым прочтением героя.

Главная интрига мультсериала — почему Дональд со Скруджем столько лет не общались. Нам дали понять, что это связано с таинственными «Копьями Селены» и исчезнувшей сестрой Дональда — матерью тройняшек. Пока что этой мозаике не хватает кусочков, и тем интереснее ждать новых серий. Благо, сериал наконец-то вернулся на телеэкраны.

Смотрите также Любимые мультсериалы нашего детства Большинство из нас — дети девяностых. Давайте вспомним, что мы любили смотреть по ТВ.