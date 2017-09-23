«Утиные истории» возвращаются! Канал Disney перезапустил культовый мультсериал и планирует показать первый эпизод в русском дубляже 6 ноября. А на ежегодном фестивале D23, который Disney проводит в пригороде Лос-Анджелеса Анахайме, творческий коллектив новых «Утиных историй» впервые в подробностях рассказал о перезапуске. С нами побеседовали исполнительные продюсеры Мэтт Янгберг и Франсиско Ангонес.

Сначала о главном: что из классических «Утиных историй» вы оставили, а что решили поменять?

Мэтт: Я бы не сказал, что мы многое изменили. Да, сериал иначе отрисован, чуть более современно организована драматургия. Но всё главное на месте: это история о приключениях всеми любимых утят и их дядюшки-триллионера. Для нас важнее всего было перенести в новый мультфильм оригинальных персонажей «Утиных историй». И речь не только о Билли, Вилли, Дилли и Скрудже — мы говорим и о Зигзаге, и о Поночке, и обо всех остальных. Мы аккуратно поработали над развитием их отношений, но все их ключевые особенности и характеристики, конечно, оставили без изменений.

Франсиско: Мы прекрасно понимаем, как много значат «Утиные истории» для нескольких поколений зрителей. Не только основной сериал, но и комиксы, и оригинальные игры, и новые игры — у персонажей было много воплощений в разных медиа. Мы постарались оставить их суть неизменной и донести ее и до новых зрителей, и до тех, кто знает оригинальные «Утиные истории» наизусть.

Можете привести пример?

Франсиско: Ну, смотрите: Билли, Вилли и Дилли — хулиганы и проказники, они постоянно доводят Дональда до белого каления. Так было еще задолго до сериала, эта сюжетная основа заложена много десятков лет назад в комиксах и старых мультфильмах. При этом Дональд — довольно строгий, нервный и не всегда справедливый родитель, и утята часто шалят, просто чтобы его позлить. Вот такие вещи очень важны для сериала, и мы обращаем на них особое внимание.

Мэтт: При этом мы стараемся, например, придать утятам больше индивидуальности. Вот вы помните, например, кто из них Билли, а кто Дилли?

«Вы быстро научитесь отличать Билли от Дилли»

Конечно – Билли в красной шапочке, а Дилли в синей!

Мэтт: Вообще-то Дилли в зеленой. Но дело не в этом. В оригинальных «Историях» они были, в сущности, одним персонажем. Мы их очень сильно разделили; вы быстро научитесь их отличать по манере речи, поведению и подобным вещам. Потом, Поночка раньше была где-то на периферии и почти не участвовала в приключениях, а у нас она полноценный член команды.

Франсиско: В центре нашей истории – семья. Утки у нас не просто абстрактные мультяшные герои, а члены семьи, с которыми каждый из зрителей сможет себя в той или иной мере ассоциировать. Смотрите, утята — тройняшки; мы хотим показать, каково это – быть тройняшкой. На что это влияет? Как ты относишься к братьям? Как братья относятся к тебе? И так далее. Или у тебя вроде как есть сестра, но она на самом деле не сестра, а дочь домработницы. И дядя Зигзаг, который постоянно гробит самолеты… слушайте, это странная, не очень привычная семья, но у кого в наше время не странная семья?!

Мэтт: Я, например, средний ребенок в семье с девятью детьми. Можете себе такое представить? Моей самой младшей сестре все сходило с рук. Вот просто вообще все. Нечто подобное мы хотели видеть и во взаимоотношениях утят.

В трейлере пилотной серии утята говорят по сотовым телефонам. Вы настолько все осовременили? Дядя Скрудж хотя бы в золото еще ныряет?

Мэтт: О, не волнуйтесь, еще как ныряет! И цилиндр носит, потому что это важнейшая часть его образа. Но у него есть сотовый, и у утят тоже, потому что это часть современной жизни. Никто просто уже не поймет, как можно на улицу выйти без телефона.

Франсиско: Мы не хотим кричать: «Ой, современные дети постоянно утыкаются в телефоны, беда!» Но технологии изменили нашу жизнь и еще изменят, наши зрители прекрасно это знают. В одной из серий Билли нужно пробраться в запертую комнату, и он делает то же, что сделал бы на его месте любой школьник: гуглит видео с инструкцией, как это сделать.

Мэтт: Я еще добавлю, что у утят, конечно, смартфоны, а дядя Скрудж пользуется «раскладушкой» из чистого золота. Помните такие? Это же логично – он пожилая утка, у него должна быть «раскладушка»! У моего папы, например, такая же, только не золотая.

«Дядя Скрудж пользуется мобильником из чистого золота»

Поговорим о новых персонажах, которых не было в оригинальных «Историях»…

Мэтт: Тут мы многого рассказать не можем — сами все увидите. Но мы подробно изучали наследие Disney и нескольких новых для сериала персонажей взяли из редких комиксов почти столетней давности.

Франсиско: У нас были глубокие, многоуровневые исследования. Помимо архивов Disney, мы, например, читали работы профессиональных орнитологов. Да-да, чего вы смеетесь? Мы, например, наткнулись на африканскую черную цаплю и сразу поняли, что дадим ей небольшую роль в одном из приключений. Во-первых, Черная цапля – отличное шпионское имя. А во-вторых, она, когда ловит рыбу, складывает крылья домиком над головой — это очень круто!

Судя по всему, утки опять будут путешествовать по всему миру, как Индиана Джонс?

Мэтт: Да-да, точно! Мы между собой называем «Утиные истории» помесью семейного ситкома и «Индианы Джонса»!

Франсиско: Тут, на самом деле, все еще интереснее. Оригинальные «Утиные истории» сняты по мотивам комиксов Карла Баркса, которыми, в свою очередь, вдохновлялся Спилберг при создании Индианы Джонса. Мы, конечно, сохранили эти корни и атмосферу масштабного приключенческого фильма.

«Утиные истории» сняты по комиксам, которыми вдохновлялся Спилберг при создании Индианы Джонса»

Мэтт: Это своего рода рамки истории, в которых мы чувствуем себя достаточно свободно. У нас же не полнометражный фильм, а сериал, и от серии к серии мы переключаемся от подводных приключений к историям про призраков, а то и к супергероям.

Погодите, но супергерои – это же тема «Черного плаща»?

Мэтт (подозрительно смотрит): Ужаса, летящего на крыльях ночи?

Да-да, его!

Мэтт (смотрит еще более подозрительно): Хитроумного замка от подвала правосудия?! Десницы судьбы?!

Франсиско: Не понимаем, о ком вы говорите.

Мэтт: Абсолютно не понимаем. Следующий вопрос!

«Мы переключаемся от подводных приключений к историям про призраков, а то и к супергероям»

Нам с вами за тридцать. Детям, которые будут смотреть новые «Утиные истории», — ну, допустим, лет по семь. Вы учитывали, что ваша аудитория — это несколько поколений зрителей?

Франсиско: Безусловно! Мы преданные фанаты «Утиных историй» и никогда не переставали ими быть. Мы уже несколько раз примеривались к перезапуску сериала и только сейчас поняли, что время пришло: у зрителей оригинальных «Историй» как раз подросли дети. Мои дочки очень ждут премьеры! И если раньше я ассоциировал себя, скажем, с Билли, то теперь – определенно с Дональдом, с замученным папой! Я мечтаю, чтобы дети прибежали к родителям и сказали: «Мы тут смотрим новый мультик, «Утиные истории». А родители бы закричали: «У-у-у, обожаю «Утиные истории», пошли смотреть вместе!»

Не подведите только, ладно? В России «Утиные истории» популярнее, чем Супермен!

Мэтт: Да ладно? Не может такого быть.

Честно.

Франсиско: Ох, ничего себе. На самом деле, мы очень волнуемся перед премьерой, это огромная ответственность перед целыми поколениями зрителей на нескольких континентах. Но, кажется, мы сделали клевый сериал!