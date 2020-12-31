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    Фантастический карантин онлайн: видео от звёзд, которые вы могли пропустить

    31 декабря 2020
    Дарья Беленкова
    31.12.2020
    2614
    1 минута на чтение

    2020 был просто ужасным годом. Вся индустрия развлечений оказалась под угрозой, а о «живых» мероприятиях и концертах пришлось забыть большинству стран. Но на протяжении всей истории люди умели сплочаться даже в самые тёмные ночи. Чтобы поддержать всех, кто оказался запертым в изоляции, многие музыканты давали бесплатные концерты онлайн, университеты проводили открытые лекции, а актёры и медийные личности весь год устраивали различные онлайн-акции. Собрали для вас подборку интересных и душевных, трансляций от звёзд из «фантастической» сферы!

    Актёр, сценарист и комик Джош Гад всю пандемию устраивает «созвоны по Зуму» с различными знаменитостями на своём YouTube-канале.

    Братство Кольца снова собралось вместе и… нет, не отнести кольцо в Мордор, а поддержать фонда по борьбе с детским голодом.

    Еще одна «онлайн-конференция» – с неподражаемым Кристофером Ллойдом, Доком из «Назад в будущее».

     

    Все в масках, болеют и сидят по домам, происходит что-то странное… Самое время звонить «Охотникам за привидениями»!

    Короткометражка (а скорее аудиоспектакль) «Изоляция» в честь 30 годовщины оригинального издания «Благих знамений» с Шином и Теннантом и сценарием от самого Нила Геймана.

    Гейман стал сценаристом и другого онлайн-проекта: мини-эпизода «Доктора Кто» с Рори Уильямсом. В специальной «карантинной» серии под названием «История Рори» Рори рассказал, что случилось с ним и Эми за 8 лет с тех пор, как их перенесли в прошлое Плачущие Ангелы.

    Тайка Вайтити читал вслух книгу Роальда Даля «Джеймс и гигантский персик», а помогали ему Ник Кролл, Лаям и Крис Хэмсворт, Бенедикт Камбербэтч и Мерил Стрип. Собранные в ходе акции средства были направлены в фонд доступной медицины Partners in Health.

     

    С 5 мая и до середины лета знаменитости читали вслух другую классическую книгу – «Гарри Поттера и философский камень». В проекте «Гарри Поттер дома» приняли участие Дэниэл Редклифф, Стивен Фрай, футболист Дэвид Бекхэм, актер Эдди Редмэйн и актриса Клаудия Ким, снимавшиеся в «Фантастических тварях», Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя», и Дакота Фаннинг. Все материалы проекта можно найти на сайте Wizarding World.

    Настоящий вызов преодолел Энди Серкис, который запустил благотворительный стрим Go Fund Me, где он вслух читал «Хоббита» Джона Толкина. На всё про всё ушло более 10 часов с короткими перерывами. В сети можно найти небольшой отрывок, а на странице платформы видео уже закрыто. С другой стороны, материал переработали в полноценную аудиокнигу для сервиса Audible.

    Если помните ещё отличные тематические карантин-стримы —
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    Дарья Беленкова
    Автор
    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

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