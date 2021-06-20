Роскошные концепт-арты «Пикника на обочине» Стругацких от швейцарского художника

Художник Сами Азайез (Sami Azaiez) опубликовал на своём сайте серию изображений, в которых узнаются сцены из повести Стругацких «Пикник на обочине». Эти иллюстрации не имеют никакого отношения к телеадаптации повести 2017 года, которая в итоге была отменена — к той концепт-арты готовил российский художник-сюрреалист Алексей Андреев. Но, судя по объёму сделанной работы, нас может ожидать другой масштабный проект по экранизации произведения Стругацких.

Напомним, роман братьев Стругацких повествует о закрытой Зоне, в которой когда-то высадились инопланетяне. После себя они оставили странные предметы, артефакты, вызывающие паранормальные явления — как полезные, так и разрушительные. Зона закрыта, но это не мешает сталкерам периодически посещать её с целью поиска ценных предметов, оставленных пришельцами. Благодаря «Пикнику на обочине» слово «сталкер» приобрело значение «разведчик, исследователь». Книгой вдохновлялись и создатели фильма «Сталкер» и одноимённой компьютерной игры.

Многие арты Азайеза подробно иллюстрируют сцены из книги.

Ворота в Зону. Стены вокруг Зоны были построены ООН, и попасть туда можно лишь по спецразрешению и спецпропуску.

Вход в ангар.

Кирилл нашёл мощный артефакт в Зоне, названный «пустышка». Пытаясь дотронуться, он не заметил паутину.



«Пустышка».

Сцена, в которой Кирилл и Редрик Шухарт планируют поход в Зону.



Обстановка в Международном Институте Внеземных Контактов (МИВК).

Чужеродная флора, попала сюда вместе с пришельцами и начала активно распростанятся по Зоне и близлежащим территориям.

Спецкостюм, который должен защитить своего носителя от негативных воздействий Зоны. На деле эти костюмы не могли защитить от всех опасных влияний в Зоне.

Кухня Редрика, в которой узнаётся знакомый многим россиянам интерьер.

Транспорт для посещения Зоны.

Главный герой Шухарт с семёй: женой Гутой и дочерью Мартышкой.

Шухарт убегает от преследующих его военных.

Шухарт и другой сталкер бегут по каналу в Зоне.

Зона Посещения и Золотой Шар.

На опубликованной раскадровке видно, что есть другие изображения, которые художник не выложил в своём портфолио.

Вполне можно предположить, что готовится новая адапация классического романа Стругацких. Сериал «Пикник на обочине», который планировали снимать Джек Паглен и Алан Тейлор, был отменён ещё в 2017 году, но теперь есть надежды на новую экранизацию.