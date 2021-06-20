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    Роскошные концепт-арты «Пикника на обочине» Стругацких от швейцарского художника

    20 июня 2021
    20.06.2021
    5008
    1 минута на чтение
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    Художник Сами Азайез (Sami Azaiez) опубликовал на своём сайте серию изображений, в которых узнаются сцены из повести Стругацких «Пикник на обочине». Эти иллюстрации не имеют никакого отношения к телеадаптации повести 2017 года, которая в итоге была отменена — к той концепт-арты готовил российский художник-сюрреалист Алексей Андреев. Но, судя по объёму сделанной работы, нас может ожидать другой масштабный проект по экранизации произведения Стругацких.

    Напомним, роман братьев Стругацких повествует о закрытой Зоне, в которой когда-то высадились инопланетяне. После себя они оставили странные предметы, артефакты, вызывающие паранормальные явления — как полезные, так и разрушительные. Зона закрыта, но это не мешает сталкерам периодически посещать её с целью поиска ценных предметов, оставленных пришельцами. Благодаря «Пикнику на обочине» слово «сталкер» приобрело значение «разведчик, исследователь». Книгой вдохновлялись и создатели фильма «Сталкер» и одноимённой компьютерной игры.

    Многие арты Азайеза подробно иллюстрируют сцены из книги.

    Ворота в Зону. Стены вокруг Зоны были построены ООН, и попасть туда можно лишь по спецразрешению и спецпропуску.

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    Вход в ангар.  

    Кирилл нашёл мощный артефакт в Зоне, названный «пустышка». Пытаясь дотронуться, он не заметил паутину.

    «Пустышка».

    Сцена, в которой Кирилл и Редрик Шухарт планируют поход в Зону.

    Обстановка в Международном Институте Внеземных Контактов (МИВК).

    Чужеродная флора, попала сюда вместе с пришельцами и начала активно распростанятся по Зоне и близлежащим территориям.

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    Спецкостюм, который должен защитить своего носителя от негативных воздействий Зоны. На деле эти костюмы не могли защитить от всех опасных влияний в Зоне.

    Кухня Редрика, в которой узнаётся знакомый многим россиянам интерьер.

    Транспорт для посещения Зоны.

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    Главный герой Шухарт с семёй: женой Гутой и дочерью Мартышкой.

    Шухарт убегает от преследующих его военных.

    Шухарт и другой сталкер бегут по каналу в Зоне.

    Зона Посещения и Золотой Шар.

    На опубликованной раскадровке видно, что есть другие изображения, которые художник не выложил в своём портфолио. 1

    Вполне можно предположить, что готовится новая адапация классического романа Стругацких. Сериал «Пикник на обочине», который планировали снимать Джек Паглен и Алан Тейлор, был отменён ещё в 2017 году, но теперь есть надежды на новую экранизацию.

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    Вот как мог выглядеть сериал по Стругацким.

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