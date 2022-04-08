Фильм по Deus Ex: сценарий неснятой экранизации

На сайте ftw.usatoday.com вышла довольно обширная статья о том, каким должен был быть отменённый фильм по Deus Ex: Human Revolution. Для тех наших читателей, кому сложно воспринимать большие объёмы английского текста, спешим пересказать этот материал.

В 2012 году режиссёр Скотт Дерриксон («Шесть демонов Эмили Роуз», «Доктор Стрэндж») и его коллега, соавтор хоррора «Синистер» Кристофер Роберт Каргилл, работали над адаптацией Deus Ex: Human Revolution для больших экранов. Компания CBS планировала пересказать историю Адама Дженсена — бывшего полицейского, возглавившего службу безопасности биотехнологической компании «Шариф Индастриз».

Во время инцидента на работе Дженсен получил множество несовместимых с жизнью травм, и его тело было подвергнуто масштабной модификации. Конечности Дженсена были заменены роботизированными военными протезами, улучшениям подверглись и внутренние органы, включая мозг.

Грядущая адаптация вполне могла бы стать стильным киберпанком в духе «Бегущего по лезвию», но с гораздо большим количеством экшен-сцен. Однако Скотт Дерриксон был вынужден прекратить работу над фильмом и переключиться на съёмки кинокомикса «Доктор Стрэндж» от Marvel. По признанию самого режиссёра, без него работа над адаптацией игры от Square Enix фактически прекратилась.

У нас был большой прогресс в работе над сценарием. Ребята из CBS наняли меня и К. Р. Каргилла, и рабочий процесс был действительно классным, мы все были очень довольны. Было немного неприятно, когда мне пришлось уйти ради работы над «Доктором Стрэнджем», я понимал, что ждать два года никто не готов. Скотт Дерриксон, режиссёр

Однако у проекта были и другие проблемы. Владельцы прав на адаптацию считали Deus Ex неудобным активом и хотели отойти от съёмок масштабных блокбастеров в сторону романтических комедий и мелодрам.

До работы над адаптацией Deus Ex CBS Films профинансировали боевик Дуэйна Джонсона «Быстрее пули», и было принято решение о смене курса в сторону таких фильмов, как, например, «Простушка». Естественно, Скотт Дерриксон и К.Р. Каргилл были вынуждены уйти, а сам проект вскоре умер. Скотт Кинни, директор по развитию Prime Universe Productions

Скотт Кинни рассказывал, что именно он предложил голливудским продюсерам кандидатуры Дерриксона и Каргилла для работы над адаптацией. По его словам, дуэт авторов «Синистера» очень проникся миром Deus Ex и с самого начала работы имел чёткое представление о том, что именно они хотят видеть на экране в итоге. Также продюсер считает, что у проекта был потенциал, чтобы стать «первой действительно хорошей игровой адаптацией».

Именно Кинни предоставил версию сценария от 2014 года. Практически все сцены были согласованы с разработчиками Deus Ex: Human Revolution, а ревизию финального драфта проводил автор «Хищников» Майкл Финч.

Фильм должен был открываться цитатой Альберта Эйнштейна: «Технологический прогресс подобен топору в руках патологического преступника». Вступительной сценой должна была стать утренняя зарядка и пробежка Адама Дженсена. Его сценаристы видели как мужчину в полном расцвете сил, чуть за тридцать, с густыми чёрными волосами и «живым, проницательным, умным взглядом». Работе главного героя над собой и своей физической формой посвящена достаточно продолжительная сцена, в ходе которой камера должна была фокусироваться на его мышцах, поте, стекающем по лицу, и тяжёлом дыхании.

Меган Рид в сценарии предстаёт как «прекрасная и начитанная» (bookish) женщина. По всей видимости, через внешность персонажа авторы хотели показать её приверженность научной работе. Здесь видна большая разница между игрой и адаптацией — отношениям Адама и Меган уделяется значительно больше внимания. Помимо этого, в самом начале фильма задан и конфликт идей: доктор Рид верит в то, что аугментации — безусловное благо, а Дженсен показан как более сомневающийся. Также на момент начала фильма Меган пытается убедить возлюбленного согласиться на вживление имплантов.

МЕГАН Аугментации помогают людям. АДАМ нежно обнимает её, протягивает руку и кладёт ей на сердце. МЕГАН (смущённо) Что ты делаешь? АДАМ Чувствую тебя. МЕГАН (улыбается) Ты думаешь, кибернетическая рука так не сможет? АДАМ Так — не сможет. МЕГАН Аугментации не меняют того, кто ты есть. АДАМ Да, но они меняют, что ты есть. Ты хочешь, чтобы я согласился на операцию, — хорошо, я сделаю это. Для тебя. Но я не хочу прекращать чувствовать. Никогда.

По пути на работу происходит ещё один любопытный эпизод — голографический помощник напоминает Адаму, что он до сих пор не воспользовался одним из преимуществ своей работы, а именно бесплатными аугментациями. Также нам показывают одного из «зависимых» — очевидно, речь идёт о людях, которые страдают от нехватки нейропозина, предотвращающего отторжение аугментаций организмом.

Также нам достаточно быстро представляют других ключевых действующих лиц, включая главу корпорации Дэвида Шарифа и тройку главных антагонистов: Лоуренса Барретта, Джарона Намира и Елену Фёдорову. На протяжении фильма, по задумке сценаристов, должно было создаваться впечатление, что наёмники работают на консервативную организацию Purity First, настроенную против аугментаций и занимающуюся промышленным саботажем.

Главным антагонистом должен был стать именно Барретт — Дерриксон и Каргилл описывают его как «огромного металлического ублюдка с человеческой головой». «Если что-то на всей нашей земле и способно заставить вас усомниться в моральности аугментаций, то это Барретт», — написано в сценарии.

Также Скотт Кинни назвал своих кандидатов на главные роли в адаптации видеоигры. Роль Барретта должен был исполнить Стивен Лэнг (известен по роли полковника Куорича из «Аватара»), а на роль Дженсена планировалось пригласить Брэдли Купера.

Во время нападения на штаб-квартиру «Шариф Индастриз» наёмники хватают Меган и пытаются выяснить у неё местонахождение некоего «Дедала». Адаму удаётся её вызволить, однако вскоре Намир и Елена хватают его, избивают, говорят, что аугментации сделали их лучше, сильнее и умнее всех людей на планете, и вышвыривают Дженсена в окно, оставляя его умирать.

А дальше — главное отличие игры от экранизации. Дженсен приходит в себя в больнице, ещё будучи вполне себе человеком. Однако он взбешён нападением, издевательствами наёмников Барретта и, что самое главное, уверен в смерти Меган. В порыве ярости он требует от Шарифа, чтобы в него вживили новейшую систему «Тайфун», которая в игре превращает Дженсена в ходячую бомбу со шрапнелью. После этого протагонисту уже придают классический видеоигровой образ.

Вскоре происходит первая экшен-сцена с участием Дженсена в новом кибернетическом теле. Он сбегает из больницы и идёт в парк, в котором совершал пробежку в начале фильма. Здесь он сталкивается с тремя бандитами — сборщиками аугментаций и крайне жестоко с ними расправляется. Много внимания уделяется виду от лица главного героя: картинка, по мнению сценаристов, должна была быть крайне яркой и насыщенной, с большим количеством боевых интерфейсов, подсказывающих Дженсену, как, кого и в каком порядке лучше выводить из строя.

Нашлось место и для фансервиса. Например, у главного героя должна была быть собака по кличке Кубрик. Также планировалось воссоздать популярный мемный кадр с полуголым Дженсеном, сидящим на диване и пьющим виски. Ещё в сценарии была поездка в Шанхай с посещением клуба «Улей» (Тонг Си Хунг прилагается) и даже автомобильная погоня.

Финальная часть сценария, за исключением небольших деталей, придерживается игрового канона. Дженсен раскрывает секреты Шарифа, использует «Тайфун» в бою, самый известный пропагандист страны оказывается искусственным интеллектом, а система «Дедал» сводит с ума аугментированных по всему миру.

Тем не менее одна из диалоговых сцен выглядит забавно и даже абсурдно. Она происходит уже в самом конце, во время схватки с Барреттом.

МЕГАН

Вставай! АДАМ (голос в голове) Я не могу. Все мои системы вышли из строя. МЕГАН переводит взгляд на пистолет, лежащий неподалёку МЕГАН

Ты человек… Дженсен смотрит на Барретта, тот перезаряжает ручной пулемёт. В этот момент на АДАМА снисходит озарение: всё, во что он думал о себе раньше, — неправда; теперь он наконец понял истину. АДАМ (тихо, самому себе) Вставай, Дженсен. БАРРЕТТ (уже наводит пулемёт) А? Чё? АДАМ Я не такой, как ты, Барретт. БАРРЕТТ Ты грёбаный ауг! АДАМ Да, но… БАРРЕТТ Но что? В этот момент Дженсен БРОСАЕТСЯ на Барретта. Тот нажимает на спусковой крючок, но Дженсен ОТСКАКИВАЕТ в сторону и лезвием отрубает руку Барретта с пулемётом. Тот кричит и падает на пол, а Дженсен поднимает отрубленную руку-пулемёт и направляет на него. АДАМ …я никогда не просил об этом. Дженсен СТРЕЛЯЕТ.

Этот фрагмент сильно выбивается по качеству из сценария в целом и больше всего напоминает позднюю вставку, сделанную ради фансервиса и хэппи-энда. По словам проводившего ревизию Майкла Финча, подобные правки могли быть внесены уже после финальной вычитки сценария — под давлением продюсеров картины. «Выглядит как типичный голливудский ван-лайнер. К сожалению, полностью таких вещей избежать практически невозможно».

Любая адаптация видеоигры для больших экранов будет отличаться от оригинала — и это нормально. Однако создатели фильма по Deus Ex пересмотрели один из главных канонов франшизы: Дженсен никогда не давал согласия на установку аугментаций. В играх это выводило его за рамки общественного конфликта, давало геймеру безграничную свободу выбора и пространство для отыгрыша, а также подчёркивало внутренние противоречия протагониста. Дерриксон и Каргилл конкретизируют персонажа и определяют его характер за игрока, что, конечно, не может прийтись по вкусу ортодоксальным поклонникам экшена от Square Enix.

Тем не менее находящиеся в открытом доступе фрагменты сценария действительно дают понять: адаптация создавалась как минимум с любовью и с пониманием того, что делает Deus Ex: Human Revolution одним из самых значимых произведений прошлого десятилетия. И лично я был бы рад увидеть философствующего киборга в исполнении Брэдли Купера на больших экранах.