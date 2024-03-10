Художник Флоран Десайи: жуткие монстры, древние боги и огнедышащие ящеры

Французский художник Флоран Десайи необычен во многих отношениях. Прежде всего, он, как сам признаётся, почти не умеет рисовать — по крайней мере, в традиционной манере. Все свои работы он создаёт в 3D, причём этой технике научился самостоятельно. И теперь из-под его виртуальной кисти выходят самые мрачные создания — таким монстрам позавидовал бы даже Говард Лавкрафт.

О себе Я французский художник и дизайнер. В основном создаю концепты существ для видеоигр, фильмов и миниатюр. Чаще всего я работаю в 3D, хотя стараюсь побольше рисовать. Я самоучка — все техники освоил по бесплатным урокам в интернете. Концепт-артами для игр я занимаюсь уже больше трёх лет, а ещё на пару с другом развиваю собственный небольшой бизнес по 3D-печати миниатюр. Наша компания называется Lord of the Print. Сейчас я все силы отдаю ей, а параллельно работаю как фрилансер.

Когда и почему вы начали рисовать? Есть ли у вас художественное образование? Почему вы решили связать свою жизнь с творчеством?

Я рисовал сколько себя помню. После школы даже попытался поступить в художественное училище, но меня не приняли. О том, чтобы сделать искусство своей профессией, я поначалу не думал: мне казалось, что рисование монстров — не лучший способ заработать деньги. Так что я забросил это дело и попытался найти настоящую работу — но тут мне тоже не повезло.

А потом, просматривая видео на YouTube, я открыл для себя 3D-моделирование и почувствовал, что мне это действительно нравится. После трёх лет обучения — в основном по роликам в интернете — я устроился в Eko Software.

Помните ли вы свою первую проданную работу?

Начиная карьеру в 3D, я рисовал для пары инди-проектов. Кажется, свои первые деньги я получил за модель крысы.

Какие из проектов, к которым вы приложили руку, были для вас наиболее интересны и почему?

К сожалению, я не могу разглашать детали проектов, над которыми сейчас работаю. Могу только сказать, что это интересный опыт и у меня потрясающие клиенты.

Недавно я придумывал существо для анимационного фильма — было довольно приятно создавать кого-то менее агрессивного, чем обычно.

Австрацератопсы Я нарисовал этих маленьких существ за два или три дня и был очень доволен результатом. Ещё одно подтверждение того, что не обязательно тратить на проект много времени

Что вы воплощаете чаще, собственные идеи или задумки клиентов? Ограничивают ли заказы вашу творческую свободу?

Когда я создаю что-то на заказ, моя цель — сделать так, чтобы клиент был доволен. Конечно, я предлагаю идеи, которые кажутся мне удачными, — но работа в первую очередь должна понравиться заказчику, а не мне.



Какие техники рисования вы используете? Почему предпочитаете работать в «цифре»?

Я не умею работать с традиционными материалами. Создание моделей в специализированных программах во многом похоже на рисование в 3D — освоить их намного легче, если хотя бы немного знаешь принципы живописи. Для меня самое главное преимущество «цифры» — её простота.

В некоторых случаях усилия просто не стоят потраченного времени

Порождение хаоса Промо, которое я сделал для игры Warhammer: Chaosbane. Это была моя первая работа для EKO software. До сих пор благодарен им за то, что взяли меня, несмотря на отсутствие опыта

С чего начинается создание персонажа? Сколько времени уходит на одну работу?

Чаще всего я начинаю с идеи и небольшого наброска. Один рисунок я создаю где-то за два-три дня — но бывает, что на работу может уйти целый месяц. Всегда есть то, что можно поправить. Правда, в некоторых случаях усилия просто не стоят потраченного времени.

Что для художника важнее: отточенная техника или уникальный стиль?

Точно не знаю, но мне кажется, с одним только стилем без техники трудно добиться успеха. Выработать собственный стиль просто: для этого нужно рисовать как можно больше, даже если вы рисуете только для своего удовольствия.

Танец драконов Модель для нашей компании по печати миниатюр. Здесь мне пришлось сделать собственную кисть с текстурой чешуи. До этого я рисовал чешуйки по одному — не самое эффективное занятие

Многим вашим работам присуща мрачная, даже пугающая атмосфера. Чем она вас привлекает?

Мне кажется, ужасы интересны тем, что они открыты ко всему странному — больше, чем какой-либо другой жанр. Ужас играет с двойственностью вещей: прекрасное и страшное, знакомое и невиданное могут сочетаться в одном существе. В этом скрыто бесконечное разнообразие возможностей.

А как создать по-настоящему страшного монстра?

Самое важное — не переборщить со странностью. Если слишком увлечься, в какой-то момент всё превратится в бесформенную массу. Нужно отталкиваться от знакомых образов и постепенно изменять их так, чтобы они начали вызывать дискомфорт.

Будьте компетентны в том, что вы любите

Годзилла Наверное, моя лучшая работа. В ней нет ничего примечательного или слишком личного — просто Годзилла всегда выглядит круто

Чтобы персонажи выглядели реалистично, изучаете ли вы анатомию человека и животных? Используете ли в работе референсы?

Очень важно разбираться в человеческой анатомии: люди сразу обращают внимание, если она изображена неверно. Знание анатомии в целом очень полезно, оно не только помогает создавать реалистичных существ, но и служит неплохим топливом для генерирования идей.

Как вы считаете, важен ли реализм для изображения фантастических существ — или им можно пожертвовать во имя красивой картинки?

Самое главное — чтобы монстр выглядел круто. Если слишком зацикливаться на реализме, рисунок станет скучным. Я стараюсь создавать не стопроцентно реалистичных, а скорее правдоподобных существ.

Никс-гончая Фан-арт по игре Morrowind. Я рисовал его для себя и, надеюсь, в будущем нарисую ещё несколько

Работа над каким проектом вам запомнилась лучше всего?



Я особенно горжусь работой над одной из игр серии Half-Life. Если говорить о монстрах, то именно в этой игре они нравятся мне больше всего.

Есть ли у вас личные проекты, в которых можно воплотить свои идеи?

Поскольку у меня есть небольшой бизнес по производству миниатюр, времени на собственные проекты почти не остаётся. Если появляется свободная минутка, я посвящаю её своей компании. И даже если думаю над какой-то идеей, то машинально прикидываю, как это будет продаваться, — и, конечно, подобные мысли тут же убивают всё веселье.

Носорог Один из моих любимейших приёмов при создании монстров — смешивать черты позвоночных и насекомых

Откуда вы черпаете вдохновение для своих работ?



Мой главный источник вдохновения — природа. На свете существует множество странных животных. Но я также вдохновляюсь и творчеством других художников.

Стиль каких художников повлиял на вас больше всего?

Сложно сказать. Раньше я просто искал работы, которые мне нравились, не обращая внимания на имена художников. Но такие мастера, как Стэн Уинстон, Уэйн Барлоу и Гигер, точно оказали на меня большое влияние.

Страж Первая работа, которой я остался доволен. Я создавал её по туториалу художника Доминика Квека

Какой вы видите профессию художника через двадцать лет? Что в ней изменится?

Трудный вопрос. Думаю, концепт-художники будут всё больше и больше использовать 3D. Может быть, виртуальная реальность тоже станет частью рабочей рутины.

Есть ли у вас хобби и интересы помимо рисования? Как вы проводите свободное время?

Если честно, я очень плохо умею распределять своё время — мне не удаётся разделять работу и личную жизнь. Так что выходные у меня случаются редко — и это, конечно, не лучшим образом влияет на креативность.

Тарраск Первая модель, которую я создал для нашей с другом компании по производству миниатюр. Она обрела успех и помогла сделать следующий шаг в развитии бизнеса

А какие фильмы (книги, игры, аниме…) вам нравятся? Как они влияют на ваше творчество?



Я обожаю мангу «Акира» и перечитываю её почти каждый год.

И напоследок — что бы вы посоветовали художникам, которые только начинают свой творческий путь?



Ваше портфолио должно отражать то, чем вы действительно хотите заниматься, — даже если вам кажется, что это не поможет отыскать приличную работу. Будьте компетентны в том, что вы любите. Ведь то, что вы делаете, всегда может понравиться кому-то ещё.

Тиамат Ещё одна работа для моей компании миниатюр. Мне очень нравится, как получилась голова

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