Художник Миливой Церан: северные боги, злобные великаны и подземные чудовища

Хорватский художник Миливой Церан известен прежде всего своими работами для Magic: The Gathering, но в его портфолио полно знаковых проектов, от Pathfinder и Hearthstone до иллюстраций к книгам по «Звёздным войнам». Его произведения одновременно сказочны и реалистичны, увлекают многочисленными проработанными деталями и завораживают сочетаниями цветов. Продуктивность Церана особенно феноменальна, если учитывать, что он не признаёт цифровой живописи и рисует только традиционными способами — акрилом, гуашью и акварелью на холсте и бумаге.

Досье Миливой Церан родился в 1978 году в Загребе (тогда Югославия), там же получил художественное образование. Профессиональный художник с 2002 года. С 2004 по 2018 год преподавал живопись в Школе прикладного искусства и дизайна в Загребе. В его портфолио — работы для Magic: The Gathering, Hearthstone, World of Warcraft, Pathfinder и многих других настольных игр, рулбуков и артбуков. После успешной крауд-кампании выпустил персональный артбук «Северная мифология». Живёт с семьей в Запрешиче, пригороде Загреба. Церана можно встретить на разнообразных конвентах, включая Comic Con в Сан-Диего. Сайт художника: mceran-art.com

Сперва — несколько вопросов, с которых мы начинаем каждую беседу с художниками: когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились и почему решили сделать творчество своей профессией?

Знаю, что это звучит банально, но я рисую с детства — всю свою жизнь. Когда мне было три, папин друг нарисовал мне лебедя одним движением карандаша. И я был в таком восторге, что сказал: «Когда вырасту, стану художником!»

Я окончил Школу прикладного искусства и дизайна в Загребе, затем поступил в Академию изящных искусств, где получил диплом художника-реставратора. Ещё я четырнадцать лет проработал преподавателем искусства в той самой школе, где сделал свои первые шаги к профессиональному мастерству. Я очень восприимчив к искусству — как музыкальному, так и визуальному. В старших классах я учился в двух школах — музыкальной и художественной, но нужно было выбрать что-то одно, так что я оставил музыку и сосредоточился на визуальном искусстве.

Вы рисуете только традиционными методами. Почему вы предпочитаете их цифровому искусству?

Как я уже упоминал, я изучал сохранение и реставрацию памятников. Во мне ещё жива любовь к техникам старых мастеров, и к внешнему облику оригинальных объектов искусства у меня особое отношение. Я пробовал цифровую иллюстрацию, но чуда не произошло, у меня с ней не срослось. Я провёл семь дней в работе над двумя цифровыми картинками — и такое ощущение, что ничего не сделал, потому что на выходе не получилось никакого оригинального артефакта. Да и глаза разболелись от долгого всматривания в экран.

Кроме того, подобная непреклонность приносит плоды: для оригинальных работ существует огромный рынок. Цифровое искусство действительно проще, быстрее, с ним можно отменять сделанное, изменять слои, что-то вырезать, менять местами и так далее… но оригинальную работу я смогу в конце концов продать коллекционеру, который ее оценит.

Ангел Сводов Карта из сета Magic: The Gathering 2019 года «Верность Равники»

Все оригиналы отправляются в частные коллекции или вы кое-что сохраняете?

Зависит от оригинала. Некоторые картины я уже пять или десять лет не могу продать. Но, с другой стороны, если речь идет о бренде вроде Magic: The Gathering, тут оригиналы продаются в ту же минуту, как выставляются. Многие мои работы находятся в частных коллекциях.

Используете ли вы для работы референсы или полагаетесь только на свой опыт и воображение?

Важно и то, и другое. Если художник будет полагаться только на содержимое своей головы, его искусству будет недоставать реалистичности. И наоборот: если брать только пачки фотографий и комбинировать их в коллаж Франкенштейна, будет не хватать творчества, души и правдоподобия.

Свежие идеи, наброски композиции, общее представление о сцене или художественном решении — основа хорошей картины. И это я беру напрямую из головы. Просто выплескиваю на бумагу. Иногда я так сосредотачиваюсь, что не замечаю, прошло полчаса или два часа. Это самое важное, с этого начинается любая моя работа.

Когда я делаю детальные наброски и рисую финальную версию, я пользуюсь огромным количеством референсов. Потому что природа — лучший учитель. У меня есть тысячи фото, разложенных по папкам (скалы, горы, одежда, люди, животные, структуры, вода, облака и так далее). К тому же я уже двадцать лет коллекционирую книги обо всем, что нужно для моего творчества: книги по анатомии, орнаментам, перспективе, доспехам, замкам и прочему служат мне артбуками для вдохновения. Еще я десять лет занимался реконструкцией Средневековья, и у меня дома полно кольчуг, мечей, топоров, средневековой одежды, плащей и тому подобного. Поэтому, если мне нужен точный референс для средневековых доспехов, я делаю собственные фото. Это особенно важно, когда мне надо нарисовать доспехи под непривычным углом.

Ненасытный Гигант Карта из сета Magic: The Gathering «Горизонты Модерна»

Помните, какую работу вы продали первой?

Не помню. Кажется, это было в детском саду или в начальной школе, за конфеты, ха-ха!

Расскажите о проектах, над которыми вы работали. Какие из них особенно важны для вас и почему?

Мой главный проект — артбук «Северная мифология», о викингах и их богах. Это самая масштабная и самая важная лично для меня работа. Средства на неё были собраны на Кикстартере, в сотрудничестве с Джоном Шиндехеттом и издательством ArtOrder и при их огромной поддержке.

Второй большой проект — иллюстрации для игры Magic: The Gathering от Wizards of the Начав над ней работать, я понял, что на самом деле значит слово «бренд». Это отличные гонорары, чудесные арт-директора, а ещё игроки, коллекционеры и фанаты, которые действительно любят и поддерживают художников. Если бы не MTG, мне было бы тяжело бросить постоянную работу в художественной школе и полностью перейти на фриланс.

Артбук «Северная мифология» Обложка моего первого персонального проекта. Было очень важно изобразить все элементы из книг — например, Иггдрасиль, Тора, мертвого инеистого великана, Фенрира, драккар, Хугина и Мунина, — а также скандинавские орнаменты, высеченные в камне, которые сделали картину цельной

А можете рассказать подробнее о «Северной мифологии»?

Как я уже говорил, этот артбук — мой самый крупный персональный проект. Книга, работу над которой я начал в 2008 году, знала и взлёты, и падения. Я много раз отодвигал её в сторону, когда разрывался между карьерой профессионального фэнтези-художника, преподаванием в художественной школе и семейной жизнью. В 2016 году у меня появилось свободное время между проектами, и я вернулся к книге. Выбросил некоторые старые рисунки и нарисовал новые, получше. С этого началась крауд-кампания, которая прошла просто фантастически: средства были собраны за три часа.

Предисловие к книге написал легендарный иллюстратор Джон Хоу. Я выбрал для нее формат артбука, потому что я лучше рассказываю истории кистью, чем словами. Это что-то вроде детской книги для взрослых. Моей главной целью было создать книгу, которую я сам хотел бы прочитать. Так что я сфокусировался в первую очередь на визуальной и художественной части.

Вы получили много профессиональных премий. Какими из них вы особенно гордитесь?

Пожалуй, самым ценным признанием стала награда Европейского общества любителей фантастики «Зал славы. Лучший художник», которую я получил в 2018 году за «Северную мифологию». Потому что, хоть я и работал для многих клиентов и брендов, эту премию я получил за собственный проект. И еще первая премия художественной выставки конвента Gen Con, которую мне вручили за созданный для этой книги рисунок «Тролли».

Тролли Одна из самых популярных иллюстраций в артбуке «Северная мифология». Эта работа выиграла первый приз в номинации «Лучший оригинальный арт» на выставке конвента Gen Con в 2017 году

Вы часто бываете на конвентах и много лет преподавали. Как ваши коллеги, студенты и фанаты влияют на ваше творчество?

Конвенты — даже если не выставлять на них свои работы, а просто приходить на них как посетитель, — это очень важно, потому что там можно своими глазами увидеть, на что похожа индустрия. В студии вы работаете в своём «творческом пузыре», но снаружи этого пузыря — огромный мир. Конвенты дают понять, что происходит, каковы сейчас тренды, а самое главное — где ваше место под солнцем, как вы вписываетесь в ситуацию. Лично для меня это мощный импульс вдохновения. Знакомство с новыми рисунками, продуктами, рулбуками, встречи со старыми и новыми друзьями — всё это дарит мне топливо для творчества. Разговоры с фанатами и игроками, которые играют в те игры, для которых я создаю арт, возможность услышать их истории, рассказы об их впечатлениях, — это бесценно. Иллюстрация — это моя работа и моя жизнь. Я люблю ее и получаю от нее удовольствие. Но для фанатов те же самые работы имеют совершенно иное значение.

Что до преподавания, то это был прекрасный опыт, потому что, обучая других, ты пересматриваешь собственные знания, порой обнаруживаешь новые факты и по-новому их осмысляешь. Хоть я и преподавал четырнадцать лет, я не смог потянуть сразу две карьеры (в сочетании с личной жизнью), так что пришлось уволиться. Но мне приятно осознавать, что я стал частью жизни для целого поколения молодёжи. Кое-кто из них выбрал карьеру художника, и за их ростом здорово наблюдать.

Вы рисуете фэнтези. А сами им увлекаетесь?

Конечно! Фэнтези завораживало меня всю жизнь. Мне с детства нравились истории с магическими или мистическими элементами — истории про что угодно, чего нет в нашем мире, будь то драконы, фейри, зачарованные земли или великаны. В начальной школе я открыл для себя Толкина, а позже — научную фантастику.

Валькирия Одна из самых популярных моих картинок в интернете. Я нарисовал ее на заказ, но потом решил, что она прекрасно впишется в книгу

Откуда берется вдохновение для ваших работ? Как рождаются ваши рисунки?

Вдохновение повсюду. Я постоянно открываю для себя красоту нашего мира. С одинаковой страстью фотографирую грозовые тучи, ржавые дверные ручки, кору деревьев, насекомое на цветке крупным планом… Любуюсь формами, красками, светом — всем, что меня окружает. А также постоянно рассматриваю старую и новую живопись, листаю сотни альбомов по искусству, которые есть у меня дома, нахожу новых художников в соцсетях и так далее.

Какие художники больше всего на вас повлияли?

Мой главный авторитет и ролевая модель — Джон Хоу. Его изображения фантастических миров, существ, людей, эмоций, его композиции и краски — самые удивительные и волшебные из всех, что мне знакомы.

Но были и другие художники — например, Алан Ли, Фрэнк Фразетта, Эсад Рибич, Брайан Фрауд, Бром, Риккардо Федеричи, Саймон Бисли, Майкл Уэлан, Тодд Локвуд, Эрик Форчун, Дрю Струзан, а также старые мастера, символисты, комиксисты и так далее. Список можно продолжать.

Йотунхейм Я хотел отобразить огромные размеры хримтурсов, или инеистых великанов, в сравнении с викингами, которые подошли к границе их края — Йотунхейма

Какой вы видите профессию художника через двадцать лет?

Сложно сказать. Если оглянуться и посмотреть на стандарты индустрии двадцать лет назад и на то, как мы общались, то станет заметно, что многое изменилось. Тогда коммуникация были медленной. А сейчас можно в чате обсуждать заказ с арт-директором с другой стороны земного шара. Цифровые инструменты стали мощнее и влиятельнее, и на сцену ворвались инди-издатели. Теперь легко собрать средства на персональный проект с помощью краудфандинговых платформ. Но, как бы то ни было, всегда будет плохое искусство, фанарт, хорошее искусство, великое искусство и шедевры. Потому что инструменты — это просто инструменты. Искусство делает искусством взгляд художника.

Что вы воплощаете чаще — собственные идеи или задумки клиентов? Ограничивают ли заказчики вашу творческую свободу?

Мне нравится делать и то, и другое. Для собственных проектов я могу рисовать что хочу и как хочу. Так родилась моя «Северная мифология» — я был сам себе арт-директором. Но в то же время мне нравится получать заказы от клиентов: в большинстве случаев они побуждают меня придумывать что-то совершенно новое, рисовать то, чего я никогда еще не рисовал, бросают мне вызов. Много раз я получал отличные заказы, проекты мечты, — и поначалу был в восторге, а потом задавался вопросом: «Боже, как вообще это рисовать?!» Но есть и хорошие новости: теперь, после восемнадцати лет в профессии, для меня нет ни одного невозможного заказа. Просто нужна продуманная стратегия, анализ проблем, продвижение небольшими шагами от одной цели к другой, источники вдохновения и хорошие референсы. И, конечно, очень много упорного труда!

Драконья наездница За этой работой не стоит никакой впечатляющей истории. Мне просто захотелось нарисовать женского фэнтезийного персонажа верхом на драконе. И я добавил на фон заснеженные горы — просто потому, что люблю горы

Какие ваши любимые книги, фильмы, сериалы, видеоигры, аниме, манга? Как они на вас повлияли?

Я уже упоминал Толкина, который влияет на меня с тех пор, как я впервые прочитал «Хоббита» тридцать лет назад. Кроме него — Тэд Уильямс, Терри Пратчетт, Михаэль Энде («Бесконечная история»), Роберт Асприн и другие. И еще фильмы — такие как «Конан», «Властелин колец», «Лабиринт», «Легенда», «Терминатор», «Чужой», «Хищник», «Годзилла» (в общем-то, любой фильм с боевыми роботами или гигантскими монстрами — это для меня), супергеройское кино. Комиксы — огромная часть моей жизни. Я вырос на «Астериксе», «Счастливчике Люке» и «Принце Вэлианте». Но кроме них, есть еще куча комиксов, которые мне нравятся и сейчас.

Что до игр, я люблю те, в которые играл в юности (когда у меня не было столько обязательств и ответственности, как сейчас): Diablo, Doom, Prince of Persia девяностых годов, Heroes of Might and Magic, Heretic, Frankenstein, Titan Quest, Warcraft и так далее. Визуальная составляющая игр для меня очень важна — у меня есть папка со скриншотами, куда я иногда заглядываю в поисках вдохновения. Кроме того, я люблю играть в настолки.

Ну и напоследок — какой совет вы могли бы дать начинающим художникам?

Лучший совет может показаться избитым, но мне он помог. Постарайтесь найти свой стиль, а как только найдёте — следуйте ему! Любите рисовать комиксы — рисуйте. Нравится геймдизайн или реалистичное искусство — просто займитесь этим. Жизнь слишком коротка для всяких «когда-нибудь потом». И лучше работать, не дожидаясь, пока она даст вам пинка.

Магмарь Иллюстрация для игры Hearthstone, для расширения «Чёрная гора»

