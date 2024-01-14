Художница Сандара Танг: драконы, единороги и ещё немного драконов

Сегодняшняя героиня — художница из Сингапура, известная завораживающими фэнтезийными работами, в которых переплелись мотивы восточной и западной живописи. Она умеет изображать суровых воителей, прекрасных фей, удивительных мифологических существ — но особенно ей удаются драконы, которые и принесли ей известность в сети.

Досье Сандара Танг — художница из Сингапура, работающая в технике цифровой живописи. Она зарабатывает иллюстрацией вот уже больше пятнадцати лет, в том числе рисуя для коллекционных карточных игр и видеоигр. Её специализация — фэнтези, в особенности диковинные существа и драконы. Сайт художницы: deviantart.com/sandara

Традиционные вопросы: когда и почему вы начали рисовать? Есть ли у вас художественное образование? Почему вы решили связать свою жизнь с творчеством?

Я рисовала всегда, с самого раннего детства. В художественной школе я изучала акварель, а когда её окончила, то самостоятельно освоила цифровую живопись и с тех пор рисую в этой технике.

Я пыталась работать и в других сферах. Перед тем как заняться рисованием, я изучала инженерное дело, а прежде чем окончательно вернуться к искусству, перепробовала много профессий — офисного клерка, работницы колл-центра, веб-дизайнера и другие. Но искусство всегда оставалось моей страстью, и мне повезло сделать его своей профессией.

Помните ли вы свою первую проданную работу?

Нет, это было так давно! Это была какая-то акварель, нарисованная на заказ. Но я была так счастлива получить за нее гонорар! Тогда, насколько я помню, даже интернет-платежей ещё не было: мне прислали по почте наличные, и я ходила в обменник, чтобы перевести их в нашу национальную валюту.

Стеклодув У меня есть подруга, которая работает стеклодувом и делает прелестные стеклянные статуэтки. Она и вдохновила меня на эту картинку.

Расскажите, как проходит ваш творческий процесс. Как вы создаёте свои работы? Какие используете инструменты и программы?

Сначала я обдумываю идею. На то, чтобы продумать все аспекты — композицию, цвета, ракурс, — уходит один-два дня. Я стараюсь мысленно визуализировать картинку так чётко, как только возможно. Затем я приступаю к исследованию — как выглядит та или иная вещь и тому подобное. Когда у меня всё есть, я создаю набросок, затем раскрашиваю его, прорабатываю свет и тени и наконец создаю чистый, детализированный рендер.

Я работаю в Adobe Photoshop на планшете Wacom Intuos. Также использую Procreate на iPad Pro.

А сколько времени уходит на одну работу?

Зависит от сложности. Линейная графика с плоской раскраской может занять три-четыре часа, а работа с полным рендером — от семи до тридцати часов, а то и больше.

Я всегда стараюсь мысленно визуализировать картинку так чётко, как только возможно

Торговка домашними животными Мне нравится рисовать картинки в жанре «кусочек жизни», только в фэнтезийных декорациях. Мы привыкли думать о фэнтези как о чём-то, скажем так, фантастическом, но для тех, кто родился и живёт в таком мире, все его реалии кажутся обыденными. Вот и здесь — девушка скучает, хотя её окружают странные и интересные существа.

Какие из проектов, к которым вы приложили руку, были для вас наиболее интересны и почему?

Я нарисовала много драконов для Gamermats/Pastimes, которые делают развивающие коврики для детей. Когда я начинала с ними работать, эти картинки были самыми большими из всех, что я когда-либо создавала. Поэтому мои драконы стали более детализированными, чем раньше. Конечный результат был великолепен, и с тех пор я рисую более крупные картины. Компания меня приглашала в Чикаго на одно из своих мероприятий, было отлично!

Мне всегда нравится работать для Blizzard, потому что я большая поклонница World of Warcraft. Жаль, что у меня больше нет времени играть.

Запоминающимся опытом стала работа с одним моим другом над скульптурами для 3D-печати. Я рисовала драконов, а он создавал их модели. Потом мы их распечатали, и это просто невероятно — держать в руках осязаемый результат! Один медальон в форме дракона мы даже отлили из серебра.

Делать значки с драконами тоже было здорово. Когда рисуешь в цифре, ты видишь свою работу, но не можешь до нее дотронуться, — так что всегда приятно, когда она превращается во что-то настоящее.

Драконы вообще самые частые персонажи ваших иллюстраций. Чем вас так привлекают эти существа?

Тем, что их внешность так легко поддаётся изменениям. Они варьируются от больших, массивных, злобных тварей до маленьких милых созданий. Рисовать их всегда интересно, и я никогда не устану это делать, потому что они всякий раз разные.

Заброшенный сад Этот маленький дракон — воплощение сада, в котором он находится. Садом никто не занимается, поэтому он зарос и пришёл в беспорядок. Так что и сам дракон выглядит растрёпанным.

Какой самый необычный заказ или творческую задачу вам приходилось выполнять?

Думаю, когда меня попросили нарисовать оживших мягких игрушек, играющих на пляже. Это было удивительно мило.

Многие ваши работы объединяет общая атмосфера, как будто они относятся к одному и тому же миру. Есть ли у вас в планах создать сеттинг на основе своих иллюстраций?

У меня есть склонность создавать работы как части серий, но для того, чтобы зарегистрировать их как объект интеллектуальной собственности, я слишком занята (или мне просто лень). Так что пока таких планов нет.

Рисунок делают хорошим ваши умения, а не инструменты

Морской лев Это символ моей страны — Сингапура. Морской лев — это наполовину лев, наполовину рыбоподобное существо. Я изобразила его большим, глядящим на собственную статую. Место — Марина-Бэй, туристическая достопримечательность Сингапура. Если вы туда попадёте, вы и правда увидите такую статую… но вряд ли встретите самого морского льва.

По вашим иллюстрациям складывается впечатление, что их автор — очень позитивная личность. Так ли это? И вообще, можно ли по рисункам составить представление о характере художника?

Пожалуй, я скорее довольно спокойный человек, у меня почти всегда оптимистичный взгляд на мир, и я не склонна много переживать. Думаю, кое-что о художнике действительно можно узнать через его работы, потому что идеи и чувства, которые видны на рисунке, исходят от художника, и это всегда что-то, что он испытывал сам или, по крайней мере, о чём он знает.

Вы много рисуете и регулярно публикуете новые работы. Сталкивались ли вы с таким явлением, как профессиональное выгорание?

Искусство — это то, что я люблю больше всего на свете (если не считать семьи), и я всегда счастлива рисовать как можно больше. По-моему, с выгоранием я не сталкивалась, но регулярно страдаю от творческих кризисов. В таких случаях я обычно беру заказ или откликаюсь на запрос, и тогда мне не нужно придумывать идею — она исходит от клиента. Почти сразу после этого я снова готова работать над персональными проектами. Ещё я рисую фан-арт, так что, если у меня закончились идеи, я могу нарисовать что-то, от чего фанатею в данный момент.

Хэллоуин Так я вижу всадника по имени Голод. Он ездит верхом на чёрной тощей лошади и держит в руках весы. Я нарисовала эту картинку в Хэллоуин, отсюда тыква и сладости.

Откуда приходит вдохновение для ваших работ? Как идеи воплощаются в жизнь?

На самом деле, вдохновение приходит отовсюду. Помогает что-то увиденное или прочитанное. Прежде чем приступать к наброску, я обдумываю рисунок, иногда размышляю о предыстории персонажей, воображаю их диалог, представляю, что они делают, и только потом начинаю рисовать. Я могу не пояснять всю предысторию, но иногда зрители могут сами судить о ней по картинке.

Какие художники особенно на вас повлияли?

Назову не отдельных художников, а целое течение в искусстве — импрессионизм. Я люблю его простоту и технику живописи отдельными мазками кисти. Результат — скорее намёк, чем фотореалистичное изображение.

Потоп В китайской мифологии драконы ассоциируются с водой, особенно с реками и морями. Здесь кто-то похитил у дракона жемчужину, и он в гневе затапливает город, пытаясь поймать вора.

Какой вы видите профессию художника через двадцать лет? Что в ней изменится?

Появятся другие инструменты, возможно, виртуальная реальность. Думаю, что в будущем многие 2D-художники будут включать 3D в свой рабочий процесс. Это уже происходит. Многие выбирают 3D, потому что программы для него сейчас дешевле, а обучающие материалы — намного доступнее, чем раньше.

Есть ли у вас хобби и интересы помимо рисования? Как вы проводите свободное время?

У меня девятилетний сын, так что моё нерабочее время занято заботой о семье, домашним хозяйством, готовкой и прочим. Когда у меня появляется свободное время, я провожу его в сети или что-нибудь смотрю на Netflix. Не самая увлекательная жизнь, должна заметить.

Единорог с Чёрной Горы Я хотела изобразить сильного на вид единорога, который мог бы жить в суровых скалистых горах.

А какие фильмы (книги, игры, аниме…) вам нравятся? Как они влияют на ваше творчество?

Мои любимые книги — «Обитатели холмов» Ричарда Адамса и «Благие знамения» Терри Пратчетта и Нила Геймана (это два моих самых любимых писателя). Я считаю, что книги, письменные тексты важны как упражнение для фантазии. Когда читаешь хорошую книгу, видишь, как в голове разворачиваются ее сцены. Для художника очень важно развитое воображение. Если мы видим что-то мысленным взором — значит, мы сможем это нарисовать.

Моя любимая видеоигра — Okami. Она старая, но визуально всё равно одна из самых красивых. В ней всё гармонично, от арта до музыки и геймплея. Помимо прочего, в ней есть урок для художников — в истории Иссуна, главного героя игры, и в пути, который он избирает в финале.

Любимое аниме — «Твоё имя» Макото Синкая. Первый раз я смотрела его в самолёте, на дрянном маленьком экране. И оно всё равно было восхитительно. Прекраснейший фильм.

И напоследок — что бы вы посоветовали художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Не пренебрегайте основами мастерства. Не просто так первый год обучения в художественных школах начинается с основ: анатомия, свет, перспектива, теория цвета и так далее. Даже если я рисую фэнтезийные сюжеты, невозможные в реальной жизни, всё равно они должны быть укоренены в реальности. Дракон будет выглядеть неправильно, если его анатомию не прорисовать как следует. Вы не сможете отобразить настроение или ощущение, если не понимаете, как падает свет или какие цвета нужно использовать в рисунке. Да, изучать все эти базовые академические штуки скучно, но они важны.

Когда вы только начинаете, вам не очень-то нужны дорогие инструменты. Хватит карандашей и бумаги. Подойдут цветные карандаши или акварель — не нужно сразу хвататься за цифровую живопись. Не нужна и последняя модель планшета. Рисунок делают хорошим ваши умения, а не инструменты.

Всегда собирайте информацию! Мы обычно считаем, что знаем, как выглядит та или иная вещь, но на самом деле нет. Для этого и нужны исследования — чтобы всё, что вы рисуете, выглядело как надо. Например, вы рисуете персонажа, стреляющего из лука. Если вы никогда сами не стреляли из лука, то не сможете сказать, правильна ли его поза, но для лучника ошибка будет очевидна. То же относится к персонажам, играющим на музыкальных инструментах, и тому подобное. Исследования улучшают все аспекты нашей работы.

И, наконец, расслабьтесь и получайте удовольствие! В эпоху соцсетей мы испытываем постоянное побуждение выкладывать свои работы как можно чаще, чтобы собирать много лайков и подписчиков. Не переживайте об этом, самое важное — наслаждаться процессом творчества и неуклонно расти над собой.

Осенние листья Идея схожа с той, что лежит в основе «Заброшенного сада». Здесь дракон — это дерево. Я поразвлекалась с композицией: взгляд зрителя здесь блуждает по кругу, от собаки к дракону и затем к девочке.