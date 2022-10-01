Как иллюстрировали «Властелина Колец». Лучшие художники

Мир, созданный Джоном Толкином, подобен творческому вихрю, который втягивает в себя авторов прочих видов искусства. Сегодня мы расскажем, как эстетику Средиземья выражали художники. Начнём с книжных иллюстраций, как удачных, так и весьма своеобразных, остановимся на именитых концепт-художниках экранизаций, глянем на современные работы, а в конце рассмотрим рисунки, автор которых не человек.

Лист работы Толкина

Первым иллюстратором книг Толкина стоит назвать, конечно, самого писателя. Литературу и живопись он воспринимал как близкие по духу искусства. Неспроста в своём метафорическом рассказе о творчестве и смерти «Лист работы Ниггля» писатель соединяет картину и книгу в едином символе — дереве, которое после смерти автора порождает живой фантастический мир.

Уже когда Толкин писал книги, он делал наброски, а при публикации «Хоббита» и «Властелина Колец» вопрос об авторском иллюстрировании встал всерьёз. Толкин специально нарисовал серию иллюстраций, однако задачу это не решило. Оставалось несколько проблем: он не умел хорошо рисовать (о чём при случае всегда иронично упоминал), а типографские возможности середины XX века были ограничены — писателю приходилось избегать полутонов, а иногда и вовсе делать чёрно-белые рисунки в стиле гравюры.

Толкин был тем ещё затейником. Для иллюстрации отрывка летописи, найденной Братством в Мории, профессор постарался создать аутентичную страницу. Лист бумаги с текстом он изорвал, опалил и заляпал «кровью», чтобы тот приобрёл вид реального. Линии врат Дурина он просил печатать не чёрным по белому, а белым на сплошной заливке, поскольку врата мерцают в лунном свете. Тайную надпись на карте Трора из «Хоббита» он предлагал напечатать на оборотной стороне листа в отзеркаленном виде, чтобы её можно было разобрать, глядя на карту через свет. Ни одну из идей не приняли.

В письмах Толкин упоминает: «Иллюстрации непомерно дороги, даже если бы у меня достало таланта нарисовать их самому и сэкономить тем самым на гонораре художнику. Я пытался, но увы! — могу изобразить оч. далеко от совершенства только то, что могу, а не то, что вижу».

Но несмотря на скептическое отношение Толкина к ценности своих рисунков, каждую переписку об иллюстрировании он завершал тем, что просил вернуть присланные им рисунки. Благодаря этому многие из них сохранились и стали иллюстрациями не только книг Толкина, но и его биографии.

В итоге писатель решил, что ограничит своё участие в иллюстрировании только географическими картами — их он оформил совместно с сыном Кристофером. Также руке профессора принадлежит большинство каллиграфических надписей и гербов, которые стали каноничными.

При этом Толкин волновался о том, как другие иллюстраторы изобразят его мир. Особенное недоверие вызывали у него американские художники и диснеевский мультяшный стиль. Когда же зарубежных изданий стало слишком много, писатель смирился и отпустил своё детище в свободное плаванье. Эстафету приняли иллюстраторы разных стилей и творческих школ. Как мы увидим, волновался писатель не зря.

Зарубежные иллюстраторы

Сначала с иллюстрациями было туго. «Властелин Колец» стал представителем необычного для тех лет жанра, к которому не подходил метод иллюстрирования детских сказок, рыцарского романа или научной фантастики.

В самобытной манере изобразил Средиземье академический художник Кор Блок для голландского издания в 1961 году. По его словам, это синтез средневековой миниатюры, пещерной живописи и футуризма. Кор Блок, будучи тогда молодым, показал картины Толкину. Как ни странно, известный своей щепетильностью профессор не только не разразился критикой, но даже купил две из них.

Среди чёрно-белых «гравюрных» иллюстраций было много проходных, никак не отражающих ни суть произведения, ни характер иллюстратора, однако на их фоне выделяется творчество королевы Дании Маргрете II. Она нарисовала их в начале 1970-х, будучи тогда кронпринцессой. В дальнейшем они использовались в датских изданиях и были обработаны Эриком Фрейзером.

В те времена в США уже начал расцветать поджанр героического фэнтези, представленный в первую очередь брутальными приключениями Конана. Так что в 1975 году знаменитый комиксист и иллюстратор Фрэнк Фразетта представил «Властелина Колец» с привычными для себя акцентами. Внешность Голлума напоминает, что он убийца и каннибал с вековым стажем, а фигура Эовин навевает мысли о валькириях. Пикантный диссонанс с духом книг профессора обеспечен.

В 1976 году Джимми Коти в возрасте 19 лет нарисовал плакат по «Властелину Колец» с изображением Гэндальфа. Компания Athena купила плакат и сделала его бестселлером. Это была первая ласточка в буме полноцветного иллюстрирования, поскольку книги Толкина обрели популярность и издательства стали размещать заказы на серии иллюстраций. Автору плаката пророчили карьеру каноничного иллюстратора Средиземья, но парень ушёл в музыкальное творчество.

Художники смогли дать волю фантазии в иллюстрированных календарях, для которых требовалась зрелищность, и типографии не жалели красок. Самые известные работы такого формата — рисунки братьев Хильдебрандтов. У близнецов Грега и Тима был основательный подход — они писали картины с приглашённых моделей. В конце 1970-х братья сделали несколько десятков иллюстраций, ставших классическими, и вдохновили многих последователей, в том числе Джона Хоу, к которому мы ещё вернёмся.

На 1980-е пришёлся расцвет художников Средиземья. Появилось новое поколение иллюстраторов, буквально выросших на фантастике и фэнтези. Технику изображения фантастического они отработали на сотнях новых произведений жанра, ролевых и настольных играх. Яркий представитель новой волны — американский иллюстратор Роджер Гарланд.

Даррелл Свит, известный также как главный иллюстратор «Колеса Времени» Роберта Джордана, показал мир Толкина в сказочно ярких изображениях, при этом освобождённых от детской наивности и полных мелких деталей.

На родине Толкина тоже не обошлось без заметных талантов. Ангус Макбрайд гуашью и маслом заработал себе место среди классических иллюстраторов. Обрести известность ему помогла игра Middle-earth Role Playing, для которой он нарисовал серию обложек. У него есть картины и вне этого проекта, но для разнообразия приведём именно обложки.

Список зарубежных иллюстраторов завершим работами Цзянь Го, современного китайского дизайнера. Цветные витражные стёкла могут вызвать недоумение, однако, когда мы дойдём до истории про экранизацию, станет понятно, почему в наше время художники, намеренные изобразить Средиземье, ищут новые стили. Но перед этим посмотрим на картины отечественных художников.

Отечественное Средиземье

«Хоббит» на русском языке появился в 1976 году и был проиллюстрирован Михаилом Беломлинским. Его рисунки известны тем, что за основу образа Бильбо Бэггинса художник взял внешность Евгения Леонова, о чём актёр отзывался с симпатией.

Официальное издание главной книги Толкина задержалось вплоть до перестроечных времён. Сначала выходили «пробные» издания с простым графическим оформлением обложки, но когда западный бестселлер стал культовым и у нас, то появились заказы и на полноцветное иллюстрирование.

Обладателям книг издательства «Северо-Запад» запомнились рисунки Дениса Гордеева, подготовившего большую серию иллюстраций, которую он в дальнейшем регулярно обновлял. Гордеев стал первым крупным отечественным иллюстратором «Властелина Колец». Реалистическая техника изображения и склонность выбирать яркие тона присуща многим, однако художник взялся за сложную задачу показать многочисленных персонажей, делая акцент на лицах и мимике, за что получил как похвалы, так и критику.

Конечно, отечественные толкинисты нашли рисунки знаменитых западных иллюстраторов и познакомили с ними русскоязычного читателя. Составить конкуренцию потоку качественных иллюстраций было непросто, требовались мастерство и нестандартные стили.

Необычным подходом прославился Сергей Юхимов в 1993 году. Реализму художник предпочёл историческую стилизацию. Его иллюстрации напоминают образцы средневековой эстетики, причём разнородные. В синтезе соединяются иконопись, гравюры и модерн. Выглядит странно, но мы ведь уже видели картины Кора Блока.

Нельзя не упомянуть Алексея Шамровского, известного под псевдонимом Лео Хао. Многие знают его по иллюстрациям отечественного фэнтези, выпускаемого издательством «Эксмо». Шамровский коснулся творчества Толкина эпизодически, однако стоит отметить выразительность созданных им образов и соответствие их жанру героического фэнтези. Похожую ситуацию мы наблюдали с рисунками Фразетты.

В 2000-х на творческой сцене обрели популярность иллюстрации Антона Ломаева, кисти которого принадлежит оформление десятков популярных серий фэнтези. Ломаев вдохновлялся творчеством Гордеева, однако показал самостоятельное цельное видение Средиземья. Его картины успели появиться незадолго до фильма Джексона, который, как мы увидим, закрепит и кодифицирует образы книг Толкина.

Две твердыни: Алан Ли и Джон Хоу

Иные рисунки вызывают у наблюдателя восклицание о том, что художник срисовывал с кадра из фильма «Властелин Колец» Питера Джексона. Часто бывает действительно так, однако с тремя художниками, о которых речь пойдет ниже, всё с точностью до наоборот.

Кто-то называет Алана Ли главным иллюстратором книг Толкина, кто-то с этим не соглашается, однако тот факт, что Ли стал самым известным художником Средиземья, неоспорим. В отличие от состоявшихся иллюстраторов, которые ломали головы, как работать с таким произведением, Ли проникся образами «Властелина Колец» в юношестве, прочитав роман в 17 лет. Тогда он и представить не мог, что посвятит наследию Толкина свою творческую карьеру.

Как и Толкин, Ли с детства впитал дух английских пейзажей, а также увлёкся сказками, фольклором и мифами, вот только он стремился выразить свои чувства через живопись. Ли получил художественное образование в Илингском колледже: первое время учёба давалась ему нелегко, и он взял годовой отпуск, который провёл работая садовником на кладбище в ночную смену. Уединённое созерцание оказалось ему ближе, чем общение с битниками, наводнившими колледж.

Он занимался иллюстрированием ирландских сказок, историй о привидениях и подрабатывал в журналах. Его серия картин по средневековому сборнику валлийских повестей «Мабиногион» (1982) привлекла внимание издательства Allen & Unwin, в котором выходили книги Толкина. Редактор предложил Кристоферу Толкину привлечь художника для иллюстрирования юбилейного издания «Властелина Колец» к столетию со дня рождения писателя.

Над заказом в полсотни иллюстраций Ли трудился два года в плотном графике и едва успел к сроку. Сияющая лёгкость акварели и бережное отношение к книжным описаниям создали своего рода окно, сквозь которое виделось настоящее Средиземье. Так в 1991 году книги Толкина наконец получили иллюстрации, чья стилистика максимально совпала с духом произведения.

Направление живописи Ли приближено к классическому. Среди тех, кто повлиял на его технику, он называет прерафаэлитов и художников эпохи Возрождения, из более поздних — Рембрандта и Тёрнера. О стилистике своих иллюстраций к «Властелину Колец» он говорит так: «Я работаю акварелью, которая сама по себе кажется “ускользающей”. Я пытаюсь оставить некоторые вещи “расплывчатыми”, чтобы не быть слишком точным и не навязывать свою точку зрения по персонажам и окружению».

Иллюстрации стали классическими, можно сказать, каноничными, поскольку каждая из них прошла согласование с Кристофером Толкином, который в вопросах отцовского наследия всегда был щепетилен.

Серия иллюстраций произвела впечатление на Питера Джексона, и в 1997 году Алан Ли получил предложение стать концепт-художником фильма. Важным в подборе художника было его умение достоверно изображать фантастическую архитектуру, в чём Ли тоже преуспел. Он не только строил в детстве замки из коробок из-под хлопьев, но и оформил книгу Дэвида Дэя «Замки» (1984), посвящённую реальным, мифическим и выдуманным крепостям.

Джексон положился на видение Ли, дал ему максимальную творческую свободу и не прогадал. Режиссёр предлагал художнику приехать в Новую Зеландию на шесть месяцев, однако понадобилось целых шесть лет. В процессе работы Ли освоил компьютерную графику, а также познакомился с Джоном Хоу, что привело к появлению одного из самых эффективных творческих тандемов.

Джон Хоу тоже прочитал «Властелина Колец» в юности, когда ему было около 12 лет. В отличие от Ли, он вдохновлялся уже не только классическими художниками, но и современными иллюстраторами фантастики, например Фрэнком Фразеттой. Хоу родился в Канаде, а в 1976 году приехал учиться на иллюстратора во Францию.

Под впечатлением календаря по «Властелину Колец» с картинами братьев Хильдебрандтов Хоу сделал собственную версию календаря с копированием и переосмыслением рисунков. Ныне он рад, что его «кавер-версии» не сохранились, однако именно с тех пор решил всерьёз заняться иллюстрированием Толкина.

Пройдя сквозь череду разнотипных заказов, как и все начинающие, Хоу добился того, чего хотел: он стал иллюстрировать авторов фэнтези. Когда Джексон позвонил ему с предложением стать концепт-художником фильма, Хоу выслушивал долгую презентацию режиссёра, в нетерпении стремясь сказать «да» и приступить к работе.

Хоу также специалист по исторической реконструкции, средневековому вооружению и архитектуре, что стало большим преимуществом для работы над экранизацией. В молодости он и сам частенько облачался в доспехи, а потому опробовал множество видов оружия в ролевых постановках. Конечно, он не удержался и на съёмках лично примерил реквизит, чтобы скрестить мечи с оружейниками.

В отличие от Ли, Хоу тяготеет к тёмным тонам и остроконечной готической эстетике. О своих пристрастиях он говорит: «Плотность и глубина чёрного цвета отсылают нас к таинственным вещам, которых мы немного боимся и которые на самом деле не контролируем. Мне нравится использовать эти цвета. Они настолько плотные, что как будто занимаешься лепкой, а не рисуешь».

Художники условно поделили работу в соответствии с предпочтениями. Ли занимался дизайном пасторальных пейзажей Шира, государствами людей, эльфов и гномов, а также Изенгардом. Хоу же отвечал в основном за мрачную сторону Средиземья, куда входили крепости Мордора и Ородруин. При этом художники обменивались идеями, а некоторые объекты делали совместно.

Ещё до начала съёмок Джексону нравилась знаменитая иллюстрация Хоу с прихожей Бильбо. Режиссёр с восторгом вспоминает момент, когда смог обратиться к автору картины со словами: «Это то, что я хочу видеть в фильме, пожалуйста, нарисуй всё остальное из Бэг Энда». И Хоу изобразил всё, вплоть до сковородок у камина и метлы в углу. Такая же история произошла с картиной основания башни Ортханк, которую нарисовал Ли.

Иногда художникам, наоборот, доводилось переосмыслять свои иллюстрации. Например, разрабатывая гномскую архитектуру, Ли решил выразить её через чёткую геометрию углов, ориентируясь на эстетику кристаллов, поэтому ему пришлось отказаться от своих ранних иллюстраций залов Мории с полукруглыми арками и сводчатыми потолками.

Хоу практиковал не менее основательный подход. Так он комментирует архитектуру эльфов: «Как вы определяете культуру, которая вечность стремилась к совершенству? Вы должны искать какую-то форму простоты, которая позволит вам остановиться и найти идеальную линию». И действительно, на скетчах архитектуры Ривенделла прослеживается, как художник опирался на принципы золотой спирали Фибоначчи.

У обоих остались наилучшие впечатления от сотрудничества. При просмотре фильма особое чувство испытали те читатели, чьё первое издание книг было снабжено иллюстрациями Ли или Хоу: они увидели, как знакомые образы буквально ожили на экране.

Конечно, состав художественной студии не ограничивался двумя художниками. Многие внесли свой вклад в работу, однако обратим внимание на Теда Несмита, чьи картины заметно повлияли на фильм, тогда как сам художник от участия в съёмках отказался.

Ещё будучи студентом, Несмит отправил несколько картин Джону Толкину и получил ответ с благожелательной критикой. Это вдохновило молодого художника, и обращение к образам Средиземья стало одной из главных тем его творчества.

В 1987 году его картины появились в календаре, посвящённом «Властелину Колец», и нашли признание среди читателей. Также Несмит стал первым иллюстратором «Сильмариллиона» для издания 1996 года. Дисплею монитора художник предпочитает холст, считая, что в компьютерной графике не хватает глубины и для фэнтези больше подходит традиционная живопись.

Ли с Хоу вернулись к парной работе и над трилогией «Хоббит». В тот раз им пришлось освоить новые методы работы. Поскольку фильм снимался для 3D-кинотеатров, художники создавали скетчи с использованием этих же технологий. Буквально: Ли рисовал красную версию скетча, Хоу — синюю, а затем Джексон оценивал арт, надевая 3D-очки.

Позже Ли продолжил сотрудничество с Кристофером Толкином и выступал оформителем каждой очередной книги по легендариуму Средиземья: «Дети Хурина» (2007), «Берен и Лутиэн» (2017), «Падение Гондолина» (2018). На сегодняшний день Ли занимается изображением мира Толкина уже более 40 лет.

Хоу же сейчас работает над сериалом «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon. На DragonCon 2022 он рассказал, что для первого сезона нарисовал около 1500 скетчей, для второго — 500. Сериал показал плохой старт, однако среди его немногочисленных достоинств можно назвать зрелищные стоп-кадры, к которым явно приложил руку Хоу.

В сентябре 2022 года на русском языке вышла книга Джона Хоу «Высшая академия фэнтези. Руководство по рисованию фантастических миров». Это смесь арт- и скетчбука с рекомендациями по технике рисования. Хоу делится опытом, в основном ссылаясь на работы по Толкину, вдохновляет на творчество, а также дает советы о том, как молодому художнику выстраивать карьеру.

Не человек

Как мы и обещали, последним художником в этом обзоре будет не человек. К сожалению, это не эльф и не гном. Сейчас модно использовать алгоритмы нейросети для выполнения всевозможных творческих задач. Почему бы не посмотреть, какими она изобразит персонажей Толкина?

Разумеется, это не авторское творчество искусственного интеллекта, но и не бессмыслица. Дело в том, что для создания таких изображений нейросеть Midjorney вбирает в себя другие изображения, книжные описания и высказанные мнения. Настоящий автор здесь — коллективное сознание людей, отражённое в интернете. По сути, результат — один из вариантов универсальных образов, витающих в умах.

В этом контексте примечательно изображение Арагорна, представителя архетипа истинного короля, наделённого справедливостью и добротой. Нейросеть придала ему черты актёра Киану Ривза, который, прославившись филантропией и скромностью, стал кумиром интернет-сообщества. Возможно, такое совпадение не случайно.

* * *

К концу XX века в иллюстрации к книгам Толкина сложились узнаваемые образы, интернет выявил наиболее популярные и разнёс их в каждый дом. Закрепили клише фильмы Джексона, а вслед за ними — видеоигры. Теперь все знают, как выглядит Средиземье. О каких иллюстрациях речь, когда обложки некоторых изданий оформляли кадрами из фильма?

Сложно представить, что сегодня художнику закажут серию иллюстраций, над которой он будет работать год или два. Проще воспользоваться изображениями, проверенными временем.

Придумать нечто новое в иллюстрировании «Властелина Колец» сложно. Да и теперь нужно преодолевать сопротивление сложившейся традиции или искать нестандартный подход (вспомним китайского художника Цзянь Го с его цветными витражами).

Казалось бы, простор для фантазии оставляют «Сильмариллион» и прочие черновики писателя, однако в тех легендах отсутствует цельность «Властелина Колец», которая сделала его бестселлером. Попытки развить эти мотивы мы видим как в творчестве сетевых художников, так и в новом сериале.

Кажется, что история с иллюстрированием подошла к концу, словно хороший фильм. В попытках вернуться к теме рождаются лишь ремейки или вторичные дополнения. Взглянуть на это можно и с позитивной стороны: задача выполнена — литературное Средиземье получило свой эквивалент со стороны изобразительного искусства. Пора двигать творческие горизонты дальше.