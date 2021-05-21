кадр из фильма «Герой»

Уся () — это не только красивые полёты с мечами, палками и веерами, но ещё и хореография, нарушающая законы физики. Уся — это особый мир приключений, и после погружения в него условности жанра перестают существовать. Ни одна западная или восточная картина, сочетающая элементы китайской эстетики и боевых искусств, не может не вдохновляться красотой, философией и внезапными поворотами, присущими жанру уся. Новый фильм Marvel о лихом герое Шан-Чи не будет исключением.

Для начала, главный герой картины — мастер боевых искусств и, согласно комиксам, сын эксцентричного злодея Фу Манчу. Сам сеттинг обещает китайский антураж и множество отсылок к китайской мифологии и культуре, а кроме того, уже по трейлеру понятно, что зрителей ожидают красивые драки и приключения.

Хотя в главных ролях снялись актёры азиатского происхождения, «Шан-Чи» остаётся западным супергеройским блокбастером, а не типичным произведением в жанре уся. Однако уже с самого старта проекта создатели не скрывали того, что хотят не только порадовать фанатов Marvel, но и передать необычную атмосферу и традиции уся в своём фильме. Чтобы понять, что такого притягательного в этом жанре, можно ознакомиться с классической приключенческой литературой Китая. Или просто посмотреть красочные фильмы, которыми вдохновлялись авторы «Шан-Чи».

Что такое уся

Уся — это круто. Во всех смыслах. В фильмах уся нереально крутые герои и героини в восхитительных костюмах рубят в капусту невозможно прокачанных злодеев на фоне невероятных декораций. Фейерверк действия часто приправлен забористой философией. Иногда — ещё и юмором. В некоторых случаях — и тем и другим. В кинематографе уся расцвёл в 1960-х годах в Гонконге, но в литературе те или иные вариации сюжетов, где искусные мастера единоборств спасают обездоленных и постоянно находят приключения на свою голову, встречались ещё во времена династии Тан. Даже классический роман «Речные заводи» можно отнести к этому жанру, потому как темы благородных разбойников и спасения нуждающихся тут очень выражены.

В кино уся представлено очень широко, так что произведения часто отличаются по настроению, серьёзности и подходу к материалу. Иногда мастера боевых искусств шутят и устраивают эффектный мордобой в атмосфере абсурда, а иногда — героически жертвуют собой на фоне ужасов войны. Есть уся-комедии, как «Пьяный мастер» с Джеки Чаном, где юмор двигает сюжет, показывается становление героя-раздолбая и его угарные отношения с мастером-алкашом. Есть невероятно пафосные картины в жанре уся, как «Телохранители и убийцы», где герои с разбитыми судьбами красиво сражаются за будущее родины и партии. Есть уся-артхаус, как многие из работ прославленного Вонг Кар-Вая, и даже уся-эротический триллер «Интимная исповедь китайских куртизанок». Все эти подвиды жанра интересны, несмотря на различия. Их объединяют красочные бои, пёстрые костюмы, миры приключений и небольшая доля фантастики.

В отличие от китайского варианта высокого фэнтези (сянся), уся не фокусируется на сверхъестественных элементах (балет в воздухе таковым не считается). Бессмертных, богов и демонов здесь, как правило, нет. Нет порталов в другие миры, драконов, фениксов и прочих атрибутов высокого фэнтэзи. При этом целебные элексиры, сокровища и инфернальные злодеи вполне могут встречаться.

Драматические события разворачиваются в так называемом цзянху — мире боевых искусств. Большая часть персонажей — невероятные воины с навыками, прокачанными до божественных высот. Остальное население цзянху — несчастные обездоленные, которых великолепные мастера спасают или угнетают, в зависимости от настроения. И это им удаётся, так как их суперспособности мало чем отличаются от магии. В уся отсутствие гравитации и цирковая акробатика объясняются долгими и упорными тренировками. Мастера — не великие маги, не оборотни и не бессмертные. Они крутые простые смертные.

Итак, что же посмотреть, чтобы настроиться на фильм о крутом простом смертном Шан-Чи? Выбор огромен, но мы выделим несколько интересных картин, которые оживят в памяти и сердце захватывающий мир цзянху и не дадут заскучать.

Крадущийся тигр, затаившийся дракон (2000)

Режиссёр: Энг Ли

Пожалуй, самый известный фильм в жанре уся, с красавицей Мишель Йео в главной роли. Если в большинстве западных боевиков герои дерутся потому, что друг друга ненавидят, то здесь они сражаются потому, что друг друга уважают, и открывают таким образом новые грани своих талантов. Как ни странно, фильм, завоевавший всеобщую любовь благодаря эффектным боям, рассказывает вовсе не о хореографии в воздухе. В нём сочетается несколько линий — приключенческая, любовная и детективная.

Молодой мастер боевых искусств Ли Мубай пытается вернуть меч своего наставника, который постоянно похищают, а также разоблачить убийцу этого наставника, таинственную Нефритовую Лису. Узнавая всё больше о Нефритовой Лисе, Ли Мубай и его возлюбленная Юй Шулень оказываются втянуты в разборки между разбойниками и интриганами, героями и убийцами. Каждый из них преследует свои цели. Великолепные поединки в прекрасных декорациях сопровождают интересный сюжет с неоднозначными героями, способными не только красиво прыгать по крышам, но и думать.

Убийца (2015)

Режиссёр: Хоу Сяосянь

Китайские киноделы очень любят времена династии Тан. Именно к этому периоду чаще всего обращаются режиссёры и сценаристы уся. «Убийца» — отличный пример такой костюмированной драмы.

В Китае IX века юная Не Иньян становится тёмной супергероиней. Мастер боевых искусств и непревзойдённый убийца в одном флаконе, она выполняет задания воспитавшей её монахини, безжалостно расправляясь со злодеями и коррупционерами. Однако во время одной из миссий её рука дрогнула, отчего наставница стала сомневаться в преданности воспитанницы. Чтобы доказать свою верность идеалам справедливости, Не Иньян должна отправиться на север и убить военного губернатора и по совместительству своего двоюродного брата. Скоро она понимает, что смерть военного губернатора принесёт хаос и разруху, в которой погрязнет вся провинция и даже, возможно, вся страна.

Параллельно Не Иньян открываются всё новые подробности заговоров и замыслов — в них вовлечена она сама, и её наставница, и военный губернатор, и его люди. «Убийца» — это целая мозаика сюжетных поворотов, заставляющая задуматься о судьбе народных мстителей и супергероев, переворачивающая с ног на голову привычные клише. Всё это блюдо подано в чудесных декорациях и с отличной актёрской игрой. Фильм по достоинству оценят как любители исторических картин, так и фанаты уся.

Герой (2002)

Режиссёр: Чжан Имоу

Культовый фильм с Джетом Ли в главной роли. «Герой» — это не только отличная иллюстрация конфуцианской этики, но и великолепная история, которая удивит зрителя необычным подходом к повествованию. В начале фильма безымянный герой прибывает ко двору будущего императора Цинь Ши Хуанди, намеренного вознаградить странника за убийство трёх своих врагов. Далее следуют три истории, каждая из которых рассказана в своей цветовой гамме. Если вы думали, что вас ждёт типичная история о благородном герое и адских злодеях, то вы жестоко ошиблись.

Каждая история даёт новый взгляд на события, всё большее запутывая императора и самого героя. В конце концов истина оказывается более невероятной, чем можно было ожидать. Или нет. Всё зависит от того, насколько внимательно вы смотрели картину. Три истории, сплетённые воедино, раскроют почти все тайны. Почти. Главный вопрос: «Стоит ли убивать тирана, преследующего великие цели, и будет ли такое убийство оправданным?» — остаётся открытым.

Великий мастер (2013)

Режиссёр: Вонг Кар-Вай

«Великий мастер» обращается к жизни одного вполне реального супергероя. Мастер Ип Ман не только был учителем Брюса Ли и человеком, популяризовавшим на Западе китайские боевые искусства, но и офицером полиции, беглецом, эмигрантом, непревзойдённым знатоком искусства вин чун и свидетелем исторических событий, пережившим годы оккупации Китая японскими войсками. Что же касается фильма Вонг Кар-Вая, то его романтическая интерпретация Ип Мана и его жизни — это, разумеется, чуть менее, чем полностью художественная выдумка. «Великий мастер» — фильм о течении времени и о ностальгии. И об образе самого Ип Мана.

В начале фильма стареющий мастер боевых искусств собирается передать дела молодому поколению, однако его лучший ученик преследует куда более амбициозную цель. Ип Ман хочет объединить разрозненные школы, убеждая всех соперников присоединиться к нему и побеждая их в схватках. Своей цели он почти достигает до встречи с Гун Эр, дочерью старого мастера. Перед Гун Эр склоняет голову даже Ип Ман. Так закручивается красивая история о судьбах, прошедших через мясорубку истории Китая XX века. Японцы оккупируют Южный Китай, отца Гун Эр предаёт его любимый ученик, и она мстит за него. Пока страну трясёт от перемен, Ип Ман встречается с Гун Эр, размышляет о цене мести и традиции и о том, что на самом деле делает мастера великим.

Тень (2018)

Режиссёр: Чжан Имоу

Фильм-загадка с красивейшими костюмами в историческом сеттинге. Главный герой — собственно, Тень, двойник, защищающий правящую элиту. Он заменяет генерала, который оправляется от ран в тайном логове. Сам генерал, умный и хитрый, с одной стороны, хочет отвоевать стратегически важный город Цзинь, а с другой — свергнуть бестолкового императора. Для достижения обеих целей ему нужна безропотная Тень. Вот только жена генерала, ещё более умная и хитрая, ведёт свою игру. И в неё влюблён двойник. Как этот клубок распутается и кто кого победит, узнать будет жутко интересно.

Фильм основан на эпизодах романа «Троецарствие» (как и большинство произведений об этом интересном периоде в истории Китая). Но даже если вы его читали, картина всё равно способна вас удивить. Один из героев канет в Лету, другой вознесётся до небес — если, конечно, выживет.

Пепел времени (1994)

Режиссёр: Вонг Кар-Вай

Создавая «Пепел времени», Вонг Кар-Вай вдохновлялся трилогией «Кондор» Цзинь Юна, опубликованной в конце 1950-х. Её центральным героем выступает будущий злодей «Кондора» — Оуян Фэн. Те, кто не читал трилогию, в фильме увидят интереснейшую приключенческую историю. Как и в других картинах режиссёра, основными мотивами становятся время и ностальгия, а главный герой идёт по очень неоднозначному пути.

В начале фильма Оуян Фэн шатается по пустыне, подрабатывая наёмником. Он лениво коротает дни и ждёт друга, который никак не соизволит явиться. Один загадочный человек нанял Оуян Фэна убить этого самого друга, а другой — его защитить. В чём же подвох? В том, что оба заказчика Оуян Фэна — одно лицо, влюблённая в его друга девушка. Так начинается история безответной любви героев и злодеев, в которой пострадают все, а от поворотов закружится голова.

Дом летающих кинжалов (2004)

Режиссёр: Чжан Имоу

Ещё один красивый фильм Чжан Имоу с захватывающим сюжетом и, конечно, отличной боевой хореографией. В правление династии Тан простой народ обнищал до того, что многие рвутся вступить в банду местного Робина Гуда, известную как Дом летающих кинжалов. Её члены грабят богатых и отдают деньги бедным. Красиво и эффектно грабят. И отлично владеют метательным оружием.

Капитан местной полиции Цзинь отправляется в дом развлечений, чтобы узнать, правда ли его прославленная слепая танцовщица приходится дочерью убитому главе Дома, за которого его товарищи поклялись мстить властям. Интриги полиции сопровождаются разборками людей из Дома. Никто изначально не представляется тем, кем является на самом деле. Цзиню предстоит не только разгадать личность главы Дома, но также понять, что и его коллеги не так просты и невинны.

Телохранители и убийцы (2009)

Режиссёр: Тедди Чан

Фильм сочетает элементы исторического кино в потрясающих декорациях Гонконга начала XX века, военную драму и рассказ о непривычных нам супергероях. На дворе 1905 год, и лидер китайской революции Сунь Ятсен прибывает в Гонконг, чтобы обсудить с товарищами план свержения династии Цинь. Власть сосредоточена в руках коварной вдовствующей императрицы Цыси, которая приказывает своим лучшим мастерам боевых искусств убить революционера.

Местный купец Ли Юйтан собирает нетипичных героев с улиц для защиты Сунь Ятсена. У каждого из них своя история, трагедия и идейные заскоки. Есть трагический антигерой, страдающий от неразделённой любви и опустившийся на самое дно, есть юная девушка, верная идеалам партии. Сын Ли Юйтана готов рискнуть всем ради будущего отца нации и стать двойником Сунь Ятсена, отвлекая на себя убийц. Стоит ли говорить, что всё пойдёт не по плану, а фильм выдавит слезу даже из самого сурового зрителя?

Железная обезьяна (1993)

Режиссёр: Чэнь Куаньтай

История о народном мстителе и великой дружбе, с необычными поворотами и захватывающим сюжетом. Благородный бандит по кличке Железная Обезьяна пытается вернуть украденную у крестьян землю, грабя богатых по ночам. Днём он превращается в прославленного врача по имени Ян Тяньчунь, который бедных лечит бесплатно, а с разжиревших чиновников нещадно сдирает деньги. После очередного ограбления местный губернатор решает поймать Обезьяну во что бы то ни стало. И для достижения целей он использует весьма противоречивые методы.

Удерживая в заложниках сына мастера боевых искусств, губернатор хочет вынудить прославленного воина Вон Кхэйина поймать Обезьяну. Ему ничего не остаётся, кроме как согласиться. От Вон Кхэйина отворачиваются все местные жители, кроме одного — того самого врача Ян Тяньчуня. Разумеется, Вон Кхэйин не знает, что благородный врач и есть Железная Обезьяна. Так разворачивается история дружбы, предательства и борьбы за справедливую власть.

Битва у Красной скалы (2009)

Режиссёр: Джон Ву

Ещё один фильм, основанный на событиях «Троецарствия». Роман огромен, персонажей в нём более сотни, хитросплетения интриг заставят даже Джорджа Мартин плакать в углу, а потому различным эпизодам «Троецарствия» посвящено немало уся-фильмов. В картине Джона Ву мы встречаем одного из самых неоднозначных персонажей книги — Цао Цао, гения политики и стратегии, а также поэта. Как и в романе, в фильме он не просто злодей, а достойный соперник и человек со своими ценностями.

Цао Цао использует своё влияние на нерешительного императора, чтобы заставить того начать войну против двух независимых государств и объединить державу. Его первый противник, царство Шу, быстро проигрывает и собирает остатки войска в цитадели Красная cкала. Военный советник Чжугэ Лян отправляется в Восточное У, чтобы просить местного правителя помочь оказавшимся в ловушке воинам. Пытаясь одержать победу, великие умы своего времени не только сталкиваются на поле боя, но и соревнуются в изворотливости и стратегии. «Битва у Красной скалы» — интересный визуальный спектакль, в котором совмещены романтические баталии, пафосные речи, историческая атмосфера и отличный актёрский состав.