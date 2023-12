Художница Анато Финнстарк: тёмное фэнтези, древние боги и кольца власти

Французская художница Анато Финнстарк — настоящий хамелеон фэнтези-иллюстрации: она умеет создавать фанарт, точно воспроизводя стиль той или иной вселенной, и её стиль меняется от рисунка к рисунку. Она создаёт величественные картины в жанре «высокого фэнтези» и зловещие образы гримдарка, ее вдохновляют как Толкин, так и мир Bloodborne. Она создавала монстров для книг правил Dungeons & Dragons и Magic: The Gathering.

Досье Анато Финнстарк живет во Франции, в городе Клермон-Ферран. Будучи независимым художником, сотрудничает с компаниями, создающими видеоигры, комиксы, анимацию, коллекционные карточные игры. Рисует иллюстрации и концепт-арт. Известна иллюстрациями к книгам Толкина и фанартом по аниме и манге «Берсерк».

Когда и почему вы начали рисовать?

Я рисую уже шесть лет. Раньше я работала в автосалоне и постоянно царапала что-нибудь на клейких листочках для записей, чтобы не уснуть на рабочем месте. Ещё у меня был смартфон со стилусом и какое-то простое приложение — кажется, оно называлось Sketchbook. Благодаря этому инструменту я открыла для себя цифровой рисунок. Тогда-то всё и началось.

У вас есть художественное образование?

Нет, у меня нет диплома, я всему научилась сама с помощью наблюдений и видео на Youtube. Во Франции художественные школы жутко дорогие и абсолютно не гарантируют трудоустройства после их окончания.

Реальность профессии такова, что тебе просто необходимо качественное портфолио. Клиентов не интересует, какой у тебя диплом и сколько лет ты учился.

« Мемориал» По мотивам «Берсерка»

Почему вы решили сделать рисование своей профессией?

На самом деле я ничего не решала — всё произошло само собой. В один прекрасный день я бросила работу продавцом автомобилей, потому что мне хотелось только одного: тихо рисовать у себя дома и ни перед кем не отчитываться. Без всяких профессиональных целей. В рисовании я нашла источник спокойствия, и оно быстро переросло в настоящую зависимость.

Много практикуясь, я вскоре захотела публиковать свои работы на разных сайтах вроде DeviantArt и ArtStation, чтобы получать отзывы и обратную связь на свои рисунки, ну и чтобы стать известной — почему бы и нет?

Тогда я не думала, что иллюстрирование или концепт-арт могут стать постоянной профессией. В моем представлении это было уделом элиты, людей, талантливых от природы. Так что никаких ожиданий у меня не было, я рисовала для себя, для собственного удовольствия.

Вы помните, какую работу продали первой?

Да, очень хорошо! Это была иллюстрация для фэнзина. Заказчик нашел мои работы на DeviantArt. Это была черно-белая иллюстрация — тогда я еще не использовала цвета.

Все идеи я записываю. Благодаря этому мне всегда есть что рисовать, и у меня не бывает страха перед чистым листом.

« Герольд Затмения» Монстр из 5-й редакции Dungeons & Dragons

Почему вы выбрали для себя жанр фэнтези?

На самом деле меня это не так уж привлекало. Поначалу меня интересовали иллюстрации для взрослых! (смех) Но постепенно я почти неосознанно переключилась на фэнтези, и это логично, потому что я с детства люблю этот жанр.

В каких еще жанрах вы работали?

Я создавала иллюстрации для научной фантастики — киберпанка и постапокалипсиса. Но это точно не моё.

Расскажите о проектах, над которыми вы работали. Какие из них были для вас наиболее интересны и почему?

Я работала с Wizards of the Coast над иллюстрациями к Magic: The Gathering. Создание карт для Magic: The Gathering — это особая любовь, потому что в эту игру я играла в детстве. Так что это исполнение детской мечты, и я благодарна Wizards of the Coast за эту восхитительную возможность.

Кроме этого, я работала над бесплатной компьютерной игрой в жанре фэнтези для Французской национальной библиотеки. Это был полезный опыт, но очень утомительный: мне пришлось создать весь визуал игры, причем за очень короткий период. Также мне повезло прочитать публичную лекцию об этой игре в самой библиотеке, где в это время проходила изумительная выставка о Дж.Р.Р. Толкине. Интересно, что в этот же день — из-за ошибки в расписании — в соседнем амфитеатре шла конференция Алана Ли! Думаю, нет смысла говорить, что он украл всю мою аудиторию (смех). Хуже всего то, что я сама не смогла посетить его конференцию.

Еще я работала для таких крутых заказчиков, как Materia Collective, The Black Cat Edition, Mnemos Edition…

« Ave Maria» По мотивам Bloodborne

У вас есть впечатляющая серия работ под названием «Путешествие короля». Расскажите о ней побольше.

Каждую картинку из этой серии я нарисовала за один день, и каждая из них — простейшее отображение чувств, которые я испытывала в этот день.

Я просто позволила чувствам воплотиться в рисунок, не пытаясь найти им объяснение. Я хотела дать персонажу жить своей жизнью в этом путешествии. Сейчас я не бы не смогла продолжать этот проект, не знаю почему. Может, этот персонаж просто закончил свой квест, а может, он продолжит его через несколько месяцев или лет… Колебания вдохновения!

Где вы черпаете вдохновение для своего творчества?

Это сложный вопрос, потому что вдохновение — штука изменчивая, его сложно приручить. Иногда достаточно нескольких цветовых пятен или линий, чтобы создать нечто «по счастливой случайности».

Иногда нужно посмотреть фильм, поиграть в игру или прочитать книгу. Это хорошие способы стимулировать творческие порывы.

А иной раз вдохновение приходит само — после кошмарного сна, песни, прогулки в лесу или даже одного простого слова. Самое важное — подпитывать его, когда оно пришло, и извлечь из него всё, что можно.

« A hoonter must hooht» Мир Bloodborne

Как рождаются ваши образы?

Как правило, я стараюсь менять творческий процесс после каждого рисунка, потому что путь, ведущий к результату, часто более интересен, чем собственно результат. Очень хаотичный подход (смех).

Но обычно большую часть времени я просто думаю о рисунке. Я выстраиваю его в голове, и, когда проект кажется жизнеспособным, приступаю к работе. А когда я начинаю первый набросок рисунка, я уже думаю о следующем… Все идеи я записываю. Благодаря этому мне всегда есть что рисовать, и у меня не бывает страха перед чистым листом.

В ваших рисунках много символов, сюрреалистичных пейзажей и странных существ. Вы проектируете их заранее или они просто рождаются в процессе рисования?

Бывает по-разному — иногда у меня есть очень четкое представление, что я хочу создать, и тогда я стараюсь как можно точнее воплотить идею в жизнь. Очень часто мои идеи эволюционируют в процессе рисования, и в результате получается нечто, сильно отличающееся от изначальной задумки. Самое важное для меня — сохранить изначальное намерение, ощущение.

«Дремучий лес » По мотивам Sekiro

В ваших работах скрыты какие-то идеи, которые вы хотите сообщить публике?

Нет, потому что один из моих важнейших принципов — рисовать ради собственного удовольствия. Мои иллюстрации в основном рождаются из импульса, ощущения. Это всегда что-то очень обычное, и оно исчезает, когда картина окончена. Так исчезает потребность после того, как ее удовлетворили.

Я не хочу транслировать какие-то идеи или взгляды, я просто хочу вытащить картинку из головы, чтобы двигаться к следующей, и так далее…

Конечно, все мои работы что-то для меня значат, но я предпочитаю, чтобы каждый интерпретировал их по собственному желанию.

Вы создаете много фанарта по «Властелину колец», «Берсерку», Bloodborne и Dark Souls. Чем вас так привлекают эти миры?

Эти вселенные — опорные столпы моего воображения, каждая на свой лад. Говорить об этом детально будет очень долго, потому что если мы решим закопаться в мою любовь к сочинениям Толкина, это интервью растянется!

Если попытаться ответить коротко, то я бы сказала, что эти вселенные объединяет одна черта: каждая из них произвела революцию в своем жанре. «Властелин колец» — в фэнтези, «Берсерк» — в жанре сёнен, игра Dark Souls создала новый тип видеоигр «соулсборны». По-моему, это восхитительно, и меня завораживают эти вселенные, созданные под влиянием импульса людьми, которые хотели дойти до самой сути своих идей, без компромиссов.

Для меня это настоящие мифологические системы, которые я хочу увековечить и на своем скромном уровне. Когда я играю в одну из этих игр, читаю книгу или смотрю серию, я чувствую удивительный прилив вдохновения, и часто этого достаточно, чтобы мотивировать меня к творчеству в самые темные периоды.

« Так хрупко» По мотивам Dark Souls

Какие из ваших работ имеют для вас особенное значение? Расскажите о них.

Я считаю важной иллюстрацией «Мемориал», потому что тогда у меня впервые получилось нарисовать то, что я задумала. Результат превзошел все мои тогдашние ожидания, и что еще важнее — он символизирует мою абсолютную любовь к шедевральному «Берсерку». У этой иллюстрации много недочетов, но я по-настоящему ее люблю, потому что до сих пор помню чувство гордости, которое испытала, закончив ее.

Какие художники особенно повлияли на вас?

Пусть я и начала рисовать довольно поздно, мир книжных иллюстраций покорил меня давно. Конечно, часть моей личной классики — Алан Ли и Джон Хоу, равно как и Г.Р. Гигер или Здислав Бексински.

Безусловно, художник, который особенно сильно влияет на меня на протяжении многих лет, — это Кэнтаро Миура. Мне до сих пор сложно понять, как этот человек смог добиться таких высот. Это безумие.

Но вдохновляют меня и влияют на мое творчество и более «современные» художники — например, Грег Рутковски, Петр Яблонски, Петер Полах, Якуб Розальски и Лоренцо Мастроянни.

« Хранитель семьи Симадзу»

Какой вы видите профессию художника в ближайшие 20 лет? Что в ней изменится?

Если честно, я уже чувствую себя так, будто живу через 20 лет. По-моему, невероятно, что сейчас можно обучиться этой профессии из дома и потом зарабатывать ею на жизнь.

Через 20 лет будет много художников, которые выросли на интернете, цифровой живописи, виртуальной реальности… Поэтому, думаю, стандарты профессии изменятся, и старикам, в которых мы превратимся, будет просто необходимо адаптироваться и продолжать учиться. Это происходит уже сейчас. Но, на мой взгляд, постоянная учеба — это именно то, что прекрасно в этой профессии.

Что вы рисуете чаще: собственные идеи или заказы клиентов?

Очень по-разному. Порой я провожу много дней за собственным творчеством, а порой — за работой над заказами.

Мне повезло, что у меня есть возможность самостоятельно организовывать свое время и брать только те заказы, которые мне интересны. Так что всё может варьироваться.

Ограничивают ли клиенты вашу творческую свободу?

Да, в прошлом это несколько раз случалось. Но сегодня мне везёт работать с заказчиками, которые с уважением относятся к моей работе и предоставляют мне много свободы. Я же выражаю свое уважение к заказчикам тем, что стараюсь создать максимально качественные работы за отведённое время.

Самое важное в сотрудничестве — чтобы художник и заказчик смогли задвинуть подальше свое эго и общаться свободно. Обычно так рождаются особенно хорошие работы.

« Ангмарец» Король-Чародей

Вы очень продуктивный художник. Как у вас получается сочетать работу на заказ, личное творчество и жизнь?

Думаю, это благодаря самодисциплине и организации, которых я требовала от себя с самого начала. Я очень много работала, и впоследствии это дало мне возможность увязать между собой работу для себя, рисование на заказ и семейную жизнь. Но для этого потребовалось много времени, усилий и поддержки со стороны тех людей, которые поощряли меня воплощать мои мечты, и я бы хотела поблагодарить их, потому что это непростой путь, и я много раз подумывала всё бросить.

Пришлось ли вам чем-то пожертвовать?

Да, очень многим. Первые три года я не встречалась с друзьями, почти совсем. И практически не виделась с семьей, перестав заниматься почти всем, чтобы посвятить сто процентов времени обучению. Это было невероятно тяжело, потому что я рисовала семь дней в неделю, иногда по 10-15 часов в день. Я очень мало спала и временами рисковала здоровьем.

Но оно того стоило! Сейчас я начала отдыхать, у меня случаются выходные (если не приближается дедлайн), я вижусь с семьей и друзьями, зарабатываю своим любимым занятием, и при этом у меня остается время на личное творчество. Разве что сплю я по-прежнему мало (смех).

Занимаетесь ли вы каким-нибудь другим искусством помимо рисования?

До того, как начать рисовать, я занималась музыкой. Я десять лет играла на гитаре, но сейчас редко практикуюсь. Предпочитаю сосредотачиваться на рисовании — я скорее однолюб!

Планируете ли вы попробовать что-то новое?

Все сильнее и сильнее хочу себе барабанную установку. Меня много лет привлекает этот инструмент. Но не уверена, смогу ли найти на него время!

«Галадриэль »

Какие книги, фильмы, телесериалы, видеоигры, аниме и мангу вы любите? Как они повлияли на вас?

Про «Властелина колец», «Берсерка» или Bloodborne говорить не буду. Достаточно бегло взглянуть на мои работы, чтобы понять, как я люблю эти вселенные и как они ежедневно меня вдохновляют.

Я читаю много книг, комиксов и манги. Мне очень нравится книга под названием «Последний, кто знал змеиную молвь». Это одно из открытий, которое очень повлияло на мои работы.

Если говорить о фильмах, то мне трудно найти что-то, что мне понравится, по крайней мере меня не особо вдохновляет современное кино. Мое визуальное потрясение — «Любовь, смерть и роботы». Это что-то невероятное, и хотя оно очень далеко от привычных мне тем, ему удалось вдохновить меня и сподвигнуть на создание многих рисунков.

Фильмы-фэнтези, которые всегда меня вдохновляют, — это «Чёрный котёл», «Принцесса Мононоке», «Эскалибур», «Уиллоу», «Конан-варвар». .. Великая классика!

У меня не так уж много времени играть в видеоигры. Поэтому я тщательно их выбираю, руководствуясь очень чёткими критериями. В двух словах — это должны быть фэнтези-вселенные, потому что в них я могу погрузиться по-настоящему, полностью отдавшись игре. Мои увлечения — God of War для PS4 и Sekiro для PC.

Также меня очень вдохновляет музыка. Я бы сказала, что это мой любимый источник вдохновения: она помогает испытывать эмоции и создавать рисунки, не привязанные к визуальным источникам. Я слушаю много металла, мои любимые группы — Coroner, Arkona, Rammstein, Ghost… Ещё я слушаю много саундтреков. Думаю, самый вдохновляющий из них — Ghost in the Shell в концертном исполнении. Это источник многих моих творческих порывов.

Что бы вы посоветовали начинающим художникам?

Не забывайте, что нужно быть на виду и общаться с людьми. Быть искусным художником хорошо, но публика должна иметь возможность видеть ваши работы. Нужно быть немножечко продавцом, это тоже важно. Но если вы хороши в своем деле и правильно публикуете работы, заказчики сами вас найдут.

Занимайтесь тем, чем хотите, вот и всё. Окружайте себя людьми, которые верят в вас и поддерживают. Ближний круг — это очень важно. Не слушайте пораженцев, пессимистов, тех, кто постоянно требует от вас «перестать мечтать».

Также советую пересмотреть свои представления о неудачах. В рисовании неудача — это не конец пути. Настоящий провал — это сидеть перед чистым листом, потому что боишься неудачи. Нет ничего хуже, чем покоряться зову бездны, когда хочется творить.

Пачкайте бумагу, нещадно эксплуатируйте графические планшеты, но главное — получайте удовольствие. Страсть прежде всего! (И никогда не соглашайтесь на работу за продвижение. Любой труд должен быть оплачен!)

« Девять назгулов»