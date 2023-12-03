Художник Грег Рутковски: подземелья, драконы и мрачное Средневековье

Интерес к польскому фэнтези в последние годы неизменно высок. Самое время вспомнить, что поляки умеют не только отлично писать фэнтези, но и рисовать его. Работы Грега Рутковски вы могли видеть в The Witcher 3, в игре ANNO 1800, на обложках приключений Dungeons & Dragons и в колодах Magic: The Gathering. К фантастическим сюжетам он подходит с позиций классической живописи — поэтому его драконы, маги и прочие фэнтезийные персонажи выглядят очень убедительными в своей суровой реалистичности. Сложно поверить, что эти картины нарисованы самоучкой.

О художнике Гжегош (Грег) Рутковский родился в 1988 году в городе Згожелец, Польша. Рисует с детства, уже в школе начал участвовать в художественных конкурсах и побеждать. После школы собирался поступать в Академию изящных искусств имени Яна Матейко в Кракове, но вместо этого купил себе планшет и занялся цифровой живописью. Как фэнтези-иллюстратор принимал участие в работе над многими видеоиграми, настольными играми и ККИ, в том числе Magic: The Gathering и Dungeons & Dragons. Женат, отец двух дочерей.

Традиционные открывающие вопросы: когда и почему вы начали рисовать? Есть ли у вас художественное образование? Почему вы решили сделать искусство своей профессией?

Я начал рисовать в детстве, и, честно признаться, мне это нравилось. Тогда это было чистейшей радостью и хобби. Обычно я пытался изображать супергероев или сочинять комиксы про пиратов.

У меня нет никакого художественного образования, всему, что умею, я научился сам. Я люблю и всегда любил рисовать, а когда ты любишь что-то делать, ты так или иначе в этом растёшь — и это мой случай. Я рисовал всё лучше и лучше, и лет в пятнадцать-шестнадцать, когда я начал задумываться об искусстве как о будущей профессии, всё сложилось само собой, мне не пришлось заставлять себя её выбирать.

Почему вы выбрали именно фэнтезийную живопись? Что, на ваш взгляд, отличает фэнтези от других жанров?

На самом деле мне нравятся остальные жанры, но фэнтези сильнее всего на меня повлияло. «Властелин колец», «Хоббит», игры, RPG… Фэнтези окружало меня с самого детства.

«Дыхание дракона» (2016) Идея этой иллюстрации появилась у меня в 2012 году. Я представлял дракона, который взрезает плотный слой облаков или тумана и пикирует с неба на конного рыцаря. Но я забросил эту идею, и эскиз пролежал забытым четыре года. Потом, уже после многих работ, сделанных на заказ, я шарил по диску и нашёл этот набросок. Он сразу заставил меня всё вспомнить, и я решил закончить рисунок.

Помните ли вы, какую работу продали первой?

Я помню свою первую работу как художника-графика. Мне было двенадцать. Учительнице из моей школы понадобилось несколько иллюстраций для учебника, который она составляла, и она спросила, не могу ли я набросать несколько простых картинок. Тогда это было для меня масштабной задачей. Она потрепала мне нервы, но и принесла огромное удовольствие.

Расскажите о проектах, над которыми вы работали. Какие из них были для вас особенно интересны?

Я работал над самыми разными проектами, но лучшим из них была видеоигра ANNO 1880, в производстве которой я участвовал вместе с дизайн-студией KARAKTER. У меня была полная свобода творчества — от меня хотели нарисованных в «Фотошопе» имитаций масляной живописи. Мне пришлось изучать полотна старых мастеров и имитировать те или иные стили, и это было потрясающе!

Во время рисования я не думаю о деталях. Это похоже на высекание скульптуры из камня

«Оборона замка» (2018)

А вообще, на ваш взгляд, есть ли существенная разница между аналоговой и цифровой живописью?

Сложно сказать. Конечно, инструменты разные, но сам процесс плюс-минус одинаковый. «Цифра» многое прощает, но аналоговое искусство более естественное и даёт особое ощущение, которое сложно передать в «Фотошопе». Я бы сказал, что аналоговая живопись требует от художника больше, зато её чувствуешь физически. С другой стороны, цифровая живопись более гибкая во всех смыслах слова, но она ощущается как что-то искусственное.

Что вы чаще рисуете: собственные идеи или заказы клиентов? Ограничивают ли заказчики вашу творческую свободу?

Всё зависит от клиента. Я в основном работаю для Wizards of the Coast, а они очень гибкие в том, что касается творческой свободы художника.

«Дракон Ледяного Пика» (2019) Иллюстрация для Dungeons & Dragons

Какие особенности у работы над большими проектами вроде Magic: The Gathering или Dungeons & Dragons? Приходится ли предварительно изучать сеттинг и его стилистику? Общаетесь ли вы с коллегами-художниками, работающими над тем же проектом?

Перед тем как начать работать, я всегда получаю бриф. Обычно мне предоставляют все необходимые референсы и описания. Как правило, я запрашиваю референсы для стилистики, цветовой палитры, анатомии и освещения. Однако я неплохо знаком с мирами D&D и MTG, и для меня работать над такими проектами — настоящее удовольствие. Большинство художников, работающих над Magic: The Gathering, более-менее знакомы друг с другом в соцсетях, но не помню, когда я с кем-то из них разговаривал о заказах для MTG.

Какие техники вы используете в работе? Продумываете ли вы все детали будущей картины заранее или фантазируете в процессе? Сколько времени занимает ее создание?

Я не задумываюсь об использовании какой-то конкретной техники — по крайней мере, пока не доходит до выбора масляной либо акриловой живописи поверх цифрового наброска. Я всегда делаю скетчи в цифре и только после того, как набросок одобрен, заканчиваю картину в «Фотошопе» или на холсте. Во время рисования я не думаю о деталях. Это похоже на высекание скульптуры из камня. Начинаю с крупных форм, прорабатываю освещение, композицию и цвет, а всё остальное добавляется в процессе. Обычно на одну картину уходит неделя или две.

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«Сархан, Огненная Кровь» (2017) Иллюстрация для Magic: The Gathering

Что важнее для успеха художника — безупречная техника или индивидуальный стиль?

Я бы сказал, что и то, и другое — в мире художника они сосуществуют. Сложно сосредотачиваться только на стиле, при этом не тренируя технику, и наоборот. Технике мы учимся у других художников, на курсах и так далее, но стиль можно развить только самостоятельно. Это наш собственный набор решений, то, что отличает каждого из нас от других.

У работ всех современных польских художников есть нечто неуловимо общее. Как вы думаете, почему? Влияет ли культура той или иной страны на стиль художников?

В каком-то смысле мы продолжаем дело наших предков. У каждой страны своя история и ментальность, набор своих специфических черт, и думаю, что в работах польских художников это тоже заметно.

«Враска, Коварная Горгона» (2017) Иллюстрация для Magic: The Gathering

Вы часто изображаете драконов и морских змеев. Почему вас привлекают эти существа?

Я давно увлекаюсь фэнтези, и мне всегда нравились драконы. Но я не могу внятно объяснить, почему именно.

Откуда приходит вдохновение для ваших работ? Как рождаются картины?

Меня очень вдохновляют современные художники. Вообще вдохновение повсюду: в живописи, музыке, фильмах и играх. Я не вдохновляюсь чем-то конкретным.

«Последний» (2017)

Какие художники оказали на вас особое влияние?

Сложно сказать, но я попытаюсь назвать несколько имён. Из старых это Александр Геримский, Ян Матейко, Юзеф Хелмоньский, Хоакин Соролла и многие другие. Из более современных — Джон Пак, Сергей Колесов, Тайлер Джейкобсон, Джейми Джонс, Крэйг Маллинс и другие.

Какой вы видите профессию художника через двадцать лет? Что в ней изменится?

Думаю, точно появится много новых цифровых инструментов, и творить будет легче, чем сейчас. Но при этом я считаю, что классическое искусство останется таким же, как было, а искусство само по себе станет ещё значительнее.

«Тайный ход» (2017)

Какие у вас любимые произведения?

Из фильмов я назову «Властелина колец», из сериалов — «Во все тяжкие», из игр — Mafia и Gothic, из аниме — «Принцессу Мононоке».

И наконец, что бы вы посоветовали начинающим художникам?

Верьте в себя. Практикуйтесь. И наберитесь терпения.

«Тайный ход — орлиное гнездо» (2017)