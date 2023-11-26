Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории

Руди Сисванто — художник из Индонезии. Он вырос в мегаполисе Сурабае на острове Ява и рисовать научился самостоятельно — художественных учебных заведений рядом просто не было. Сейчас его работами могут любоваться игроки в League of Legends — Руди создаёт для неё заставки. А в Сети наиболее известны его обаятельные герои-животные, в чьих образах сочетается реалистичность и мультяшная наивность, — они чем-то напоминают персонажей «Зверополиса». У каждого такого зверька есть своя история, и Сисванто великолепно удаётся их рассказывать.

О себе Привет! Меня зовут Руди Сисванто, я создаю иллюстрации и концепт-арты существ, чьи образы основаны на животных. Я работаю иллюстратором в Riot Games, рисую заставки для League of Legends.

Когда и как вы начали рисовать? Есть ли у вас художественное образование? Почему вы выбрали это занятие профессией?

На самом деле рисовать я начал ещё в детстве, но просто между делом. Я художник-самоучка. В моей стране до недавних пор негде было получить нормальное художественное образование. Ближайшее из доступного в то время — графический дизайн. В целом я считаю, что счастье — это когда мне платят за дело, которое мне нравится, то есть за рисование. Потому я выбрал такую карьеру.

А помните первую картину, которую продали?

Да! Когда я учился в колледже, преподаватель заказал мне иллюстрацию для местной телекомпании за 15 долларов.

«Бесплатные праздничные обнимашки» Мой лягушонок помогает другу обнимашками, потому что на дворе Рождество и всем нужны бесплатные обнимашки.

Расскажите, над какими проектами вы работали. Какие были самыми интересными и почему?

Я работаю над заставками для игр League of Legends и Team Fight Tactic от Riot Games. Оба проекта мне очень интересны, ведь это совместный труд. Мне приходится многому учиться у других художников и помогать людям решать проблемы.

Чем вы чаще занимаетесь — разработкой собственных идей или выполнением заказов? Ограничивают ли клиенты творческую свободу?

По большей части я рисую для клиентов, на личные работы остаётся мало времени. В свободные часы я в основном учусь, оттачиваю навыки и провожу время с семьёй. К счастью, большинство клиентов полагаются на мои вкусы, даже Riot Games, и дают мне свободу воплощать свои идеи в своем стиле.

Фундаментальная разница между традиционной и цифровой живописью — возможность отмены

«Ночной дозор (проект «Клан животных»)« Вожак группы охотников за головами стоит ночью на часах.

Сколько времени отнимает у вас работа? Остаётся ли на хобби и личную жизнь? Есть ли у вас хобби, кроме рисования?

Всё изменилось с тех пор, как я устроился в Riot Games. Теперь у меня больше времени на личную жизнь. Помимо рисования, я люблю смотреть кино, каналы о животных и между делом играть в игры.

Вы можете похвастаться шикарным списком клиентов и проектов. А есть такой проект, над которым вы не работали, но очень хотели бы? Что стало бы вашей работой мечты?

Я мечтаю поработать над собственными мирами и расширить их. Сейчас такая перспектива весьма туманна, но кто знает, может, в будущем…

«Семейное время» День из жизни медвежьей семьи. Я изобразил игривых детей медведя-кузнеца, у каждого из них свои яркие черты.

В какой технике вы работаете? Есть ли существенная разница между традиционной и цифровой живописью?

Техника обычная — полагаю, в такой работают многие цифровые художники. Обычный процесс: эскиз — черновая раскраска — рендер. Думаю, фундаментальная разница между традиционной и цифровой живописью — возможность отмены. Эта функция даёт художникам больше уверенности в наши дни.

У вас много уморительных работ. Вы и в жизни весельчак? Отражают ли картины ваш характер?

Думаю, на меня просто сильно повлияла любовь к иллюстрациям из детских книг.

Художественный стиль сам собой вырабатывается по мере того, как вы лучше узнаёте себя как художника

«Пойман с поличным» Бедный лягушонок! Воришка пытался стащить ключ от сокровищницы царства бобров.

Вы часто рисуете антропоморфных животных. Что вас привлекает в таких персонажах?

В первую очередь я просто люблю животных, у меня в детстве было много питомцев. Потому я и полюбил их рисовать.

Где вы набираетесь вдохновения? Как рождаются ваши образы?

Меня многое вдохновляет рисовать: жизнь в целом, впечатления от изучения мира, интерес к животным, окружающая меня среда. Я в детстве жил в интересных местах. По пути от дома до школы мне встречалось много груд металлолома и мусора, и это повлияло на моё восприятие форм и цвета.

Картины обычно рождаются с мгновенного представления, появившегося после того, как я прочитал ТЗ или увидел зацепку, если это личная работа. Я стараюсь передать его в небольших эскизах — множестве эскизов, просто чтобы уловить то, что мелькнуло в голове, а затем дорабатываю образ из лучшего наброска.

«Обед на стали» Работа для студии Star City Games. Группа монтажников-высотников обедает на вершине небоскрёба.

Какие художники больше всего на вас повлияли?

Тони Вульф, Джейсон Чен и Джеральд Бром.

Какой вы представляете профессию художника через 20 лет? Что изменится?

Думаю, за 20 лет в профессии появится много новых возможностей — индустрия развлечений всё расширяется. Изменятся принципы работы компаний с художниками благодаря развитию технологий и связи. Например, когда грянул ковид, нам всем пришлось уйти на удаленку, и оказалось, что из дома можно отлично работать на зарубежную компанию. Это открывает массу возможностей для жителей менее развитых стран вроде моей.

«Записи» Все обсуждают, как выглядит внешний мир, а г-н Лягушонок ведёт записи — он собирается путешествовать по миру.

Что важнее художнику для успеха: отточенная техника или уникальный стиль? Как вы выработали собственный стиль?

Думаю, у того и у другого есть свой рынок. Можно стать успешным художником и с отточенной техникой, и с уникальным стилем. Главное — чтобы вам нравилось делать то, что делаете. Не думаю, что у меня уникальный стиль, но мне очень нравится встраивать сюжеты в свои картины и прорабатывать их.

Я лично не особо задумываюсь о стиле, я сосредоточен на технике, на основных принципах и на том, как сделать красивое изображение. Думаю, художественный стиль сам собой вырабатывается по мере того, как вы лучше узнаёте себя как художника: что вам нравится, что вас интересует, какие вы предпочитаете темы и тому подобное. Это повлияет на ваши интерпретации, на формы, линии, размеры и цвета.

Что бы вы посоветовали начинающим художникам?

Сосредоточьтесь на основе, техника важнее всего. Не торопите процесс. Мастерство требует времени. Просто старайтесь стать лучше, чем прежде, не пытайтесь добиться совершенства — это вас только вымотает.

«Пришёл, увидел, армадилл» Армадилл-путешественник открыл новый остров и гордится так, будто завоевал весь мир.

Любимая фантастика Книги Все книги с иллюстрациями Тони Вульфа.

«Энциклопедия гномов» Вила Хёйгена.

Drawes 2.0 («Наброски 2.0») Клэр Вендлинг.

«Вырывашка» Джеральда Брома.

Skillful Huntsman («Искусный охотник») от Design Studio. Фильмы/сериалы Старые комедии со Стивеном Чоу.

«Аватар: Легенда об Аанге».

«Аркейн». Манга Doraemon.

Dragon Ball Z. Игры Final Fantasy VII.

Final Fantasy Tactics.

Breath of Fire.

Серия The Legend of Zelda.

Hades.

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