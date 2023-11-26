    Арт | Фан
    #интервью #художники

    Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории

    26 ноября 2023
    Фото аватара
    26.11.2023
    25749
    4 минуты на чтение
    #интервью #художники

    Руди Сисванто — художник из Индонезии. Он вырос в мегаполисе Сурабае на острове Ява и рисовать научился самостоятельно — художественных учебных заведений рядом просто не было. Сейчас его работами могут любоваться игроки в League of Legends — Руди создаёт для неё заставки. А в Сети наиболее известны его обаятельные герои-животные, в чьих образах сочетается реалистичность и мультяшная наивность, — они чем-то напоминают персонажей «Зверополиса». У каждого такого зверька есть своя история, и Сисванто великолепно удаётся их рассказывать.

    Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории 1

    О себе

    Привет! Меня зовут Руди Сисванто, я создаю иллюстрации и концепт-арты существ, чьи образы основаны на животных. Я работаю иллюстратором в Riot Games, рисую заставки для League of Legends.

    Когда и как вы начали рисовать? Есть ли у вас художественное образование? Почему вы выбрали это занятие профессией?

    На самом деле рисовать я начал ещё в детстве, но просто между делом. Я художник-самоучка. В моей стране до недавних пор негде было получить нормальное художественное образование. Ближайшее из доступного в то время — графический дизайн. В целом я считаю, что счастье — это когда мне платят за дело, которое мне нравится, то есть за рисование. Потому я выбрал такую карьеру.

    А помните первую картину, которую продали?

    Да! Когда я учился в колледже, преподаватель заказал мне иллюстрацию для местной телекомпании за 15 долларов.

    Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории 2
    «Бесплатные праздничные обнимашки»

    Мой лягушонок помогает другу обнимашками, потому что на дворе Рождество и всем нужны бесплатные обнимашки.

    Расскажите, над какими проектами вы работали. Какие были самыми интересными и почему?

    Я работаю над заставками для игр League of Legends и Team Fight Tactic от Riot Games. Оба проекта мне очень интересны, ведь это совместный труд. Мне приходится многому учиться у других художников и помогать людям решать проблемы.

    Чем вы чаще занимаетесь — разработкой собственных идей или выполнением заказов? Ограничивают ли клиенты творческую свободу?

    По большей части я рисую для клиентов, на личные работы остаётся мало времени. В свободные часы я в основном учусь, оттачиваю навыки и провожу время с семьёй. К счастью, большинство клиентов полагаются на мои вкусы, даже Riot Games, и дают мне свободу воплощать свои идеи в своем стиле.

    Фундаментальная разница между традиционной и цифровой живописью — возможность отмены

    Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории 3
    «Ночной дозор (проект «Клан животных»)«

    Вожак группы охотников за головами стоит ночью на часах.

    Читайте также

    Художник Тиан Хуа Сю: мрачные города, человечные монстры и китайские легенды 7

    Художник Тянь Хуа Сю: стильный постапокалипсис, хитрые феи и китайские легенды

     Сергей Серебрянский |  19.11.2023 |  11205

    Иллюстратор из Поднебесной — о работе в киноиндустрии, источниках вдохновения и вершине творчества.

    Сколько времени отнимает у вас работа? Остаётся ли на хобби и личную жизнь? Есть ли у вас хобби, кроме рисования?

    Всё изменилось с тех пор, как я устроился в Riot Games. Теперь у меня больше времени на личную жизнь. Помимо рисования, я люблю смотреть кино, каналы о животных и между делом играть в игры.

    Вы можете похвастаться шикарным списком клиентов и проектов. А есть такой проект, над которым вы не работали, но очень хотели бы? Что стало бы вашей работой мечты?

    Я мечтаю поработать над собственными мирами и расширить их. Сейчас такая перспектива весьма туманна, но кто знает, может, в будущем…

    Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории 4
    «Семейное время»

    День из жизни медвежьей семьи. Я изобразил игривых детей медведя-кузнеца, у каждого из них свои яркие черты.

    В какой технике вы работаете? Есть ли существенная разница между традиционной и цифровой живописью?

    Техника обычная — полагаю, в такой работают многие цифровые художники. Обычный процесс: эскиз — черновая раскраска — рендер. Думаю, фундаментальная разница между традиционной и цифровой живописью — возможность отмены. Эта функция даёт художникам больше уверенности в наши дни.

    У вас много уморительных работ. Вы и в жизни весельчак? Отражают ли картины ваш характер?

    Думаю, на меня просто сильно повлияла любовь к иллюстрациям из детских книг.

    Художественный стиль сам собой вырабатывается по мере того, как вы лучше узнаёте себя как художника

    Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории 5
    «Пойман с поличным»

    Бедный лягушонок! Воришка пытался стащить ключ от сокровищницы царства бобров.

    Вы часто рисуете антропоморфных животных. Что вас привлекает в таких персонажах?

    В первую очередь я просто люблю животных, у меня в детстве было много питомцев. Потому я и полюбил их рисовать.

    Где вы набираетесь вдохновения? Как рождаются ваши образы?

    Меня многое вдохновляет рисовать: жизнь в целом, впечатления от изучения мира, интерес к животным, окружающая меня среда. Я в детстве жил в интересных местах. По пути от дома до школы мне встречалось много груд металлолома и мусора, и это повлияло на моё восприятие форм и цвета.

    Картины обычно рождаются с мгновенного представления, появившегося после того, как я прочитал ТЗ или увидел зацепку, если это личная работа. Я стараюсь передать его в небольших эскизах — множестве эскизов, просто чтобы уловить то, что мелькнуло в голове, а затем дорабатываю образ из лучшего наброска.

    Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории 6
    «Обед на стали»

    Работа для студии Star City Games. Группа монтажников-высотников обедает на вершине небоскрёба.

    Какие художники больше всего на вас повлияли?

    Тони Вульф, Джейсон Чен и Джеральд Бром.

    Какой вы представляете профессию художника через 20 лет? Что изменится?

    Думаю, за 20 лет в профессии появится много новых возможностей — индустрия развлечений всё расширяется. Изменятся принципы работы компаний с художниками благодаря развитию технологий и связи. Например, когда грянул ковид, нам всем пришлось уйти на удаленку, и оказалось, что из дома можно отлично работать на зарубежную компанию. Это открывает массу возможностей для жителей менее развитых стран вроде моей.

    Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории 7
    «Записи»

    Все обсуждают, как выглядит внешний мир, а г-н Лягушонок ведёт записи — он собирается путешествовать по миру.

    Что важнее художнику для успеха: отточенная техника или уникальный стиль? Как вы выработали собственный стиль?

    Думаю, у того и у другого есть свой рынок. Можно стать успешным художником и с отточенной техникой, и с уникальным стилем. Главное — чтобы вам нравилось делать то, что делаете. Не думаю, что у меня уникальный стиль, но мне очень нравится встраивать сюжеты в свои картины и прорабатывать их.

    Я лично не особо задумываюсь о стиле, я сосредоточен на технике, на основных принципах и на том, как сделать красивое изображение. Думаю, художественный стиль сам собой вырабатывается по мере того, как вы лучше узнаёте себя как художника: что вам нравится, что вас интересует, какие вы предпочитаете темы и тому подобное. Это повлияет на ваши интерпретации, на формы, линии, размеры и цвета.

    Что бы вы посоветовали начинающим художникам?

    Сосредоточьтесь на основе, техника важнее всего. Не торопите процесс. Мастерство требует времени. Просто старайтесь стать лучше, чем прежде, не пытайтесь добиться совершенства — это вас только вымотает.

    Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории
    «Пришёл, увидел, армадилл»

    Армадилл-путешественник открыл новый остров и гордится так, будто завоевал весь мир.

    Любимая фантастика

    Книги

    Все книги с иллюстрациями Тони Вульфа.
    «Энциклопедия гномов» Вила Хёйгена.
    Drawes 2.0 («Наброски 2.0») Клэр Вендлинг.
    «Вырывашка» Джеральда Брома.
    Skillful Huntsman («Искусный охотник») от Design Studio.

    Фильмы/сериалы

    Старые комедии со Стивеном Чоу.
    «Аватар: Легенда об Аанге».
    «Аркейн».

    Манга

    Doraemon.
    Dragon Ball Z.

    Игры

    Final Fantasy VII.
    Final Fantasy Tactics.
    Breath of Fire.
    Серия The Legend of Zelda.
    Hades.

    Читайте также

    Разговор с художником Джеральдом Бромом

    Мистический художник Бром

     Трэвис Венгров |  09.03.2016 |  12791

    Бром обитает в сыром подвале где-то на промозглом северо-западе… В перерывах между поеданием жуков Бром пишет, рисует и пытается достичь гармонии с многочисленными демонами, которые пляшут у него в голове.

    Читайте также

    Художник Макс Олин: «Я думаю карандашом по бумаге»

     Екатерина Пташкина |  28.10.2015 |  2172

    Галерея работ художника и беседа о разнице между дизайном и рисованием, ремеслом и искусством, фэнтези и фантастикой.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Бром
    Бром «Потерянные боги»
    Сюрреализм Джима Уоррена 1
    Сюрреализм Джима Уоррена
    Что творят художники со «Звёздными войнами»

    Статьи

    Брендон Сандерсон «Рифматист». Приключения в магической Академии
    0
    38880
    Брендон Сандерсон «Рифматист». Приключения в магической Академии

    Юношеское фэнтези с оригинальной магией и неглупыми героями

    Starship: взлёты и падения огромной ракеты Илона Маска 9
    0
    87482
    Starship: взлёты и падения огромной ракеты Илона Маска

    Почему так важно, что корабль взлетел, и какую революцию сулит он в освоении других планет?

    Читаем новый роман Гая Гэвриела Кея «Все моря мира» 2
    0
    94220
    Читаем новый роман Гая Гэвриела Кея «Все моря мира»

    Отрывок, в котором читатели знакомятся с героями, а герои ввязываются в весьма рискованное предприятие.

    «Атака титанов: Заключительная глава»: разбираем финал 27
    0
    123694
    «Атака титанов: Заключительная глава»: разбираем финал

    Теперь со спойлерами.

    Какие сериалы по «Звёздным войнам» выйдут в 2023-м? «Мандалорец», «Асока» и «Видения» 3
    0
    213519
    Обсуждаем сериалы по Star Wars в 103-м выпуске Фантастического подкаста

    Да пребудет с вами Сила послушать до конца!

    Обзор The Talos Principle 2. Может ли робот решить головоломку?
    0
    25989
    Обзор The Talos Principle 2. Может ли робот решить головоломку?

    28 головоломок подряд! Ты действовал наверняка, да?!

    «Доктору Кто» - 60! И вот 7 причин, чтобы начать смотреть сериал
    0
    199747
    «Доктору Кто» — 60! И вот 7 причин, чтобы начать смотреть сериал

    Навёрстывать 60 лет истории необязательно!

    60 лет «Доктору Кто»! Смотрим главные эпизоды классического сериала
    0
    196041
    60 лет «Доктору Кто»! Смотрим главные эпизоды классического сериала

    Что посмотреть, чтобы лучше понять каждого из олдскульных Докторов.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить