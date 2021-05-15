Экранизации Булгакова: проклятые, народные и забытые

Михаила Булгакова, автора «Мастера и Маргариты» «Собачьего сердца», знает, кажется, каждый. А вот о том, что знаменитая комедия «Иван Васильевич меняет профессию» снята по мотивам булгаковской пьесы, помнят не все. И не все знают, что вышедший в 2005 году сериал «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко — не первая, а ни много ни мало седьмая экранизация знаменитого романа.

Булгаков — один из самых известных и загадочных писателей двадцатого века. Биография его не слишком экзотична (хотя простой такую судьбу назвать нельзя), но каждое из произведений до сих пор вызывает ожесточённые споры. Все работы писателя легко умещаются в десяток не слишком толстых томов, однако влияние Булгакова на русскую литературу и культуру переоценить невозможно.

Он родился в Киеве в 1891 году, получил медицинское образование и несколько лет проработал сельским врачом. Принимал морфий, но сумел избавиться от зависимости. Во время гражданской войны побывал медиком и в армии Украинской народной республики, и в Добровольческой армии, и в Красной. В начале двадцатых годов перебрался в Москву. Хотя Булгаков писал и раньше, именно тогда началась его жизнь как писателя и драматурга.

Хватало и удач (спектакль «Дни Турбиных» выдержал почти тысячу представлений), и неудач (шквал критики, запреты на публикацию, тяжёлая болезнь). Многие работы Булгакова вышли в свет через 30-35 лет после создания. А его фантастика «задержалась» почти вся: при жизни автора до читателя добралась разве что пьеса «Роковые яйца». Впрочем, фантастических произведений у Булгакова не так уж много. Кроме известных всем «Мастера и Маргариты», «Роковых яиц» и «Собачьего сердца», это пьесы «Адам и Ева», «Иван Васильевич», «Сон инженера Рейна» и «Багровый остров», повесть «Луч жизни», отчасти — «Дьяволиада» и некоторые фельетоны. Конечно, основное внимание киноделов привлекал именно роман «Мастер и Маргарита». Перенести такую книгу на экран — «работа сложная, но и честь великая». Однако и помимо него в руках режиссёров побывало ещё четыре произведения.

Иван Васильевич меняет профессию

В середине шестидесятых годов, во времена «оттепели», наконец-то состоялось возвращение главных книг Булгакова. На фоне публикации в журнале «Москва» «Мастера и Маргариты» появление сатирической пьесы «Иван Васильевич» осталось почти незамеченным. А среди полудесятка книг Булгакова, вышедших за последующие четверть века были в основном романы. Так что следующее издание «Ивана Васильевича» состоялось только в 1989 году.

А в 1973-м всенародно любимый режиссёр Леонид Гайдай, крёстный отец величайшей комедийной троицы советских времён в составе Труса, Балбеса и Бывалого, снял лёгкую, весёлую комедию о путешествиях во времени под названием «Иван Васильевич меняет профессию». Фильм стал сверхпопулярным. Отчасти из-за сильнейшего актёрского состава: Александр Демьяненко (знаменитый Шурик), Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин. Отчасти благодаря великолепной музыке Александра Зацепина. Над сценарием, кроме Гайдая, работал Владлен Бахнов — писатель-сатирик, автор фантастической книги «Внимание, Ахи!», которая вышла в 1970 году в знаменитой серии «Библиотека советской фантастики».

Героями картины стали «простые советские люди», причём простые и советские до карикатурности. Управдом Иван Васильевич Бунша, вор-домушник Жорж Милославский, глупенькая актриска Зина Тимофеева и другие — на их примере зрителю показывали «отдельные недостатки в бытовой жизни страны». Весёлые и нелепые ситуации, в которых оказывались как переместившийся в палаты Ивана Грозного советский управдом, так и попавший на его место царь, выглядели достаточно невинными. Зрители (девяносто девять процентов которых не читали исходную пьесу) имели законное право поинтересоваться: за что же было запрещать это прекрасное произведение?

Дело в том, что Булгакова в истории перемены местами царя и управдома интересовали несколько иные вещи. В исходной пьесе главный ужас заключается в том, что дурак, бабник и пьяница Бунша без проблем занимает место безжалостного самодержца. Навыки, полученные в советском обществе этим маленьким человеком, «карликовым начальничком», позволяют ему без напряжения стать куда большим тираном, чем сам Иван Грозный. Царь же с большим трудом справляется с ролью простого советского управдома. На вопрос, кто из них хуже и когда было страшнее жить, Булгаков предоставляет отвечать читателю. Разумеется, в сталинском СССР пьеса была обречена.

Фильм вошёл в золотой фонд отечественного кинематографа. Леонид Гайдай создал нужную и подходящую для своего времени ленту, и свидетельством тому — то, что она разошлась на цитаты не хуже, чем «Мастер и Маргарита». «Икра заморская баклажанная» звучит так же часто, как «рукописи не горят».

Красный остров

У пьесы «Багровый остров» история долгая и интересная. Её подзаголовок звучит так: «Генеральная репетиция пьесы гражданина Жюля Верна в театре Геннадия Панфиловича с музыкой, извержением вулкана и английскими матросами». Пьеса впервые была поставлена ещё при жизни автора: за сезон 1928-1929 её сыграли более 60 раз. Правда, после этого запретили и сняли с репертуара.

Считать «Багровый остров» фантастикой можно с натяжкой. Речь в нём идёт о театральных буднях, о работе над новой постановкой. Сама постановка, безусловно, фантастическая, но вот история о том, какова бывает судьба творца в Советской России, с её цензурой и страхом, совершенно реалистична.

Произведение, которое послужило основой для этой «книги в книге», — фельетон, написанный ещё в 1924 году. Это злободневный памфлет, в котором (разумеется, иносказательно) была выведена история обеих революций, гражданской войны, эмиграции и возможной интервенции. Арапы и эфиопы, жители тропического острова, обозначали красных и белых, а европейцев-интервентов символизировали герои черты не столько булгаковского исходника, сколько современной фильму постсоветской окружающей действительности.

Режиссёр Александр Фенько прежде всего документалист. Из игровых картин, кроме булгаковской экранизации, на его счету только снятая позже картина «Будулай, которого не ждали». Среди актёров, сыгравших в картине, стоит упомянуть разве что Семёна Фараду и исполнителя главной роли Александра Феклистова.

Фенько переименовал фильм в «Красный остров», видимо, опасаясь, что зрители не поймут иносказания, что булгаковский вариант «слишком тонок для цирка». «Красный остров» получил несколько призов на кинофестивалях, но ныне благополучно забыт. И поделом: если Булгаков смог описать современную ему ситуацию так, что она стала вневременной, то картина Фенько вызывает сейчас тягостное недоумение. В ней совершенно нет осмысления, анализа, рефлексии — режиссёра хватило только на прямую, инстинктивную трансляцию окружающего безумия.

Собачье сердце

Одной из самых знаменитых экранизаций Булгакова стал двухсерийный фильм 1988 года «Собачье сердце» режиссёра Владимира Бортко. Фильм вышел на экраны меньше чем через год после первой официальной публикации повести. То есть Бортко был знаком с ней ещё со времён самиздата.

Интересно, что многие зрители, особенно современные, полагают, что фильм был снят не в конце восьмидесятых годов, а гораздо раньше, ведь лента чёрно-белая. На самом деле это не чёрно-белое изображение, а сепия, «оттенок старой фотографии». Использование светофильтров оказалось чрезвычайно удачным решением, атмосфера выглядит настолько правдоподобной, что между основным действием и якобы документальными вставками не видится особой разницы.

Экранизация вышла блистательной: прежде всего потому, что режиссёр проявил предельное уважение к первоисточнику. Никакой отсебятины, никаких авторских интерпретаций. В повести Булгакова отсутствует разве что сцена с выступлением Шарикова перед учёными и обмороком профессора Преображенского, но и она вполне очевидно работает на сюжет и не выбивается из остального действия.

Актёры исполнили свои роли великолепно. После образа, который создал Евгений Евстигнеев, профессора Преображенского нельзя даже представить иным. То же относится и к доктору Борменталю в исполнении Бориса Плотникова, и в особенности к самому Шарикову, которого сыграл Владимир Толоконников.

Основная идея книги тоже осталась в целости: новый мир оказывается наиболее приспособлен не для человека, а для слегка «очеловечившейся» собаки. Шариков оказался идеальным жителем Москвы двадцатых годов. И хотя он в конце книги (и фильма) возвращается в свою прежнюю ипостась, окружающий мир никуда не девается и существовать дальше героям предстоит именно в нём. Так выражение «собачья жизнь» обретает почти прямое значение…

Но Владимир Бортко был не первым, кто обратился к этой повести. Ещё в 1976-м итальянский режиссёр Альберто Латтуада снял свою киноверсию повести. Латтуада неоднократно работал с русской классикой, он экранизировал Пушкина, Чехова, Гоголя, так что о «загадочной русской душе» понимал побольше многих других западных режиссёров. Фильм стал совместной работой итальянцев и немцев, причём в немецкой версии он получил название «Почему лает господин Бобиков?» (Warum bellt Herr Bobikow?). Стоит заметить, что в Германии «Собачье сердце» было опубликовано ещё в 1968 году, то есть почти за двадцать лет до первого советского издания. Снималась картина в Югославии, возможности консультироваться с советскими коллегами у режиссёра не было, поэтому отечественный зритель имеет полную возможность веселиться, считая допущенные в описании Москвы двадцатых годов ляпы.

Главную роль — профессора Преображенского — исполнил актёр первой величины Макс фон Сюдов. У него получился вполне достоверный интеллигентный врач, хотя и не такой, как персонаж Евстигнеева. Обидно, что был использован шаблонный ход: большая часть переживаний герра Преображенского связана с ответственностью учёного за своё изобретение… Тема со времён появления на свет Виктора Франкенштейна набила оскомину. Впрочем, об ответственности интеллигенции за всё подряд без разбора говорили не только Чернышевский и Белинский — в Европе семидесятых годов двадцатого века (вскоре после «парижской весны» 1968 года) тема тоже оказалась весьма к месту.

Служанку Зиночку сыграла сексуальная Элеонора Джорджи, в результате чего в картине прибавились эротические сцены. Появление в европейском фильме этой линии неудивительно, ведь и у Булгакова профессор практиковал именно как венеролог и андролог. Коки Понзони, сыгравший Шарикова (то есть Бобикова), вполне выразителен, но такой смеси сочувствия и омерзения, как персонаж Владимира Толоконникова, он, увы, не вызывает.

Версия Латтуады выглядит несколько грубее, чем булгаковский исходник и картина Бортко. Естественно, пропало множество нюансов, непонятных европейскому читателю и зрителю. Кроме того, перефразируя Есенина, «на расстоянии видится разве что большое». Режиссёр демонстрирует своё видение социальных катаклизмов, которые приводят к тому, что во все области жизни проникают такие вот шариковы, переделывая окружающее под себя. Однако недочётами всё это назвать нельзя. Фильм Латтуады и близко нельзя сравнить с экранизацией Бортко, но всё же это вполне достойная работа со своими плюсами, а как адаптация повести для европейского зрителя фильм достоин исключительно похвалы.

Роковые яйца

В 1995 году за Булгакова (а именно за «Роковые яйца») взялся Сергей Ломкин, режиссёр, на счету которого к тому моменту был только один фильм — комедия «Колоброд». Иногда бывает, что молодой постановщик, чей глаз ещё не замылен, снимает шедевр. К сожалению, это оказался не тот случай. Актёрский ансамбль подобрался блестящий (в главной роли Олег Янковский, в остальных ролях — Михаил Козаков, Нина Усатова, Семён Фарада, Сергей Гармаш, Александр Ширвиндт, Алексей Баталов и другие), но фильм вышел провальный. Во-первых, это точно такое же чернушное постперестроечное кино, как и упомянутый выше «Красный остров». Во-вторых, в фильме на редкость беспомощные спецэффекты и вялая актёрская игра… Но главное — режиссёрское видение.

Ни к селу ни к городу в картине появляется Воланд. Да, тот самый, из «Мастера и Маргариты». Именно он передаёт в руки профессора Персикова красный луч, именно он подменяет куриные яйца на змеиные. Зачем — непонятно. Возможно, режиссёру захотелось причаститься к одному из главных романов столетия, но сил и решимости на экранизацию «Мастера» не хватило, так что пришлось ограничиться заимствованиями.

Написанные в 1924 году «Роковые яйца» были точной и внятной пародией. В фабуле повести угадывались революция, голод и Антанта, в главном герое — «кремлёвский мечтатель» Ленин. Поход ящеров и змей на Москву в двадцатые годы воспринимался вполне однозначно, а «неожиданный мороз», взявшийся ниоткуда, вызывал у читателя скептическую улыбку. Помимо этих грубоватых аллюзий, текст изобиловал ещё и множеством мелких намёков. В экранизации старые отсылки пропали (разумеется, кого в середине девяностых интересовала Антанта!), а новых не появилось. Вот и получилась история ни о чём.

Зато чуть ранее, в 1992 году, на экраны вышел двухсерийный фильм-спектакль Ольги Козновой с Юрием Яковлевым (да-да, Буншей Грозным!) в главной роли. И вот там, при существенно меньших возможностях, исходник передан намного точнее, несмотря на то, что спецэффекты отсутствуют как класс, а изрядная часть действия передана не через постановку, а через рассказы ведущих. К сожалению, спектакль по ТВ почти не повторяют и ознакомиться с ним гораздо труднее, чем с вариантом Сергея Ломкина.

Впрочем, спектакль Козновой был опять-таки не первой экранизацией «Роковых яиц». Отечественных режиссёров снова опередили итальянцы. Картина «Роковые яйца» (Le uova fatali) была снята в 1977 году режиссёром, сценаристом и актёром Уго Григоретти. Здесь история подана в нарочито комедийном ключе, герои излишне гримасничают и слишком пафосно говорят. Зато сама съёмка весьма авангардна: неожиданные ракурсы встречаются постоянно, порой не сразу удаётся понять, где находится точка съёмки. Также в картине множество символов: то и дело взгляд останавливается на разных круглых предметах. Недаром в титрах сообщается, что фильм посвящён Дзиге Вертову, легендарному советскому кинорежиссёру, авангардисту и новатору, одному из основателей документального кино.

Григоретти не пытался создать ни точную экранизацию, ни очередную социальную драму. Он рассказал веселую историю о беспечном учёном, злых и глупых ГПУ-шниках, добрых и глупых крестьянах. Конечно, по уровню комедийной подачи фильм не дотягивает до гайдаевского, но в нём нет той удушливой безнадёги, которой пропитаны картины Фенько и Ломкина. Несмотря на примитивные спецэффекты, фильм смотрится вполне приятно и оставляет самые тёплые воспоминания.

Последняя на сегодняшний день попытка вернуться к тексту «Роковых яиц» была предпринята в 2003 году режиссёром-мультипликатором Ефимом Гамбургом, автором знаменитых мультфильмов «Слонёнок», «Голубой щенок», «Ограбление по…», «Пёс в сапогах» и других. В ленте «Хорошо забытое старое» он приготовил забавный микс из произведений Брэма Стокера, Александра Беляева, Мэри Шелли, Александра Казанцева и Алексея Толстого, замешанный на основе булгаковского сюжета. К сожалению, сам режиссёр не успел закончить фильм, он скончался в 2000 году, и съёмочная группа завершала работу без него.

Гамбург не стал возиться с экзотическими анакондами и аллигаторами, справедливо рассудив, что наши местные подросшие кузнечики и пауки ничуть не менее опасны. Не говоря уже о петухах размером со страуса. Весь социальный пафос в мультфильме, разумеется, исчез, осталась только история о незадачливом учёном и опасности экспериментов. Зато профессор Персиков получился дивно похожим на «кремлёвского мечтателя» — что, собственно, и имел в виду Булгаков.

Мастер и Маргарита: зарубежные версии

Роман «Мастер и Маргарита» считается одной из главных книг ХХ века. Неудивительно, что он переносился на экраны чаще, чем все остальные фантастические произведения Булгакова.

Первой экранизацией стала сделанная в 1971 году картина уже прославленного фильмами «Пепел и алмаз», «Канал», «Всё на продажу» Анджея Вайды — «Пилат и другие» (Pilatus und Andere). В ней оставлена только «библейская» линия романа, но события перенесены в современность. Иудея Вайды состоит из глухих заборов, заброшенных железнодорожных перегонов, шумных улиц большого города. Голгофа представляет собой загородную свалку, а Левий Матвей перемещается на разбитой малолитражке.

Фильм наполнен символами и состоит преимущественно из напряжённых и полных смысла разговоров. Смешение времён позволяет осознать, что трагедии, подобные библейской, творятся сплошь и рядом на наших глазах, вот только ничего запредельного мы в них уже не видим. Фильм был рассчитан на западногерманского зрителя, мало знакомого с творчеством Булгакова, и для большинства картина стала просто очередной, хотя, безусловно, неожиданной и интересной библейской притчей. И в этом качестве фильм выглядит практически безукоризненным.

Следующим польским киноделом, взявшимся за «Мастера», стал режиссёр и писатель-фантаст Мачей Войтышко. Его четырёхсерийный минисериал Mistrz i Malgorzata вышел в 1990 году. Это классический телевизионный фильм-спектакль с примитивной операторской работой, простейшими декорациями и минимумом спецэффектов.

Безусловным плюсом стало то, что до последнего времени это был самый бережный и подробный перенос романа на экран: сохранены диалоги, мизансцены, множество мелких нюансов. Но у всего есть другая сторона: людям, хорошо знающим первоисточник, смотреть телеспектакль скучновато. А вот актёрская игра выше всяких похвал. Образы героев, хоть и несколько непривычные, постепенно начинают вызывать полное доверие.

В 1972 году, через год после Анджея Вайды, свою версию предложил сербский режиссёр Александр Петрович. Фильм Il Maestro e Margherita стал совместным итало-югославским проектом. Петрович оставил от романа довольно мало, композиция фильма напоминает «Багровый остров». Драматург Николай Максудов ставит пьесу «Понтий Пилат». Вся «библейская» часть сюжета сводится к нескольким отрывкам из этого спектакля, а «московская» часть заключается в суете вокруг скандальной постановки, помещении драматурга в психушку, дебоше, который Воланд сотоварищи устраивают на премьере… Конечно, экранизацией фильм не является, но актёры подобраны на удивление хорошо, и если не ждать от фильма точного воспроизведения оригинала, то он производит очень приятное впечатление.

О британской версии Пола Брайерса 1991 года (Incident in Judea) и венгерской короткометражке Иболии Фекете 2005 года информации, к сожалению, слишком мало.

Мастер и Маргарита в России

Перейдём к отечественным экранизациям: фильму Юрия Кары 1994 года и телесериалу Владимира Бортко, которому всё же не удалось отвертеться от экранизации «Мастера».

О первой из этих картин сложно говорить без грусти. Юрий Кара прославился ещё дипломной картиной «Завтра была война» по повести Бориса Васильева: фильм был показан в 48 странах мира. Следующие две картины Кара снял по непростым произведениям Фазиля Искандера, и к «Мастеру и Маргарите» подошёл вполне уверенным в себе режиссёром.

Фильм длительностью три с половиной часа был завершён в первой половине 1993 года — и тут начались проблемы. Кара перенёс роман на пленку без сокращений, исключённые сцены можно было сосчитать по пальцам. Продюсеры потребовали уместить картину в прокатный формат, то есть оставить максимум две трети. Такое сокращение картины выглядело крахом, даже цензоры, готовившие первое издание романа, не были столь категоричны. Минимизация ущерба потребовала множества правок и согласований, варианты монтажа появлялись один за другим и, возможно, выход был бы найден, но тут появились ещё и обиженные наследники. По мнению режиссёра, роман уже считался народным достоянием, а по мнению другой стороны, всё ещё принадлежал потомкам третьей супруги Булгакова. Причина нестыковки крылась в том, что новый «Закон об авторском праве» недостаточно чётко оговаривал сроки своего вступления в силу для разных случаев.

Пока длились споры, Кара утратил единственную полную копию фильма: по словам режиссёра, её попросту выкрали из сейфа. Более десяти лет казалось, что лента сгинула навсегда и увидеть её уже не удастся. Однако в 2006 году в интернете появилась плохонькая копия картины, причём практически без сокращений: 4 серии по 50 минут. Толпы фанатов ринулись смотреть легендарный фильм — и не разочаровались.

Кара оказался первым, кто сделал картину, достойную книги. Уже перечень актёров вызывает желание увидеть эту версию. Воланд — Валентин Гафт, Мастер — Виктор Раков, Бездомный — Сергей Гармаш, Коровьев — Александр Филиппенко, Азазелло — Владимир Стеклов, Пилат — Михаил Ульянов, Левий Матвей — Лев Дуров, Варенуха — Бронислав Брондуков… А ещё Евгений Весник, Александра Захарова, Леонид Куравлёв, Игорь Кваша, Наталья Крачковская… Назвать этот состав звёздным мало, в фильме задействован практически весь цвет отечественного кинематографа.

Единственной неудачей кастинга, по мнению многих, стала Анастасия Вертинская, выбранная на роль Маргариты. В её исполнении Маргарита оказалась истеричной и манерной дамочкой со стервозным характером. Ещё один прокол фильма — бал у Сатаны. Негармоничное обилие обнажённой натуры и появление политических деятелей, не описанных у Булгакова, было естественным ходом для начала девяностых, но в середине двухтысячных эти элементы уже выглядели лишними. Что ещё раз доказывает: при экранизации столь сложного произведения «дополнения» почти всегда оказываются ненужными.

В остальном картина великолепна. Несмотря на то, что доступна только черновая копия (а значит, хромают озвучка, монтаж, цветокоррекция и многое другое), десятисерийному сериалу Владимира Бортко пришлось выдержать серьёзную конкуренцию.

Бортко получил первые предложения взяться за «Мастера» ещё в конце 80-х, после триумфа «Собачьего сердца». Тогда он отказался, но от судьбы не уйдёшь. Новый проект оказался успешным: аудитория, по оценкам экспертов, составила треть населения страны.

Сериал несколько затянут, притом, что некоторые сцены романа в него не вошли. То, на что Юрию Каре хватило трёх с половиной часов, у Владимира Бортко заняло десять сорокапятиминутных серий. Это болезнь большинства отечественных сериалов: долгие планы, постепенные переходы… Для зрителей, знакомых с текстом романа, — некоторое испытание терпеливости и смирения.

Актёрский состав в ленте Бортко, пожалуй, не хуже, чем у Кары. Вот только средний возраст актёров старой школы уже великоват. Семидесятилетний Воланд-Басилашвили, пятидесятипятилетний Коровьев-Абдулов и шестидесятилетний Азазелло-Филиппенко… Скоморошествовать актёрам уже трудновато, чувствуется усталость. Даже те, кто снимался в «Мастере» 1994 года, были в то время всё-таки на дюжину лет моложе.

Если бы мы сравнивали фильм Бортко только с зарубежными версиями, он, безусловно, был бы вне конкуренции. Но при сравнении с несостоявшейся постановкой Кары однозначного вывода уже не получается. Пока на пьедестале почёта остаются обе эти ленты. И всё же ни одна из них не устраивает зрителей на все сто. Впрочем, возможно, это свойство кинематографа как жанра, а «Мастер и Маргарита» на то и гениальный роман, что полностью перенести его на экран попросту нельзя.

Театральные подмостки

«Мастера и Маргариту» десятки раз ставили на сцене. Из отечественных постановок можно упомянуть спектакли «Бал при свечах» (Владимир Прудкин), «Шизофрения, как и была сказано» (Михаил Зонненшталь), «Необыкновенные приключения Мастера» (Сергей Десницкий), «Мастер и Маргарита, или Сны Ивана Бездомного» (Роман Виктюк). Если угодно, первой отечественной экранизацией «Мастера» можно считать фильм 1986 года «Фуэте» (режиссёры Владимир Васильев и Борис Ермолаев). Картина построена по образцу «Багрового острова»: события происходят вокруг постановки балета по «Мастеру и Маргарите», причём реальные события начинают тесно переплетаться с описанными. Главные роли исполнили Екатерина Максимова и Валентин Гафт, который спустя восемь лет ещё сыграет Воланда в экранизации Юрия Кары.

Фильмы, которых нет

О своём желании экранизировать «Мастера и Маргариту» в разное время говорили многие крупнейшие режиссеры: Геннадий Полока («Республика ШКИД», «Интервенция»), Владимир Наумов («Бег», «Легенда о Т иле», «Тегеран-43»), Андрей Тарковский («Солярис», «Сталкер», «Зеркало») и даже Федерико Феллини («Восемь с по ловиной», «Репетиция оркестра», «Город женщин»).

В 1975 году художник-мультипликатор Сергей Алимов попытался реализовать замысел мультфильма по «Мастеру и Маргарите». На его счету уже были мультфильмы «История одного преступления», «Отелло-67», «Топтыжка» и сверхпопулярные «Каникулы Бонифация». Разумеется, «Мастер и Маргарита» предполагался в совсем другом стиле. Художник очень любит гротеск, и на его эскизах в персонажах Булгакова появлялось что-то гофмановское. Увы, в то время идея экранизировать «Мастера» была утопичной. Если спросить о судьбе проекта, Сергей Александрович отвечает вопросом на вопрос: «Да вы при советской власти жили?» Сейчас художник уже не планирует возвращаться к мультфильму: он занимается преподавательской деятельностью и книжной иллюстрацией.

За несколько лет до фильма Юрия Кары «Мастера» собрался экранизировать знаменитый режиссёр Элем Климов, автор комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» и одного из самых страшных фильмов о войне «Иди и смотри». Работа над проектом началась в 1988 году. Владимир Бортко, которому после успеха «Собачьего сердца» уже тогда предлагали взяться за «Мастера», сказал позже: «Во-первых, Элем Климов много лет готовился снять свой фильм. Я безмерно его уважал и никогда бы не стал переходить ему дорогу. Во-вторых, я просто не представлял, как сделать Бегемота». Климов тоже понимал, что фильм нуждается в качественных спецэффектах и требует серьёзных вложений. Он обратился в Голливуд и вроде бы даже нашёл продюсеров. Однако через некоторое время проект всё же был закрыт из-за недостатка финансирования.

* * *

А несколько лет назад Булгаковым интересовался даже Голливуд. Компания Stone Village Pictures приобрела права на экранизацию «Мастера и Маргариты» и собиралась привлечь к делу всю мощь современных спецэффектов. Экранизировать собирались первую версию романа, известную под названием «Копыто инженера». Актёрский состав обещали невероятный: Воланд — Аль Пачино, Мастер — Рэйф Файнс, Бегемот — Денни Де Вито, Пилат — Джон Малкович, Бездомный — Мэтт Дэймон, Иешуа — Николас Кейдж… Честно говоря, это с самого начала походило не на реальные планы, а на золотой сон продюсера.

Неудивительно, что о западном проекте ничего не было слышно довольно долго, пока в 2019 году он не перешёл в руки режиссёра База Лурмана («Великий Гэтсби», «Мулен Руж»). А тем временем уже третьей российской экранизацией «Мастера и Маргариты» занялся режиссёр «Легенды №17» и «Волкодава» Николай Лебедев. Съёмки должны были начаться ещё в 2020 году, но были отменены из-за пандемии. Так что, возможно, нас ждёт целая гонка киноделов за Булгакова.