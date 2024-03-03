Художник Марк Симонетти: фантастические города, кибермегаполисы и вавилонские башни

Настало время сделать остановку во Франции, чтобы познакомиться с художником Марком Симонетти. Его кисти принадлежат обложки многих культовых фантастических книг — от «Дюны» и «Игры престолов» до «Плоского мира» и Мифов Ктулху. Также Марк пробовал себя в кино («Валериан» Люка Бессона, «Малефисента 2», «Аладдин»), в видеоиграх от Ubisoft, EA, Sony, в настольной игре Magic: the Gathering и даже в дизайне тематического парка «Пюи-дю-Фу»! Все работы Симонетти объединяет удивительное внимание к деталям и общая обволакивающая атмосфера, которая буквально затягивает зрителя в фантастический мир.

О себе Я французский художник и вот уже более пятнадцати лет работаю над обложками книг, видеоиграми, карточными играми и кино. Я выиграл четыре премии Stabby на Reddit и одну премию Chesley.

Когда и почему вы начали рисовать? Есть ли у вас художественное образование?

Я всегда рисовал. Потом пошёл в инженерную школу, где на уроках было полно рисования. С 9 до 18 лет я параллельно учился изящным искусствам в художественной школе в Анси. Там я освоил все основы: анатомию, перспективу, архитектуру, живопись и многое другое.

Почему вы решили сделать рисование своей профессией?

В 2002 году я работал инженером — разрабатывал покрытия для сковородок. Находился на грани депрессии и решил поменять профессию. Для меня тогда это было как прыжок со скалы. Я отучился год в художественной школе и начал работать на видеоигровую студию, став 3D-художником.

La baigneuse d’Annecy (Купание в Анси) Личная работа, на которую меня вдохновил мой родной город. Я постарался превратить дома в поэтическую аллегорию.

Какие художники на вас больше всего повлияли?

В первую очередь на ум приходят Джон Сингер Сарджент, Уильям Тёрнер, Фрэнк Фразетта, Фил Хейл и Николас Бувье (Sparth).

Вы помните первую работу, которую продали?

Кажется, она была для ролевой игры. Когда ты начинающий художник, тебе дают только дешёвую работу, а в те годы за ролевые игры платили меньше всего. Я получил что-то около 40 евро за рисунок. Но я не жалею об этом времени. Я многому научился и смог начать работать с крупными франшизами, которые иначе мне были бы недоступны.

Больше всего я люблю иллюстрировать то, благодаря чему книга отличается от других, ну или что-нибудь эпическое

Лабиринт Картина, вдохновлённая Астерионом, то есть Минотавром. Я постарался отразить сюжет с его точки зрения. Каким ты станешь, прожив всю жизнь в таком ужасном месте? Кто в этой истории настоящее чудовище?

Расскажите, над какими проектами вы работаете. Какие из них вам особенно интересны? Почему?

Их очень много. Расскажу о самых запомнившихся. Первый — определённо культовый: мне пришлось разработать Железный трон для «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. Я большой фанат его книг, и такая работа была для меня большой честью и ответственностью.

Вторым проектом из тех, что мне больше всего запомнились, стала работа над «Валерианом и городом тысячи планет» Люка Бессона. Мне позволили делать почти всё, главное — чтобы результат был как можно более безумным и креативным. Это прямо мечта любого творца.

Что вы чаще рисуете: воплощаете собственные идеи или выполняете заказы клиентов? Ограничивают ли заказчики вашу творческую свободу?

Долгие годы я рисовал только для клиентов и именно поэтому ценю возможности фриланса и тематическое разнообразие, которое он даёт. С тех пор как я начал работать с NFT, я могу воплощать собственные идеи. Именно это вдохновляет и интересует меня лично. Будет неправильным сказать, что одно «лучше» другого, но мне необходимо ощущать определённую степень свободы.

Вавилон Меня всегда завораживала история о Вавилонской башне и её подтекст

Где вы находите вдохновение для работы? Как рождаются ваши картины?

Источников вдохновения очень много. Это и музыка, и пейзажи в походах, и идеи из книг — всё, что отозвалось у меня в голове, может стать поводом для иллюстрации. Я стараюсь следовать за визуальным ароматом и не терять его в процессе, пока в финале он не «состыкуется». В целом это происходит на уровне чувств.

Что вы предпочитаете как художник: научную фантастику или фэнтези? А каковы ваши предпочтения как читателя и зрителя?

Мне нравится и то и другое, потому что я люблю разнообразие. Поглощаю все виды рисунков, что попадаются на глаза. Пока есть чем поживиться, я счастлив и доволен.

Мне необходимо ощущать определённую степень свободы

Каково кататься на велосипеде по Луне? Забавная картина о мечтах

Как строится работа над обложками книг? Читаете ли вы книгу перед началом работы? Как вы выбираете, какой эпизод иллюстрировать?

Я часто читаю книгу перед работой. Но когда это невозможно, я получаю краткое техзадание, которого строго придерживаюсь, чтобы результат получился максимально близким к тексту. Больше всего я люблю иллюстрировать то, благодаря чему книга отличается от других, ну или что-нибудь эпическое. Хорошая обложка должна вызывать две реакции: «Ого, эпично! Хочу узнать, о чём эта история!» или «Эй, погоди! Я знаю эту книгу! Я её читал!»

Трудно ли иллюстрировать книги, к которым уже столько художников создавало обложки, вроде «Песни льда и пламени» Мартина? Ощущаете ли вы влияние предшественников или вам удаётся избегать его? Как вы находите баланс между тем, чтобы сохранять авторскую вселенную узнаваемой, и следованием вашему собственному стилю?

По большей части я полагаюсь на чувства, которые вызвало во мне чтение книги, и руководствуюсь ими. Но с «Песнью льда и пламени» я работал несколько иначе. Её сюжет так обширен, что я решил изобразить не конкретную сцену из произведения, а часть самой вселенной, показать, что перед нами не типичный сеттинг высокого фэнтези, а место, больше похожее на наше историческое прошлое. Нечто суровое и мрачное.

Отзвуки Флоренции Личная работа, которая основана на нашей с сестрой детской фотографии, сделанной отцом. И его, и сестры уже нет в живых, так что во многом память о них ассоциируется у меня с этим прекрасным городом

Вы часто работали над концепт-артами к фильмам. Что можете сказать об особенностях этой сферы?

Особенность в том, что ты часть команды. Твоя основная цель — внести свой вклад, не забывая о том, что он будет лишь частью видения режиссёра, потому что, в конце концов, это его творение.

Ещё я понял, что в слове «концепт-арт» важнее часть «концепт». Художник должен подавать идеи, а не только создавать красивые образы. Например, для «Валериана» я предложил показать ковры-самолёты в сцене на базаре, потому что по-французски эскалаторы по сути называются «катящимися коврами». И подал идею назвать один из баров «У Корбена», как будто Корбен Даллас из «Пятого элемента» завёл себе бар после того, как вышел в отставку…

Над каким проектом или вселенной вы бы очень хотели поработать?

Над фильмами по «Дюне» от Дени Вильнёва. Я обожаю его работы, люблю книги Герберта и даже рисовал для некоторых из них обложки.

Доброе утро Картина об оптимистичном будущем

В каких техниках вы работаете? Есть ли, по-вашему, серьёзные различия между традиционной и цифровой живописью?

Я пользуюсь всем, до чего могу дотянуться. Традиционные, цифровые картины, 3D, VR, 2D — я всегда пробую новые техники, чтобы иметь подходящие инструменты для любой задачи. Некоторые техники бывают просто непригодны для определённых видов работ, так что в рабочем процессе чрезвычайно полезно уметь адаптироваться.

А как часто ли вы экспериментируете со стилем и техникой?

Я регулярно пробую новые техники, но это отнимает много времени, так что я не могу себе позволить постоянно изучать новые приёмы. Поэтому стараюсь просто следить за всеми новшествами, которые могут быть полезны.

Доброй ночи Картина о безмятежности в мрачном и загрязнённом будущем

Меняется ли современная цифровая живопись? Приходится ли вам периодически учиться новым технологиям?

Да, цифровая живопись немало изменилась со временем. В последние десятилетия радикально обновились рендеры для 3D-программ, как и все инструменты для работы с 3D. Что до 2D-инструментов, они не так сильно изменились: по-прежнему нужны базовые художественные навыки, чтобы сделать нормальную 2D-картинку.

Какой вы видите профессию художника в ближайшие 20 лет? Что изменится?

Сложный вопрос. Всё так быстро меняется. Появился Netflix, теперь NFT, а что будет через пять лет? Наверное, куча новых вещей, которые я не могу даже представить. Знаю только, что для воплощения этих миров нам понадобятся художники.

Эфирный собор Эта работа — столкновение с красотой здания, на постройку которого наверняка ушли десятилетия и целые жизни тех, кто над ним работал. Ещё это картина о тех, кто верит во что-то достаточно сильно для того, чтобы оно сбылось

Сколько времени у вас занимает работа? Остаётся ли свободное время на личную жизнь и хобби? Есть ли у вас хобби помимо рисования?

Когда как, но работы хватает. Приходится работать минимум 12 часов в день, чтобы успевать по срокам. В прошлом году я немного перебрал заказов, спал где-то по четыре часа за ночь, чтобы справляться… А что касается личной жизни — у меня трое детей и жена. Но ещё я время от времени играю на гитаре…

Какие у вас любимые книги, фильмы, сериалы? Как они повлияли на вас?

Моя любимая книга — «Песни Гипериона» Дэна Симмонса. В ней есть всё, как и в фильме «Бегущий по лезвию».

В какой-то момент ваши любимые сюжеты и картинки становятся частью вас. Вы помните имена второстепенных персонажей из фильмов, длящихся полтора часа, но забыли, как зовут одноклассников, с которыми вы провели годы (по крайней мере, так странно устроен я).

Какой совет вы бы дали начинающим художникам?

Избегайте лёгких путей. Время, потраченное на изучение основ, ценнее, чем вы можете представить!

Воля Нечто, что давно было у меня на уме

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