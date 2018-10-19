В новом интервью, которое Джордж Мартин дал The New York Times, писатель рассказал, в чём состоит главный замысел цикла «Песнь Льда и Пламени». Он заключается в том, что его герои, как и люди в реальном мире, слишком заняты собой и своими интригами и игнорируют глобальные проблемы.

У Мартина спросили, справедлива ли в этом отношении параллель между надвигающейся на Вестерос зимой и глобальным потеплением на Земле. Он ответил, что такая аналогия, безусловно, есть.

Люди в Вестеросе ведут личные битвы за власть, статус и богатство. Их так сильно это занимает, что они игнорируют угрозу того, что «зима близко». Мы сражаемся за внешнюю и внутреннюю политику, гражданские права, социальную ответственность, социальную справедливость. Все эти вещи очень важны. Но прямо сейчас, пока мы разрываемся на части из-за этого и расходуем так много энергии, существует угроза изменения климата, которая, как мне кажется, убедительно доказывается исследователями и признается 99,9% научного сообщества. Джордж Мартин

Также Мартин отметил, что писать цикл он начал ещё в 1991 году, когда никто не воспринимал всерьёз проблему глобального потепления. На самом деле об этом автор заговорил ещё в 1977 году в романе «Умирающий свет», который рассказывает о блуждающей планете Уорлорн, всего на полсотни лет вошедшей в систему из шести звёзд.

Уорлорну осталось от силы пять солнечных лет, после чего планету снова ждёт бесконечная зима. Совершенно те же декорации, что и в Вестеросе, — остывающий мир, в котором люди даже перед лицом надвигающейся катастрофы считают свои войны и интриги самым важным занятием на свете.